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Υδρογονάνθρακες: Στην Αθήνα η Chevron – Κλειδώνει το Block 10

Τα κοιτάσματα σε υδρογονάνθρακες στο Block 10 στο τραπέζι Παπασταύρου - Chevron - Στην Αθήνα στελέχη της Big Oil

Φυσικό αέριο 15.06.2026, 07:00
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Υδρογονάνθρακες: Στην Αθήνα η Chevron – Κλειδώνει το Block 10
Ρεπορτάζ Χρήστος Κολώνας

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Λίγα μόλις 24ωρα από την επίσκεψη του Σταύρου Παπασταύρου, υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας στα headquarters της Chevron στο Χιούστον όπου και οι δύο πλευρές συζήτησαν για το αίτημα της αμερικανικής πετρελαϊκής να εισέλθει για έρευνες στους υδρογονάνθρακες και του Block 1o και η πετρελαϊκή βρίσκεται στην Αθήνα.

Σύμφωνα με πληροφορίες στελέχη της Chevron βρίσκονται από σήμερα στη χώρα μας και δεν αποκλείεται κι εντός της ημέρας να πραγματοποιήσουν συνάντηση εργασίας για την παραχώρηση του Block 10, ανοιχτά του Κυπαρισσιακού Κόλπου.

Η απόφαση για τους υδρογονάνθρακες στο Block 10

Πηγές αναφέρουν ότι οι υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Chevron αναμένεται να συζητήσουν θέματα αδειοδοτικά και άλλα τεχνικά ζητήματα που αφορούν στη συγκεκριμένη παραχώρηση την οποία έχει ζητήσει η αμερικανική πετρελαϊκή προκειμένου να ερευνήσει την πιθανότητα για τον εντοπισμό κοιτασμάτων σε υδρογονάνθρακες.

Ο Σταύρος Παπασταύρου σκοπεύει να τρέξει ταχύτατα τις διαδικασίες ώστε αφενός η Chevron να εισέλθει στο Block 10, το οποίο μέχρι τώρα είναι μισθωμένο από την HELLENiQ ENERGY. Ο πετρελαϊκός κολοσσός θα συστήσει κοινοπραξία με τον ελληνικό ενεργειακό όμιλο αποκτώντας το 70% της κοινής εταιρείας, ενώ ταυτόχρονα έχει υποβληθεί και αίτημα 18μηνης παράτασης των ερευνών στο θαλάσσιο οικόπεδο. Οι Αμερικανοί θέλουν να εξετάσουν τα σεισμικά δεδομένα ώστε να αποφασίσουν για την πιθανή εκτέλεση γεώτρησης. Εξέλιξη η οποία αν έλθει σηματοδοτείται χρονικά για το 2028.

Υδρογονάνθρακες

Οι σεισμικές έρευνες της Chevron για υδρογονάνθρακες σε Κρήτη και Πελοπόννησο

Στη συνάντηση Παπασταύρου με στελέχη της Chevron αναμένεται να τεθούν και τα επόμενα βήματα για τις σεισμικές έρευνες της πετρελαϊκής στα άλλα τέσσερα θαλάσσια blocks που έχει μισθώσει. Πρόκειται για το «Νότια της Πελοποννήσου», το «Α2», το «Νότια της Κρήτης I» και το «Νότια της Κρήτης II».

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις οι σεισμικές έρευνες σε αυτές τις παραχωρήσεις δεν αποκλείονται περί τα τέλη του 2026 και θα διαρκέσουν μέχρι τις αρχές του 2027.

Η απόφαση της Chevron να μπει στο Block 10 το οποίο έχει παραχωρηθεί με σύμβαση μίσθωσης από το 2019 στην HELLENiQ ENERGY ήρθε σε συνδυασμό και με ένα άλλο δεδομένο. Ουσιαστικά σχηματίζει ένα μεγάλο τόξο με τα θαλάσσια οικόπεδα που ήδη έχει μισθώσει, «Α2», «Νότια της Πελοποννήσου», «Νότια της Κρήτης I» και «Νότια της Κρήτης II». Μία μεγάλη έκταση όπου μπορεί με άνεση να ερευνήσει για τον εντοπισμό και πιθανών νέων στόχων.

Θέμα ωρών η απόφαση Παπασταύρου για το Block 10

Οι πληροφορίες θέλουν τον υπουργό Παπασταύρου να εκδίδει εντός των επόμενων ωρών την απόφαση για την ικανοποίηση του αιτήματος της Chevron να εισέλθει και στο Block 10.

Η ΕΔΕΥΕΠ φέρεται να έχει γνωμοδοτήσει θετικά, και το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας να έχει ετοιμάσει σχέδιο  σχετικής απόφασης για το farm in. Θα ακολουθήσει η μεταβίβαση του operatorship του Block 10 και με μία έγκριση του υπουργείου Εξωτερικών ανοίγει ο δρόμος για την έναρξη ενός νέου κεφαλαίου στην προσπάθεια της χώρας να αξιοποιήσει τα κοιτάσματα σε υδρογονάνθρακες και τον ορυκτό της πλούτο αλλά και για να εδραιώσει περισσότερο τη γεωπολιτική της θέση.

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