Coffeeco Upcycle: Νέες στρατηγικές συνεργασίες με Empiria Group, Blue Hotels & Resorts και Attica Group

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του ot.gr στην Google

Σε μια κομβική στιγμή για τη βιώσιμη ανάπτυξη στον ελληνικό τουρισμό, η Coffeeco Upcycle ανακοινώνει τη στρατηγική της συνεργασία με τρεις μεγάλους φορείς του κλάδου: την Empiria Group, την Blue Hotels & Resorts και την Attica Group.

Οι συνεργασίες αυτές σηματοδοτούν μια νέα εποχή στην εφαρμογή της κυκλικής οικονομίας στον τομέα του τουρισμού, μετατρέποντας τα απόβλητα καφέ σε πρώτες ύλες για προϊόντα καλλυντικής φροντίδας υψηλής αξίας.

Συγκεκριμένα, τα καλλυντικά προϊόντα Auraskin της Coffeeco θα χρησιμοποιούνται σε όλες τις ξενοδοχειακές μονάδες της Empiria Group και της Blue Hotels & Resorts, προσφέροντας στους επισκέπτες μια αυθεντική εμπειρία βιώσιμης πολυτέλειας, που συνδυάζει την ποιότητα με τη γνώση ότι κάθε ρπροϊόν προέρχεται από ανακυκλωμένο καφέ.

Ταυτόχρονα, η Attica Group συνεχίζει να ενσωματώνει για 2η χρονιά τα αφρόλουτρα Auraskin στις θαλάσσιες διαδρομές της, παρέχοντας στους ταξιδιώτες προϊόντα φροντίδας που παράγονται από ανακυκλωμένο καφέ, ο οποίος καταναλώνεται στα πλοία, ενισχύοντας έμπρακτα την περιβαλλοντική ευαισθησία.

Τα προϊόντα Auraskin της Coffeeco

Με τα προϊόντα Auraskin να χρησιμοποιούνται ήδη σε ξενοδοχειακές αλυσίδες, η Coffeeco Upcycle δεν ανακοινώνει απλώς μια νέα κατεύθυνση — την υλοποιεί. Κάθε καταναλωτής που χρησιμοποιεί τα προϊόντα αυτά σε ένα ξενοδοχείο ή σε ένα πλοίο συνδράμει ενεργά σε ένα μοντέλο κυκλικής οικονομίας που μετατρέπει τα απόβλητα σε πραγματική αξία.

Διεύρυνση του Διοικητικού Συμβουλίου

Παράλληλα με τις νέες στρατηγικές συνεργασίες, η Coffeeco προχώρησε στη διεύρυνση του διοικητικού συμβουλίου της, με την ένταξη σε αυτό της Στεφανίας Φλέγγα, ενός στελέχους με μακρά κι επιτυχημένη διαδρομή στο χώρο του τουρισμού. Η Στεφανία Φλέγγα διαθέτει περισσότερα από 30 χρόνια διεθνούς εμπειρίας σε ηγετικές θέσεις σε κορυφαίους διεθνείς ομίλους, όπως οι Hilton International, Accor, Grecotel και Design Hotels του ομίλου Donkey Hotels κι αναμένεται να συνδράμει καθοριστικά στην προσπάθεια ανάπτυξης της εταιρείας και διεύρυνσης του δικτύου των στρατηγικών συνεργασιών της.

Μια ακόμη προσθήκη στο ΔΣ αποτελεί και ο Βασίλειος Καρατζένης που φέρνει στο Διοικητικό Συμβούλιο περισσότερα από 20 χρόνια διεθνούς εμπειρίας στον χώρο των επενδύσεων και της διαχείρισης κεφαλαίων. Κατά τη διάρκεια της επαγγελματικής του πορείας έχει συνεργαστεί με κορυφαίους οργανισμούς όπως οι PaineWebber, Merrill Lynch, UBS και Pictet & Cie. Το 2020 ίδρυσε τη VDK Capital, με στόχο τη συνεργασία με εξειδικευμένα Venture Capital και Private Equity Funds και την ανάπτυξη νέων επενδυτικών ευκαιριών. Είναι απόφοιτος του Institut Florimont στη Γενεύη και του Boston College στη Μασαχουσέτη με σπουδές στα Οικονομικά και τα Χρηματοοικονομικα.

Υπενθυμίζεται ότι καθήκοντα Προέδρου του Δ.Σ. έχει αναλάβει ο Γιάννης Θεοδωρόπουλος, επιχειρηματίας με σημαντική εμπειρία και βαθιά γνώση της αγοράς προϊόντων ευρείας κατανάλωσης.

Το νέο Δ.Σ. της Coffeeco Upcycle απαρτίζεται από τους:

· Γιάννης Θεοδωρόπουλος — Πρόεδρος, μέλος Δ.Σ. της BESPOKE SGA HOLDINGS A.E.

· Δρ. Αλέξης Παντζιάρος — CEO & Co-Founder Coffeeco

· Μάριος Βλαχογιάννης — COO & Co-Founder Coffeeco

· Βασίλης Καρατζένης — Founder & CEO, VDK Capital

· Κωνσταντίνος Κωνσταντινόπουλος — CEO Coffee Island, Πρόεδρος του Ελληνικού Οργανισμού Franchise, μέλος Δ.Σ. του ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ, τέως Πρόεδρος του παγκόσμιου οργανισμού Specialty Coffee Association (SCA)

· Κωνσταντίνος Λάμπρου – Strategic Advisor – Business Development, Corporate Affairs & ESG

· Στεφανία Φλέγγα — CEO, Movement Hospitality Consulting