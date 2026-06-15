 
array(5) {
  ["ai_cats"]=>
  array(1) {
    [0]=>
    string(20) "Business and Finance"
  }
  ["ai_subcats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(10) "Job Market"
    [1]=>
    string(19) "Business Operations"
  }
  ["ai_tone"]=>
  string(7) "neutral"
  ["ai_dv_cat1"]=>
  string(8) "Business"
  ["ai_dv_cat2"]=>
  string(15) "Current Events1"
}

Κάρτα εργασίας: Μεγάλος αριθμός παραβάσεων παρά την εφαρμογή της

Η ψηφιακή κάρτα εργασίας εφαρμόζεται αλλά τα στοιχεία της Επιθεώρησης Εργασίας δείχνουν υψηλά ποσοστά παραβατικότητας

Εργασιακά – Ασφαλιστικά 15.06.2026, 07:00
Σχολιάστε
Κάρτα εργασίας: Μεγάλος αριθμός παραβάσεων παρά την εφαρμογή της
Ρεπορτάζ Κώστας Παπαδής

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Η ψηφιακή κάρτα επεκτείνεται αλλά η παραβατικότητα παραμένει σε υψηλά επίπεδα στην αγορά εργασίας.

Η εικόνα που καταγράφει η Επιθεώρηση Εργασίας δείχνει παραβατικότητα σε υψηλά ποσοστά, και επιβλήθηκαν πρόστιμα που έφθασαν τα 54 εκατομμύρια ευρώ.

Την ώρα που η ψηφιακή κάρτα καλύπτει πάνω από 2,5 εκατομμύρια εργαζομένους και βρίσκεται ένα βήμα πριν από την καθολική εφαρμογή της, οι παραβάσεις – κυρίως – στη αποτύπωση του ωραρίου εργασίας, αλλά και στην αδήλωτη εργασία εξακολουθούν να καταγράφουν υψηλά ποσοστά.

Η εικόνα που καταγράφει η Επιθεώρηση Εργασίας δείχνει παραβατικότητα σε υψηλά ποσοστά, και επιβλήθηκαν πρόστιμα που έφθασαν τα 54 εκατομμύρια ευρώ. Οι παραβιάσεις, παρά τις διαφορετικές τους μορφές, συγκλίνουν στην ίδια πρακτική, δηλαδή την απόκρυψη πραγματικού χρόνου εργασίας και του αντιστοίχου εργασιακού κόστους.

Οι παραβάσεις στην ψηφιακή κάρτα

Οι συχνότερες παραβάσεις αφορούσαν την εφαρμογή της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας, με 2.994 καταγεγραμμένες περιπτώσεις. Ακολούθησαν οι παραβάσεις ωραρίου (2.332), η μη καταβολή δεδουλευμένων αποδοχών (1.410) και η αδήλωτη εργασία (1.372). Στους κλάδους όπου η παραβατικότητα είναι υψηλή ως προς τη χρήση της ψηφιακής κάρτας εργασίας συγκαταλέγονται οι εξής: λιανεμπόριο, σουπερμάρκετ, τράπεζες, επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών, τουρισμός και ξενοδοχεία, εστίαση, βιομηχανικές μονάδες και Logistics – μεταφορές. Η αδήλωτη απασχόληση συχνότερα εμφανίζεται στους κλάδους τουρισμός και ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, Εστίαση (καφέ, εστιατόρια, μπαρ, κέντρα διασκέδασης), κατασκευές και τεχνικά έργα, επιχειρήσεις καθαρισμού, εταιρείες φύλαξης (security), συνεργεία αυτοκινήτων, πρατήρια καυσίμων και αγροτικές όπως και εποχικές εργασίες.

