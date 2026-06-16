 
array(5) {
  ["ai_cats"]=>
  array(1) {
    [0]=>
    string(20) "Business and Finance"
  }
  ["ai_subcats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(18) "Financial Industry"
    [1]=>
    string(17) "Aviation Industry"
  }
  ["ai_tone"]=>
  string(8) "positive"
  ["ai_dv_cat1"]=>
  string(8) "Business"
  ["ai_dv_cat2"]=>
  string(16) "Personal Finance"
}

Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών: Στα 10,8 ευρώ η τιμή στόχος από την AXIA Alpha Finance

Παρότι η χρηματιστηριακή διατηρεί τη σύσταση «Hold», με τιμή-στόχο στα 10,8 ευρώ, εκτιμά ότι ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών θα συνεχίσει να εμφανίζει υψηλότερη κερδοφορία

Business 16.06.2026, 19:28
Σχολιάστε
Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών: Στα 10,8 ευρώ η τιμή στόχος από την AXIA Alpha Finance
Newsroom

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Θετικές παραμένουν οι προοπτικές για τον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών, σύμφωνα με νέα ανάλυση της AXIA Alpha Finance, η οποία επισημαίνει ότι η ισχυρή δυναμική του ελληνικού τουρισμού, οι επενδύσεις επέκτασης και οι υψηλές μερισματικές αποδόσεις συνεχίζουν να στηρίζουν την αναπτυξιακή πορεία της εταιρείας.

Παρότι η χρηματιστηριακή διατηρεί τη σύσταση «Hold», με τιμή-στόχο στα 10,8 ευρώ, εκτιμά ότι ο ΔΑΑ θα συνεχίσει να εμφανίζει υψηλότερη κερδοφορία από τους περισσότερους ευρωπαϊκούς ανταγωνιστές του, ενώ οι προοπτικές του ενισχύονται από την αποκλιμάκωση των γεωπολιτικών κινδύνων στην ευρύτερη περιοχή.

Η ανάπτυξη του τουρισμού ενισχύεται από την αποκλιμάκωση των γεωπολιτικών κινδύνων

Η ελληνική τουριστική αγορά εισέρχεται στο 2026 από θέση ισχύος, καθώς οι πρόσφατες γεωπολιτικές εξελίξεις διαμορφώνουν ένα ευνοϊκότερο περιβάλλον από αυτό που αρχικά αναμενόταν. Σύμφωνα με την AXIA Alpha Finance, η προκαταρκτική συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν περιορίζει τις ανησυχίες για μια ευρύτερη περιφερειακή κλιμάκωση, τις διαταραχές στις αεροπορικές συνδέσεις και τη μεταβλητότητα στις αγορές ενέργειας, δημιουργώντας πιο θετικές προοπτικές για τη ζήτηση ταξιδιών στη Μεσόγειο.

Για την Ελλάδα, η εξέλιξη αυτή ενισχύει τη θέση της ως ασφαλούς και εύκολα προσβάσιμου τουριστικού προορισμού, ενώ η αποκλιμάκωση του κόστους καυσίμων και ενέργειας αναμένεται να στηρίξει τόσο τη διαθεσιμότητα αεροπορικών θέσεων όσο και την κερδοφορία του κλάδου. Συνολικά, οι βραχυπρόθεσμες προοπτικές του ελληνικού τουρισμού παραμένουν αισιόδοξες, με περιθώρια περαιτέρω ανόδου, υπό την προϋπόθεση ότι θα συνεχιστεί η γεωπολιτική αποκλιμάκωση. Στο πρώτο τετράμηνο του 2026, η επιβατική κίνηση στην Ελλάδα αυξήθηκε κατά 5,6% σε ετήσια βάση.

Αναθεωρημένες προσδοκίες ανάπτυξης, παραμένει θετική η προοπτική

Η AXIA Alpha Finance επισημαίνει ότι οι προοπτικές του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών (ΔΑΑ) ενισχύονται από το ρυθμιστικό πλαίσιο Dual-Till, το οποίο εξασφαλίζει σαφώς καθορισμένη ρυθμιζόμενη απόδοση, αλλά και απεριόριστες δυνατότητες αύξησης εσόδων από τις μη αεροπορικές δραστηριότητες. Η ανάπτυξη αυτή στηρίζεται τόσο στην αύξηση της επιβατικής κίνησης όσο και στο εκτεταμένο επενδυτικό πρόγραμμα που βρίσκεται σε εξέλιξη και θα αυξήσει τη δυναμικότητα του αεροδρομίου από 26 εκατ. επιβάτες σήμερα σε 40 εκατ. επιβάτες.

