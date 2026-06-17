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Attica Stores: Ξεκινά στις 24 Ιουνίου η δημόσια προσφορά – Στις 2 Ιουλίου στο ταμπλό

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ενέκρινε το ενημερωτικό δελτίο για την είσοδο των Attica Stores του ομίλου Ideal στο Χρηματιστήριο –Η δημόσια προσφορά ξεκινά στις 24 Ιουνίου

Business 17.06.2026, 19:04
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Attica Stores: Ξεκινά στις 24 Ιουνίου η δημόσια προσφορά – Στις 2 Ιουλίου στο ταμπλό
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Στην τελική ευθεία μπαίνει η διαδικασία εισαγωγής των Attica Stores στο Χρηματιστήριο Αθηνών (Euronext Athens), μετά το πράσινο φως της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς στο ενημερωτικό δελτίο για τη δημόσια προσφορά.

Το χρονοδιάγραμμα εισαγωγής των attica stores

Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που συνοδεύει το ενημερωτικό δελτίο, στις 23 Ιουνίου θα ανακοινωθεί το δεσμευτικό εύρος της τιμής διάθεσης. Η δημόσια προσφορά θα ξεκινήσει στις 24 Ιουνίου και θα ολοκληρωθεί στις 26 Ιουνίου. Στις 29 Ιουνίου αναμένεται η ανακοίνωση της τελικής τιμής διάθεσης και της κατανομής των μετοχών στους επενδυτές.

Η δημόσια προσφορά αφορά έως 17,1 εκατ. υφιστάμενες κοινές ονομαστικές μετοχές, οι οποίες ανήκουν στον πωλητή μέτοχο KYMORA LIMITED

Η αποδέσμευση των κεφαλαίων και η παράδοση των μετοχών στους επενδυτές έχουν προγραμματιστεί για την 1η Ιουλίου, ενώ η έναρξη διαπραγμάτευσης των μετοχών στη Ρυθμιζόμενη Αγορά της Euronext Athens τοποθετείται στις 2 Ιουλίου.

Η δημόσια προσφορά αφορά έως 17,1 εκατ. υφιστάμενες κοινές ονομαστικές μετοχές, οι οποίες ανήκουν στον πωλητή μέτοχο KYMORA LIMITED. Παράλληλα, έως 900.000 μετοχές θα διατεθούν μέσω παράλληλης διάθεσης σε περιορισμένο κύκλο προσώπων. Αθροιστικά θα διατεθούν έως, έως 18.000.000 κοινές, ονομαστικές, μετά ψήφου μετοχές που αντιστοιχούν έως 29,92% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου της attica.

Σε περίπτωση που μέρος των μετοχών αυτών δεν διατεθεί μέσω της συγκεκριμένης διαδικασίας, θα προστεθεί στον αριθμό των μετοχών που θα προσφερθούν στο ευρύ επενδυτικό κοινό.

Ideal

O Λάμπρος Παπακωνσταντίνου, επικεφαλής της Ideal Holdings

Τα Attica Stores δεν αντλούν νέα κεφάλαια

Το ενημερωτικό δελτίο διευκρινίζει ότι τα Attica Stores δεν διαθέτουν δικές τους μετοχές στη δημόσια προσφορά και δεν θα εισπράξουν έσοδα από τη συναλλαγή. Τα καθαρά έσοδα από τη δημόσια προσφορά και την παράλληλη διάθεση θα καταλήξουν εξ ολοκλήρου στον πωλητή μέτοχο. Η διαδικασία αφορά επομένως τη διάθεση υφιστάμενων μετοχών και όχι αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ή άντληση νέων κεφαλαίων για την εταιρεία.

Κρίσιμο στοιχείο για την ολοκλήρωση της διαδικασίας αποτελεί η επίτευξη επαρκούς διασποράς των μετοχών

Οι συντονιστές της IPO

Οι Συντονιστές Κύριοι Ανάδοχοι είναι οι Εθνική, ΑΧΙΑ Ventures, μέλος του ομίλου Alpha Bank, η Εurobank και η Πειραιώς.

Κρίσιμο στοιχείο για την ολοκλήρωση της διαδικασίας αποτελεί η επίτευξη επαρκούς διασποράς των μετοχών. Ήδη από τις 15 Ιουνίου, η Επιτροπή Εισαγωγών και Λειτουργίας Αγορών της Euronext Athens διαπίστωσε την καταρχήν συνδρομή των προϋποθέσεων εισαγωγής, υπό την αίρεση ότι θα καλυφθεί το σχετικό κριτήριο.

Το ενημερωτικό δελτίο επισημαίνει ότι σε περίπτωση αρνητικής απόφασης σχετικά με τη διασπορά, η δημόσια προσφορά θα ματαιωθεί και τα κεφάλαια που θα έχουν δεσμεύσει οι επενδυτές θα επιστραφούν άτοκα εντός τριών εργάσιμων ημερών από τη λήξη της διαδικασίας.

Kατά τη διάρκεια της Δημόσιας Προσφοράς, το Ενημερωτικό Δελτίο θα είναι διαθέσιμο δωρεάν στο επενδυτικό κοινό και σε έντυπη μορφή, εφόσον ζητηθεί, στα γραφεία της Εταιρείας, στην οδό Αμερικής 4, 10564, Αθήνα, στο δίκτυο καταστημάτων και στα κεντρικά γραφεία του Συμβούλου, των Συντονιστών Κύριων Αναδόχων και των Κυρίων Αναδόχων.

