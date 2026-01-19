Γιουάν: Αυξάνει το αποτύπωμα του στην Αφρική

Πώς το Πεκίνο ενισχύει το παγκόσμιο ρόλο του γιουάν - Η Αφρική και τα ομόλογα panda

World 19.01.2026, 15:49
Γιουάν: Αυξάνει το αποτύπωμα του στην Αφρική
Επιμέλεια Τζούλη Καλημέρη

Η Ζάμπια είναι η πρώτη αφρικανική χώρα που επιτρέπει στις κινεζικές εταιρείες εξόρυξης να πληρώνουν φόρους σε γιουάν, ανοίγοντας το δρόμο και σε άλλες χώρες καθώς το Πεκίνο επιχειρεί να μειώσει την εξάρτηση του από το δολάριο και να ενισχύσει τον παγκόσμιο ρόλο του γιουάν.

Η Κίνα είναι ο μεγαλύτερος εμπορικός εταίρος της Αφρικής. Ήδη, η Κένυα έχει μετατρέψει μέρος του χρέους της σε δολάρια προς την Κίνα σε γιουάν και η Αιθιοπία βρίσκεται σε συνομιλίες για να ακολουθήσει το παράδειγμά της. Η Αφρικανική Τράπεζα Εξαγωγών-Εισαγωγών πούλησε πέρυσι το πρώτο της ομόλογο panda.

Τα ομόλογα Panda είναι κινεζικά ομόλογα εκφρασμένα σε renminbi (RMB)  από έναν μη Κινέζο εκδότη, που διαπραγματεύεται στην Kίνα. Renminbi είναι η επίσημη ονομασία του νομίσματος της Κίνας.Το γιουάν είναι η κύρια λογιστική μονάδα του εν λόγω νομίσματος.

Γιατί η Αφρική στρέφεται στο γιουάν

Η ανακοίνωση της Ζάμπια στις 31 Δεκεμβρίου προσφέρει «ένα μοντέλο που η Κίνα θα μπορούσε να επαναλάβει και αλλού στην ήπειρο, καθώς επιδιώκει να απομονώσει περαιτέρω τη διεθνή χρηματοοικονομική αρχιτεκτονική» εξηγεί στο Bloomberg ο Tewodros Sile, επικεφαλής σύμβουλος στην Africa Practice.

«Καθώς οι αφρικανικές χώρες κινούνται προς τον νομισματικό πλουραλισμό, αυτές οι κινήσεις συμβάλλουν στην περαιτέρω ενίσχυση της στρατηγικής θέσης της Κίνας στην ήπειρο και της σχέσης της με πολλούς από τους σημαντικότερους διμερείς Αφρικανούς εταίρους της».

Η Αφρική αποδεικνύεται βασικό πεδίο δοκιμών για τις προσπάθειες της Κίνας να ενισχύσει τον παγκόσμιο ρόλο της, μειώνοντας την εξάρτησή της από το χρηματοπιστωτικό σύστημα των ΗΠΑ. Το Πεκίνο είναι σημαντικός πιστωτής των αφρικανικών χωρών, συμπεριλαμβανομένης της Ζάμπιας, και είναι επίσης ο μεγαλύτερος αγοραστής πολλών από τα εμπορεύματα της ηπείρου.

Στην σύνοδο κορυφής για την Κίνα και την Αφρική στο Πεκίνο τον Σεπτέμβριο ο πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ δήλωσε ότι θέλει να «ενθαρρύνει και να υποστηρίξει την Αφρική στην έκδοση ομολόγων panda στην Κίνα».

Η αύξηση της χρήσης του γιουάν προσφέρει οφέλη και για τις δύο πλευρές, σε μια εποχή που η Ουάσινγκτον οπλίζει το δολάριο έναντι των αντιπάλων της μέσω κυρώσεων ή άλλων περιορισμών ενισχύοντας την ανάγκη για εναλλακτικές λύσεις.

