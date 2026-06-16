Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών: Στα 10,8 ευρώ η τιμή στόχος από την AXIA Alpha Finance

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Θετικές παραμένουν οι προοπτικές για τον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών, σύμφωνα με νέα ανάλυση της AXIA Alpha Finance, η οποία επισημαίνει ότι η ισχυρή δυναμική του ελληνικού τουρισμού, οι επενδύσεις επέκτασης και οι υψηλές μερισματικές αποδόσεις συνεχίζουν να στηρίζουν την αναπτυξιακή πορεία της εταιρείας.

Παρότι η χρηματιστηριακή διατηρεί τη σύσταση «Hold», με τιμή-στόχο στα 10,8 ευρώ, εκτιμά ότι ο ΔΑΑ θα συνεχίσει να εμφανίζει υψηλότερη κερδοφορία από τους περισσότερους ευρωπαϊκούς ανταγωνιστές του, ενώ οι προοπτικές του ενισχύονται από την αποκλιμάκωση των γεωπολιτικών κινδύνων στην ευρύτερη περιοχή.

Η ανάπτυξη του τουρισμού ενισχύεται από την αποκλιμάκωση των γεωπολιτικών κινδύνων

Η ελληνική τουριστική αγορά εισέρχεται στο 2026 από θέση ισχύος, καθώς οι πρόσφατες γεωπολιτικές εξελίξεις διαμορφώνουν ένα ευνοϊκότερο περιβάλλον από αυτό που αρχικά αναμενόταν. Σύμφωνα με την AXIA Alpha Finance, η προκαταρκτική συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν περιορίζει τις ανησυχίες για μια ευρύτερη περιφερειακή κλιμάκωση, τις διαταραχές στις αεροπορικές συνδέσεις και τη μεταβλητότητα στις αγορές ενέργειας, δημιουργώντας πιο θετικές προοπτικές για τη ζήτηση ταξιδιών στη Μεσόγειο.

Για την Ελλάδα, η εξέλιξη αυτή ενισχύει τη θέση της ως ασφαλούς και εύκολα προσβάσιμου τουριστικού προορισμού, ενώ η αποκλιμάκωση του κόστους καυσίμων και ενέργειας αναμένεται να στηρίξει τόσο τη διαθεσιμότητα αεροπορικών θέσεων όσο και την κερδοφορία του κλάδου. Συνολικά, οι βραχυπρόθεσμες προοπτικές του ελληνικού τουρισμού παραμένουν αισιόδοξες, με περιθώρια περαιτέρω ανόδου, υπό την προϋπόθεση ότι θα συνεχιστεί η γεωπολιτική αποκλιμάκωση. Στο πρώτο τετράμηνο του 2026, η επιβατική κίνηση στην Ελλάδα αυξήθηκε κατά 5,6% σε ετήσια βάση.

Αναθεωρημένες προσδοκίες ανάπτυξης, παραμένει θετική η προοπτική

Η AXIA Alpha Finance επισημαίνει ότι οι προοπτικές του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών (ΔΑΑ) ενισχύονται από το ρυθμιστικό πλαίσιο Dual-Till, το οποίο εξασφαλίζει σαφώς καθορισμένη ρυθμιζόμενη απόδοση, αλλά και απεριόριστες δυνατότητες αύξησης εσόδων από τις μη αεροπορικές δραστηριότητες. Η ανάπτυξη αυτή στηρίζεται τόσο στην αύξηση της επιβατικής κίνησης όσο και στο εκτεταμένο επενδυτικό πρόγραμμα που βρίσκεται σε εξέλιξη και θα αυξήσει τη δυναμικότητα του αεροδρομίου από 26 εκατ. επιβάτες σήμερα σε 40 εκατ. επιβάτες.

Ήδη υλοποιούνται σημαντικά έργα, μεταξύ των οποίων η επέκταση του Κύριου Αεροσταθμού και του Δορυφορικού Σταθμού, καθώς και η κατασκευή επταώροφου χώρου στάθμευσης περίπου 3.500 θέσεων, ο οποίος αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία το δεύτερο τρίμηνο του 2027.

