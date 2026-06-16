ΕΛΤΑ: Ζητούν «εθελοντές» υπαλλήλους για να μοιράσουν δέματα

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Υπάρχουν στιγμές που ένα έγγραφο αρκεί για να γκρεμίσει ολόκληρο το αφήγημα μιας «επιτυχημένης μεταρρύθμισης». Και υπάρχουν στιγμές που η ίδια η διοίκηση ενός Οργανισμού υπογράφει την ομολογία της αποτυχίας της. Τα Ελληνικά Ταχυδρομεία φαίνεται πως έφτασαν πλέον σε αυτό ακριβώς το σημείο.

Επειτα από χρόνια αναδιαρθρώσεων, περικοπών, εθελουσίων εξόδων, κλεισίματος καταστημάτων και κυβερνητικών εξαγγελιών περί «εξυγίανσης», τα ΕΛΤΑ εμφανίζονται σήμερα ανήμπορα να εκτελέσουν ακόμη και τον πυρήνα της αποστολής τους: τη διανομή ταχυδρομικών πακέτων και της αλληλογραφίας.

Και η παραδοχή δεν προέρχεται από τους εργαζομένους ή τους συνδικαλιστές. Προέρχεται από την ίδια τη διοίκηση.

Σύμφωνα με εμπιστευτικό εσωτερικό έγγραφο που αποκαλύπτουν σήμερα «ΤΑ ΝΕΑ», η διοίκηση των ΕΛΤΑ απευθύνει έκκληση προς το προσωπικό να δηλώσει «εθελοντικά» συμμετοχή σε αποστολές διανομής αντικειμένων στην Αττική, προκειμένου να καλυφθούν περιοχές όπου οι παραδόσεις έχουν ουσιαστικά καταρρεύσει.

Το έγγραφο, που φέρει την υπογραφή του γενικού διευθυντή Ανθρώπινου Δυναμικού, στάλθηκε το βράδυ της περασμένης Πέμπτης και καλεί τους υπαλλήλους να δηλώσουν εθελοντική συμμετοχή μέχρι τα μεσάνυχτα της Κυριακής 14 Ιουνίου 2026 στο προσωπικό του e-mail! Ο λόγος; Επειδή οι υπηρεσίες διανομής αδυνατούν να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους και χιλιάδες αντικείμενα παραμένουν αδιανέμητα επί εβδομάδες, χρειάζονται… βοήθεια.

Η εικόνα είναι σοκαριστική

Σε περιοχές όπως η Καισαριανή, ο Βύρωνας, οι Αμπελόκηποι, η Κυψέλη, ο Αγιος Δημήτριος και η Νέα Μάκρη, πολίτες αναζητούν εδώ και εβδομάδες λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος, ύδρευσης και άλλων βασικών υπηρεσιών. Πρόκειται για έγγραφα που συνδέονται άμεσα με την καθημερινότητά τους, καθώς εάν οι λογαριασμοί αυτοί δεν εξοφληθούν εγκαίρως, οι πολίτες απειλούνται καλοκαιριάτικα να μείνουν χωρίς ρεύμα και νερό.

Στο πλαίσιο αυτό, η διοίκηση των ΕΛΤΑ ζητεί από διοικητικούς υπαλλήλους να εγκαταλείψουν τα γραφεία τους, να χρησιμοποιήσουν τα προσωπικά τους αυτοκίνητα και να αναλάβουν ανά… ζευγάρι (ανά δύο) έργο που κανονικά θα έπρεπε να εκτελεί ένα οργανωμένο και επαρκώς στελεχωμένο δίκτυο διανομής.

Με απλά λόγια, τα ΕΛΤΑ ζητούν από υπαλλήλους γραφείου να γίνουν ταχυδρόμοι-courier για να καλύψουν τα κενά ενός μηχανισμού που έχει κλατάρει.

Πρόκειται για πρωτοφανή εικόνα για δημόσια επιχείρηση στρατηγικής σημασίας. Ακόμη πιο αποκαλυπτικό είναι το γεγονός ότι η διοίκηση αναγνωρίζει ρητά στο έγγραφό της ότι «οι διανομείς courier αντικειμένων δεν καταφέρνουν να καλύψουν εγκαίρως το έργο της διανομής» και ότι η κατάσταση πλήττει τους πελάτες και την εικόνα της επιχείρησης.

