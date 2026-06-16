Κουναδέας: Επικεφαλής της Ειδικής Υπηρεσίας Κοινωνικού Κλιματικού Ταμείου και Ταμείου Εκσυγχρονισμού

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Με απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκου Παπαθανάση, ο Δρ. Θεόδωρος Κουναδέας αναλαμβάνει επικεφαλής της Ειδικής Υπηρεσίας Κοινωνικού Κλιματικού Ταμείου και Ταμείου Εκσυγχρονισμού του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

Η σχετική απόφαση δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και η θητεία του είναι τριετής.

Η Ειδική Υπηρεσία Κοινωνικού Κλιματικού Ταμείου και Ταμείου Εκσυγχρονισμού αποτελεί αυτοτελή δημόσια υπηρεσία του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών με αποστολή τον συντονισμό, την παρακολούθηση και την υποστήριξη της υλοποίησης των προγραμμάτων και έργων που χρηματοδοτούνται από το Κοινωνικό Κλιματικό Ταμείο και το Ταμείο Εκσυγχρονισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η Υπηρεσία είναι αρμόδια για την ανάπτυξη και λειτουργία του συστήματος διοίκησης και διαχείρισης του Κοινωνικού Κλιματικού Ταμείου, τον συντονισμό των εμπλεκόμενων φορέων, την παρακολούθηση της υλοποίησης των χρηματοδοτούμενων παρεμβάσεων, καθώς και την επίτευξη των οροσήμων και στόχων που έχουν τεθεί σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.

Παράλληλα, η Υπηρεσία συντονίζει τη λειτουργία του Ταμείου Εκσυγχρονισμού στην Ελλάδα, υποστηρίζοντας την προετοιμασία, αξιολόγηση, παρακολούθηση και υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στον ενεργειακό μετασχηματισμό της οικονομίας, στη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης, στην ανάπτυξη καθαρών τεχνολογιών και στην επίτευξη των στόχων της κλιματικής ουδετερότητας.

Ποιος είναι ο Θεόδωρος Κουναδέας

Ο Δρ. Θεόδωρος Κουναδέας είναι Επίκουρος Καθηγητής στο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με σημαντική ακαδημαϊκή και επαγγελματική εμπειρία.

Είναι απόφοιτος του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και κάτοχος τριών μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών στους τομείς της λογιστικής, των χρηματοοικονομικών και των διαπραγματεύσεων. Η διδακτορική του διατριβή επικεντρώθηκε στην εφαρμογή των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων/Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΛΠ/ΔΠΧΑ) στον ευρωπαϊκό τραπεζικό κλάδο.

Το ακαδημαϊκό έτος 2021–2022 διετέλεσε Visiting Fellow στο London School of Economics and Political Science (LSE), ενώ έχει αναπτύξει σημαντικό ερευνητικό και συγγραφικό έργο στους τομείς της χρηματοοικονομικής λογιστικής, της εταιρικής διακυβέρνησης, της ανάλυσης χρηματοοικονομικών καταστάσεων, της διοικητικής λογιστικής και των δημόσιων οικονομικών. Άρθρα του έχουν δημοσιευθεί και παρουσιαστεί σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια.

Διετέλεσε Διευθύνων Σύμβουλος του Αναπτυξιακού Οργανισμού Πελοποννήσου Α.Ε. – Α.Ο.Τ.Α. Κατά τη διάρκεια της θητείας του υλοποιήθηκε πρόγραμμα οργανωτικής και οικονομικής ανασυγκρότησης του Οργανισμού, ενισχύθηκε η επιχειρησιακή του επάρκεια και διευρύνθηκε ο ρόλος του ως τεχνικού και αναπτυξιακού βραχίονα της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

Έχει εργαστεί, μεταξύ άλλων, στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων και στο Υπουργείο Οικονομικών, ενώ υπήρξε μέλος της Κεντρικής Διοίκησης του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος.

Η μέχρι σήμερα επαγγελματική και ακαδημαϊκή του πορεία συνδυάζει επιστημονική κατάρτιση, εμπειρία δημόσιας διοίκησης και γνώση της διαχείρισης αναπτυξιακών και ευρωπαϊκών χρηματοδοτικών εργαλείων.