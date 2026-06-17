Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών: Στις αγορές με ομολογίες 500 εκατ. ευρώ και επιτόκιο 3,75%

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Η Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών προχώρησε σε επιτυχή τιμολόγηση ομολογιακής έκδοσης ύψους 500 εκατ. ευρώ με λήξη το 2033, συγκεντρώνοντας ισχυρό επενδυτικό ενδιαφέρον και εντολές που ξεπέρασαν τα 2,6 δισ. ευρώ. Η εταιρεία θα αξιοποιήσει τα καθαρά έσοδα για αναχρηματοδότηση υφιστάμενου δανεισμού και γενικούς εταιρικούς σκοπούς.

Πιο αναλυτικά, η Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών Α.Ε. ανακοίνωσε την επιτυχή τιμολόγηση της έκδοσης ομολογιών συνολικής ονομαστικής αξίας 500 εκατ. ευρώ, με λήξη το 2033 και ετήσιο επιτόκιο 3,75%. Οι ομολογίες τιμολογήθηκαν στο 99,469% της ονομαστικής τους αξίας, ενώ έλαβαν αξιολόγηση ΒΒΒ από τη S&P Global Ratings και Baa2 από τη Moody’s Investors Service.

Η συναλλαγή προσέλκυσε έντονο επενδυτικό ενδιαφέρον, καθώς οι εντολές υπερέβησαν τα 2,6 δισ. ευρώ κατά τη διάρκεια της διαδικασίας βιβλίου προσφορών, υπερκαλύπτοντας κατά 5,2 φορές το ζητούμενο ποσό. Η ημερομηνία διακανονισμού έχει οριστεί για την Τετάρτη 24 Ιουνίου 2026, ενώ η εταιρεία σκοπεύει να ζητήσει την εισαγωγή των ομολογιών στο Euronext Dublin για διαπραγμάτευση στην αγορά Global Exchange Market (GEM).

Σύμφωνα με την σχετική χρηματιστηριακή ανακοίνωση, τα καθαρά έσοδα από την έκδοση θα χρησιμοποιηθούν για την αναχρηματοδότηση υφιστάμενου δανεισμού, αλλά και για γενικούς εταιρικούς σκοπούς. Η έκδοση πραγματοποιήθηκε βάσει του Regulation S, με τις Goldman Sachs Bank Europe SE και Morgan Stanley Europe SE να ενεργούν ως Από Κοινού Γενικοί Συντονιστές, ενώ ως Συνδιαχειριστές του Βιβλίου Προσφορών συμμετέχουν οι AXIA Ventures Group Ltd, BofA Securities Europe SA, Deutsche Bank Aktiengesellschaft, HSBC Continental Europe, J.P. Morgan SE και η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε.

Η ανακοίνωση επισημαίνει επίσης ότι η έκδοση δεν απευθύνεται στο ευρύ επενδυτικό κοινό στην Ελλάδα και δεν συνιστά δημόσια προσφορά κινητών αξιών, ενώ περιλαμβάνει τις συνήθεις νομικές επισημάνσεις για τις αγορές στις οποίες επιτρέπεται η διανομή της. Παράλληλα, υπογραμμίζεται ότι η πιστοληπτική διαβάθμιση δεν αποτελεί σύσταση αγοράς, πώλησης ή διακράτησης των τίτλων.