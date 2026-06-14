Υποκλοπές: Κρατικές υπηρεσίες έδωσαν συστατικές επιστολές στην Intellexa για το Predator

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του ot.gr στην Google

Νέα στοιχεία για την υπόθεση των υποκλοπών και το παράνομο λογισμικό Predator, φέρνει στο φως δημοσίευμα της εφημερίδας «το Βήμα», σύμφωνα με το οποίο, η πλευρά του ισραηλινού επιχειρηματία, Ταλ Ντίλιαν ισχυρίζεται ότι κατέχει έγγραφα ελληνικών κρατικών υπηρεσιών που λειτούργησαν ουσιαστικά ως «συστατικές επιστολές» για τη χρήση του συστήματος, με σκοπό να διευκολυνθεί η πώλησή του σε τρίτες χώρες.

Τα στοιχεία αμφισβητούν άμεσα την εκδοχή που θέλει τη χρήση του Predator να είναι αποκλειστικά ιδιωτική υπόθεση, μια θέση που έχει υποστηριχθεί επίσημα στο παρελθόν.

Κατά το δημοσίευμα, τα συγκεκριμένα έγγραφα αποτελούν ένα από τα τρία βασικά στοιχεία που φέρεται να επικαλείται η πλευρά Ντίλιαν, μαζί με συμφωνητικό συνεργασίας του 2020 μεταξύ της Intellexa και της ΕΥΠ, καθώς και ηλεκτρονική αλληλογραφία με Έλληνες κρατικούς υπαλλήλους για τεχνικά και διαχειριστικά ζητήματα σχετικά με τη χρήση του λογισμικού.

Εφόσον επαληθευτούν, τα στοιχεία αμφισβητούν άμεσα την εκδοχή που θέλει τη χρήση του Predator να είναι αποκλειστικά ιδιωτική υπόθεση, μια θέση που έχει υποστηριχθεί επίσημα στο παρελθόν.

Το δημοσίευμα αναφέρει επίσης ότι μεταξύ των εγγράφων περιλαμβάνονται πιστοποιητικά «η ύπαρξη των οποίων λέει μια άλλη ιστορία, την οποία η κυβέρνηση δίνει μάχη για να μη βγει στην επιφάνεια». Πρόκειται για πιστοποιητικά όπως Reference Certificate, Certificate of Good Performance και Government User Certificate, τα οποία φέρεται να εκδόθηκαν την περίοδο 2020-2021 μέσω του υπουργείου Εξωτερικών προκειμένου να διευκολυνθούν οι άδειες εξαγωγής του Predator σε χώρες όπως το Σουδάν, η Μαδαγασκάρη και η Ουκρανία. Σε ορισμένες από αυτές τις εξαγωγές εμπλεκόταν και η εταιρεία Κrikel του επίσης καταδικασθέντος για την υπόθεση Predator Γιάννη Λαβράνου, στενού φίλου του, ανιψιού του πρωθυπουργού, Γρηγόρη Δημητριάδη.

Το δημοσίευμα καταλήγει ότι οι νέες αποκαλύψεις ενδέχεται να αναζωπυρώσουν το ενδιαφέρον για περαιτέρω κοινοβουλευτική και δικαστική διερεύνηση της υπόθεσης, καθώς και για πιθανή κλήση του Ταλ Ντίλιαν ενώπιον της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής.

ΠΑΣΟΚ: Το Μαξίμου οφείλει να απαντήσει – Έχουν εκδοθεί κρατικές συστατικές επιστολές για το Predator;

Αναφερόμενο στις νέες αποκαλύψεις το ΠΑΣΟΚ εξαπολύει πυρά στην κυβέρνηση, τονίζοντας ότι γεννιούνται σοβαρά ερωτήματα για την εμπλοκή κυβερνητικών παραγόντων στο σκάνδαλο των υποκλοπών.

