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ΥπΑΑΤ: Κοινό μέτωπο Ελλάδας – Ιταλίας για ΚΑΠ και αγροτικές πληρωμές

Ευρωπαϊκή στήριξη στη μεταρρύθμιση των αγροτικών πληρωμών αναφέρει το ΥπΑΑΤ

AGRO 16.06.2026, 13:57
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ΥπΑΑΤ: Κοινό μέτωπο Ελλάδας – Ιταλίας για ΚΑΠ και αγροτικές πληρωμές
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Στις αλλαγές του συστήματος αγροτικών πληρωμών επικεντρώθηκε η συνάντηση του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτη Σχοινά με τον Ιταλό υπουργό Γεωργίας Francesco Lollobrigida, ο οποίος βρέθηκε στην Αθήνα συνοδευόμενος από τη διοίκηση του AGEA, ενός από τους πλέον αναγνωρισμένους οργανισμούς πληρωμών της Ευρώπης.

Ο Μαργαρίτης Σχοινάς υπογράμμισε ότι η αναδιάρθρωση του συστήματος πληρωμών αποτελεί μία από τις σημαντικότερες μεταρρυθμίσεις που έχουν αναληφθεί στον πρωτογενή τομέα, εξηγώντας στον Ιταλό υπουργό την πρόοδο που έχει ήδη συντελεστεί. «Για πρώτη φορά φέτος πληρώνουμε με το νέο σύστημα», ανέφερε χαρακτηριστικά, τονίζοντας ότι η προσαρμογή της ΑΑΔΕ στις απαιτήσεις των αγροτικών ενισχύσεων είναι μια σύνθετη αλλά απολύτως αναγκαία διαδικασία.

«Κανένας Έλληνας γεωργός δεν θα χάσει όσα δικαιούται»

Ο υπουργός έστειλε παράλληλα ξεκάθαρο μήνυμα προς τον αγροτικό κόσμο, διαβεβαιώνοντας ότι «κανένας Έλληνας γεωργός δεν θα χάσει όσα δικαιούται», ενώ σημείωσε ότι «οι μόνοι που έχουν λόγο να ανησυχούν είναι όσοι δεν δικαιούνται πληρωμές». Όπως τόνισε, η μετάβαση στο νέο μοντέλο έχει ως στόχο οι πληρωμές να πραγματοποιούνται «με αποτελεσματικότητα, ταχύτητα και διαφάνεια», αποκαθιστώντας πλήρως την αξιοπιστία του συστήματος.

ΥπΑΑΤ

Lollobrigida: «Θα πληρωθούν όλοι σε σύντομο χρονικό διάστημα»

Ταυτόχρονα, ισχυρό μήνυμα εμπιστοσύνης στις αλλαγές που υλοποιεί η ελληνική κυβέρνηση στο σύστημα αγροτικών πληρωμών και ειδικότερα στη μετάβαση του ΟΠΕΚΕΠΕ στο νέο μοντέλο λειτουργίας έστειλε από την Αθήνα ο Ιταλός υπουργός Γεωργίας Francesco Lollobrigida.

Ο Ιταλός υπουργός αποκάλυψε ότι ήδη βρίσκεται σε εξέλιξη στενή συνεργασία ανάμεσα στους δύο οργανισμούς πληρωμών, αναφέροντας πως η συνεργασία αυτή περιλαμβάνει ανταλλαγή τεχνογνωσίας, πληροφοριών και καλών πρακτικών, με στόχο την επιτάχυνση της μετάβασης στο νέο σύστημα.

Με ιδιαίτερη έμφαση ο κ. Lollobrigida εξέφρασε την πεποίθηση ότι η μεταρρύθμιση θα αποδώσει αποτελέσματα, δηλώνοντας ότι η διαδικασία που έχει δρομολογήσει η ελληνική κυβέρνηση «θα κατακτήσει τους στόχους που έχει θέσει για να πληρωθούν όλοι σε σύντομο χρονικό διάστημα και να πληρωθούν όσοι δικαιούνται να πληρωθούν».

