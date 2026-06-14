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Γερμανία: Επιδιώκει εξαίρεση της Deutsche Börse από την εποπτεία της ΕΕ

Η Γερμανία θα διατηρήσει το χρηματιστήριό της υπό την εποπτεία των εθνικών αρχών στο πλαίσιο του νέου καθεστώτος αγορών της ΕΕ

Markets 14.06.2026, 15:31
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Γερμανία: Επιδιώκει εξαίρεση της Deutsche Börse από την εποπτεία της ΕΕ
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Η Γερμανία εξασφάλισε εξαίρεση για τη Deutsche Börse -γερμανικό χρηματιστήριο- κατά τη διάρκεια των συνομιλιών μεταξύ των μεγαλύτερων οικονομιών της ΕΕ σχετικά με τη μεταφορά της εποπτείας των μεγάλων χρηματιστηρίων από τις εθνικές ρυθμιστικές αρχές στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κινητών Αξιών και Αγορών (ESMA) με έδρα το Παρίσι.

Ο γερμανικός χρηματιστηριακός όμιλος θα διατηρήσει τη δυνατότητα να παραμείνει υπό την εποπτεία της εθνικής ρυθμιστικής αρχής του, στο πλαίσιο των σχεδίων που συμφωνήθηκαν πρόσφατα μεταξύ Βερολίνου, Γαλλίας, Ιταλίας, Πολωνίας, Ισπανίας και Ολλανδίας για την αναμόρφωση της εποπτείας των χρηματοπιστωτικών αγορών. Η εξαίρεση αυτή θέτει υπό αμφισβήτηση την πραγματική δέσμευση του Βερολίνου στην τελευταία προσπάθεια της ΕΕ να συνδέσει τις κατακερματισμένες κεφαλαιαγορές της, παρόλο που ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς πίεσε πρόσφατα για τη δημιουργία ενός ενιαίου ευρωπαϊκού χρηματιστηρίου.

Ο γερμανικός χρηματιστηριακός όμιλος θα διατηρήσει τη δυνατότητα να παραμείνει υπό την εποπτεία της εθνικής ρυθμιστικής αρχής του

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε πέρυσι να ανατεθεί στην ESMA η άμεση εποπτεία των βασικών υποδομών των χρηματοπιστωτικών αγορών, συμπεριλαμβανομένων των χρηματιστηρίων, των κεντρικών αντισυμβαλλομένων εκκαθάρισης, των κεντρικών αποθετηρίων τίτλων και των πλατφορμών κρυπτονομισμάτων. Στόχος της μεταρρύθμισης είναι να διασφαλιστεί η ομοιόμορφη εφαρμογή των κανόνων σε ολόκληρη την Ένωση όσον αφορά τους σημαντικότερους χρηματοπιστωτικούς φορείς.

Σε απάντηση, οι έξι μεγαλύτερες οικονομίες της ΕΕ, γνωστές ως ομάδα Ε6, κατέληξαν νωρίτερα φέτος σε κοινή θέση υπέρ της εποπτείας των μεγαλύτερων χρηματιστηρίων από την ΕSMA. Η συμφωνία θεωρήθηκε σημαντική παραχώρηση από το Βερολίνο, το οποίο πάντα εμπόδιζε τη μεταρρύθμιση λόγω εσωτερικής αντίδρασης. Ωστόσο, η συμφωνία προέβλεπε να επιτραπεί στη Deutsche Börse να επιλέξει αν επιθυμεί να εποπτεύεται από τον οργανισμό με έδρα το Παρίσι ή να παραμείνει υπό την εποπτεία της εγχώριας ρυθμιστικής αρχής της, της Εποπτικής Αρχής Χρηματιστηρίου της Έσσης, σύμφωνα με τρεις αξιωματούχους που γνωρίζουν τις λεπτομέρειες. Το επιχείρημα του Βερολίνου είναι ότι η Deutsche Börse, σε αντίθεση με τους ανταγωνιστές της Euronext ή Nasdaq, δραστηριοποιείται μόνο στη Γερμανία και, ως εκ τούτου, δεν πληροί τις προϋποθέσεις για να χαρακτηριστεί «Πανευρωπαϊκός Διαχειριστής Αγοράς» (PEMO) βάσει του προτεινόμενου πλαισίου, σύμφωνα με τους αξιωματούχους.