Υψηλά επίπεδα

Τα πρώτα στοιχεία για το 2026 δείχνουν ότι η παραβατικότητα διατηρείται σε υψηλά επίπεδα – κοντά στο 27,15% – κατά το πρώτο δίμηνο του έτους. Με άλλα λόγια, μία στις τέσσερις επιχειρήσεις παραβιάζουν την εργατική νομοθεσία. Στην κορυφή βρίσκονται σταθερά οι παραβάσεις που σχετίζονται με την ψηφιακή κάρτα εργασίας, γεγονός που υποδηλώνει ότι η εφαρμογή του μέτρου δεν συνοδεύεται πάντα από ορθή χρήση. Ακολουθούν οι παραβάσεις που σχετίζονται με τη μη καταβολή δεδουλευμένων και επιδομάτων, οι ελλείψεις στους πίνακες προσωπικού – που συχνά υποκρύπτουν αδήλωτες υπερωρίες – καθώς και η αδήλωτη εργασία. Αξιοσημείωτη είναι επίσης η παρουσία παραβάσεων που αφορούν άρνηση συνεργασίας με τους ελεγκτικούς μηχανισμούς, στοιχείο που καταδεικνύει τις δυσκολίες στην επιτόπια εποπτεία. Η εικόνα διαφοροποιείται ανά κλάδο, με αυξημένη παραβατικότητα να εντοπίζεται σε δραστηριότητες όπως η ιδιωτική υγεία, οι υπηρεσίες καθαρισμού, οι εταιρείες εύρεσης εργασίας, οι τηλεπικοινωνίες και μια σειρά προσωπικών υπηρεσιών, όπως κομμωτήρια και κέντρα αισθητικής. Πρόκειται για κλάδους στους οποίους η ψηφιακή κάρτα δεν εφαρμοζόταν μέχρι πρότινος.

Η επέκταση

Ηδη από τις αρχές του Ιουνίου με απόφαση της υπουργού Εργασίας, Νίκης Κεραμέως, η ψηφιακή κάρτα εργασίας επεκτείνεται σε νέους κλάδους και σε συνολικά 476.000 επιπλέον εργαζομένους, ανεβάζοντας το σύνολο των απασχολουμένων που έχουν ενταχθεί στο σύστημα της ψηφιακής οργάνωσης του χρόνου εργασίας σε περίπου 2,5 εκατομμύρια. Σε πρώτη φάση η επέκταση θα εφαρμοστεί πιλοτικά για το χρονικό διάστημα από τις 2 Ιουνίου έως τις 11 Οκτωβρίου 2026. Στη φάση αυτή εντάσσονται οι εξής κλάδοι:

• Δραστηριότητες ανθρώπινης υγείας (νοσοκομεία, θεραπευτικά και διαγνωστικά κέντρα), εξαιρουμένων ιατρών.

• Δραστηριότητες υποστήριξης της απασχόλησης.

• Τηλεπικοινωνίες, επιμέρους κλάδοι υπηρεσιών, όπως κομμωτήρια, κέντρα αισθητικής και καθαριστήρια.

• Δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών σε κτίρια και εξωτερικούς χώρους, κυρίως υπηρεσίες καθαρισμού.

Ακολουθεί η πιλοτική εφαρμογή από τις 29 Ιουνίου έως τις 15 Νοεμβρίου για τους κλάδους:

• Συμβουλευτικές υπηρεσίες, διαφήμιση και λοιπές δραστηριότητες γραφείου. Επισκευές.

• Αποθήκευση και υποστηρικτικές προς τη μεταφορά δραστηριότητες (logistics).

• Διαχείριση νερού και λυμάτων.

• Και τυχερά παίγνια.

ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ (ΟΤ) – ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ

Σχετικά άρθρα:
Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
Stream
Φον ντερ Λάιεν: Η ελευθερία της ναυσιπλοΐας πρέπει να αποκατασταθεί χωρίς διόδια
World

Φον ντερ Λάιεν: Η ελευθερία της ναυσιπλοΐας πρέπει να αποκατασταθεί χωρίς διόδια
Γκουτέρες: Κρίσιμο βήμα προς την ειρηνική διευθέτηση η συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν – Τι περιλαμβάνει
World