Ήδη υλοποιούνται σημαντικά έργα, μεταξύ των οποίων η επέκταση του Κύριου Αεροσταθμού και του Δορυφορικού Σταθμού, καθώς και η κατασκευή επταώροφου χώρου στάθμευσης περίπου 3.500 θέσεων, ο οποίος αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία το δεύτερο τρίμηνο του 2027.

Η χρηματιστηριακή εκτιμά ότι τα ρυθμιζόμενα ίδια κεφάλαια του ΔΑΑ θα αυξηθούν κατά 47,3%, από 557,2 εκατ. ευρώ το 2025 σε 820,7 εκατ. ευρώ το 2028, κυρίως λόγω του scrip dividend. Παράλληλα, προβλέπει περαιτέρω βελτίωση της κερδοφορίας τα επόμενα χρόνια, με τα EBITDA και τα καθαρά κέρδη να καταγράφουν μέσο ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης (CAGR) 5,5% και 4,0% αντίστοιχα σε ορίζοντα πενταετίας. Η αύξηση αυτή αναμένεται να προέλθει τόσο από τις αεροπορικές όσο και από τις μη αεροπορικές δραστηριότητες.

Οι υψηλές μερισματικές αποδόσεις παραμένουν βασικό πλεονέκτημα

Κατά την AXIA Alpha Finance, ένα από τα σημαντικότερα επενδυτικά χαρακτηριστικά του ΔΑΑ είναι η ξεκάθαρη μερισματική πολιτική του, η οποία προβλέπει τη διανομή του συνόλου της παραγόμενης κερδοφορίας κάθε χρόνο.

Με βάση τις εκτιμήσεις της, το μέρισμα ανά μετοχή (DPS) αναμένεται να αυξηθεί σταδιακά από 0,64 ευρώ το 2026 σε 0,71 ευρώ το 2028, επιβεβαιώνοντας τη δέσμευση της εταιρείας για διατηρήσιμες και υψηλές αποδόσεις προς τους μετόχους. Η εκτιμώμενη μερισματική απόδοση για το 2026 διαμορφώνεται στο 6,1%, σημαντικά υψηλότερα από τον μέσο όρο του διεθνούς κλάδου αεροδρομίων και αερομεταφορών, που ανέρχεται περίπου στο 3,4%.

Υψηλότερη λειτουργική αποδοτικότητα σε σχέση με τους ευρωπαϊκούς ανταγωνιστές

Η ανάλυση της AXIA Alpha Finance δείχνει ότι ο ΔΑΑ επιτυγχάνει σημαντικά υψηλότερα περιθώρια κερδοφορίας σε σύγκριση με τους περισσότερους ευρωπαϊκούς ομίλους του κλάδου.

Για το 2026 προβλέπεται περιθώριο EBITDA 60,2%, έναντι μέσου όρου 38,8% για τις αντίστοιχες ευρωπαϊκές εταιρείες, ενώ η απόδοση ιδίων κεφαλαίων (RoE) εκτιμάται στο 28%, έναντι 12% για τον μέσο όρο των ανταγωνιστών. Σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα, ο ΔΑΑ αναμένεται να διατηρήσει περιθώριο EBITDA άνω του 60% και RoE υψηλότερο του 25%, συνεχίζοντας να υπεραποδίδει έναντι του κλάδου, σύμφωνα με τις συγκλίνουσες εκτιμήσεις της αγοράς (VisibleAlpha).

Σύσταση «Hold» και τιμή-στόχος στα 10,8 ευρώ

Παρά τις θετικές προοπτικές, η AXIA Alpha Finance διατηρεί τη σύσταση «Hold» για τη μετοχή του ΔΑΑ. Η αποτίμηση βασίζεται σε συνδυασμό μοντέλου προεξόφλησης μερισμάτων (DDM) και συγκριτικής αποτίμησης με ομοειδείς εταιρείες, με ίση βαρύτητα στις δύο μεθόδους.

