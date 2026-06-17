Wall Street: Εν αναμονή της Fed

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Με μικρές μεταβολές κινούνται σήμερα οι δείκτες στη Wall Street, με την άνοδο των τιμών του πετρελαίου και την αναμονή των αποφάσεων της Federal Reserve να κρατούν τους επενδυτές σε στάση επιφυλακής.

Ειδικότερα, ο Dow Jones σημειώνει κέρδη 0,10% στις 52.050 μονάδες, ο S&P 500 καταγράφει άνοδο 0,06% στις 7.516 μονάδες, ενώ ο Nasdaq υποχωρεί κατά 0,31% στις 26.457 μονάδες.

Στο επιχειρηματικό μέτωπο, η CarMax ξεχωρίζει, με τη μετοχή να καταγράφει άνοδο άνω του 3,5%, μετά τα καλύτερα των εκτιμήσεων αποτελέσματα πρώτου τριμήνου. Η εταιρεία ανακοίνωσε κέρδη 1,31 δολαρίων ανά μετοχή, σημαντικά υψηλότερα από τα 95 σεντς που ανέμεναν οι αναλυτές.

Ισχυρή άνοδο σημειώνει και η AST SpaceMobile, η οποία ενισχύεται κατά περίπου 6%, έπειτα από την επιτυχημένη εκτόξευση τριών νέων δορυφόρων που θα ενισχύσουν το διαστημικό δίκτυο ευρυζωνικών τηλεπικοινωνιών της εταιρείας. Η εκτόξευση πραγματοποιήθηκε με πύραυλο Falcon 9 της SpaceX, με τη μετοχή της τελευταίας να κινείται επίσης ανοδικά.

Στην αγορά εμπορευμάτων, οι τιμές του πετρελαίου κινούνται εκ νέου ανοδικά μετά τις δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ ότι η συμφωνία με το Ιράν δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί. Ο ίδιος προειδοποίησε ότι οι ΗΠΑ θα μπορούσαν να επανέλθουν σε στρατιωτικές επιχειρήσεις εάν η τελική συμφωνία δεν ανταποκρίνεται στις αμερικανικές απαιτήσεις.

Στο επίκεντρο των αγορών βρίσκεται πλέον η ολοκλήρωση της διήμερης συνεδρίασης της Federal Reserve. Ο νέος πρόεδρος της αμερικανικής κεντρικής τράπεζας, Κέβιν Γουόρς, καλείται να ισορροπήσει ανάμεσα στην επιβράδυνση της οικονομικής δραστηριότητας και στην αναζωπύρωση των πληθωριστικών πιέσεων που προκαλεί η άνοδος των ενεργειακών τιμών.

Αν και η αμερικανική οικονομία εμφανίζει σημάδια επιβράδυνσης, ο πληθωρισμός παραμένει επίμονα υψηλός, με τον δείκτη PCE, το βασικό μέτρο πληθωρισμού που παρακολουθεί η Fed, να διαμορφώνεται στο 3,8% τον Απρίλιο και να αναμένεται να κινηθεί υψηλότερα τους επόμενους μήνες.

Οι αναλυτές εκτιμούν ότι η Fed θα διατηρήσει αμετάβλητα τα επιτόκια στη σημερινή συνεδρίαση, επιλέγοντας να παρακολουθήσει τις εξελίξεις πριν προχωρήσει σε οποιαδήποτε μεταβολή της πολιτικής της. Ωστόσο, η αγορά θα εστιάσει κυρίως στα μηνύματα που θα εκπέμψει η κεντρική τράπεζα για τις επόμενες κινήσεις της, καθώς τυχόν απουσία ενδείξεων αποκλιμάκωσης του πληθωρισμού μέχρι τη συνεδρίαση του Ιουλίου θα μπορούσε να επαναφέρει ακόμη και τα σενάρια νέας αύξησης επιτοκίων.