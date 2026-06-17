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Δολάριο: Οι επενδυτές επιστρέφουν στο στοίχημα της αμερικανικής υπεροχής

Οι επενδυτές στρέφονται και πάλι στο δολάριο - Αναμένουν ότι η εύρωστη αμερικανική οικονομία θα εμποδίσει την Fed να μειώσει τα επιτόκια

Συνάλλαγμα 17.06.2026, 09:17
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Δολάριο: Οι επενδυτές επιστρέφουν στο στοίχημα της αμερικανικής υπεροχής
Επιμέλεια Ευθύμιος Τσιλιόπουλος

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Στο αμερικανικό δολάριο στρέφονται ξανά επενδυτές σε όλο τον κόσμο, στοιχηματίζοντας ότι η άνθηση της τεχνητής νοημοσύνης θα βοηθήσει τη μεγαλύτερη οικονομία του κόσμου να ξεπεράσει τους ανταγωνιστές της φέτος και να αναγκάσει την Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ να διατηρήσει υψηλά τα επιτόκια.

Τα στοιχήματα σε ένα ισχυρότερο δολάριο στην αγορά συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης αυξήθηκαν την περασμένη εβδομάδα κατά το μεγαλύτερο ποσοστό από το 2018, στο υψηλότερο επίπεδο εδώ και περισσότερο από ένα χρόνο, σύμφωνα με στοιχεία της Επιτροπής Εμπορίας Συμβολαίων Μελλοντικής Εκπλήρωσης Εμπορευμάτων, ένα άλμα που οι αναλυτές της JPMorgan απέδωσαν στην ανανεωμένη πίστη των επενδυτών στην «εξαιρετικότητα των ΗΠΑ», σημειώνουν οι Financial Times.

Το νόμισμα έχει αυξηθεί περισσότερο από 2% έναντι ενός καλαθιού ομολόγων από την έναρξη του πολέμου στο Ιράν, καθώς οι επενδυτές προέβλεψαν ότι η οικονομία των ΗΠΑ ήταν σε καλύτερη θέση να αντιμετωπίσει μια απότομη αύξηση των τιμών της ενέργειας από τους ανταγωνιστές σε Ευρώπη και Ασία. Αλλά η προοπτική τερματισμού της σύγκρουσης το έχει αποδυναμώσει μόνο ελαφρώς, καθώς οι αγορές στρέφουν την προσοχή τους στην ισχύ της αμερικανικής οικονομίας.

«Υπάρχει μια θετική ιστορία για το δολάριο πέρα ​​από τον πόλεμο στο Ιράν», διευκρίνισε στους FT ο Στίβεν Ένγκλαντερ, παγκόσμιος επικεφαλής της έρευνας συναλλάγματος της G10 στην Standard Chartered. «Η οικονομία των ΗΠΑ τα πάει μια χαρά, οι φόβοι για την αγορά εργασίας ήταν υπερβολικοί».

Η ανοδική πορεία των αμερικανικών χρηματιστηρίων, που ενισχύθηκε από την τεράστια IPO της SpaceX και τον ενθουσιασμό γύρω από την Τεχνητή Νοημοσύνη, έχει επίσης προσελκύσει τους επενδυτές πίσω στο δολάριο – σε αντίθεση με μια περίοδο πέρυσι, όταν οι ασταθείς εμπορικές πολιτικές του Ντόναλντ Τραμπ υπονόμευσαν την εμπιστοσύνη στο de facto αποθεματικό νόμισμα του κόσμου.

Ο Ένγκλαντερ τόνισε ότι ασχέτως του αν τους αρέσουν οι πολιτικές Τραμπ, οι ξένοι επενδυτές δεν μπορούν να αγνοήσουν τις αποδόσεις.

Hedge Funds

Ανοδικός πληθωρισμός και αύξηση εργασίας στηρίζουν το δολάριο

Την ανοδική πορεία του δολαρίου στηρίζει μια ριζική αλλαγή στην άποψη των επενδυτών για την οικονομία των ΗΠΑ από την αρχή του έτους. Τον Ιανουάριο, οι επενδυτές συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης στοιχημάτιζαν ότι η Fed θα αναγκαζόταν να μειώσει τα επιτόκια δύο ή τρεις φορές φέτος, καθώς ο πληθωρισμός και η αγορά εργασίας υποχώρησαν.

Αυτές οι αδυναμίες δεν εμφανίστηκαν, καθώς οι ΗΠΑ πρόσθεσαν 172.000 θέσεις εργασίας τον Μάιο, περισσότερες από τις διπλάσιες προσδοκίες της Wall Street. Ο πληθωρισμός έχει επίσης αυξηθεί, και όχι μόνο επειδή το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ έχει αναγκάσει τις τιμές του πετρελαίου να ανέβουν. Οι ΗΠΑ ανέφεραν ότι ο δομικός πληθωρισμός, ο οποίος αφαιρεί τις τιμές της ενέργειας και των τροφίμων, αυξήθηκε στο 2,9% τον Μάιο από 2,8% τον Απρίλιο.

Αυτό έχει οδηγήσει τους traders να συνεχίσουν να στοιχηματίζουν ότι η επόμενη κίνηση της Fed πιθανότατα θα είναι μια αύξηση των επιτοκίων, παρόλο που έχει υπογραφεί εκεχειρία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν.

Οι αγορές προεξοφλούν επί του παρόντος μια αύξηση 25% στο κόστος δανεισμού έως τον Μάρτιο του επόμενου έτους.

Η Fed αναμένεται να αφαιρέσει την προκατάληψη «χαλάρωσης» από τις οδηγίες της την Τετάρτη, καθώς ανακοινώνει την πρώτη της απόφαση για τα επιτόκια υπό τον νέο πρόεδρο Κέβιν Γουόρς.

Αντίθετα, οι προσδοκίες για αύξηση των επιτοκίων έχουν υποχωρήσει πιο γρήγορα σε οικονομίες όπως η Ευρωζώνη και το Ηνωμένο Βασίλειο, οι οποίες επλήγησαν περισσότερο από το σοκ του Ορμούζ λόγω της εξάρτησής τους από τις εισαγωγές ενέργειας.

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και η Τράπεζα της Αγγλίας «δεν θα αναγκαστούν να αυστηροποιήσουν επιθετικά την πολιτική τους σε περιόδους οικονομικής ύφεσης», δήλωσε ο Karl Schamotta, επικεφαλής στρατηγικής αγοράς στην Corpay Currency Research. «Οι ΗΠΑ θα συνεχίσουν να έχουν καλύτερες επιδόσεις, κρατώντας την Fed σε αναμονή».

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