Ο ίδιος υπογράμμισε, επίσης, ότι η Ιταλία βρίσκεται στο πλευρό της Ελλάδας σε αυτή τη μεταβατική περίοδο, σημειώνοντας ότι «η Ελλάδα, η Ιταλία και το Υπουργείο μας είναι στη διάθεση της Ελλάδος», ενώ πρόσθεσε πως «βρισκόμαστε πραγματικά στο πλάι της ελληνικής κυβέρνησης, προκειμένου η Ελλάδα να ξεπεράσει τη δύσκολη και απαιτητική αυτή περίοδο μετάβασης στο νέο σύστημα πληρωμών».

Οι δύο υπουργοί συμφώνησαν επίσης στην ανάγκη διατήρησης ισχυρής χρηματοδότησης της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής μετά το 2028, εκφράζοντας προβληματισμό για ενδεχόμενες περικοπές πόρων, ενώ συζήτησαν τις προοπτικές δημιουργίας μεγαλύτερης υπεραξίας στον πρωτογενή τομέα μέσω επενδύσεων, καινοτομίας και καλύτερης οργάνωσης της παραγωγής.

ΥπΑΑΤ

Μέτωπο Ελλάδας – Ιταλίας

Νωρίτερα, κατά τη διάρκεια της συνάντησης των δύο αντιπροσωπειών Ελλάδας και Ιταλίας, υπό τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτη Σχοινά και τον Ιταλό ομόλογό του Francesco Lollobrigida, επιβεβαιώθηκε η κοινή βούληση των δύο χωρών να ενισχύσουν τη συνεργασία τους σε κρίσιμα ζητήματα που αφορούν το μέλλον του ευρωπαϊκού πρωτογενούς τομέα.

Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκαν η μετάβαση της χώρας στο νέο σύστημα διαχείρισης των αγροτικών ενισχύσεων μέσω της ΑΑΔΕ, οι προοπτικές της νέας Κοινής Αγροτικής Πολιτικής, η προστασία και ανάδειξη της ποιότητας των ευρωπαϊκών αγροδιατροφικών προϊόντων, καθώς και ζητήματα αλιευτικής συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην πορεία της μεταρρύθμισης του συστήματος αγροτικών πληρωμών, με την ελληνική πλευρά να παρουσιάζει τα βήματα που υλοποιούνται για τη μετάβαση στο νέο μοντέλο διαχείρισης των ενισχύσεων μέσω της ΑΑΔΕ. Ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Σχοινάς ανέδειξε τον σύνθετο χαρακτήρα της μεταρρύθμισης, επισημαίνοντας ότι πρόκειται για μια διαδικασία που εξελίσσεται «εν κινήσει», καθώς η χώρα οφείλει ταυτόχρονα να διασφαλίζει την ομαλή καταβολή των ενισχύσεων προς τους παραγωγούς και να οικοδομεί ένα νέο, πιο αξιόπιστο και αποτελεσματικό σύστημα πληρωμών.

Η εμπειρία της Ιταλίας στον τομέα των αγροτικών πληρωμών αποτέλεσε βασικό σημείο αναφοράς της συζήτησης. Ο Ιταλός υπουργός Γεωργίας Francesco Lollobrigida υπογράμμισε τη σημασία της τεχνικής προετοιμασίας και της θεσμικής συνέχειας κατά τη διάρκεια τέτοιων μεταβάσεων, σημειώνοντας ότι η Ιταλία έχει περάσει από αντίστοιχες διαδικασίες εκσυγχρονισμού. Όπως ανέφερε, η ελληνική προσπάθεια συνιστά ένα ιδιαίτερα απαιτητικό εγχείρημα, το οποίο μπορεί να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για μεγαλύτερη διαφάνεια, τεχνολογική αναβάθμιση και σταθερότητα στις πληρωμές των αγροτών. Στο ίδιο πλαίσιο, η ιταλική αντιπροσωπεία εξέφρασε την πρόθεσή της να υποστηρίξει ενεργά την ελληνική πλευρά κατά τη μεταβατική περίοδο, ενώ ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε και στη συνεργασία των αρμόδιων οργανισμών πληρωμών των δύο χωρών.

