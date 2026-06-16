Ελίν: Σταθερή πορεία στην εγχώρια αγορά το πρώτο τρίμηνο του 2026

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Σταθερή πορεία στην εγχώρια αγορά σημείωσε η ελίν κατά το πρώτο τρίμηνο του 2026. Πάντως, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της εταιρείας, η έντονη μεταβλητότητα στις διεθνείς αγορές πετρελαίου και πετρελαιοειδών επηρέασε αρνητικά τη δραστηριότητα του διεθνούς εμπορίου. Παρά τις πιέσεις, η εταιρεία διατήρησε θετική πορεία στην εγχώρια αγορά, με αύξηση των πωλήσεων στα καύσιμα κίνησης και βελτίωση των περιθωρίων κέρδους κατά τους πρώτους μήνες του έτους.

Σύμφωνα με τα οικονομικά αποτελέσματα που ανακοίνωσε ο όμιλος, ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε στα 306,84 εκατ. ευρώ το πρώτο τρίμηνο του 2026, έναντι 589,53 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2025. Τα μικτά κέρδη ανήλθαν σε 11,52 εκατ. ευρώ από 15,65 εκατ. ευρώ, ενώ τα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) περιορίστηκαν στα 2,29 εκατ. ευρώ από 6,83 εκατ. ευρώ ένα χρόνο νωρίτερα.

Παράλληλα, τα αποτελέσματα προ τόκων και φόρων (EBIT) πέρασαν σε ζημίες ύψους 691 χιλ. ευρώ, έναντι κερδών 4,07 εκατ. ευρώ το πρώτο τρίμηνο του 2025.

Αντίστοιχη εικόνα παρουσίασε και η μητρική εταιρεία ΕΛΙΝΟΙΛ Α.Ε. Ο κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε στα 302,05 εκατ. ευρώ από 584,63 εκατ. ευρώ, ενώ το EBITDA υποχώρησε στα 1,55 εκατ. ευρώ από 6,39 εκατ. ευρώ. Τα αποτελέσματα προ τόκων και φόρων κατέγραψαν ζημίες 944 χιλ. ευρώ, έναντι κερδών 4,1 εκατ. ευρώ πέρυσι, ενώ τα προ φόρων αποτελέσματα διαμορφώθηκαν σε ζημίες 2,14 εκατ. ευρώ από κέρδη 2,12 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2025.

Τι αναφέρει η διοίκηση της Ελίν

Η διοίκηση αποδίδει την επιδείνωση των αποτελεσμάτων κυρίως στις συνθήκες που επικράτησαν στη διεθνή αγορά πετρελαίου κατά το πρώτο τρίμηνο. Οι γεωπολιτικές εξελίξεις, οι αλλαγές στις παγκόσμιες εμπορικές ροές και οι διακυμάνσεις στην ισορροπία προσφοράς και ζήτησης προκάλεσαν έντονες μεταβολές στις τιμές των πετρελαϊκών προϊόντων, αλλά και στο κόστος μεταφοράς και εφοδιασμού. Παράλληλα, τα προσυμφωνημένα συμβόλαια πώλησης που είχαν συναφθεί το προηγούμενο έτος επιβάρυναν τα αποτελέσματα του τομέα Διεθνούς Εμπορίου.

Η εταιρεία επισημαίνει ότι έχει ήδη προχωρήσει σε κινήσεις περιορισμού των αρνητικών επιπτώσεων, ωστόσο εκτιμά ότι η πλήρης επίδραση των εξελίξεων θα αποτυπωθεί κυρίως στα αποτελέσματα του πρώτου εξαμήνου.

Στην ελληνική αγορά, η εικόνα ήταν πιο θετική. Η ανάπτυξη του δικτύου πρατηρίων σε συνδυασμό με την άρση του πλαφόν στα περιθώρια κέρδους κατά το πρώτο δίμηνο του έτους ενίσχυσαν τόσο τις πωλήσεις όσο και την κερδοφορία. Ωστόσο, η επαναφορά του πλαφόν από τον Μάρτιο, σε συνδυασμό με τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και τη μεταβλητότητα της ζήτησης, δημιουργούν νέες πιέσεις στα λειτουργικά περιθώρια του κλάδου.

Υπό αυτές τις συνθήκες, η διοίκηση της ελίν εκτιμά ότι το 2026 θα εξελιχθεί σε μια ιδιαίτερα απαιτητική και απρόβλεπτη χρονιά για την αγορά καυσίμων, με τις διεθνείς γεωπολιτικές εξελίξεις και τις διακυμάνσεις των τιμών ενέργειας να αποτελούν τους βασικούς παράγοντες αβεβαιότητας.