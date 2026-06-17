Χρηματιστήριο Αθηνών: «Ενέργεια» στο ανοδικό σερί έδωσε η Helleniq Energy

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Συνέχεια στην αντίδραση που έφερε η γεωπολιτική αποκλιμάκωση έδωσε και σήμερα το Χρηματιστήριο Αθηνών, παρά το ότι είχε τους περισσότερους τίτλους του σε αρνητικά εδάφη, καθώς βρήκε τα στηρίγματα προκειμένου να μην χάσει τα κεκτημένα, τα υψηλά 16 και πλέον ετών.

Ειδικότερα, ο Γενικός Δείκτης έκλεισε με κέρδη 0,38% στις 2.484,69 μονάδες, ενώ σήμερα κινήθηκε μεταξύ 2.467,52 μονάδων (-0,32%) και 2.485,12 μονάδων (+0,40%). Ο τζίρος ανήλθε στα 304,5 εκατ. ευρώ και ο όγκος στα 44,3 εκατ. τεμάχια, ενώ μέσω προσυμφωνημένων πράξεων διακινήθηκαν 3,4 εκατ. τεμάχια αξίας 40,2 εκατ. ευρώ.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισε με άνοδο 0,32% στις 6.322,18 μονάδες, ενώ στο +0,39% ολοκλήρωσε τις συναλλαγές και ο Mid Cap στις 3.139,60 μονάδες. Ο τραπεζικός δείκτης έκλεισε με κέρδη 0,43% στις 2.880,13 μονάδες.

Ολιγόωρη… στάση

Η ελεγχόμενη διόρθωση περιορίστηκε μόλις στις πρώτες ώρες της σημερινής συνεδρίασης, με το Χρηματιστήριο Αθηνών να μην «πατά φρένο» ούτε και σήμερα. Η αγορά όμως έδειξε να αναζητά νέα καύσιμα για τη συνέχεια, με τη διαδικασία αφομοίωσης των πρόσφατων υψηλών να εξελίσσεται ομαλά και χωρίς ενδείξεις πανικού.

Παρά το γεγονός ότι οι πωλητές είχαν τον πρώτο λόγο στο μεγαλύτερο μέρος της ημέρας, οι στηρίξεις από βαριά χαρτιά όπως οι ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, Helleniq Energy, Eurobank και ΔΕΗ λειτούργησαν ως ανάχωμα στις πιέσεις, περιορίζοντας την έκταση της διόρθωσης και διατηρώντας τη συνολική εικόνα της αγοράς σε ελεγχόμενα επίπεδα.

Το ενδιαφέρον των επενδυτών στράφηκε κυρίως στο εξωτερικό και ειδικότερα στη συνεδρίαση της Federal Reserve, με την αγορά να τηρεί στάση αναμονής ενόψει των αποφάσεων και, κυρίως, των μηνυμάτων που θα εκπέμψει η αμερικανική κεντρική τράπεζα για την πορεία των επιτοκίων τους επόμενους μήνες. Αν και η διατήρηση των επιτοκίων θεωρείται δεδομένη, οι αγορές αναζητούν ενδείξεις για το πότε θα μπορούσε να ανοίξει ο δρόμος για την επόμενη κίνηση χαλάρωσης της νομισματικής πολιτικής.

Στο μεταξύ, η αποκλιμάκωση των τιμών του πετρελαίου συνέχισε να βελτιώνει το κλίμα στις διεθνείς αγορές, περιορίζοντας τις ανησυχίες για νέες πληθωριστικές πιέσεις και μειώνοντας τον κίνδυνο περαιτέρω αυξήσεων επιτοκίων. Επίσης, τα πρώτα σημάδια αποκλιμάκωσης της έντασης στη Μέση Ανατολή λειτούργησαν και σήμερα υποστηρικτικά για την επενδυτική ψυχολογία.

Η σημερινή εικόνα του ΧΑ περισσότερο παρέπεμψε σε μια αναγκαία συνεδρίαση ανασύνταξης μετά το μίνι ράλι των τεσσάρων προηγούμενων συνεδριάσεων, παρά σε αλλαγή τάσης. Η απουσία μαζικών ρευστοποιήσεων και η συγκρατημένη διάθεση των πωλητών έδειξαν ότι τα περισσότερα χαρτοφυλάκια προχώρησαν σε τακτικές αναδιαρθρώσεις θέσεων, χωρίς να αμφισβητούν το θετικό αφήγημα της αγοράς.

Στο ταμπλό

Στο ταμπλό τώρα, η Helleniq Energy σημείωσε άλμα 5,20%, με τη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ να ακολουθεί με +3,27% και η Eurobank με +2,80%. Κέρδη 1,66% για την ΔΕΗ, ενώ ήπια ανοδικά έκλεισαν οι Βιοχάλκο, Τιτάν, Metlen, Coca Cola και Εθνική.

Στον αντίποδα, η Cenergy έχασε 2,93%, με τις ΕΥΔΑΠ, Aktor, Optima, Allwyn, OTE, Motor Oil, ΔΑΑ και ΕΛΧΑ να ακολουθούν με απώλειες άνω του 1%. Ήπια πτωτικά έκλεισαν οι Πειραιώς, Λάμδα, Alpha Bank, Aegean, Jumbo και Σαράντης, ενώ η Κύπρου έκλεισε αμετάβλητη.