Σύμφωνα με τους υπολογισμούς της χρηματιστηριακής, η εύλογη αξία της μετοχής διαμορφώνεται στα 10,8 ευρώ, υποδηλώνοντας περιθώριο ανόδου περίπου 2% από τα τρέχοντα επίπεδα. Σε όρους σχετικής αποτίμησης, ο ΔΑΑ διαπραγματεύεται με μικρό premium στον δείκτη EV/EBITDA (9,8 φορές έναντι 9,6 φορές για τον μέσο όρο των ανταγωνιστών), αλλά με discount στον δείκτη P/E (16,5 φορές έναντι 18,3 φορές).

Όπως σημειώνει η AXIA Alpha Finance, η τρέχουσα χρηματιστηριακή αξία της εταιρείας φαίνεται να ενσωματώνει ήδη σε σημαντικό βαθμό τις θετικές προοπτικές κερδοφορίας και μερισματικών διανομών των επόμενων ετών. Την ίδια στιγμή, οι γεωπολιτικοί κίνδυνοι που εξακολουθούν να απορρέουν από την ένταση στη Μέση Ανατολή προσθέτουν έναν παράγοντα αβεβαιότητας για τον κλάδο των αερομεταφορών και των αεροδρομίων.

Σχετικά άρθρα:
Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
Markets
Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών: Στα 10,8 ευρώ η τιμή στόχος από την AXIA Alpha Finance
Business

Στα 10,8 ευρώ η τιμή στόχος για τον ΔΑΑ από την AXIA Alpha Finance
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Άνοδος αλλά με αδύναμο τον DAX
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

Αδύναμος ο DAX, ανοδικά οι ευρωαγορές
Ideal Holdings: Αύξηση και μείωση μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών στους μετόχους
Business

Στις 24/6 η έναρξη καταβολής της επιστροφής κεφαλαίου απο την Ideal Holdings
Χρηματιστήριο Αθηνών: Συνέχισε την ανοδική πορεία- Άλμα για Aktor
Xρηματιστήριο Αθηνών

Κέρδισε τη μάχη του profit taking το ΧΑ - Άλμα για Aktor
Πετρέλαιο: Κάτω από 80 δολ. το Brent για πρώτη φορά από τον Μάρτιο
Commodities

Κάτω από 80 δολ. το Brent για πρώτη φορά από τον Μάρτιο
Wall Street: Στάση αναμονής μετά το ράλι – Νέο άλμα για SpaceX
Wall Street

Στάση αναμονής μετά το ράλι στη Wall Street – Νέο άλμα για SpaceX

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Αγορά εργασίας: Απλήρωτες υπερωρίες δουλεύουν 4 στους 10 εργαζόμενους [γραφήματα]
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Απλήρωτες υπερωρίες δουλεύουν 4 στους 10 [γραφήματα]

Η υπέρβαση του κανονικού ωραρίου αυξάνεται όσο μεγαλώνει το μέγεθος της επιχείρησης - Τι αποκαλύπτει έρευνα της ΓΣΕΕ για την αγορά εργασίας

Μελίνα Ζιάγκου
Airbnb: Ποια καταλύματα χάνουν την άδεια λειτουργίας του – Οι αντιδράσεις
Ακίνητα

Ποια Airbnb χάνουν την άδεια λειτουργίας τους - Οι αντιδράσεις

Stama Greece και ΠΟΜΙΔΑ εκφράζουν τη δυσαρέσκεια τους για διάταξή στο νομοσχέδιο που αφορά τα Airbnb

Ανδρομάχη Παύλου
Κεντρικές τράπεζες: Επιμένουν στην αγορά χρυσού και το 2027
Commodities

Κεντρικές τράπεζες: Επιμένουν στην αγορά χρυσού και το 2027

Περισσότερες κεντρικές τράπεζες από ποτέ αναμένεται να αυξήσουν τα αποθεματικά τους σε χρυσό