Χαιρετίζει την ανακοίνωση ειρηνευτικής συμφωνίας ΗΠΑ - Ιράν ο Γκουτέρες
Αγορές: Με άνοδο υποδέχθηκαν τη συμφωνία ΗΠΑ – Ιράν – Βουτιά για την τιμή του πετρελαίου
Markets

Ράλι στις αγορές, βουτιά για το πετρέλαιο φέρνει το deal ΗΠΑ – Ιράν
Βουλή: Σήμερα συνέρχεται η επιτροπή αναθεώρησης του Συνταγματος – Αρνητική «ψήφος» από την αντιπολίτευση
Πολιτική

Ξεκινά τις εργασίες της η επιτροπή αναθεώρησης του Συντάγματος
Ελληνικές εξαγωγές: Κορυφαίος προορισμός για τα ελληνικά αρτοσκευάσματα η Γερμανία
Economy

Κορυφαίος προορισμός για τα ελληνικά αρτοσκευάσματα η Γερμανία
Στενά του Ορμούζ: 600 πλοία είναι έτοιμα για αναχώρηση
World

Στενά του Ορμούζ: 600 πλοία είναι έτοιμα για αναχώρηση

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Επιτόκια: Ποιοι κερδίζουν και ποιοι χάνουν από τη νέα αύξηση της ΕΚΤ
Τράπεζες

Τι φέρνει η αύξηση επιτοκίων σε δάνεια και καταθέσεις

Τι αλλάζει στα επιτόκια για τα υφιστάμενα και νέα δάνεια, τα έντοκα γραμμάτια, ομόλογα, αμοιβαία κεφάλαια και επενδυτικά προϊόντα

Τάσος Μαντικίδης
Επιχειρηματικά deals: Πατάει γκάζι η αγορά
Business

Πατάει γκάζι η αγορά για νέα επιχειρηματικά deals

Γιατί ο πόλεμος στη Μ. Ανατολή δεν εμποδίζει τα επιχειρηματικά deals

Γιώργος Μανέττας
Ναυτιλία: Ράλι επενδύσεων στα μεγάλα δεξαμενόπλοια
Ναυτιλία

Ράλι επενδύσεων στα μεγάλα δεξαμενόπλοια

Ράλι επενδύσεων καταγράφεται στον κλάδο των δεξαμενοπλοίων και ιδιαίτερα στα μεγάλα μεγέθη παρά το γεγονός ότι τα Στενά του Ορμούζ παραμένουν σε μεγάλο βαθμό αποκλεισμένα από τα τέλη Φεβρουαρίου, προκαλώντας μια πρωτοφανή ενεργειακή κρίση. Οι παραγγελίες νεότευκτων VLCCs (Very Large Crude Carriers), της κατηγορίας που θεωρείται η πλέον εκτεθειμένη στις συνέπειες της παρατεταμένης διαταραχής στο […]

Λάμπρος Καραγεώργος
Savills: Οι τρεις δυνάμεις που θα αλλάξουν το real estate τις επόμενες δεκαετίες
Ακίνητα

Έρχονται τεκτονικές αλλαγές στο real estate

Η έρευνα της Savills χαρτογραφεί τις μεγάλες ανατροπές που θα διαμορφώσουν την αγορά ακινήτων έως τα μέσα του αιώνα

Γιώργος Μανέττας
Ο Τραμπ γίνεται Τζίμι Κάρτερ
Financial Times

Ο Τραμπ γίνεται Τζίμι Κάρτερ

Όπως και ο 39ος πρόεδρος των ΗΠΑ, ο σημερινός ένοικος του Λευκού Οίκου έχει παραδώσει τον έλεγχο της αφήγησης στο Ιράν

Edward Luce
Crypto: Έρχονται οι πρώτες άδειες από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς
Kρυπτονομίσματα

Έρχονται οι πρώτες άδειες crypto στην Ελλάδα

Στην τελική ευθεία για την αδειοδότηση παρόχων crypto - Τι αποκάλυψε η πρόεδρος Βασιλική Λαζαράκου στο 7ο OT FORUM για τους ελέγχους και τη μάχη κατά των παραπλανητικών διαφημίσεων

