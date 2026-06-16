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Helmepa: Εξοικειώνει τους μαθητές ναυτικών λυκείων με τη γαλάζια οικονομία και το θαλάσσιο περιβάλλον

Το πρόγραμμα που υλοποιήθηκε από τη Helmepa ενισχύει τη σύνδεση της επαγγελματικής ναυτικής εκπαίδευσης με την κλιματική ευαισθητοποίηση και τις προοπτικές της γαλάζιας οικονομίας

Ναυτιλία 16.06.2026, 14:26
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Helmepa: Εξοικειώνει τους μαθητές ναυτικών λυκείων με τη γαλάζια οικονομία και το θαλάσσιο περιβάλλον
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Για τρίτη συνεχόμενη χρονιά στην Ελλάδα, το πρόγραμμα NauticinBlu Europe 2026, που δημιουργήθηκε από το Ίδρυμα Marevivo και υλοποιείται από τη HELMEPA με την υποστήριξη του MSC Foundation, έφερε 228 μαθητές και μαθήτριες από πέντε Επαγγελματικά Ναυτικά Λύκεια της Αττικής σε άμεση επαφή με τη ναυτιλιακή βιομηχανία, το θαλάσσιο περιβάλλον και το μελλοντικό τους ρόλο ως «Πρεσβευτές του Ωκεανού».

Με τη φετινή διοργάνωση, το πρόγραμμα έχει πλέον προσεγγίσει συνολικά περισσότερους από 516 μαθητές και 52 εκπαιδευτικούς από την έναρξή του στην Ελλάδα, ενισχύοντας τη σύνδεση της επαγγελματικής ναυτικής εκπαίδευσης με τη ναυτιλιακή ορολογία, την κλιματική ευαισθητοποίηση και τις προοπτικές της γαλάζιας οικονομίας.

Ακολουθώντας μια συμμετοχική, μαθητοκεντρική προσέγγιση, κάθε ένα από τα πέντε σχολεία υλοποίησε ένα πενθήμερο πρόγραμμα προσαρμοσμένο στα ενδιαφέροντα, το εκπαιδευτικό προφίλ και τις επαγγελματικές φιλοδοξίες των μαθητών.

Οι δράσεις περιλάμβαναν διαδραστικά εργαστήρια για την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος και την κλιματική αλλαγή, συναντήσεις καθοδήγησης (mentoring) με στελέχη της ναυτιλιακής βιομηχανίας, καθαρισμούς ακτών και καταγραφή θαλάσσιων απορριμμάτων, εκπαιδευτικές επισκέψεις και εμπειρίες επί πλοίου, καθώς και τελικές εκδηλώσεις με παρουσιάσεις των ίδιων των μαθητών.

Προσομοιωτής Γέφυρας και soft skills

Οι μαθητές από το 4ο ΕΠΑ.Λ. Πειραιά είχαν την ευκαιρία να εξασκηθούν στον Προσομοιωτή Γέφυρας της HELMEPA, αποκτώντας βιωματική εμπειρία σε διαδικασίες ναυσιπλοΐας και ασφάλειας σε ένα ρεαλιστικό περιβάλλον γέφυρας πλοίου. Το πρόγραμμα περιλάμβανε επίσης συνάντηση mentoring με τον Πλοίαρχο Νικόλαο Κ. Πολυμέρη, Crew Manager των εταιρειών Evalend Shipping Co. και Apex Shipping & Energy Ltd., ενώ ολοκληρώθηκε με καθαρισμό ακτής και παρουσιάσεις των μαθητών εμπνευσμένες από την έκθεση του Marevivo.

Ο μαθητής Λεωνίδας από το 4ο ΕΠΑ.Λ. Πειραιά δήλωσε:

«Το πρόγραμμα αυτό μου έδωσε την ευκαιρία να μάθω περισσότερα για το περιβάλλον με έναν δημιουργικό και ενδιαφέροντα τρόπο. Με έκανε να συνειδητοποιήσω ότι η προστασία του περιβάλλοντος είναι ευθύνη όλων μας και ότι οι νέοι μπορούν να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στην αλλαγή.»

Οι μαθητές από το 1ο και 2ο ΕΠΑ.Λ. Αγίας Παρασκευής συμμετείχαν σε συνάντηση mentoring με τον Θεοδόση Σταματέλο, Director of the Fleet Operations Centre της Lloyd’s Register. Μαζί με μαθητές του Ιταλικού Ναυτικού Ινστιτούτου «Nino Bixio» επισκέφθηκαν τις εγκαταστάσεις της CMA D. Argoudelis & Co S.A., όπου γνώρισαν το εργαστήριο ναυτιλιακού αυτοματισμού της εταιρείας και συμμετείχαν σε εργαστήρια ανάπτυξης οριζόντιων δεξιοτήτων (soft skills), προετοιμασίας για συνεντεύξεις και επαγγελματικής αποκατάστασης.

Helmepa

Η εβδομάδα ολοκληρώθηκε με τη διαδραστική παρουσίαση «Ocean Ambassadors», εμπνευσμένη από την έκθεση του Marevivo και τη διεθνή εκστρατεία ευαισθητοποίησης ONLY ONE – One Planet, One Ocean, One Health, η οποία αναδεικνύει τον ζωτικό ρόλο του ωκεανού και της θαλάσσιας βιοποικιλότητας, καθώς και την ανάγκη επιτάχυνσης της οικολογικής μετάβασης.

