Χρηματιστήριο Αθηνών: Διορθώνει μετά το ανοδικό σερί

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Ήπια διορθωτικά κινείται σήμερα το ελληνικό χρηματιστήριο, μετά από τέσσερις ημέρες ανόδου, προσπαθώντας να απορροφήσει τις εύλογες πιέσεις που εκδηλώνονται από τις κινήσεις κατοχύρωσης κερδών.

Ειδικότερα, ο Γενικός Δείκτης καταγράφει απώλειες 0,28% στις 2.468,21 μονάδες, ενώ ο τζίρος είναι στα 35,2 εκατ. ευρώ και ο όγκος στα 4,4 εκατ. τεμάχια. Πτώση 0,34% καταγράφει και ο FTSE 25, στις 6.281,01 μονάδες, ενώ ο τραπεζικός απώλειες 0,40% στις 2.856,23 μονάδες.

Σημάδια κόπωσης

Ευλόγως το ελληνικό χρηματιστήριο εμφανίζει σημάδια κόπωσης μετά το ανοδικό ράλι που προηγήθηκε, επιχειρώντας πρωτίστως να αφομοιώσει τα τρέχοντα επίπεδα τιμών. Παράλληλα, οι τεχνικοί δείκτες παραμένουν σε υπεραγορασμένες ζώνες, γεγονός που εντείνει τις κινήσεις κατοχύρωσης κερδών (profit taking) βραχυπρόθεσμα.

Το ενδιαφέρον των αγορών στρέφεται πλέον στη σημερινή συνεδρίαση της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ (Fed), με τους επενδυτές να αναμένουν όχι μόνο την απόφαση για τα επιτόκια αλλά και τα σχόλια της κεντρικής τράπεζας σχετικά με τις προοπτικές της αμερικανικής οικονομίας και τη μελλοντική πορεία της νομισματικής πολιτικής.

Αν και το βασικό επιτόκιο των ομοσπονδιακών κεφαλαίων εκτιμάται ευρέως ότι θα παραμείνει αμετάβλητο στο εύρος 3,50%-3,75%, η αγορά θα αναζητήσει ενδείξεις για τον χρονισμό των επόμενων κινήσεων της Fed. Ιδιαίτερη βαρύτητα θα δοθεί στο κατά πόσο η κεντρική τράπεζα θα απομακρύνει κάθε προσδοκία ότι η επόμενη κίνηση θα μπορούσε να είναι μια άμεση μείωση των επιτοκίων.

Την ίδια στιγμή, η σημαντική υποχώρηση των τιμών του πετρελαίου έχει συμβάλει στην αποκλιμάκωση των πληθωριστικών ανησυχιών και μειώνει τον κίνδυνο μιας νέας αύξησης των επιτοκίων. Ωστόσο, οι συνθήκες δεν φαίνεται να είναι ακόμη ώριμες για την έναρξη ενός νέου κύκλου χαλάρωσης της νομισματικής πολιτικής, διατηρώντας την αβεβαιότητα σχετικά με τον χρόνο των επόμενων μειώσεων επιτοκίων.

Στο ταμπλό

Στο ταμπλό τώρα, ο Aktor διορθώνει κατά 2,15% σήμερα, μετά το χθεσινό ράλι του, με τις Cenergy, Motor Oil και Εθνική να χάνουν πάνω από 1%. Ήπια πτωτικά κινούνται οι ΔΑΑ, ΕΥΔΑΠ, Βιοχάλκο, Alpha Bank, Optima, ΔΕΗ, Πειραιώς, Κύπρου, ΟΤΕ και ΕΛΧΑ.

Στον αντίποδα, ο Σαράντης κερδίζει 1,46%, με τις Τιτάν, Allwyn, Helleniq Energy, Eurobank, Metlen, Jumbo, Coca Cola, Λάμδα και ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ να κινούνται ήπια ανοδικά. Χωρίς μεταβολή είναι η Aegean.