«Η κυβέρνηση σιωπά και οι δημόσιοι εκβιασμοί από τον Ισραηλινό απόστρατο Τ. Ντίλιαν και τον πρώην Γ.Γ. του Πρωθυπουργού Γρηγόρη Δημητριάδη συνεχίζονται», αναφέρει το ΠΑΣΟΚ.

«Οι σημερινές αποκαλύψεις του «Βήματος της Κυριακής» σχετικά με την ύπαρξη κρατικών εγγράφων – συστατικών επιστολών και πιστοποιητικών καλής λειτουργίας για το παράνομο λογισμικό Predator – γεννούν εξαιρετικά σοβαρά ερωτήματα για την εμπλοκή κυβερνητικών παραγόντων στο σκάνδαλο των υποκλοπών», σημειώνει και προσθέτει:

«Το Μέγαρο Μαξίμου οφείλει να δώσει άμεσα και ξεκάθαρα απαντήσεις:

Έχουν εκδοθεί από ελληνικές κρατικές υπηρεσίες ή υπουργεία έγγραφα τύπου Reference Certificate, Certificate of Good Performance ή Government User Certificate για το Predator;

Έχουν χρησιμοποιηθεί τέτοια έγγραφα από την Intellexa και τους συνεργάτες της για τη διευκόλυνση εξαγωγών του παραπόνου λογισμικού σε τρίτες χώρες;

Ποιοι ενέκριναν ή υπέγραψαν τις σχετικές διαδικασίες και με ποια θεσμική νομιμοποίηση, δεδομένου ότι η πώληση και η χρήση του Predator στην Ελλάδα ήταν και παραμένει παράνομη; Το έκανε το ίδιο το γραφείο του Πρωθυπουργού;

Με τις νέες αυτές αποκαλύψεις καταρρέει οριστικά το κυβερνητικό αφήγημα ότι η υπόθεση του Predator αποτελούσε μια «ιδιωτική υπόθεση» χωρίς εμπλοκή κρατικών μηχανισμών. Άλλωστε ακόμα περιμένουμε από την κυβέρνηση να διαψεύσει ότι υπάρχει σχέδιο συμφωνίας συνεργασίας μεταξύ της ΕΥΠ και της Intellexa ήδη από το 2020.

Η δικαιοσύνη οφείλει να παρέμβει και να ερευνήσει τις αλλεπάλληλες αποκαλύψεις.

Η σύγκληση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής και η κλήση των Ταλ Ντίλιαν και Γρηγόρη Δημητριάδη πρέπει να γίνει άμεσα και να καταδειχθεί αν πράγματι διαθέτει η πλευρά της Intellexa στοιχεία που υποστηρίζει ότι έχει.

Αν η Νέα Δημοκρατία δεν έχει κάτι να κρύψει ή να φοβηθεί θα πρέπει να είναι η επισπεύδουσα σε αυτή τη διαδικασία. Εκτός και αν έχει πολλά να κρύψει οπότε καταλαβαίνουμε το άγχος και την αγωνία της».

Νέα Αριστερά: Η κυβέρνηση Μητσοτάκη συνεργάστηκε στενά με τις εταιρίες του Predator

«Κάθε βδομάδα που περνά, μια νέα πτυχή του σκανδάλου των υποκλοπών έρχεται στην επιφάνεια», τονίζει σε ανακοίνωσή της, η Νέα Αριστερά.

«Σύμφωνα με ρεπορτάζ της εφημερίδας «Το Βήμα», ο Ταλ Ντίλιαν, ιδιοκτήτης της Intellexa και πρώην αξιωματικός των Ενόπλων Δυνάμεων του Ισραήλ, έχει στα χέρια του έγγραφα ελληνικών κρατικών υπηρεσιών με τη μορφή «συστατικής επιστολής», που θα βοηθούσαν την εξαγωγή του κακόβουλου κατασκοπευτικού λογισμικού Predator σε άλλες χώρες. Στα έγγραφα, σύμφωνα με το ίδιο ρεπορτάζ, παρουσιάζεται το Predator ως σύστημα που λειτουργούσε νόμιμα στην Ελλάδα», αναφέρει και συμπληρώνει:

