Ινδονησία: Η Κίνα καταδικάζει το επενδυτικό κλίμα λόγω περιορισμών στο νικέλιο

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Επενδύσεις αξίας 50 δισεκατομμυρίων δολαρίων στην Ινδονησία θα μπορούσαν να τεθούν σε κίνδυνο από αλλαγές πολιτικής προειδοποιεί η Κίνα, ο κορυφαίος επενδυτής χώρας, επειδή, όπως λέει αναμένεται να διαταράξουν την τεράστια βιομηχανία νικελίου στη μεγαλύτερη οικονομία της νοτιοανατολικής Ασίας.

Οι κινεζικές εταιρείες κυριαρχούν στη βιομηχανία νικελίου της Ινδονησίας, η οποία έχει επεκταθεί ραγδαία τα τελευταία χρόνια λόγω της αυξανόμενης ζήτησης για το ορυκτό που είναι κρίσιμο για την κατασκευή ανοξείδωτου χάλυβα και μπαταριών ηλεκτρικών οχημάτων. Η Ινδονησία ελέγχει περισσότερα από τα δύο τρίτα της παγκόσμιας προσφοράς ραφιναρισμένου νικελίου, σύμφωνα με τους Financial Times.

Ωστόσο, το Πεκίνο ανησυχεί για τους νέους κανονισμούς που εισήχθησαν πρόσφατα, οι οποίοι μείωσαν τις ποσοστώσεις παραγωγής για τους μεταλλωρύχους και καθιέρωσαν έναν μηχανισμό τιμολόγησης που αύξησε την τιμή του μεταλλεύματος νικελίου.

Η προσαρμογή των τιμών οδήγησε σε αύξηση σχεδόν 200% του κόστους παραγωγής για την ποικιλία νικελίου που χρησιμοποιείται για την κατασκευή μπαταριών ηλεκτρικών οχημάτων, απειλώντας την «λειτουργική βιωσιμότητα σχεδόν όλων αυτών των έργων», ανέφερε η κινεζική πρεσβεία σε επιστολή της προς το Υπουργείο Ενέργειας και Ορυκτών Πόρων της Ινδονησίας, η οποία είδε η εφημερίδα Financial Times.

«Οι προκαταρκτικές εκτιμήσεις δείχνουν ότι αυτά τα μέτρα θα μπορούσαν να επηρεάσουν 30 δισεκατομμύρια δολάρια σε υφιστάμενες επενδύσεις και 20 δισεκατομμύρια δολάρια σε προγραμματισμένες μελλοντικές επενδύσεις, μειώνοντας παράλληλα τις ετήσιες εξαγωγές προϊόντων νικελίου κατά περίπου 23 δισεκατομμύρια δολάρια», ανέφερε η επιστολή, η οποία φέρει ημερομηνία 21 Απριλίου.

Προειδοποιούσε ότι έως και 400.000 θέσεις εργασίας σε όλη την αλυσίδα αξίας του νικελίου θα μπορούσαν να επηρεαστούν.

Η Ινδονησία παρεμβαίνει για να αυξήσει κρατικούς πόρους

Η κινεζική κατακραυγή έρχεται καθώς η κυβέρνηση του προέδρου Πραμπόβο Σουμπιάντο αντιμετωπίζει αντιδράσεις από ξένους επενδυτές για τις λαϊκιστικές πολιτικές κοινωνικής πρόνοιας και τις αυξανόμενες κρατικές παρεμβάσεις στον ιδιωτικό τομέα, ιδίως στους πόρους.

Οι κινεζικές εταιρείες έχουν τροφοδοτήσει την άνοδο της Ινδονησίας ως κυρίαρχου παράγοντα στη βιομηχανία νικελίου, επενδύοντας δεκάδες δισεκατομμύρια δολάρια για την ίδρυση ορυχείων, εγκαταστάσεων επεξεργασίας, κατασκευής μπαταριών, ακόμη και παραγωγής ηλεκτρικών οχημάτων.

Οι άμεσες ξένες επενδύσεις από την ηπειρωτική Κίνα και το Χονγκ Κονγκ ανήλθαν συνολικά σε 18,1 δισεκατομμύρια δολάρια πέρυσι και έφτασαν τα 4,9 δισεκατομμύρια δολάρια το πρώτο τρίμηνο του 2026.