Ο συμβιβασμός που πρότεινε η Γερμανία

Με βάση τα παραπάνω, η εποπτεία της ΕSMAθα πρέπει να είναι εθελοντική και όχι υποχρεωτική. Ωστόσο, σε περίπτωση συγχώνευσης χρηματιστηριακών τόπων στην Ευρώπη, η εποπτεία της ΕΑΚΑΑ θα είναι υποχρεωτική για τη νέα οντότητα. Η Γερμανία τόνισε ότι ο συμβιβασμός αυτός ήταν απαραίτητος για να κατευνάσει την αντίδραση της Έσσης, του ομόσπονδου κρατιδίου στο οποίο εδρεύει η Deutsche Börse, καθώς η χρηματοπιστωτική εποπτεία αποτελεί αρμοδιότητα των ομόσπονδων κρατιδίων στη Γερμανία, ανέφεραν οι αξιωματούχοι. Πρόσθεσαν ότι το Βερολίνο πίστευε ότι η Deutsche Börse θα επέλεγε ούτως ή άλλως την εποπτεία της ESMA, καθώς οι δραστηριότητές της στον τομέα της εκκαθάρισης και του διακανονισμού τίτλων θα εποπτεύονταν σε επίπεδο ΕΕ στο πλαίσιο του προτεινόμενου καθεστώτος.

Ένας εκπρόσωπος της Deutsche Börse δήλωσε: «Ως ρυθμιζόμενη εταιρεία, δεν σχολιάζουμε τις ρυθμιστικές αρχές μας. «Φυσικά, όμως, αναμένουμε από τη διαδικασία αναδιάρθρωσης της εποπτείας στην Ευρώπη ισότιμους όρους ανταγωνισμού, χωρίς επιπλέον γραφειοκρατικό φόρτο και περισσότερα επίπεδα ρύθμισης». Ένας εκπρόσωπος του γερμανικού υπουργείου Οικονομικών ανέφερε ότι «η επιλογή της εθελοντικής εποπτείας από την ESMA ως PEMO θα ισχύει για τα χρηματιστήρια και τους διαχειριστές αγοράς σε όλα τα κράτη μέλη». «Ωστόσο», πρόσθεσε, «εάν οι διαχειριστές τόπων διαπραγμάτευσης υπερβούν τα όρια που δεν έχουν ακόμη καθοριστεί, θα πρέπει υποχρεωτικά να θεωρούνται PEMO».

Άλλες μεγάλες οικονομίες συναινέσαν στο αίτημα του Βερολίνου, αλλά δυσανασχέτησαν με την απαίτηση. Ένας αξιωματούχος από χώρα της E6 με άμεση γνώση της κατάστασης δήλωσε ότι το σχέδιο «προκάλεσε έκπληξη» στα άλλα κράτη μέλη. Ένας άλλος αξιωματούχος της E6 που ενημερώθηκε για τον συμβιβασμό δήλωσε ότι ήταν «αδιανόητο η Deutsche Börse να έχει διαφορετικό καθεστώς από το Άμστερνταμ, το Παρίσι ή τη Μαδρίτη».

«Είναι το ίδιο όπως με τις Landesbanken [της Γερμανίας] και την τραπεζική ένωση, ή την UniCredit και την Commerzbank: είναι το “κάνε ό,τι λέω, όχι ό,τι κάνω”», πρόσθεσε ο αξιωματούχος, αναφερόμενος στην αντίθεση του Βερολίνου στο να υπαχθούν οι περιφερειακές τράπεζες της χώρας στους κοινούς κανόνες εξυγίανσης τραπεζών της ΕΕ, καθώς και στην αντίστασή του στην προσφορά εξαγοράς της Commerzbank από την ιταλική τράπεζα UniCredit. Η θέση του Ε6 χρειάζεται την υποστήριξη άλλων εννέα χωρών της ΕΕ για να εγκριθεί.

Ωστόσο, η πλειοψηφία των μικρότερων χωρών της ΕΕ, με επικεφαλής την Ιρλανδία και το Λουξεμβούργο, αντιτίθεται στη μεταρρύθμιση, καθώς φοβούνται ότι θα τους στερήσει το δικαίωμα να έχουν λόγο ως προς τον τρόπο ρύθμισης των χρηματοπιστωτικών τους τομέων. Τα αποτελέσματα αυτής της διαδικασίας θα πρέπει στη συνέχεια να αποτελέσουν αντικείμενο διαπραγμάτευσης με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προτού καταστούν νόμος — κάτι που οι ηγέτες της ΕΕ επιθυμούν να συμβεί έως το τέλος του έτους.

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