«Ο ισχυρισμός του Ταλ Ντίλιαν έρχεται να συμπληρώσει παλαιότερες δημοσιογραφικές αποκαλύψεις του “Inside Story”, που βασίζοντας και σε έρευνα του Υπ.Εξ.. Σύμφωνα με αυτές το υπουργείο Εξωτερικών είχε εγκρίνει το 2021 και το 2022 πέντε φορές την εξαγωγή του Predator σε ανελεύθερα καθεστώτα ή σε χώρες που εμπλέκονταν σε πολέμους, όπως την Ουκρανία, το Σουδάν και τη Μαδαγασκάρη, με σκοπό να παρακολουθηθούν «εσωτερικοί εχθροί» των κυβερνήσεων.

Τα σχετικά έγγραφα για τις εξαγωγές, όπως αποκαλύφθηκε, είχε υπογράψει ο Γιάννης Σμυρλής, που τότε ήταν γενικός γραμματέας του υπουργείου Εξωτερικών και κατόπιν «επιβραβεύτηκε» από τον Κυριάκο Μητσοτάκη με τη θέση του Γενικού Διευθυντή της Νέας Δημοκρατίας, θέση που διατηρεί μέχρι σήμερα. Οι αιτήσεις είχαν κατατεθεί από τις εταιρίες Intellexa, στης οποίας τη μετοχική σύνθεση συμμετείχε και ο επιχειρηματίας Φέλιξ Μπίτζιος, και Krikel, συμφερόντων του επιχειρηματία Γιάννη Λαβράνου».

Όπως επισημαίνει η Νέα Αριστερά «το σημερινό δημοσίευμα αποτελεί μια ακόμα απόδειξη πως *η κυβέρνηση Μητσοτάκη συνεργάστηκε στενά και επανειλημμένα με τις εταιρίες που εμπορεύονταν το Predator: Συνεργάστηκε επίσημα με τον Ταλ Ντίλιαν και άλλους συνεργάτες του, προμηθεύτηκε επίσημα το κατασκοπευτικό λογισμικό και βοήθησε τη χρήση του σε άλλες χώρες».

«Ο εκβιαζόμενος πρωθυπουργός να αποπέμψει τον Σμυρλή και να εγκαταλείψει την τακτική της συγκάλυψης»

«Ο Ταλ Ντίλιαν εκβιάζει ανοικτά την κυβέρνηση και τον πρωθυπουργό της χώρας , δηλώνοντας επανειλημμένα στον Τύπο πως διαθέτει κρίσιμα έγγραφα για το τεράστιο σκάνδαλο των υποκλοπών. Προκαλείται δε μείζον θεσμικό ζήτημα, που αφορά τη λειτουργία των πιο ευαίσθητων κρατικών υπηρεσιών, όπως της ΕΥΠ, αλλά αφορά και την ίδια τη λειτουργία της δημοκρατίας στην Ελλάδα και τον κόσμο.

Ο εκβιαζόμενος πρωθυπουργός των υποκλοπών Κυριάκος Μητσοτάκης δεν έχει άλλη επιλογή παρά να αποπέμψει τον Γιάννη Σμυρλή από τις τάξεις της Νέας Δημοκρατίας και να εγκαταλείψει την τακτική της συγκάλυψης του σκανδάλου των υποκλοπών.

Οφείλει να έρθει ο ίδιος στη Βουλή να απαντήσει σε όλα τα κρίσιμα ερωτήματα για την προμήθεια του Predator από την ΕΥΠ, για τη λειτουργία του από τις κρατικές υπηρεσίες και για την διευκόλυνση της εξαγωγής του σε άλλες χώρες. Να μην σκεφτεί, δε, να βάλει το παραμικρό εμπόδιο στην κλήση των Ταλ Ντίλιαν και Γρηγόρη Δημητριάδη στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής», αναφέρει η Νέα Αριστερά.

Πηγή in.gr