Οι μειώσεις των ποσοστώσεων εξόρυξης και ο νέος μηχανισμός τιμολόγησης, που αποσκοπούν στην ενίσχυση των κρατικών εσόδων, έχουν αναγκάσει αρκετές κινεζικές εγκαταστάσεις επεξεργασίας νικελίου να μειώσουν την παραγωγή, σύμφωνα με πηγές του κλάδου.

Ορισμένες επιχειρήσεις εξόρυξης έχουν επίσης αντιμετωπίσει κατασχέσεις γης στο πλαίσιο των προσπαθειών της Τζακάρτα να καταπολεμήσει τις φερόμενες περιβαλλοντικές παραβιάσεις, μια εκστρατεία που οι επικριτές ισχυρίζονται ότι διεξήχθη αυθαίρετα και χωρίς την δέουσα διαδικασία.

Τον περασμένο μήνα, ο Πραμπόβο ανακοίνωσε επίσης μια νέα κρατική υπηρεσία για την επίβλεψη των εξαγωγών άνθρακα, φοινικέλαιου και ορισμένων προϊόντων νικελίου, η οποία θα εμποδίσει τους φορείς εκμετάλλευσης να πωλούν απευθείας σε πελάτες στο εξωτερικό.

Η κινεζική πρεσβεία επέκρινε τη «συχνότητα των πρόσφατων κανονιστικών αλλαγών» στο ευρύτερο επενδυτικό κλίμα.

Η Κίνα επικρίνει τις νέες ρυθμιστικές αλλαγές

«Είναι επιτακτική ανάγκη να βαθμονομηθεί ο ρυθμός εφαρμογής πολιτικής για τον μετριασμό των αρνητικών επιπτώσεων στο επενδυτικό κλίμα και τη σταθερότητα της απασχόλησης, ενισχύοντας έτσι τη σταθερότητα και την προβλεψιμότητα της πολιτικής», ανέφερε.

Σε ξεχωριστή επιστολή προς τον Πραμπόβο τον Μάιο, το Εμπορικό Επιμελητήριο της Κίνας στην Ινδονησία δήλωσε ότι οι επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν «υπερβολικά αυστηρή ρύθμιση» και «υπερβολική» επιβολή του νόμου που «έχει διαταράξει σοβαρά τις κανονικές επιχειρηματικές δραστηριότητες και έχει υπονομεύσει άμεσα τη μακροπρόθεσμη επενδυτική εμπιστοσύνη».

Ένας αξιωματούχος μιας κινεζικής εταιρείας στην Ινδονησία δήλωσε στους FT ότι οι επιχειρήσεις ένιωθαν ότι αντιμετωπίζονταν άδικα, ειδικά δεδομένης της κλίμακας των επενδύσεών τους. «Νομίζω ότι πολλές επενδύσεις στο εγγύς μέλλον ενδέχεται να καθυστερήσουν λόγω των πολλών αβεβαιοτήτων», είπε το άτομο.

Τον περασμένο μήνα, ανώτεροι Ινδονήσιοι αξιωματούχοι συναντήθηκαν με τον Γουάνγκ Λουτόνγκ, πρέσβη του Πεκίνου στην Ινδονησία, και με ορισμένες κινεζικές εταιρείες.

Ο υπουργός Ενέργειας Μπαλίλ Λαχανάλια δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι η κυβέρνηση έλαβε σχόλια από εταιρείες στη συνάντηση. Είπε ότι ενώ οι επιχειρήσεις θα πρέπει να «επιβιώσουν», η Ινδονησία «θα πρέπει επίσης να κερδίζει εισόδημα».

Απαντώντας ξεχωριστά τον περασμένο μήνα στις ανησυχίες του κινεζικού επιμελητηρίου, ο υπουργός Οικονομικών Πουρμπάγια Γιούντι Σαντέγουα ισχυρίστηκε ότι κινεζικές εταιρείες εμπλέκονταν σε παράνομες δραστηριότητες χωρίς να παράσχει λεπτομέρειες.

«Δεν θα παρέμβουμε στις επιχειρήσεις κανενός εδώ, εφόσον λειτουργούν νόμιμα», είπε. «Εάν κάτι είναι παράνομο, θα αναλάβουμε δράση».