Επιπλέον η κλήτευση της Fed από το αμερικανικό υπουργείο Οικονομικών δημιούργησε ρωγμή την κυριαρχία του δολαρίου.Η κίνηση αυτή ερμηνεύθηκε ως άσκηση πολιτικής πίεσης στην κεντρική τράπεζα για να μειώσει τα επιτόκια  και απειλή για την ανεξαρτησία της που θα μπορούσε να υπονομεύσει την εμπιστοσύνη στα αμερικανικά περιουσιακά στοιχεία.

«Αγκάθι» οι μακροχρόνιοι έλεγχοι κεφαλαίου της Κίνας

Ενώ δεν υπάρχουν στοιχεία ότι η Κίνα ασκεί ρητά πιέσεις στις αφρικανικές κυβερνήσεις για να αυξήσουν τη χρήση του γιουάν, η πίεση του Πεκίνου για έναν μεγαλύτερο διεθνή ρόλο έχει αποκτήσει δυναμική από τότε που ο Πρόεδρος Σι Τζινπινγκ στις αρχές του 2024 ζήτησε ένα ισχυρό νόμισμα για να μετατρέψει το έθνος σε «οικονομική δύναμη».

Χρηματοδότηση σε γιουάν

Το αυξανόμενο εμπόριο με τον κορυφαίο εξαγωγέα στον κόσμο έχει βοηθήσει στην προώθηση της παγκόσμιας χρήσης του κινεζικού νομίσματος στη χρηματοδότηση του εμπορίου, με το μερίδιο αγοράς του να αυξάνεται σε περίπου 7% από 2% τα τελευταία πέντε χρόνια, σύμφωνα με στοιχεία που παρείχε η Λαϊκή Τράπεζα της Κίνας.

Σε ετήσια έκθεση που δημοσιεύθηκε τον Οκτώβριο, η κεντρική τράπεζα δεσμεύτηκε να ενθαρρύνει περαιτέρω τις ξένες οντότητες να αντλήσουν χρηματοδότηση στο γιουάν, βέβαιη ότι το φθηνό κόστος δανεισμού του νομίσματος, πάνω από 200 μονάδες βάσης κάτω από το δολάριο, θα προσελκύσει παγκόσμιους επενδυτές.

Παρά την πρόοδο, οι μακροχρόνιοι έλεγχοι κεφαλαίου της Κίνας περιορίζουν την ευρύτερη παγκόσμια υιοθέτηση.

Το μερίδιο του γιουάν ως παγκόσμιου αποθεματικού νομίσματος μειώθηκε στο 1,93% κατά την περίοδο Ιουλίου-Σεπτεμβρίου του 2025, σύμφωνα με στοιχεία του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Οι πληρωμές σε αυτή τη μονάδα μέσω της Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication (SWIFT) μειώθηκαν στο 2,94% τον Νοέμβριο, από το υψηλό επίπεδο του 4,74% το 2024.

«Η αυξημένη κατοχή του γιουάν από τις αφρικανικές χώρες και η προθυμία τους να μετατρέψουν το χρέος τους σε γιουάν σίγουρα αντανακλά μια διευρυμένη εμβέλεια του γιουάν» τονίζει ο Kean Fan Lim στη Σχολή Γεωγραφίας, Πολιτικής και Κοινωνιολογίας του Πανεπιστημίου του Newcastle. «Αλλά αυτή η εμβέλεια έχει έναν περιορισμό: στο βαθμό που το γιουάν δεν είναι πλήρως μετατρέψιμο, τότε η αξία του για όσους το κατέχουν θα ήταν ένα νόμισμα συναλλαγών».

Εάν περισσότερες αφρικανικές χώρες είναι πρόθυμες να το κατέχουν και να το συναλλάσσονται, αυτό σημαίνει ότι «θα είναι περισσότερο ενσωματωμένες στην κινεζική οικονομική σφαίρα επιρροής», είπε χαρακτηριστικά.

Ο Jito Kayumba, σύμβουλος του προέδρου της Ζάμπια Hakainde Hichilema, τόνισε πώς η χρήση του γιουάν μπορεί να βοηθήσει στην προστασία του έθνους από τα σοκ πολιτικής των ΗΠΑ.

«Προφανώς εκτιμούμε το δολάριο – είναι το αποθεματικό νόμισμα», δήλωσε στο Bloomberg. «Αλλά όσο μεγαλύτερη είναι η ζήτηση για αυτό, τόσο μεγαλύτερος είναι ο συναλλαγματικός κίνδυνος από την πλευρά μας».

World
Procter & Gamble: Πιέσεις στις πωλήσεις στις ΗΠΑ, αντοχές στα κέρδη και ώθηση από την ομορφιά
Business

Κατανάλωση με φρένο, καλλυντικά με γκάζι: To στοίχημα της P&G
CSG: Αλμα 30% στη μετοχή μιας από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες εταιρείες άμυνας στον κόσμο
World

Η «άγνωστη» εταιρεία άμυνας που έσπασε ρεκόρ στο Euronext
Βενεζουέλα: Ο έλεγχος των ΗΠΑ στο πετρέλαιό της δημιουργεί πρόβλημα με το χρέος στην Κίνα
World

Ο έλεγχος των ΗΠΑ στο πετρέλαιο της Βενεζουέλας πιέζει το χρέος στην Κίνα
Wi-Fi στα αεροπλάνα: Γιατί οι χαμηλού κόστους εταιρείες λένε «όχι» στο Starlink του Μασκ
World

Starlink vs Ryanair: Το πραγματικό κόστος του Wi-Fi στα 30.000 πόδια
Σπάνιες γαίες: Επενδύσεις σε ΗΠΑ και Καναδά για «εξόρυξη» μέσω… ανακύκλωσης
World

Νέες επενδύσεις σε Καναδά και ΗΠΑ για ...ανακύκλωση σπάνιων γαιών
Λαγκάρντ: «Δεν είμαι ακριβώς στην ίδια σελίδα με τον Κάρνει»
World

Λαγκάρντ: «Δεν είμαι ακριβώς στην ίδια σελίδα με τον Κάρνει»

OT Originals
Δημόσιο χρέος: Μειώνεται ή παραμένει στα ύψη το ελληνικό χρέος;
Economy

Τι συμβαίνει πραγματικά με το ελληνικό χρέος

Υπάρχουν πολλά ερωτήματα για το δημόσιο χρέος σε σχέση με την ανάπτυξη, μετά το πέρας του RRF

Γιάννης Αγουρίδης
ΥΠΕΝ: Παράταση προθεσμιών για τη διάσωση οικοδομικών αδειών με «μπόνους» δόμησης
Ακίνητα

ΥΠΕΝ: Ανάσα σε χιλιάδες οικοδομές με «μπόνους δόμησης»

«Βροχή» παρατάσεων για νομιμοποίηση αυθαίρετα, έκδοση ταυτότητας κτιρίου και κατεδαφίσεις έφερε με τροπολογία στη Βουλή το ΥΠΕΝ.

Μάχη Τράτσα
Στέγαση: Στον… πάτο της Ευρώπης – Πόσα χρήματα πάνε σε ενοίκιο ή δόση στεγαστικού
Ακίνητα

Πάνω από 30% του εισοδήματος σε δαπάνες στέγασης

Οι εργένηδες καταβάλουν για στέγαση το 51% και οι τετραμελείς οικογένειες το 34,8% του εισοδήματός τους

Κώστας Παπαδής
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Θετική η UBS για τις ευρωπαϊκές μετοχές – Οι 3 κλάδοι που θα ξεχωρίσουν
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

UBS: Έρχεται ράλι διετίας στις ευρωπαϊκές μετοχές

Μετά από τρία χρόνια στασιμότητας, η τράπεζα εκτιμά ότι τα κέρδη στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια  θα επιταχυνθούν την επόμενη διετία 

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Δάνεια: Εξ αποστάσεως 7 στα 10 καταναλωτικά που δόθηκαν το 2025 
Τράπεζες

Δάνειο με ένα... κλικ - Online 7 στα 10 καταναλωτικά

Κερδίζουν το στοίχημα της ψηφιοποίησης οι τράπεζες - Οι καταναλωτές αγκάλιασαν τα online κανάλια 

Αγης Μάρκου
Εθνική Ασφαλιστική: Θρυαλλίδα εξελίξεων για την ασφαλιστική αγορά – Τα σχέδια για εξαγορές
Ασφαλιστικές

Κυοφορούνται deals στις ασφάλειες - Το ντόμινο από Εθνική Ασφαλιστική

Τα σχέδια της Πειραιώς μετά την Εθνική Ασφαλιστική και οι κινήσεις της Generali

Λάμπρος Καραγεώργος
Ακίνητα: Ράλι τιμών στα διαμερίσματα της Αττικής [πίνακες]
Ακίνητα

Ράλι στα ακίνητα - Οι φθηνές, ακριβές περιοχές [πίνακες]

Πώς κινήθηκαν οι τιμές στα ακίνητα την τριετία 2022–2025 - Τι δείχνει έρευνα

Ανδρομάχη Παύλου
Γερμανία: Πληθαίνουν οι φωνές για τον επαναπατρισμό του χρυσού
World

Πληθαίνουν οι φωνές στη Γερμανία για επαναπατρισμό του χρυσού

Η ευρωβουλευτής Μαρί-Ανιές Στρακ-Τσίμερμαν απαιτεί τη μεταφορά των γερμανικών αποθεμάτων χρυσού από τις ΗΠΑ στην Γερμανία

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Procter & Gamble: Πιέσεις στις πωλήσεις στις ΗΠΑ, αντοχές στα κέρδη και ώθηση από την ομορφιά
Business

Κατανάλωση με φρένο, καλλυντικά με γκάζι: To στοίχημα της P&G

Η Procter & Gamble βλέπει τις πωλήσεις της στις ΗΠΑ να επιβραδύνονται, αλλά διατηρεί την κερδοφορία της χάρη στα premium προϊόντα και τη διεθνή ζήτηση

Βενεζουέλα: Ο έλεγχος των ΗΠΑ στο πετρέλαιό της δημιουργεί πρόβλημα με το χρέος στην Κίνα
World

Ο έλεγχος των ΗΠΑ στο πετρέλαιο της Βενεζουέλας πιέζει το χρέος στην Κίνα

Η συνεργασία της Κίνας στις παγκόσμιες συμφωνίες χρέους κινδυνεύει, σύμφωνα με ειδικούς σε θέματα αναδιάρθρωσης

Wi-Fi στα αεροπλάνα: Γιατί οι χαμηλού κόστους εταιρείες λένε «όχι» στο Starlink του Μασκ
World

Starlink vs Ryanair: Το πραγματικό κόστος του Wi-Fi στα 30.000 πόδια

Η κόντρα Μασκ – Ο'Λίρι για το Starlink ξανανοίγει τη συζήτηση: είναι το γρήγορο Wi-Fi στα αεροπλάνα ανάγκη ή ακριβό «δώρο»;

Σπάνιες γαίες: Επενδύσεις σε ΗΠΑ και Καναδά για «εξόρυξη» μέσω… ανακύκλωσης
World

Νέες επενδύσεις σε Καναδά και ΗΠΑ για ...ανακύκλωση σπάνιων γαιών

Καναδική εταιρεία ανακύκλωσης με δραστηριότητα στις σπάνιες γαίες έλαβε χρηματοδότηση 75 εκατ. δολ. - Επενδύσεις και στις ΗΠΑ

Λαγκάρντ: «Δεν είμαι ακριβώς στην ίδια σελίδα με τον Κάρνει»
World

Λαγκάρντ: «Δεν είμαι ακριβώς στην ίδια σελίδα με τον Κάρνει»

Τι ειπώθηκε στο τελευταίο πάνελ του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ - Πώς έκλεισε τη συζήτηση η Λαγκάρντ