Γιώργος Μανέττας
Κώστας Νεμπής (ΟΤΕ): Η AI δεν θα είναι μόνο στη συσκευή, αλλά μέσα στο δίκτυο
Τηλεπικοινωνίες

Το μεγάλο στοίχημα του ΟΤΕ για AI στο core δίκτυο κινητής

Πιλοτική εφαρμογή AI στο δίκτυο κινητής σε Ελλάδα και Γερμανία από το 2026 προανήγγειλε ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του ΟΤΕ, Κώστας Νεμπής

Γιώργος Πολύζος
Φυσικό Αέριο Ελλάδος: Τι τροφοδοτεί τη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη
Φυσικό αέριο

Φυσικό Αέριο Ελλάδος: Τι τροφοδοτεί τη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη

Ποια είναι τα συστατικά της «συνταγής» μιας διατηρήσιμης ανάπτυξης; Τι απαντά η Φυσικό Αέριο Ελλάδος

Μαρία Σιδέρη
Περισσότερα από Εργασιακά – Ασφαλιστικά
Κάρτα εργασίας: Μεγάλος αριθμός παραβάσεων παρά την εφαρμογή της
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Η e-κάρτα επεκτείνεται, η παραβατικότητα στην εργασία ανθεί...

Η ψηφιακή κάρτα εργασίας εφαρμόζεται αλλά τα στοιχεία της Επιθεώρησης Εργασίας δείχνουν υψηλά ποσοστά παραβατικότητας

Κώστας Παπαδής
Φορολογικές δηλώσεις: Πότε λήγει η προθεσμία για έκπτωση 3% – Τα SOS μέχρι 15 Ιουνίου
Φορολογικά Νέα & Eιδήσεις

Πότε λήγει η προθεσμία για έκπτωση φόρου 3% - Τα SOS μέχρι 15 Ιουνίου

Εως τις 10 Ιουνίου 2026, είχαν υποβληθεί 4,7 εκατομμύρια φορολογικές δηλώσεις Ε1, καθώς 770.000 δηλώσεις Ε3 από επαγγελματίες και αγρότες

e – ΕΦΚΑ – ΔΥΠΑ: Πληρωμές 50,4 εκατ. ευρώ από 15 έως 19 Ιουνίου
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

e - ΕΦΚΑ - ΔΥΠΑ: Πληρωμές 50,4 εκατ. ευρώ από 15 έως 19 Ιουνίου

Οι δικαιούχοι και τα ποσά που καταβάλλονται ανά κατηγορία από e - ΕΦΚΑ - ΔΥΠΑ

Ληξιπρόθεσμα χρέη: Πότε θα ανοίξει η πλατφόρμα για τις 72 δόσεις
Φορολογικά Νέα & Eιδήσεις

Πότε θα ανοίξει η πλατφόρμα για τις 72 δόσεις - Ποια χρέη υπάγονται

Νέα ρύθμιση για ληξιπρόθεσμα χρέη σε 72 δόσεις μέσω myAADE - Όλες οι λεπτομέρειες

Φορολογικές δηλώσεις: Εκπνέει η προθεσμία για την έκπτωση 3%
Φορολογικά Νέα & Eιδήσεις

Τέλος χρόνου για την έκπτωση φόρου 3% - Τα SOS για τις δηλώσεις

Αντίστροφα μετράει ο χρόνος για την έκπτωση στις φορολογικές δηλώσεις - Τι πρέπει να κάνετε

Οχήματα: Πώς η AI θα «σβήνει τα πρόστιμα – Η νέα πλατφόρμα
Φορολογικά Νέα & Eιδήσεις

Πώς η AI θα «σβήνει τα πρόστιμα στα ΙΧ - Η νέα πλατφόρμα

Η ΑΑΔΕ θα εξετάζει τις ενστάσεις στα πρόστιμα για οχήματα με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης

