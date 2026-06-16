Ανακαινίζω 2026: Σε λειτουργία η πλατφόρμα – Η παγίδα που πρέπει να προσέξετε

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Σε λειτουργία βρίσκεται από τις 15 Ιουνίου η πλατφόρμα για το πρόγραμμα Ανακαινίζω – Νοικιάζω, μέσω της οποίας θα ελέγχονται όλα τα ακίνητα που πληρούν τις προϋποθέσεις, ώστε οι ιδιοκτήτες τους να προχωρήσουν στη δεύτερη φάση – στην υποβολή της αίτησης ένταξης, που προγραμματίζεται για τον Σεπτέμβριο.

Οι ιδιοκτήτες που θα κάνουν χρήση του προγράμματος μπορούν να λάβουν μέχρι και 300 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο και έως και 36.000 ευρώ ανά κατοικία, με το ποσοστό ενίσχυση να φτάνει μέχρι και το 90% – 95% ανάλογα με την οικογενειακή κατάσταση του δικαιούχου και με πρόσθετη ενίσχυση για κάθε παιδί.

Βασική προϋπόθεση: το αίτημα για ένταξη να αφορά παλαιές κατοικίες έως 120 τετραγωνικά μέτρα, οι οποίες έχουν κατασκευαστεί έως το 1990.

Τι αλλάζει σε σχέση με προηγούμενα προγράμματα

Οι εργασίες, σε αντίθεση με προηγούμενα προγράμματα που εστίαζαν κυρίως στην ενεργειακή αναβάθμιση, δεν περιορίζονται μόνο σε αυτό, αλλά μπορούν να περιλαμβάνουν:

αντικατάσταση κουφωμάτων

ανακαίνιση κουζίνας

ανακαίνιση μπάνιου

αντικατάσταση δαπέδων

επισκευές και αποκατάσταση φθορών

άλλες εργασίες λειτουργικής και αισθητικής αναβάθμισης.

Το πρόγραμμα «Ανακαινίζω» για ιδιοκατοίκηση

Παράλληλα, σε δύο μήνες θα ανοίξει και το πρόγραμμα «Ανακαινίζω» για ιδιοκατοίκηση, το οποίο αφορά παλαιές κατοικίες που χρησιμοποιούνται ή πρόκειται να χρησιμοποιηθούν ως κύρια κατοικία.

Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται με περίπου 500 εκατ. ευρώ, τα οποία έχουν ήδη εξασφαλιστεί μέσω πόρων από 14 διαφορετικά προγράμματα του ΕΣΠΑ 2021-2027.

Η επιδότηση θα καλύπτει από 70% έως και 95% του κόστους για παλαιές κατοικίες, είτε είναι κενές είτε κατοικούνται ήδη.

Τα εισοδηματικά κριτήρια

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε νοικοκυριά με χαμηλά και μεσαία εισοδήματα που δεν διαθέτουν τα απαραίτητα κεφάλαια για ανακαίνιση.

Αυξημένα ποσοστά ενίσχυσης προβλέπονται για ευάλωτες ομάδες, όπως άτομα με αναπηρία, τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες, μονογονεϊκά νοικοκυριά, νέους ηλικίας 25 έως 35 ετών, καθώς και για ακίνητα σε ορεινές και νησιωτικές περιοχές.

Προβλέπεται η ανακαίνιση έως και 20.000 κατοικιών, με μέγιστη επιφάνεια 120 τ.μ. Από το συνολικό budget, περίπου το 80% θα διατεθεί για επισκευές και το υπόλοιπο για ενεργειακές αναβαθμίσεις.

Τα εισοδηματικά κριτήρια θα είναι αντίστοιχα με εκείνα του προγράμματος «Σπίτι μου 2». Για να λάβει κάποιος την επιδότηση, θα πρέπει είτε να ενοικιάσει το ανακαινισμένο ακίνητο για τουλάχιστον πέντε χρόνια είτε να το χρησιμοποιεί ως κύρια κατοικία για το ίδιο χρονικό διάστημα.

Η παγίδα

Ως εδώ τίποτα δεν προϊδεάζει για την παγίδα που κρύβεται στα «ψιλά γράμματα» και μπορεί να φέρει σε απόγνωση εκ των υστέρων κάποιους ιδιοκτήτες που θα κριθούν δικαιούχοι και θα λάβουν την επιδότηση. Οσοι, λοιπόν, ξεκινήσουν τη διαδικασία να αιτηθούν της επιδότησης στο anakainisi apps gov gr θα πρέπει να έχουν αποφασίσει ότι για 5 χρόνια αφού πάρουν τα χρήματα για τις εγκεκριμένες εργασίες ανακαίνισης, θα το χρησιμοποιήσουν ή δια ιδιοκατοίκηση ή για ενοικίαση.

Εάν κάποιος αποφασίσει πριν παρέλθει πενταετία να πουλήσει το ακίνητο, θα πρέπει να επιστρέψει τα χρήματα της επιδότησης. Σκεφτείτε, λοιπόν, καλά πριν πάρετε την απόφαση.