ΑΔΜΗΕ: Επιτάχυνση επενδύσεων 6 δισ. ευρώ με «όχημα» την αύξηση κεφαλαίου

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Με το βλέμμα στις μεγάλες ηλεκτρικές διασυνδέσεις που αναδιαμορφώνουν τον ενεργειακό χάρτη της ευρύτερης περιοχής, ο ΑΔΜΗΕ περνά στη νέα φάση της αναπτυξιακής του πορείας. Η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους 1 δισ. ευρώ θα αποτελέσει βασικό χρηματοδοτικό πυλώνα του επενδυτικού προγράμματος των 6 δισ. ευρώ έως το 2029, μέσω του οποίου ο Διαχειριστής φιλοδοξεί να μεταβληθεί από έναν εθνικό operator του συστήματος μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας σε έναν περιφερειακό παίκτη κρίσιμων ενεργειακών υποδομών.

Η συμμετοχή της Capital στον ΑΔΜΗΕ

Το ισχυρό ενδιαφέρον που εκδηλώθηκε από διεθνή χαρτοφυλάκια για τη δημόσια προσφορά της ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών, η συμμετοχή της Capital World Investors ως cornerstone investor, αλλά και η ήδη εξασφαλισμένη συμμετοχή του ελληνικού Δημοσίου, αποτυπώνουν την εμπιστοσύνη της αγοράς σε ένα επενδυτικό πρόγραμμα που συνδέεται άμεσα με τον μετασχηματισμό του ελληνικού ενεργειακού συστήματος.

Όπως αποκάλυψε ο πρόεδρος της ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών, κ. Ιωάννης Καράμπελας, απαντώντας χθες σε ερωτήσεις δημοσιογράφων στο περιθώριο συνέντευξης Τύπου, αρκετοί επενδυτές που συμμετείχαν στις παρουσιάσεις της εταιρείας το προηγούμενο διάστημα εξέφρασαν την απορία γιατί ο όμιλος δεν προχωρά σε ακόμη μεγαλύτερη άντληση κεφαλαίων. Σε κάθε περίπτωση η διαδικασία book building ξεκίνησε χθες, καταγράφοντας ήδη ισχυρό επενδυτικό ενδιαφέρον και θα κλείσει αύριο.

Η επενδυτική διάσταση της αύξησης κεφαλαίου

Πίσω από την επενδυτική ψήφο εμπιστοσύνης βρίσκονται έργα με ισχυρό αναπτυξιακό και γεωπολιτικό αποτύπωμα. Η διασύνδεση των Δωδεκανήσων, η ηλεκτρική ένταξη των νησιών του Βορειοανατολικού Αιγαίου στο ηπειρωτικό σύστημα και η δεύτερη διασύνδεση Ελλάδας – Ιταλίας (GRITA 2) αποτελούν τις τρεις βασικές επενδυτικές προτεραιότητες που χρηματοδοτεί η κεφαλαιακή ενίσχυση του Διαχειριστή. Πρόκειται για έργα που αυξάνουν την αξία της περιουσιακής βάσης του ΑΔΜΗΕ, αλλά ταυτόχρονα αναβαθμίζουν τον ρόλο της Ελλάδας ως ενεργειακής πύλης μεταξύ Ευρώπης, Βαλκανίων και Ανατολικής Μεσογείου.

Η διοίκηση του ΑΔΜΗΕ έχει ήδη εξασφαλίσει σημαντική χρηματοδοτική στήριξη από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων για τα μεγάλα έργα ηλεκτρικών διασυνδέσεων Δωδεκανήσων και νησιών του Βορείου Αιγαίου

Το κρίσιμο στοιχείο είναι ότι τα περισσότερα από αυτά τα έργα έχουν πλέον αφήσει πίσω τους τη φάση του σχεδιασμού και εισέρχονται στη φάση της υλοποίησης, γεγονός που εξηγεί γιατί η διοίκηση επέλεξε τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή για την άντληση των κεφαλαίων. Όπως ανέφερε ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του ΑΔΜΗΕ, κ. Μάνος Μανουσάκης, τα κεφάλαια που συγκεντρώνονται υπηρετούν ένα ήδη εγκεκριμένο business plan από τη Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων (ΡΑΑΕΥ), το οποίο θα επιτρέψει στον Διαχειριστή σχεδόν να διπλασιάσει τη ρυθμιζόμενη περιουσιακή του βάση έως το τέλος της δεκαετίας και να ισχυροποιήσει περαιτέρω τη θέση του στον ευρωπαϊκό χάρτη των διαχειριστών δικτύων.

