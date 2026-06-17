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Γιουάν: Τα νέα εργαλεία για την ενίσχυση του διεθνούς ρόλου του

Η Λαϊκή Τράπεζα της Κίνας θα χρησιμοποιεί repos για να παρέχει σε κεντρικές τράπεζες ρευστότητα σε γιουάν

Συνάλλαγμα 17.06.2026, 15:23
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Γιουάν: Τα νέα εργαλεία για την ενίσχυση του διεθνούς ρόλου του
Επιμέλεια Τζούλη Καλημέρη

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Νέα μέτρα για την αγορά χρήματος ανακοίνωσε η Κίνα στοχεύοντας να διευρύνει τη χρήση του γιουάν από τις κεντρικές τράπεζες και τα κρατικά επενδυτικά ταμεία.

Η Λαϊκή Τράπεζα της Κίνας θα χρησιμοποιήσει το μηχανισμό συμφωνιών επαναγοράς των Ξένων και Διεθνών Νομισματικών Αρχών για να παρέχει ρευστότητα σε γιουάν σε οργανισμούς τύπου κεντρικής τράπεζας στο εξωτερικό, σύμφωνα με ανακοίνωση της.

Ο εν λόγω μηχανισμός θα επιτρέπει στους χρήστες να προσφέρουν ως εγγύηση τα κρατικά ομόλογα της Κίνας και άλλα χρεόγραφα που έχουν εγκριθεί από την PBOC, με αντάλλαγμα γιουάν.

Τα δάνεια θα είναι διαθέσιμα για περιόδους επτά ημερών, ενός και τριών μηνών, σύμφωνα με την ανακοίνωση. Η Federal Reserve λειτουργεί το μηχανισμό διευκόλυνση συμφωνιών repo.

Η διευκόλυνση της Fed παρέχει μια εναλλακτική προσωρινή πηγή δολαρίων για τους εγκεκριμένους κατόχους λογαριασμών FIMA που κατέχουν κρατικά χρεόγραφα, πέραν της πώλησης των χρεογράφων αυτών στην ανοικτή αγορά.

Με τη δημιουργία αυτού του μηχανισμού στήριξης της ρευστότητας σε δολάρια, η διευκόλυνση επαναγοράς FIMA μπορεί να συμβάλει στην αντιμετώπιση πιέσεων στις παγκόσμιες αγορές χρηματοδότησης σε δολάρια, οι οποίες, διαφορετικά, θα μπορούσαν να επηρεάσουν τις συνθήκες στις χρηματοπιστωτικές αγορές των Ηνωμένων Πολιτειών.

Ο ρόλος της ως μηχανισμού στήριξης της ρευστότητας συμβάλλει επίσης στη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας των χρηματοπιστωτικών αγορών.

Το νέο εργαλείο είναι παρόμοιο με το μηχανισμό FIMA της Fed, σύμφωνα με τον Zhaopeng Xing, ανώτερο στρατηγικό αναλυτή της Australia & New Zealand Banking Group.

«Θα διαδραματίσει δύο ρόλους», ανέφερε. «Ο ένας αφορά την αντιμετώπιση κρίσεων πληρωμών και ο άλλος τη διαχείριση της ρευστότητας.»

Η ενίσχυση του ρόλου του γιουάν

Η Κίνα έχει γίνει πιο τολμηρή στην προσπάθειά της να επεκτείνει τον ρόλο του γιουάν στο παγκόσμιο νομισματικό σύστημα, καθώς ο ρόλος του δολαρίου στο παγκόσμιο σύστημα παρουσιάζει ρωγμές. Το τελευταίο πενταετές σχέδιο της χώρας δεσμεύτηκε να προωθήσει τη διεθνοποίηση του γιουάν και ο Πρόεδρος Σι Τζινπινγκ έχει μιλήσει για την προοπτική οικοδόμησης ενός «ισχυρού νομίσματος».

Τους τελευταίους μήνες, υπάρχουν αυξανόμενα σημάδια προόδου, καθώς η χρηματοδότηση σε γιουάν γίνεται όλο και πιο δημοφιλής στους ξένους δανειολήπτες. Το διασυνοριακό σύστημα πληρωμών σε γιουάν της Κίνας σημείωσε αύξηση του όγκου πληρωμών, ενώ η χρήση γραμμών ανταλλαγής (swap lines) της PBOC από τις παγκόσμιες κεντρικές τράπεζες έφτασε σε υψηλό δύο ετών το πρώτο τρίμηνο. Η συζήτηση για την προοπτική ενός πετρογιουάν κερδίζει επίσης έδαφος μετά τον πόλεμο στο Ιράν.

Η κεντρική τράπεζα της Κίνας σημείωσε επίσης μια πιθανή μετατόπιση στο πλαίσιο των επιτοκίων της, με έμφαση στο επιτόκιο πολιτικής μίας ημέρας, μια κίνηση που θα την ευθυγραμμίσει περισσότερο με τους παγκόσμιους ανταγωνιστές της.

«Η σειρά ανακοινώσεων σχετικά με το CNH και τα μηχανισμούς επαναγοράς (repo) του γιουάν στην ηπειρωτική Κίνα είναι θετική και κινείται προς την κατεύθυνση της διεθνοποίησης του γιουάν» υπογραμμίζει ο Wee Khoon Chong, στρατηγικός αναλυτής αγορών για την περιοχή Ασίας-Ειρηνικού στην BNY.

«Αυτό, σε συνδυασμό με τη σχετική σταθερότητα των κινεζικών χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων σε όλα τα επίπεδα — συναλλάγματος, μετοχών και ομολόγων —, αναμένεται να οδηγήσει σε περαιτέρω δυναμική εισροής κεφαλαίων στην Κίνα.»

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