Στην εκδήλωση συμμετείχαν ο Γενικός Διευθυντής της MSC Greece, Ηλίας Τσουκαλάς, και η Kim Mancini από το MSC Foundation.

Ναυτική ασφάλεια

Οι μαθητές 1ο και 2ο ΕΠΑ.Λ. Ιλίου συμμετείχαν σε συνάντηση mentoring με την Κατερίνα Πάλλα, Head of the Marine Training Centre της RINA, με αντικείμενο τη ναυτική ασφάλεια, τα πρότυπα ποιότητας και τις επαγγελματικές προοπτικές στον ναυτιλιακό κλάδο. Το πρόγραμμα περιλάμβανε επίσης εκπαιδευτική επίσκεψη στο κρουαζιερόπλοιο MSC Lirica, καθώς και καθαρισμό παράκτιας περιοχής σε συνδυασμό με καταγραφή θαλάσσιων απορριμμάτων.

Η Κατερίνα Ρήγου, εκπαιδευτικός του 5ου Εργαστηριακού Κέντρου Γ΄ Αθήνας, ανέφερε:

«Αυτό που με εντυπωσίασε περισσότερο ήταν ότι δεν περιοριστήκαμε μόνο στη συζήτηση των περιβαλλοντικών προβλημάτων. Εξερευνήσαμε και πρακτικές λύσεις, καθώς και τρόπους με τους οποίους οι νέοι μπορούν να συμβάλουν μέσα από απλές καθημερινές δράσεις. Πιστεύω ότι τέτοια προγράμματα είναι απαραίτητα για να εμπνεύσουν τους νέους να ενδιαφερθούν για το περιβάλλον και το μέλλον μας».

Στο επίκεντρο η κατανόηση του θαλάσσιου περιβάλλοντος

Για τον σκοπό του προγράμματος η Γενική Γραμματέας του Ιδρύματος Marevivo, Raffaella Giugni, τόνισε ότι «η εκπαίδευση είναι ένα από τα πιο ισχυρά εργαλεία που διαθέτουμε για την προστασία του ωκεανού. Συνδυάζοντας τη ναυτιλιακή ορολογία, τη ναυτική εκπαίδευση και τη βιωματική εμπειρία, το NauticinBlu Europe εμπνέει μια νέα γενιά που κατανοεί τόσο τις ευκαιρίες όσο και τις ευθύνες που συνδέονται με τη θάλασσα», συμπληρώνοντας: «ο ενθουσιασμός και η δέσμευση που επέδειξαν οι μαθητές στην Ελλάδα επιβεβαιώνουν τη σημασία της επένδυσης στη γνώση και την ευαισθητοποίηση για ένα πιο υπεύθυνο και βιώσιμο μέλλον».

Από την πλευρά της, η Executive Director του MSC Foundation, Daniela Picco, δήλωσε: «Έχοντας υποστηρίξει το NauticinBlu από την έναρξή του στην Ιταλία σε συνεργασία με το Ίδρυμα Marevivo, είμαστε υπερήφανοι που συνεργαζόμαστε με τη HELMEPA για να βοηθήσουμε τους νέους στην Ελλάδα να ενισχύσουν την κατανόησή τους για το θαλάσσιο περιβάλλον και παράλληλα να γνωρίσουν τις επαγγελματικές προοπτικές της ναυτιλίας. Συγχαίρουμε θερμά τη HELMEPA, τα συμμετέχοντα σχολεία και τους μαθητές για ακόμη μία επιτυχημένη χρονιά του προγράμματος».

Υπενθυμίζεται ότι το NauticinBlu Europe είναι μια διακρατική πρωτοβουλία που υλοποιείται με τη συμμετοχή Ναυτικών Ινστιτούτων από την Ιταλία, την Ελλάδα, την Πορτογαλία και την Ισπανία. Συντονίζεται από το ιταλικό περιβαλλοντικό Ίδρυμα Marevivo με την υποστήριξη του MSC Foundation.

Στην Ελλάδα υλοποιείται από την Ελληνική Ένωση Προστασίας Θαλάσσιου Περιβάλλοντος (HELMEPA), αντανακλώντας τη κοινή δέσμευση των εταίρων για την ενίσχυση της περιβαλλοντικής γνώσης και της υπεύθυνης στάσης απέναντι στη θάλασσα μεταξύ της νέας γενιάς επαγγελματιών της ναυτιλίας.

Η Γενική Διευθύντρια της HELMEPA, Όλγα Σταυροπούλου, υπογράμμισε ότι το «το NauticinBlu Europe αποτελεί ακριβώς το είδος συνεργασίας στο οποίο πιστεύουμε: συμμετοχική, προσανατολισμένη στις λύσεις και σχεδιασμένη γύρω από τους ανθρώπους που εξυπηρετεί. Δεν δημιουργούμε προγράμματα για τους νέους· τα δημιουργούμε μαζί τους».

Όπως ανέφερε, «όταν ένας μαθητής επαγγελματικού λυκείου συνομιλεί με τον Γενικό Διευθυντή μιας μεγάλης ναυτιλιακής εταιρείας, ανεβαίνει στη γέφυρα ενός πραγματικού πλοίου ή παρουσιάζει τις ιδέες του ως Πρεσβευτής του Ωκεανού μπροστά στους συνομηλίκους του, κάτι αλλάζει. Από παθητικός αποδέκτης γνώσης γίνεται ενεργός πρωταγωνιστής της εμπειρίας και της αλλαγής».

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