Συντάξεις: Τα όρια ηλικίας, τα έτη ασφάλισης και το τελικό ποσό της σύνταξης
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Πόση σύνταξη δικαιούστε; Οδηγός για ασφαλισμένους

Οδηγός για τη συνταξιοδότηση από το Κέντρο Πληροφόρησης Εργαζομένων και Ανέργων της ΓΣΕΕ - Από τι εξαρτάται το τελικό ποσό στις συντάξεις

Κώστας Παπαδής
Latest News
Φον ντερ Λάιεν: Η ελευθερία της ναυσιπλοΐας πρέπει να αποκατασταθεί χωρίς διόδια
World

Φον ντερ Λάιεν: Η ελευθερία της ναυσιπλοΐας πρέπει να αποκατασταθεί χωρίς διόδια

Η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, χαιρετίζει τη σύναψη συμφωνίας ΗΠΑ και Ιράν

Γκουτέρες: Κρίσιμο βήμα προς την ειρηνική διευθέτηση η συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν – Τι περιλαμβάνει
World

Χαιρετίζει την ανακοίνωση ειρηνευτικής συμφωνίας ΗΠΑ - Ιράν ο Γκουτέρες

Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες εκφράζει την ελπίδα ότι τα μέρη θα αξιοποιήσουν τη «νέα αυτή δυναμική» και θα «εντείνουν τις προσπάθειές τους για την οριστική επίλυση της σύγκρουσης»

Αγορές: Με άνοδο υποδέχθηκαν τη συμφωνία ΗΠΑ – Ιράν – Βουτιά για την τιμή του πετρελαίου
Markets

Ράλι στις αγορές, βουτιά για το πετρέλαιο φέρνει το deal ΗΠΑ – Ιράν

Η είδηση έστειλε το πετρέλαιο σε πτωτική πορεία και αποδυνάμωσε το δολάριο, ενώ ανακούφιση και άνοδος παρατηρήθηκε στις ασιατικές αγορές

Βουλή: Σήμερα συνέρχεται η επιτροπή αναθεώρησης του Συνταγματος – Αρνητική «ψήφος» από την αντιπολίτευση
Πολιτική

Ξεκινά τις εργασίες της η επιτροπή αναθεώρησης του Συντάγματος

Αρμοδιότητα της επιτροπής είναι να διαπιστώσει την ανάγκη της αναθεώρησης και να καθορίσει ειδικώς τις αναθεωρητέες διατάξεις

Ελληνικές εξαγωγές: Κορυφαίος προορισμός για τα ελληνικά αρτοσκευάσματα η Γερμανία
Economy

Κορυφαίος προορισμός για τα ελληνικά αρτοσκευάσματα η Γερμανία

Στα 62,37 εκατ. ευρώ και σε 17,96 χιλιάδες τόνους διαμορφώθηκαν το 2025 οι ελληνικές εξαγωγές ζαχαρωδών προϊόντων και σνακς προς τη Γερμανία

Στενά του Ορμούζ: 600 πλοία είναι έτοιμα για αναχώρηση
World

Στενά του Ορμούζ: 600 πλοία είναι έτοιμα για αναχώρηση

Πλοιοκτήτες και έμποροι αναρωτιούνται τι ακριβώς θα σημαίνει η συμφωνία για τα Στενά του Ορμούζ στην πράξη

Μέση Ανατολή: Τι περιλαμβάνει η συμφωνία ΗΠΑ – Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου
World

Λευκός καπνός στη Μέση Ανατολή - Τι προβλέπει η συμφωνία ΗΠΑ - Ιράν

Τα βλέμματα όλων είναι στραμμένα στην κατ' αρχήν συμφωνία ΗΠΑ - Ιράν - Τι σημαίνει για τη Μέση Ανατολή και ολόκληρο τον πλανήτη - Στις 19 Ιουνίου οι υπογραφές

Μελίνα Ζιάγκου
Γερμανία: Προχωρά το σχέδιο για ευρωπαϊκό πολεμικό αεροσκάφος
World

