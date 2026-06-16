Ψάλτης: Αντιπρόεδρος του ΣΕΒ εκλέχθηκε ο CEO της Alpha Bank

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Στη θέση του αντιπροέδρου του ΣΕΒ εκλέχθηκε ο CEO της Alpha Bank Βασίλης Ψάλτης. Η ανάληψη, δε, των καθηκόντων του πραγματοποιείται σε μια κρίσιμη συγκυρία για την ελληνική οικονομία, καθώς η χώρα καλείται να διαχειριστεί τη μετάβαση στη μετά-Ταμείο Ανάκαμψης εποχή, διασφαλίζοντας τη συνέχεια της αναπτυξιακής της πορείας.

Τι είπε ο Βασίλης Ψάλτης για τη μετά το RRF εποχή

Σύμφωνα με τα όσα επισήμανε στην παρέμβασή του ο CEO της Alpha Bank, η Ελλάδα αξιοποίησε αποτελεσματικά το Ταμείο Ανάκαμψης. Μέσω των δύο προγραμμάτων του Ταμείου Ανάκαμψης, και με τη υποστήριξη των τραπεζών που διατέθηκαν δάνεια ύψους €8,8 δισ., υλοποιήθηκαν επενδυτικά πλάνα αξίας €27,5 δισ., τοποθετώντας την Ελλάδα στις πρώτες θέσεις σε απορροφητικότητα πόρων στην Ευρώπη.

«Πρόκειται για σημαντικό επίτευγμα, και ταυτόχρονα τον πήχη για το επόμενο βήμα», επισήμανε χαρακτηριστικά ο κ. Ψάλτης.

Για να διαφυλαχθεί, ωστόσο, η αναπτυξιακή δυναμική της χώρας, απαιτούνται τα εξής 3 πράγματα, σύμφωνα με τον κ. Ψάλτη:

α) επιτάχυνση αδειοδοτήσεων για νέες ιδιωτικές επενδύσεις,

β) προσέλκυση ξένων κεφαλαίων υψηλής ποιότητας που φέρνουν τεχνογνωσία, καθώς και

γ) ανάπτυξη της εγχώριας κεφαλαιαγοράς.

Πώς θα ενισχυθεί η παραγωγικότητα

Παράλληλα, ο Βασίλης Ψάλτης έδωσε ιδιαίτερη έμφαση κατά την τοποθέτησή του στο βασικό διαρθρωτικό ζήτημα που είναι η παραγωγικότητα, επισημαίνοντας το παράδοξο της ελληνικής οικονομίας, όπου η υψηλή απασχόληση δεν συνοδεύεται από αντίστοιχη παραγωγική απόδοση: οι Έλληνες εργαζόμενοι δουλεύουν τις περισσότερες ώρες στην ΕΕ, 39,6 έναντι 35,7 του ευρωπαϊκού μέσου, αλλά η παραγωγή ανά εργαζόμενο φτάνει μόλις στο 55% αυτού.

Γι’ αυτόν τον λόγο, ο CEO της Alpha Bank πρότεινε τις ακόλουθες 3 παρεμβάσεις:

ανακατεύθυνση των χρηματοδοτήσεων σε επενδύσεις που αυξάνουν την παραγωγικότητα και στρέφουν την οικονομία σε πιο ανταγωνιστικούς κλάδους,

παροχή ισχυρότερων κινήτρων για τον τεχνολογικό εκσυγχρονισμό και τη μεγέθυνση των ελληνικών επιχειρήσεων μέσω συγχωνεύσεων,

αξιοποίηση των αποταμιεύσεων, μέσα και από τη λειτουργία των επαγγελματικών ταμείων ασφάλισης, για την επενδυτική υποστήριξη της ελληνικής οικονομίας.

Ολοκληρώνοντας την παρέμβασή του, υπογράμμισε ότι η Ελλάδα διαθέτει πλέον ένα κρίσιμο πλεονέκτημα – την αξιοπιστία – το οποίο πρέπει να μετατραπεί σε διατηρήσιμη ανάπτυξη. «Η Ελλάδα έχει σήμερα κάτι που στερήθηκε για πολλά

χρόνια: αξιοπιστία. Πρόκειται για κεφάλαιο πολύτιμο και εύθραυστο. Δεν αρκεί να το διαφυλάξουμε. Οφείλουμε να το μετατρέψουμε σε ανάπτυξη. Αυτό δεν είναι αισιοδοξία. Είναι δουλειά μας», υπογράμμισε.