Η χρηματιστηριακή εκτιμά ότι τα ρυθμιζόμενα ίδια κεφάλαια του ΔΑΑ θα αυξηθούν κατά 47,3%, από 557,2 εκατ. ευρώ το 2025 σε 820,7 εκατ. ευρώ το 2028, κυρίως λόγω του scrip dividend. Παράλληλα, προβλέπει περαιτέρω βελτίωση της κερδοφορίας τα επόμενα χρόνια, με τα EBITDA και τα καθαρά κέρδη να καταγράφουν μέσο ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης (CAGR) 5,5% και 4,0% αντίστοιχα σε ορίζοντα πενταετίας. Η αύξηση αυτή αναμένεται να προέλθει τόσο από τις αεροπορικές όσο και από τις μη αεροπορικές δραστηριότητες.

Οι υψηλές μερισματικές αποδόσεις παραμένουν βασικό πλεονέκτημα

Κατά την AXIA Alpha Finance, ένα από τα σημαντικότερα επενδυτικά χαρακτηριστικά του ΔΑΑ είναι η ξεκάθαρη μερισματική πολιτική του, η οποία προβλέπει τη διανομή του συνόλου της παραγόμενης κερδοφορίας κάθε χρόνο.

Με βάση τις εκτιμήσεις της, το μέρισμα ανά μετοχή (DPS) αναμένεται να αυξηθεί σταδιακά από 0,64 ευρώ το 2026 σε 0,71 ευρώ το 2028, επιβεβαιώνοντας τη δέσμευση της εταιρείας για διατηρήσιμες και υψηλές αποδόσεις προς τους μετόχους. Η εκτιμώμενη μερισματική απόδοση για το 2026 διαμορφώνεται στο 6,1%, σημαντικά υψηλότερα από τον μέσο όρο του διεθνούς κλάδου αεροδρομίων και αερομεταφορών, που ανέρχεται περίπου στο 3,4%.

Υψηλότερη λειτουργική αποδοτικότητα σε σχέση με τους ευρωπαϊκούς ανταγωνιστές

Η ανάλυση της AXIA Alpha Finance δείχνει ότι ο ΔΑΑ επιτυγχάνει σημαντικά υψηλότερα περιθώρια κερδοφορίας σε σύγκριση με τους περισσότερους ευρωπαϊκούς ομίλους του κλάδου.

Για το 2026 προβλέπεται περιθώριο EBITDA 60,2%, έναντι μέσου όρου 38,8% για τις αντίστοιχες ευρωπαϊκές εταιρείες, ενώ η απόδοση ιδίων κεφαλαίων (RoE) εκτιμάται στο 28%, έναντι 12% για τον μέσο όρο των ανταγωνιστών. Σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα, ο ΔΑΑ αναμένεται να διατηρήσει περιθώριο EBITDA άνω του 60% και RoE υψηλότερο του 25%, συνεχίζοντας να υπεραποδίδει έναντι του κλάδου, σύμφωνα με τις συγκλίνουσες εκτιμήσεις της αγοράς (VisibleAlpha).

Σύσταση «Hold» και τιμή-στόχος στα 10,8 ευρώ

Παρά τις θετικές προοπτικές, η AXIA Alpha Finance διατηρεί τη σύσταση «Hold» για τη μετοχή του ΔΑΑ. Η αποτίμηση βασίζεται σε συνδυασμό μοντέλου προεξόφλησης μερισμάτων (DDM) και συγκριτικής αποτίμησης με ομοειδείς εταιρείες, με ίση βαρύτητα στις δύο μεθόδους.

Σύμφωνα με τους υπολογισμούς της χρηματιστηριακής, η εύλογη αξία της μετοχής διαμορφώνεται στα 10,8 ευρώ, υποδηλώνοντας περιθώριο ανόδου περίπου 2% από τα τρέχοντα επίπεδα. Σε όρους σχετικής αποτίμησης, ο ΔΑΑ διαπραγματεύεται με μικρό premium στον δείκτη EV/EBITDA (9,8 φορές έναντι 9,6 φορές για τον μέσο όρο των ανταγωνιστών), αλλά με discount στον δείκτη P/E (16,5 φορές έναντι 18,3 φορές).

Όπως σημειώνει η AXIA Alpha Finance, η τρέχουσα χρηματιστηριακή αξία της εταιρείας φαίνεται να ενσωματώνει ήδη σε σημαντικό βαθμό τις θετικές προοπτικές κερδοφορίας και μερισματικών διανομών των επόμενων ετών. Την ίδια στιγμή, οι γεωπολιτικοί κίνδυνοι που εξακολουθούν να απορρέουν από την ένταση στη Μέση Ανατολή προσθέτουν έναν παράγοντα αβεβαιότητας για τον κλάδο των αερομεταφορών και των αεροδρομίων.