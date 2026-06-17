Κατά κεφαλήν ΑΕΠ: Το χαμηλότερο ποσοστό σε Ελλάδα και Βουλγαρία

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Το χαμηλότερο κατά κεφαλήν ΑΕΠ στην Ευρωπαϊκή Ένωση είχε η Ελλάδα το 2025, καθώς μαζί με τη Βουλγαρία «ισοβάθμισαν» στην τελευταία θέση της ευρωπαϊκής κατάταξης με 32% κάτω από τον μέσο ευρωπαϊκό όρο. Επίσης η χώρα μας βρέθηκε στην έκτη και χειρότερη κατηγορία χωρών της ΕΕ όσον αφορά στην πραγματική ατομική κατανάλωση (AIC) ανά κάτοικο, εκφραζόμενη σε πρότυπο αγοραστικής δύναμης (PPS), με 80% χαμηλότερα από τον μέσο όρο στην ΕΕ των 27 κρατών και τιμές που κυμαινόταν από 73% έως το 145% του μέσου όρου της ΕΕ.

Οκτώ χώρες της ΕΕ κατέγραψαν κατά κεφαλήν AIC υψηλότερο από τον μέσο όρο της ΕΕ. Τα υψηλότερα επίπεδα καταγράφηκαν στο Λουξεμβούργο (45% πάνω από τον μέσο όρο της ΕΕ), στη Γερμανία (20%) και την Ολλανδία (19%).

Τα στοιχεία αυτά προέρχονται από πρόσφατα δημοσιευμένα δεδομένα σχετικά με τις ισοτιμίες αγοραστικής δύναμης (PPPs) που έδωσε στη δημοσιότητα η Εurostat.

Οκτώ χώρες της ΕΕ κατέγραψαν κατά κεφαλήν AIC υψηλότερο από τον μέσο όρο της ΕΕ. Τα υψηλότερα επίπεδα καταγράφηκαν στο Λουξεμβούργο (45% πάνω από τον μέσο όρο της ΕΕ), στη Γερμανία (20%) και την Ολλανδία (19%).

Οι υπόλοιπες 19 χώρες της ΕΕ βρέθηκαν κάτω από τον μέσο όρο της ΕΕ, με τα χαμηλότερα επίπεδα να καταγράφονται στην Ουγγαρία και τη Λετονία (27% κάτω από τον μέσο όρο της ΕΕ) και στην Εσθονία (26%).

Μεγάλες διαφορές στο κατά κεφαλήν ΑΕΠ

Το κατά κεφαλήν Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ), ένα μέτρο της οικονομικής δραστηριότητας, παρουσίασε επίσης σημαντικές διαφορές σε ολόκληρη την ΕΕ.

Δέκα χώρες της ΕΕ κατέγραψαν κατά κεφαλήν ΑΕΠ υψηλότερο από τον μέσο όρο της ΕΕ, με τα υψηλότερα επίπεδα να παρατηρούνται στο Λουξεμβούργο (139% πάνω από τον μέσο όρο της ΕΕ), την Ιρλανδία (138%) και την Ολλανδία (33%). Στο αντίθετο άκρο του φάσματος, το χαμηλότερο κατά κεφαλήν ΑΕΠ καταγράφηκε στην Ελλάδα και τη Βουλγαρία (32% κάτω από τον μέσο όρο της ΕΕ), και πιο κάτω η Λετονία (29%).

Το Λουξεμβούργο παρέμεινε στην κορυφή καθ’ όλη τη διάρκεια της περιόδου, αν και ο δείκτης του μειώθηκε στην πραγματικότητα από 279% το 2015 σε περίπου 239% το 2025 (με μια προσωρινή ανάκαμψη στο 262% το 2021). Η Βουλγαρία παρέμεινε στο χαμηλότερο επίπεδο κατά την ίδια περίοδο, αλλά παρουσιάζει τη σταθερότερη αναπλήρωση της διαφοράς: αυξάνεται σταθερά από 49% το 2015 σε 68% το 2025, σημειώνοντας αύξηση περίπου 19 μονάδων.

Χώρες όπως η Ρουμανία, η Κύπρος, η Κροατία, η Λιθουανία και η Πολωνία παρουσιάζουν παρόμοια σταθερή ανοδική πορεία, ενώ αρκετές χώρες με υψηλότερο εισόδημα (Σουηδία, Γερμανία, Αυστρία, Φινλανδία και Γαλλία) έχουν μετακινηθεί σταδιακά προς τα κάτω, προς τον μέσο όρο της ΕΕ, συμβάλλοντας στη μείωση του εύρους τόσο από το ανώτερο όσο και από το κατώτερο άκρο.

Η Ιρλανδία παρουσίασε διαφορετική εικόνα από την υπόλοιπη ΕΕ κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου. Ο δείκτης όγκου του κατά κεφαλήν ΑΕΠ της αυξήθηκε από το 185% του μέσου όρου της ΕΕ το 2015 στο 238% το 2025, σημειώνοντας αύξηση 53 μονάδων – τη μεγαλύτερη αύξηση μεταξύ όλων των χωρών του συνόλου δεδομένων.