Όπως υπογράμμισε η αναπληρώτρια Γενική Οικονομική Διευθύντρια του ΑΔΜΗΕ κυρία Ελένη Ζαρίκου, η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου έρχεται να διαμορφώσει μια ισορροπημένη κεφαλαιακή δομή μεταξύ ιδίων κεφαλαίων και δανεισμού, σύμφωνα με τη διεθνή πρακτική. Η διοίκηση του ΑΔΜΗΕ έχει ήδη εξασφαλίσει σημαντική χρηματοδοτική στήριξη από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων για τα μεγάλα έργα ηλεκτρικών διασυνδέσεων Δωδεκανήσων και νησιών του Βορείου Αιγαίου, ωστόσο η ύπαρξη επαρκών ιδίων κεφαλαίων αποτελεί προϋπόθεση για τη σύναψη νέων δανειακών συμβάσεων.

Ωριμάζουν τα έργα για Δωδεκάνησα και Βορειοανατολικό Αιγαίο

Η σημαντικότερη παράμετρος του επενδυτικού σχεδιασμού είναι ότι τα δύο μεγάλα έργα νησιωτικών διασυνδέσεων έχουν περάσει από τη φάση του σχεδιασμού στη φάση της υλοποίησης. Για τη διασύνδεση του Βορειοανατολικού Αιγαίου ο Διαχειριστής, σύμφωνα με τον αντιπρόεδρο του ΑΔΜΗΕ κ. Ιωάννη Μάργαρη, βρίσκεται ήδη στη διαδικασία υπογραφής συμβάσεων για τα καλωδιακά τμήματα. Το έργο αφορά το σύνολο των καλωδιακών διασυνδέσεων των νησιών του Βορειοανατολικού Αιγαίου (Λήμνο, Λέσβο, Χίο, Σάμο κλπ), τα οποία θα συνδεθούν μεταξύ τους και με το ηπειρωτικό σύστημα μεταφοράς.

Παράλληλα, αναμένονται οι προσφορές για τον διαγωνισμό που αφορά στους 11 υποσταθμούς των νησιών, ώστε να ακολουθήσει η δεύτερη φάση της αξιολόγησης. Σύμφωνα με τον κ. Μάργαρη, στόχος είναι οι συμβάσεις να υπογραφούν εντός του 2026 και να ξεκινήσει άμεσα η κατασκευαστική φάση.

Η ηλεκτρική διασύνδεση των νησιών θα μειώσει δραστικά την εξάρτηση από τις ακριβές και ρυπογόνες τοπικές μονάδες ηλεκτροπαραγωγής, δημιουργώντας μακροπρόθεσμα οφέλη για τους καταναλωτές

Ανάλογη είναι η εικόνα και για την ηλεκτρική διασύνδεση των Δωδεκανήσων. Για το έργο συνεχούς ρεύματος που θα συνδέσει την Κω με την Κόρινθο βρίσκονται σε εξέλιξη οι αξιολογήσεις των προσφορών για το υποβρύχιο καλώδιο, ενώ τις επόμενες ημέρες αναμένονται οι προσφορές για τους σταθμούς μετατροπής που χωροθετούνται στα δύο άκρα της διασύνδεσης. Ταυτόχρονα, ο Διαχειριστής αναμένει το προσεχές διάστημα την ολοκλήρωση των περιβαλλοντικών αδειοδοτήσεων για τα συγκεκριμένα έργα, ώστε να προχωρήσει στην υπογραφή των συμβάσεων εντός του έτους. Όπως τόνισε ο κ. Μάργαρης, τα δύο έργα βρίσκονται πλέον σε ώριμο στάδιο, με τις διαδικασίες να επικεντρώνονται στην επιλογή αναδόχων και την έναρξη κατασκευής.

Η σημασία τους υπερβαίνει τα στενά όρια της ενεργειακής πολιτικής. Η ηλεκτρική διασύνδεση των νησιών θα μειώσει δραστικά την εξάρτηση από τις ακριβές και ρυπογόνες τοπικές μονάδες ηλεκτροπαραγωγής, δημιουργώντας μακροπρόθεσμα οφέλη για τους καταναλωτές. Όπως επισήμανε η κ. Ζαρίκου, παρότι θα υπάρξει βραχυπρόθεσμα κάποια επίπτωση στις χρεώσεις, τα οφέλη για το σύστημα και τους λογαριασμούς ηλεκτρικής ενέργειας θα γίνουν ορατά όταν τα έργα τεθούν σε λειτουργία.