Γερμανία: Προχωρά το σχέδιο για ευρωπαϊκό πολεμικό αεροσκάφος

Μετά την κατάρρευση του γαλλογερμανικού σχεδίου για ένα ευρωπαϊκό πολεμικό αεροσκάφος που θα αντικαθιστούσε Rafale και Eurofighter, το Βερολίνο επιμένει

Αρχοντία Κάτσουρα
Πετρέλαιο: Βουτιά 4% για το πετρέλαιο μετά την ανακοίνωση συμφωνίας ΗΠΑ – Ιράν
Commodities

Βουτιά 4% για το πετρέλαιο μετά την ανακοίνωση συμφωνίας ΗΠΑ - Ιράν

Οι ΗΠΑ και το Ιράν θα υπογράψουν μνημόνιο κατανόησης στην Ελβετία την Παρασκευή - Αμεσα αντέδρασαν οι επενδυτές στο πετρέλαιο

Savills: Οι τρεις δυνάμεις που θα αλλάξουν το real estate τις επόμενες δεκαετίες
Ακίνητα

Έρχονται τεκτονικές αλλαγές στο real estate

Η έρευνα της Savills χαρτογραφεί τις μεγάλες ανατροπές που θα διαμορφώσουν την αγορά ακινήτων έως τα μέσα του αιώνα

Γιώργος Μανέττας
Εξοικονομώ: Κίνδυνος να χαθούν πόροι του Ταμείου Ανάκαμψης
Εξοικονόμηση

SOS για τα έργα και τους πόρους του «Εξοικονομώ»

Παράταση στα προγράμματα Εξοικονομώ που χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ανάκαμψης ζητούν οι μηχανικοί και το ΤΕΕ

Μάχη Τράτσα
Υδρογονάνθρακες: Στην Αθήνα η Chevron – Κλειδώνει το Block 10
Φυσικό αέριο

Στην Αθήνα η Chevron - Κλειδώνει με Παπασταύρου το Block 10

Τα κοιτάσματα σε υδρογονάνθρακες στο Block 10 στο τραπέζι Παπασταύρου - Chevron - Στην Αθήνα στελέχη της Big Oil

Χρήστος Κολώνας
Ρευματοκλοπές: Βελτίωση βλέπει ο ΔΕΔΔΗΕ – Ανεβάζει τον πήχη η ΡΑΑΕΥ
Ηλεκτρισμός

Η μάχη με τις ρευματοκλοπές περνά σε νέα φάση - Το σχέδιο του ΔΕΔΔΗΕ

Στο επίκεντρο της επόμενης ημέρας για τον ΔΕΔΔΗΕ η επιτάχυνση της εγκατάστασης έξυπνων μετρητών και υπογειοποίησης του δικτύου - Πώς θα αποφευχθούν οι ρευματοκλοπές

Μάχη Τράτσα
Κάρτα εργασίας: Μεγάλος αριθμός παραβάσεων παρά την εφαρμογή της
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Η e-κάρτα επεκτείνεται, η παραβατικότητα στην εργασία ανθεί...

Η ψηφιακή κάρτα εργασίας εφαρμόζεται αλλά τα στοιχεία της Επιθεώρησης Εργασίας δείχνουν υψηλά ποσοστά παραβατικότητας

Κώστας Παπαδής
Χάνει το ποδόσφαιρο την ψυχή του;
Experts

Χάνει το ποδόσφαιρο την ψυχή του;

Η εφαρμογή τεχνολογιών AI στο Μουντιάλ 2026

Μιχάλης Κρητικός
Συνταγματική προστασία κι από την… ακρίβεια…
Opinion

Συνταγματικό φρένο στην ακρίβεια

... το υψηλό χρέος, την υψηλή ανεργία, τη χαμηλότερη στην Ευρωζώνη αγοραστική δύναμη, την υψηλή φτώχεια, την υπερφορολόγηση, την υψηλή παραοικονομία, τα υψηλά κρατικά «φέσια» κι άλλα δεινά…

Δημήτρης Στεργίου

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: [email protected], Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies