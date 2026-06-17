Συνωστισμός στον ΑΔΜΗΕ, το «ταμείο» του Περιστέρη, η εξωστρέφεια των τραπεζών, στο Nasdaq Billboard η Πειραιώς

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Τέταρτη ημέρα ανόδου για το ελληνικό χρηματιστήριο και οι αγοραστές δεν φάνηκε να πτοούνται ιδιαίτερα από τις πιέσεις που υπήρξαν από τους βραχυπρόθεσμους.

Πολλές εισηγμένες έχουν «stories» που φαίνεται ότι βρίσκουν υποστηρικτές, όπως φάνηκε άλλωστε και από την περίπτωση της Helleniq Energy.

Θα περίμενε κανείς ότι η πτώση του πετρελαίου θα έφερνε και πωλητές.

Τουνατίον… ο τίτλος στήριξε την αγορά ακόμη και στις στιγμές πίεσης, κλείνοντας με σημαντικά κέρδη.

Όπως και ο ΑΔΜΗΕ

Η επιτυχία της αύξησης κεφαλαίου της ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών μόνο έκπληξη δεν προκάλεσε στην αγορά.

Το ζητούμενο ποσό των 530 εκατ. ευρώ καλύφθηκε μέσα σε λίγα λεπτά από το άνοιγμα της διαδικασίας, ενώ πηγές της στήλης δεν αποκλείουν το τελικό βιβλίο προσφορών να διαμορφωθεί ακόμη και σε επίπεδα τετραπλάσια του ζητούμενου ποσού.

Εάν επιβεβαιωθεί ένα τέτοιο σενάριο, τότε η τιμή διάθεσης θα μπορούσε να προσεγγίσει τα 4 ευρώ ανά μετοχή, την ώρα που ο τίτλος στο ταμπλό συνεχίζει να κινείται σε ιστορικά υψηλά, φτάνοντας τα 4,35 ευρώ. Με ισχυρότατο μάλιστα τζίρο.

Η συμμετοχή της Capital Group ως cornerstone investor, σε συνδυασμό με τη στήριξη του Ελληνικού Δημοσίου και τη χρηματοδότηση μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης, αποτέλεσαν ισχυρά εχέγγυα για την επιτυχία της συναλλαγής.

Τριπλή ψήφος…

Δεν είναι τυχαίο ότι και ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του Ομίλου, Μάνος Μανουσάκης, μίλησε για «τριπλή ψήφο εμπιστοσύνης» προς τον ΑΔΜΗΕ.

Από το Δημόσιο που διατηρεί το 51%, από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που ενέκρινε τη συμμετοχή του μέσω πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης και από τη διεθνή επενδυτική κοινότητα με αιχμή την Capital Group.

Άλλωστε, τα κεφάλαια δεν κατευθύνονται σε θεωρητικά ή μακροπρόθεσμα σχέδια, αλλά σε ώριμα έργα στρατηγικής σημασίας, όπως οι διασυνδέσεις Βορείου Αιγαίου, Δωδεκανήσων και Ελλάδας – Ιταλίας, καθώς και σε επενδύσεις που θα ενισχύσουν το δίκτυο, την ένταξη νέων ΑΠΕ και τον ψηφιακό μετασχηματισμό του συστήματος μεταφοράς.

Το μήνυμα Περιστέρη

Ξεκάθαρο ήταν το μήνυμα του Γιώργου Περιστέρη, προέδρου και CEO της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ προς τους μετόχους της εισηγμένης.

Ο Γιώργος Περιστέρης κατά τη διάρκεια της ετήσιας τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων τόνισε ότι στρατηγική της διοίκησης δεν είναι απλά η αλόγιστη αύξηση του μερίσματος αλλά η δημιουργία αξιών με επενδύσεις μακροχρόνιου ορίζοντα που φέρνουν σταθερά ταμειακές ροές…

Η επένδυση στην ΕΥΔΑΠ

Ο Γιώργος Περιστέρης επίσης ορμώμενος από ερώτηση που του έγινε στη διάρκεια της γενικής συνέλευσης των μετόχων τόνισε ότι η συμμετοχή της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ στο μετοχικό κεφάλαιο της ΕΥΔΑΠ έχει καθαρά επενδυτικό χαρακτήρα.

Η ερώτηση που του ετέθη αφορούσε σε στρατηγικές επιλογές της ΕΥΔΑΠ αναφορικά με έργα.

Η συμμαχία με Motor Oil

Ο πρόεδρος και CEO της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ αναφέρθηκε επίσης κατόπιν σχετικού ερωτήματος και στην πορεία της στρατηγικής συνεργασίας με τη Motor Oil για τη σύσταση κοινής εταιρείας στην ηλεκτρική ενέργεια.

Θυμίζω ότι οι δύο Όμιλοι έχουν συμφωνήσει στη συνένωση υπό μία νέα εταιρική οντότητα των ΗΡΩΝ και NRG.

Ο κ. Περιστέρης έκανε γνωστό ότι το deal προχωρά εντός χρονοδιαγράμματος και ότι σε λίγους μήνες θα γίνει και η φορολογική και η νομική ενοποίηση με τις εταιρείες να έχουν ένα ΑΦΜ…

Γαλλικό roadshow

Και ενώ όλα αυτά συνέβαιναν στη Λ. Αθηνών, στη Γαλλία χτύπησε η καρδιά των ελληνικών τραπεζών.

Κατά το Greek Day της BNP Paribas στο Παρίσι, οι «αποστολές» των ελληνικών τραπεζών παρουσίασαν τις επιδόσεις του κλάδου, τη δυναμική που διατηρεί η πιστωτική επέκταση και τις προοπτικές για ακόμη μεγαλύτερες διανομές προς τους μετόχους τα επόμενα χρόνια.

Αυτό όμως που μετέφεραν οι πηγές της στήλης ήταν τα ερωτήματα που υπήρξαν για τα σχέδια διαφοροποίησης των πηγών εσόδων, με έμφαση στη διαχείριση κεφαλαίων και το bancassurance.

Και τα σχόλια που έγιναν ήταν ότι αν και οι ελληνικές τράπεζες έδειξαν ανθεκτικότητα στα έσοδα τους, ακόμη και σε μια περίοδο κατά την οποία τα επιτόκια ήταν χαμηλά, τα περιθώρια σύγκλισης με τα ευρωπαϊκά δεδομένα είναι σημαντικά ακόμη.

Η γενική αίσθηση που άφησαν οι επαφές στο Παρίσι ήταν ότι οι ελληνικές τράπεζες έχουν περάσει σε μια νέα φάση ωρίμανσης, με ισχυρούς ισολογισμούς, αυξημένη κερδοφορία και ένα πειστικό αφήγημα ανάπτυξης για τα επόμενα χρόνια.

Μέσα στις επόμενες ημέρες οι τράπεζες θα πραγματοποιήσουν και μεμονωμένα road shows σε Λονδίνο και ΗΠΑ.

Ιστορική αλλαγή

Να σας πω εδώ όμως ότι αυτήκοος μάρτυς… πηγή της στήλης από τους διαδρόμους του roadshow μου μετέφερε ότι υπήρξαν και σχόλια για την αλλαγή που επεξεργάζεται η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (EBA).

Μια αλλαγή που, αν προχωρήσει, θα μπορούσε να ανατρέψει μια από τις βασικές παραδοχές της μετα-κρίσης εποπτείας και αφορά τα κεφαλαιακά «μαξιλάρια» των τραπεζών.

Ουσιαστικά αυτό που προωθείται είναι οι ίδιες οι τράπεζες να αποκτήσουν μεγαλύτερο λόγο στον προσδιορισμό των πρόσθετων κεφαλαίων του Πυλώνα 2, αξιοποιώντας τα εσωτερικά τους μοντέλα και τα αποτελέσματα των stress tests.

Η λογική είναι ότι γνωρίζουν καλύτερα από οποιονδήποτε άλλον τους κινδύνους των χαρτοφυλακίων τους και ότι ένα πιο ευέλικτο πλαίσιο θα μπορούσε να απελευθερώσει κεφάλαια για νέες χρηματοδοτήσεις προς την πραγματική οικονομία.

Για την ιστορία να σας πω ότι δεν έλειψαν οι επικριτές. Οι οποίοι υπενθύμιζαν ότι η κρίση του 2008 ανέδειξε ακριβώς τις αδυναμίες των εσωτερικών μοντέλων διαχείρισης κινδύνου και προειδοποιούν για τον κίνδυνο χαλάρωσης των εποπτικών προτύπων.

Παράταση

Για να μείνω όμως στον ευρύτερο κλάδο, το οικονομικό επιτελείο αποφάσισε να δώσει παράταση τριών μηνών στη ρύθμιση για τα δάνεια σε ελβετικό φράγκο, μεταθέτοντας την προθεσμία ένταξης έως το τέλος Σεπτεμβρίου.

Και αυτό διότι υπήρξε αυξημένη κινητικότητα τις τελευταίες εβδομάδες, με περισσότερους από 14.000 δανειολήπτες να έχουν ήδη εκδηλώσει ενδιαφέρον για το νέο σχήμα.

Στο υπουργείο εκτιμούν ότι η παράταση θα επιτρέψει σε ακόμη περισσότερους δικαιούχους να αξιολογήσουν τα δεδομένα και να προχωρήσουν στην υπαγωγή τους, ενώ τα πρώτα στοιχεία δείχνουν ότι η ρύθμιση συγκεντρώνει σημαντική ανταπόκριση κυρίως λόγω της βελτιωμένης ισοτιμίας μετατροπής, των σταθερών επιτοκίων και της δυνατότητας επιμήκυνσης της αποπληρωμής. Ιδιαίτερο βάρος δίνεται στους οικονομικά ευάλωτους, για τους οποίους προβλέπονται οι μεγαλύτερες ελαφρύνσεις.

Έρχεται νέο πακέτο

Την ίδια στιγμή, στο υπουργείο προετοιμάζουν το επόμενο πακέτο παρεμβάσεων που θα ενσωματωθεί στο υπό συζήτηση νομοσχέδιο, με έμφαση στην ενίσχυση της επενδυτικής δραστηριότητας και τη διατήρηση ορισμένων φορολογικών κινήτρων στην αγορά αυτοκινήτου.

Παράλληλα, πληροφορίες αναφέρουν ότι προχωρούν οι διαδικασίες για τον Φορέα Απόκτησης και Επαναμίσθωσης Ακινήτων, με στόχο να τεθεί σε λειτουργία το φθινόπωρο, καλύπτοντας ένα κενό που υφίσταται εδώ και χρόνια στο πλαίσιο προστασίας των ευάλωτων οφειλετών.

Στο μέτωπο των δανείων του νόμου Κατσέλη, η κυβερνητική γραμμή παραμένει ότι η πρόσφατη απόφαση του Αρείου Πάγου θα εφαρμοστεί, αν και παραμένουν ανοιχτά ζητήματα ως προς τον τρόπο προσαρμογής της στις διαφορετικές κατηγορίες υποθέσεων.

Στο Nasdaq Billboard της Times Square

Ημέρα χαράς ήταν χτες για τους ανθρώπους της Πειραιώς, καθώς όχι μόνο γιόρτασαν τη συμπλήρωση των 110 ετών από την ίδρυση της τράπεζας, αλλά το Nasdaq IR Intelligence την τίμησε με σχετική ανάρτηση να προβάλλεται στο περίφημο Nasdaq Billboard, στην Times Square της Νέας Υόρκης.

Η Πειραιώς ιδρύθηκε το 1916 και οι μετοχές της εισήλθαν στο Χρηματιστήριο Αθηνών το 1918.

Σήμερα, κατέχει ηγετική θέση στην ελληνική τραπεζική αγορά στα δάνεια και στις καταθέσεις πελατών.

Με στοιχεία Μαρτίου 2026, έχει χαρτοφυλάκιο δανείων ύψους 39 δισ. ευρώ, καταθέσεις 65 δισ. ευρώ, κεφάλαια υπό διαχείριση 15 δισ. ευρώ, ενεργητικό 90 δισ. ευρώ και δίκτυο 368 καταστημάτων πανελλαδικά, ενώ απασχολεί 8,1 χιλ. εργαζόμενους.

Η Πειραιώς γιορτάζει τα 110α γενέθλιά της με την κεφαλαιοποίησή της να κινείται σε ιστορικά υψηλά επίπεδα, άνω των 11,5 δισ. ευρώ.