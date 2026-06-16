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Ψάλτης: Αντιπρόεδρος του ΣΕΒ εκλέχθηκε ο CEO της Alpha Bank

Τι είπε για την μετά το RRF εποχή και την παραγωγικότητα στην παρέμβασή του στο ΣΕΒ ο CEO της Alpha Bank Βασίλης Ψάλτης

Τράπεζες 16.06.2026, 17:25
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Ψάλτης: Αντιπρόεδρος του ΣΕΒ εκλέχθηκε ο CEO της Alpha Bank
Newsroom

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Στη θέση του αντιπροέδρου του ΣΕΒ εκλέχθηκε ο CEO της Alpha Bank Βασίλης Ψάλτης. Η ανάληψη, δε, των καθηκόντων του πραγματοποιείται σε μια κρίσιμη συγκυρία για την ελληνική οικονομία, καθώς η χώρα καλείται να διαχειριστεί τη μετάβαση στη μετά-Ταμείο Ανάκαμψης εποχή, διασφαλίζοντας τη συνέχεια της αναπτυξιακής της πορείας.

Τι είπε ο Βασίλης Ψάλτης για τη μετά το RRF εποχή

Σύμφωνα με τα όσα επισήμανε στην παρέμβασή του ο CEO της Alpha Bank, η Ελλάδα αξιοποίησε αποτελεσματικά το Ταμείο Ανάκαμψης. Μέσω των δύο προγραμμάτων του Ταμείου Ανάκαμψης, και με τη υποστήριξη των τραπεζών που διατέθηκαν δάνεια ύψους €8,8 δισ., υλοποιήθηκαν επενδυτικά πλάνα αξίας €27,5 δισ., τοποθετώντας την Ελλάδα στις πρώτες θέσεις σε απορροφητικότητα πόρων στην Ευρώπη.

«Πρόκειται για σημαντικό επίτευγμα, και ταυτόχρονα τον πήχη για το επόμενο βήμα», επισήμανε χαρακτηριστικά ο κ. Ψάλτης.

Για να διαφυλαχθεί, ωστόσο, η αναπτυξιακή δυναμική της χώρας, απαιτούνται τα εξής 3 πράγματα, σύμφωνα με τον κ. Ψάλτη:
α) επιτάχυνση αδειοδοτήσεων για νέες ιδιωτικές επενδύσεις,
β) προσέλκυση ξένων κεφαλαίων υψηλής ποιότητας που φέρνουν τεχνογνωσία, καθώς και
γ) ανάπτυξη της εγχώριας κεφαλαιαγοράς.

Πώς θα ενισχυθεί η παραγωγικότητα

Παράλληλα, ο Βασίλης Ψάλτης έδωσε ιδιαίτερη έμφαση κατά την τοποθέτησή του στο βασικό διαρθρωτικό ζήτημα που είναι η παραγωγικότητα, επισημαίνοντας το παράδοξο της ελληνικής οικονομίας, όπου η υψηλή απασχόληση δεν συνοδεύεται από αντίστοιχη παραγωγική απόδοση: οι Έλληνες εργαζόμενοι δουλεύουν τις περισσότερες ώρες στην ΕΕ, 39,6 έναντι 35,7 του ευρωπαϊκού μέσου, αλλά η παραγωγή ανά εργαζόμενο φτάνει μόλις στο 55% αυτού.

Γι’ αυτόν τον λόγο, ο CEO της Alpha Bank πρότεινε τις ακόλουθες 3 παρεμβάσεις:

  • ανακατεύθυνση των χρηματοδοτήσεων σε επενδύσεις που αυξάνουν την παραγωγικότητα και στρέφουν την οικονομία σε πιο ανταγωνιστικούς κλάδους,
  • παροχή ισχυρότερων κινήτρων για τον τεχνολογικό εκσυγχρονισμό και τη μεγέθυνση των ελληνικών επιχειρήσεων μέσω συγχωνεύσεων,
  • αξιοποίηση των αποταμιεύσεων, μέσα και από τη λειτουργία των επαγγελματικών ταμείων ασφάλισης, για την επενδυτική υποστήριξη της ελληνικής οικονομίας.

Ολοκληρώνοντας την παρέμβασή του, υπογράμμισε ότι η Ελλάδα διαθέτει πλέον ένα κρίσιμο πλεονέκτημα – την αξιοπιστία – το οποίο πρέπει να μετατραπεί σε διατηρήσιμη ανάπτυξη. «Η Ελλάδα έχει σήμερα κάτι που στερήθηκε για πολλά
χρόνια: αξιοπιστία. Πρόκειται για κεφάλαιο πολύτιμο και εύθραυστο. Δεν αρκεί να το διαφυλάξουμε. Οφείλουμε να το μετατρέψουμε σε ανάπτυξη. Αυτό δεν είναι αισιοδοξία. Είναι δουλειά μας», υπογράμμισε.

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