Attica

Το 5ετές πλάνο ανάπτυξης των Attica

Τη στρατηγικό σχέδιο ανάπτυξης στην Ελλάδα παρουσίασε πρόσφατα η διοίκηση των Attica, με στόχο την περαιτέρω ισχυροποίηση των πολυκαταστημάτων ως κορυφαίου premium retail προορισμού στην Ελλάδα με ενίσχυση του αποτυπώματος στην αγορά και επέκταση με νέους χώρους και εμπορικά concepts.

Ειδικότερα, το Στρατηγικό Σχέδιο Ανάπτυξης 2026-2030 σηματοδοτεί έναν νέο κύκλο επενδύσεων και δημιουργεί τις προϋποθέσεις για τη μακροπρόθεσμη εξέλιξη της εταιρείας, εστιάζοντας στους ακόλουθους πυλώνες:

1.         Elevation Project: Στο πλαίσιο του πρωτοπόρου «Elevation Project», τα attica στοχεύουν σε επενδύσεις ύψους ~€7 εκατ. ετησίως για την περίοδο 2026-2030. Αξιοποιώντας τη σύγχρονη τάση του experiential retail και στοχεύοντας στην αναβαθμισμένη εμπειρία του πελάτη σε όλα τα κανάλια και σημεία (πολυκατάστημα, monobrand κατάστημα και ηλεκτρονικό κανάλι), τα attica εστιάζουν σε συνεχή αναβάθμιση των χώρων, ενίσχυση του brand portfolio και εισαγωγή premium υπηρεσιών (VIP δωμάτια, personal shopping, αναβαθμισμένες υπηρεσίες μόδας, ομορφιάς και εστίασης). Σημειώνεται ότι, κατά την τελευταία τριετία, έχουν ήδη επενδυθεί 21 εκατ. ευρώ στο πλαίσιο του Elevation Project.

2.         City Link Luxury Project: Πρόκειται για μια εμβληματική πρωτοβουλία για την εξέλιξη του 1ου ορόφου του City Link (2.700 τ.μ.) σε luxury retail προορισμό που θα φιλοξενεί τους κορυφαίους παγκοσμίως, luxury οίκους μόδας.

3.         Επέκταση φυσικής παρουσίας κατά 7.500 τ.μ. με νέα καταστήματα

·       Monobrand καταστήματα: Επέκταση των monobrand καταστημάτων κατά 1.000-1.500 τ.μ., με άνοιγμα 4-6 νέων καταστημάτων σε επιλεγμένα σημεία (2027-2030), ενισχύοντας ταυτόχρονα τη συνεργασία με διεθνείς οίκους.

·       attica Beauty Stores: Ανάπτυξη ενός νέου, ευέλικτου concept καταστημάτων ομορφιάς σε σημεία υψηλής επισκεψιμότητας που θα διαθέτουν niche & exclusive brands. Συγκεκριμένα, σχεδιάζεται η λειτουργία 4-6 καταστημάτων (2027-2029) συνολικής έκτασης 3.000-3,500 τ.μ.

·       Πολυκαταστήματα: Επιλεκτική επέκταση σε εμπορικούς προορισμούς εξαιρετικά υψηλής προσέλευσης μετά το 2030 (περίπου 2.500 τ.μ.).

4.         Ενίσχυση του attica e-shop: Περαιτέρω ισχυροποίηση του ηλεκτρονικού καταστήματος, το οποίο αποτελεί ήδη το #1 ψηφιακό σημείο πώλησης στα καλλυντικά επιλεκτικής διανομής στην Ελλάδα, διαθέτοντας περισσότερους από 60.000 κωδικούς.

5.         Ψηφιακός & τεχνολογικός εκσυγχρονισμός: Με επενδύσεις ύψους ~€2 εκατ. ετησίως (2026-2030), τα attica στοχεύουν στη βελτιστοποίηση της «phygital» εμπειρίας με την εισαγωγή νέου, εξελιγμένου συστήματος CRM & Loyalty και την αναβάθμιση των ταμειακών υποδομών.

attica stores

Τα attica stores σε αριθμούς

Τα attica stores αποτελούν μία από τις πιο δυναμικά αναπτυσσόμενες και διαχρονικά κερδοφόρες εταιρείες στην Ελλάδα για περισσότερα από 20 χρόνια. Σήμερα, η εταιρεία διαθέτει 4 πολυκαταστήματα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, 4 monobrand και 2 multibrand καταστήματα και 1 ηλεκτρονικό κατάστημα».

Εντός του 2025, περισσότεροι από 6,9 εκατ. πελάτες εμπιστεύτηκαν τα attica για τις αγορές τους επιλέγοντας ανάμεσα σε 1 εκατ. προϊόντα από περισσότερα από 1.000 brands μόδας και ομορφιάς ενώ περισσότεροι από 11,4 εκατ. πελάτες επισκέφθηκαν το attica e-shop. Η εταιρεία διαχειρίζεται συνολικά 69.000 τ.μ., απασχολεί περισσότερους από 2.200 εργαζομένους και συνεργάζεται με περισσότερους από 330 προμηθευτές από την ελληνική και διεθνή αγορά.

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