Η δεύτερη ηλεκτρική γέφυρα Ελλάδας – Ιταλίας

Το τρίτο μεγάλο έργο στο οποίο θα αξιοποιηθεί η αύξηση κεφαλαίου είναι η δεύτερη διασύνδεση Ελλάδας – Ιταλίας, γνωστή ως GRITA 2. Αναπτύσσεται από κοινού με τον ιταλικό διαχειριστή TERNA και θεωρείται κρίσιμο για την ενίσχυση των διασυνοριακών ανταλλαγών ηλεκτρικής ενέργειας στη Μεσόγειο. Σύμφωνα με τον κ. Μάργαρη, οι δύο διαχειριστές αξιολογούν ήδη τις προσφορές για τις έρευνες βυθού, οι οποίες αναμένεται να ξεκινήσουν σύντομα και να ολοκληρωθούν έως το τέλος του 2027. Οι δύο πλευρές επεξεργάζονται επίσης τις τεχνικές προδιαγραφές για τα καλώδια και τους σταθμούς μετατροπής, ενώ λειτουργούν κοινές επιτροπές για τεχνικά, οικονομικά, ρυθμιστικά και αδειοδοτικά ζητήματα.

Η συμμετοχή της Capital World Investors επιβεβαιώνει ότι η επενδυτική κοινότητα βλέπει στον ΑΔΜΗΕ μια εταιρεία με ισχυρές προοπτικές ανάπτυξης και σταθερές αποδόσεις

Προς έναν πιο διευρυμένο ρόλο

Η στρατηγική σημασία της αύξησης κεφαλαίου δημιουργεί τις προϋποθέσεις για τον διπλασιασμό της ρυθμιζόμενης περιουσιακής βάσης του ΑΔΜΗΕ έως το 2029, ενισχύοντας τη χρηματοοικονομική του ισχύ και την ικανότητά του να αναλαμβάνει ολοένα μεγαλύτερα έργα. Ο κ. Μανουσάκης υπογράμμισε ότι το ιστορικό επιτυχούς υλοποίησης διασυνδέσεων έχει ήδη αυξήσει σημαντικά τη διεθνή αναγνώριση του Διαχειριστή και έχει ενισχύσει την παρουσία του στις διεθνείς κεφαλαιαγορές. Η συμμετοχή της Capital World Investors (θα αποκτήσει ποσοστό 4% στον ΑΔΜΗΕ επενδύοντας 70 εκατ. ευρώ στο πλαίσιο της ΑΜΚ) επιβεβαιώνει ότι η επενδυτική κοινότητα βλέπει στον ΑΔΜΗΕ μια εταιρεία με ισχυρές προοπτικές ανάπτυξης και σταθερές αποδόσεις.

Ξεχωριστό κεφάλαιο ο Great Sea Interconnector

Ειδική θέση στον στρατηγικό σχεδιασμό του ΑΔΜΗΕ καταλαμβάνει ο Great Sea Interconnector (GSI), το έργο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου. Παρότι η αύξηση κεφαλαίου δεν σχεδιάστηκε για να χρηματοδοτήσει τον GSI, η πορεία του έργου επηρεάζει άμεσα τη γεωπολιτική ισχύ και τον στρατηγικό ρόλο του Διαχειριστή στην Ανατολική Μεσόγειο. Όπως ανέφερε ο κ. Μανουσάκης, μετά τη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στη Λευκωσία τον Μάιο, δρομολογείται η κατάθεση αιτήματος χρηματοδότησης προς την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων εντός του Ιουνίου. Το αίτημα αφορά δανεισμό έως και 50% του συνολικού κόστους του έργου, το οποίο εκτιμάται σε περίπου 1,9 δισ. ευρώ.

Ο GSI αποτελεί έργο με σαφή ευρωπαϊκή και γεωπολιτική διάσταση, καθώς θα άρει την ενεργειακή απομόνωση της Κύπρου

Η διοίκηση του ΑΔΜΗΕ εκτιμά ότι η θετική απάντηση της ΕΤΕπ, την οποία προεξοφλεί, θα οδηγήσει ουσιαστικά στο «ξεμπλοκάρισμα» του έργου, επιτρέποντας τη συνέχιση της υλοποίησής του βάσει του υφιστάμενου χρονοδιαγράμματος. Παράλληλα, ο Διαχειριστής παραμένει ανοιχτός στην είσοδο νέων επενδυτών στο μετοχικό σχήμα, στρατηγική που από την αρχή είχε συμφωνηθεί με την ελληνική κυβέρνηση.

Ο GSI αποτελεί έργο με σαφή ευρωπαϊκή και γεωπολιτική διάσταση, καθώς θα άρει την ενεργειακή απομόνωση της Κύπρου και θα δημιουργήσει έναν νέο διάδρομο μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας μεταξύ Ευρώπης και Ανατολικής Μεσογείου. Για τον ΑΔΜΗΕ, η επιτυχής ολοκλήρωσή του θα αποτελέσει ίσως το πιο ισχυρό «διαπιστευτήριο» της μετάβασής του σε περιφερειακό διαχειριστή στρατηγικών υποδομών.