Τραμπ vs Ντίμον: Κρατάει χρόνια αυτή η κόντρα
World

Τραμπ vs Ντίμον: Κρατάει χρόνια αυτή η κόντρα

Πώς προέκυψε η τελευταία εξέλιξη στην περίπλοκη και μερικές φορές συγκρουσιακή σχέση του Τραμπ με τον Ντίμον

Βρετανία: Οι νέοι σαρωτές στο Χίθροου εντοπίζουν υγρά και laptop
World

Ανατροπή στα αεροδρόμια - Νέοι σαρωτές «βλέπουν» υγρά και laptop

Η τεχνολογική αναβάθμιση του Χίθροου στη Βρετανία κόστισε 1 δισεκατομμύριο λίρες

Μισθοί: Με δεύτερη δουλειά προσπαθούν να τονώσουν το εισόδημα οι Έλληνες 
Economy

Όταν ο μισθός δεν αρκεί, η δεύτερη δουλειά είναι... μονόδρομος 

Ένας στους δύο Έλληνες ψάχνει δεύτερη δουλειά - Οι μισθοί δεν αρκούν για να βγούν οι υποχρεώσεις του μήνα

Αλέξανδρος Κλώσσας
Ενοίκια: Ο χάρτης των τιμών και οι περιοχές [πίνακες]
Ακίνητα

Πού «χτυπάνε κόκκινο» τα ενοίκια - Οι περιοχές [πίνακες]

Τα ενοίκια συνεχίζουν να πιέζουν τις τιμές στα ακίνητα - Η πρόταση της διαΝΕΟσις

Ίλον Μασκ: 3 ερωτήματα για τους επενδυτές από την εμφάνισή του στο Νταβός
Τεχνολογία

Το σόου Μασκ στο Νταβός προκάλεσε 3 ερωτήματα στους επενδυτές

Η κυκλοφορία των ρομπότ Optimus θα μπορούσε να ξεκινήσει ήδη από το τέλος του επόμενου έτους, υποσχέθηκε ο Ίλον Μασκ

Procter & Gamble: Πιέσεις στις πωλήσεις στις ΗΠΑ, αντοχές στα κέρδη και ώθηση από την ομορφιά
Business

Κατανάλωση με φρένο, καλλυντικά με γκάζι: To στοίχημα της P&G

Η Procter & Gamble βλέπει τις πωλήσεις της στις ΗΠΑ να επιβραδύνονται, αλλά διατηρεί την κερδοφορία της χάρη στα premium προϊόντα και τη διεθνή ζήτηση

ΕΚΠΑ: Υποτροφίες και βραβεία φοιτητών 1,2 εκατ. ευρώ το 2025
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Υποτροφίες και βραβεία φοιτητών 1,2 εκατ. ευρώ το 2025 από το ΕΚΠΑ

Οι υποτροφίες χορηγήθηκαν από το ΕΚΠΑ σε φοιτητές για σπουδές στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, καθώς και σε υποψήφιους διδάκτορες

ΜΕΤΚΑ: Αναλαμβάνει την ανέγερση του Μουσείου Ολοκαυτώματος Ελλάδος
Business

Στη ΜΕΤΚΑ η ανέγερση του Μουσείου Ολοκαυτώματος Ελλάδος

Η σύμβαση εργολαβίας υπεγράφη σήμερα μεταξύ της Ισραηλιτικής Κοινότητας Θεσσαλονίκης και της εταιρείας ΜΕΤΚΑ

Χρηματιστήριο Αθηνών: «Ανώδυνη» η διόρθωση της αγοράς, συνέχισε το σερί για 6η θετική εβδομάδα
Xρηματιστήριο Αθηνών

«Ανώδυνη» η διόρθωση του ΧΑ- Έκτη εβδομάδα ανόδου

Έξι εβδομάδες ανόδου συμπλήρωσε ο Γενικός Δείκτης με κέρδη που έφθασαν έως και το 7,5% από την αρχή του έτους

Αλεξάνδρα Τόμπρα
CSG: Αλμα 30% στη μετοχή μιας από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες εταιρείες άμυνας στον κόσμο
World