ΥπΑΑΤ

Η ΚΑΠ

Οι δύο αντιπροσωπείες αντάλλαξαν επίσης απόψεις για τις εξελίξεις γύρω από τη νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική, υπογραμμίζοντας την ανάγκη διατήρησης ισχυρής χρηματοδότησης για τον πρωτογενή τομέα σε μια περίοδο αυξημένων γεωπολιτικών, περιβαλλοντικών και οικονομικών προκλήσεων. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην ανάγκη η επόμενη ΚΑΠ να προσφέρει μεγαλύτερη ευελιξία στα κράτη-μέλη, να μειώσει το διοικητικό βάρος για τους παραγωγούς και να ενισχύσει πολιτικές που προάγουν την ανταγωνιστικότητα, τις επενδύσεις, την καινοτομία και την παραγωγή προστιθέμενης αξίας.

Τόσο η ελληνική όσο και η ιταλική πλευρά συμφώνησαν ότι η ευρωπαϊκή γεωργία καλείται να ανταποκριθεί σε νέες απαιτήσεις χωρίς να αποδυναμωθεί η παραγωγική της βάση. Στο πλαίσιο αυτό, συζητήθηκε η ανάγκη η νέα ΚΑΠ να δίνει μεγαλύτερο βάρος στα κίνητρα και λιγότερο στις γραφειοκρατικές διαδικασίες, να στηρίζει ουσιαστικά τους νέους αγρότες και να δημιουργεί τις προϋποθέσεις για έναν πιο ανθεκτικό και εξωστρεφή αγροδιατροφικό τομέα. Παράλληλα, αναδείχθηκε η σημασία της στενής συνεργασίας των μεσογειακών χωρών ενόψει των κρίσιμων ευρωπαϊκών διαπραγματεύσεων για το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο και το μέλλον της αγροτικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Στο τραπέζι βρέθηκαν ακόμη ζητήματα που αφορούν την προστασία των ποιοτικών αγροδιατροφικών προϊόντων της Μεσογείου, με έμφαση στους ελέγχους, την αυθεντικότητα των προϊόντων και την προάσπιση εμβληματικών παραγωγών όπως το ελαιόλαδο, τα γαλακτοκομικά προϊόντα, τα φρούτα και τα λαχανικά.

Στη συνάντηση συμμετείχαν από ελληνικής πλευράς ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Γιάννης Ανδριανός, ο γενικός γραμματέας Αγροτικής Ανάπτυξης Σπύρος Πρωτοψάλτης και ο πρόεδρος της Διακομματικής Επιτροπής της Βουλής για τον Πρωτογενή Τομέα Γιάννης Οικονόμου. Την ιταλική αντιπροσωπεία πλαισίωσαν, μεταξύ άλλων, ο πρέσβης της Ιταλίας στην Ελλάδα Paolo Cuculi, ο διπλωματικός σύμβουλος Cesare Morbelli, ο Εμπορικός Ακόλουθος Mario Savona, καθώς και εκπρόσωποι ιταλικών επιχειρήσεων με παρουσία στην Ελλάδα.

Σημειώνεται, τέλος, ότι ο κ. Francesco Lollobrigida μαζί με τον κ. Σχοινά επισκέφτηκαν το Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο και το  Οινοποιείο Παπαγιαννάκος, αναδεικνύοντας τη σημασία της έρευνας, της καινοτομίας και της εξωστρέφειας για το μέλλον της αγροδιατροφής.

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