Πρόκειται ουσιαστικά για επίσημη παραδοχή επιχειρησιακής αποτυχίας, ενώ το ερώτημα που προκύπτει, σύμφωνα με στελέχη της επιχείρησης, είναι αμείλικτο: πού κατέληξαν τα εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ που δαπανήθηκαν τα τελευταία χρόνια για την ανασυγκρότηση των ΕΛΤΑ; Το ελληνικό Δημόσιο και οι φορολογούμενοι έχουν χρηματοδοτήσει με σχεδόν 300 εκατομμύρια ευρώ σχέδια διάσωσης, μετασχηματισμού και εκσυγχρονισμού. Οι πολίτες άκουσαν για ψηφιακή μετάβαση, νέο επιχειρησιακό μοντέλο, αναδιάρθρωση και βιωσιμότητα.

Σήμερα όμως, η πραγματικότητα είναι αμείλικτη: τα ΕΛΤΑ είναι ένας οργανισμός που δεν μπορεί να αντεπεξέλθει επαρκώς στο έργο του και αναζητεί «εθελοντές» για να καλύψει τις στοιχειώδεις λειτουργίες του.

Η υπόθεση, σύμφωνα με στελέχη της ταχυδρομικής αγοράς, αποκτά ακόμη μεγαλύτερες διαστάσεις, καθώς τα ΕΛΤΑ τελούν υπό τον έλεγχο του Υπερταμείου και αποτελούν δημόσια επιχείρηση, για την οποία η πολιτεία διατηρεί ακέραιη την ευθύνη εποπτείας και στρατηγικού σχεδιασμού.

Στο πλαίσιο αυτό, η εικόνα που αποκαλύπτεται δεν εκθέτει μόνο τη σημερινή διοίκηση. Εκθέτει συνολικά το μοντέλο διαχείρισης που εφαρμόστηκε τα τελευταία χρόνια και όσους διαβεβαίωναν ότι η επιχείρηση βαδίζει προς την ανάκαμψη.

Πάντως, το οξύμωρο είναι ότι ενώ η διοίκηση ζητεί από τους εργαζομένους να καλύψουν εθελοντικά τα κενά, την ίδια στιγμή θέτει σε εφαρμογή νέο σχέδιο αποχώρησης προσωπικού. Σύμφωνα με πληροφορίες, υπάλληλοι γεννημένοι έως και το 1970 μπορούν να αποχωρήσουν από τα ΕΛΤΑ λαμβάνοντας το 50% των αποδοχών και των ασφαλιστικών τους εισφορών μέχρι τη συνταξιοδότησή τους, με παράλληλη απαγόρευση απασχόλησής τους σε ανταγωνιστικές επιχειρήσεις. Το παράδοξο εδώ αγγίζει τα όρια του παραλογισμού: από τη μία πλευρά απομακρύνεται προσωπικό και από την άλλη αναζητούνται εθελοντές για να βγει η δουλειά.

Οι εργαζόμενοι μιλούν πλέον ανοιχτά για κλίμα απογοήτευσης και οργής. Οχι μόνο επειδή καλούνται να καλύψουν κενά που δεν δημιούργησαν οι ίδιοι, αλλά επειδή η ίδια η διοίκηση παραδέχεται πλέον ότι αδυνατεί να διασφαλίσει την εκτέλεση του βασικού επιχειρησιακού έργου της εταιρείας.

Και όταν ένας οργανισμός κοινής ωφέλειας φτάνει στο σημείο να ζητεί από τους υπαλλήλους του να εργαστούν «εθελοντικά» για να λειτουργήσει, το πρόβλημα – τονίζουν οι εργαζόμενοι – δεν είναι πλέον λειτουργικό, είναι πολιτικό και το ερώτημα δεν αφορά μόνο το ποιος θα μοιράσει τους λογαριασμούς. Σύμφωνα με τους εργαζομένους, αφορά πρωτίστως το ποιος θα αναλάβει την ευθύνη για τη διάλυση ενός ιστορικού οργανισμού που για δεκαετίες εξυπηρετούσε κάθε γωνιά της χώρας και σήμερα αδυνατεί να εξυπηρετήσει ακόμη και τις πιο βασικές του υποχρεώσεις.

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