Η «άγνωστη» εταιρεία άμυνας που έσπασε ρεκόρ στο Euronext

Η τσέχικη εταιρεία CSG κατασκευάζει οπλισμένα οχήματα, πυρομαχικά και προηγμένα αμυντικά συστήματα

Βενεζουέλα: Ο έλεγχος των ΗΠΑ στο πετρέλαιό της δημιουργεί πρόβλημα με το χρέος στην Κίνα
World

Ο έλεγχος των ΗΠΑ στο πετρέλαιο της Βενεζουέλας πιέζει το χρέος στην Κίνα

Η συνεργασία της Κίνας στις παγκόσμιες συμφωνίες χρέους κινδυνεύει, σύμφωνα με ειδικούς σε θέματα αναδιάρθρωσης

Καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου: Το νέο βραχυκύκλωμα από Λευκωσία και η σύσταση της Κομισιόν
Ηλεκτρισμός

Νέο βραχυκύκλωμα στον GSI από τη Λευκωσία

Σύσκεψη Κομισιόν, Ρυθμιστών και ΑΔΜΗΕ για το καλώδιο Ελλάδας - Κύπρου (GSI) - Καμία δέσμευση από ΡΑΕΚ για τις εκκρεμότητες - Το μήνυμα Κομισιόν για τις μελέτες

Χρήστος Κολώνας
Χρυσός: Η καλύτερη εβδομάδα από το 2020 – Στον αντίποδα το δολάριο [γράφημα]
Markets

Χρυσός vs δολάριο - Διαμετρικά αντίθετες τροχιές [γράφημα]

«Φίλησε» τα 5.000 δολάρια ο χρυσός - Γιατί δεν ανακάμπτει το δολάριο

Wi-Fi στα αεροπλάνα: Γιατί οι χαμηλού κόστους εταιρείες λένε «όχι» στο Starlink του Μασκ
World

Starlink vs Ryanair: Το πραγματικό κόστος του Wi-Fi στα 30.000 πόδια

Η κόντρα Μασκ – Ο'Λίρι για το Starlink ξανανοίγει τη συζήτηση: είναι το γρήγορο Wi-Fi στα αεροπλάνα ανάγκη ή ακριβό «δώρο»;

Παπασταύρου: Αναβαθμίζεται ο ενεργειακός ρόλος της Ελλάδας
Φυσικό αέριο

Παπασταύρου στον ΔΕΣΦΑ: Αναβαθμίζεται ο ενεργειακός ρόλος της Ελλάδας

Παρέστη στα εγκαίνια του Σταθμού Συμπίεσης Φυσικού Αερίου Αμπελιάς του ΔΕΣΦΑ ο ΥΠΕΝ Σταύρος Παπασταύρου

Wall Street: Ήπια διορθωτικά οι αμερικανικοί δείκτες
Wall Street

Ήπια διορθωτικά οι αμερικανικοί δείκτες

Η αγορά επηρεάζεται και από τη βουτιά της Intel, η οποία απογοήτευσε με τα αποτελέσματά της

Σπάνιες γαίες: Επενδύσεις σε ΗΠΑ και Καναδά για «εξόρυξη» μέσω… ανακύκλωσης
World

Νέες επενδύσεις σε Καναδά και ΗΠΑ για ...ανακύκλωση σπάνιων γαιών

Καναδική εταιρεία ανακύκλωσης με δραστηριότητα στις σπάνιες γαίες έλαβε χρηματοδότηση 75 εκατ. δολ. - Επενδύσεις και στις ΗΠΑ

Λαγκάρντ: «Δεν είμαι ακριβώς στην ίδια σελίδα με τον Κάρνει»
World

Λαγκάρντ: «Δεν είμαι ακριβώς στην ίδια σελίδα με τον Κάρνει»

Τι ειπώθηκε στο τελευταίο πάνελ του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ - Πώς έκλεισε τη συζήτηση η Λαγκάρντ