Τζούλη Καλημέρη
ΕΕ: Οι Βρυξέλλες ήδη προετοιμάζονται για την επόμενη τραπεζική κρίση
World

Η Ευρώπη προετοιμάζεται για νέα τραπεζική κρίση

Η ΕΕ προσπαθεί να διαπιστώσει ποιος παρέχει τα χρήματα όταν ένας τραπεζικός οργανισμός που έχει λάβει στήριξη πρέπει να ανακτήσει την εμπιστοσύνη της αγοράς

Γιάννης Αγουρίδης
ΕΕ: Ο μυστικός διαπραγματευτής που άφησε τον Τραμπ να…περιμένει
World

Ο μυστικός διαπραγματευτής της ΕΕ που άφησε τον Τραμπ να...περιμένει

Η λογική ήταν απλή: να τηρηθούν οι δεσμεύσεις της ΕΕ, να αποφευχθεί ένας δασμολογικός πόλεμος και να διατηρηθεί ό,τι είχε απομείνει από τη διατλαντική σταθερότητα

Γιάννης Αγουρίδης
Burger King: Άλμα πωλήσεων αλλά πτώση στα κέρδη – Θετικές προβλέψεις της SSP Ελλάς για το 2026
Business

Τι έγραψε το κοντέρ για Burger King και Starbucks στα αεροδρόμια

Ρεκόρ πωλήσεων κατέγραψαν τα εστιαστόρια που διαχειρίζεται η SSP Ελλάς στα ελληνικά αεροδρόμια (μεταξύ αυτών Burger King και Stabucks) - Τι προσδοκά από την τουριστική κίνηση

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Αγορά κατοικίας: Η Αθήνα χτίζει ασταμάτητα διαμερίσματα – Πού ανεβαίνουν οι τιμές
Ακίνητα

Που χτίζονται νέα σπίτια – Οι πιο ακριβές περιοχές [γραφήματα]

Έρευνα της ReDataset αποκαλύπτει τι κατηγορίες ακινήτων που χτίζονται σήμερα και ποιες έχουν τη μεγαλύτερη ζήτηση – Πώς κινούνται οι τιμές στην αγορά κατοικίας σε όλη την Ελλάδα

Γιώργος Μανέττας
Δημόσιο Χρέος: Επόμενος σταθμός το…προσπέρασμα της Ιταλίας
Economy

Δημόσιο Χρέος: Επόμενος σταθμός το... προσπέρασμα της Ιταλίας

Σύμφωνα με αρμόδιο στέλεχος του οικονομικού επιτελείου που μίλησε στον ΟΤ: «Δεν αποκλείεται να προχωρήσουμε και σε δεύτερη πρόωρη αποπληρωμή φέτος», κάτι το οποίο θα ενισχύσει το ελληνικό δημόσιο χρέος

Γιάννης Αγουρίδης
Περισσότερα από Business
Space Hellas: Ενοποιεί διευθύνσεις Marketing και Business Development
Business

Ενιαία οργανωτική δομή για τη Space Hellas

H Space Hellas επιδιώκει μεγαλύτερη ευελιξία και ουσιαστικότερη ανταπόκριση στις ανάγκες πελατών με έμφαση στην καινοτομία

Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών: Στα 10,8 ευρώ η τιμή στόχος από την AXIA Alpha Finance
Business

Στα 10,8 ευρώ η τιμή στόχος για τον ΔΑΑ από την AXIA Alpha Finance

Παρότι η χρηματιστηριακή διατηρεί τη σύσταση «Hold», με τιμή-στόχο στα 10,8 ευρώ, εκτιμά ότι ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών θα συνεχίσει να εμφανίζει υψηλότερη κερδοφορία

Ελίν: Σταθερή πορεία στην εγχώρια αγορά το πρώτο τρίμηνο του 2026
Business

Ελίν: Σταθερή πορεία στην εγχώρια αγορά το πρώτο τρίμηνο του 2026

Η διοίκηση της ελίν εκτιμά ότι το 2026 θα εξελιχθεί σε μια ιδιαίτερα απαιτητική και απρόβλεπτη χρονιά

Αεροπορικά ταξίδια: Νέα συμφωνία της ΕΕ ενισχύει τα δικαιώματα των επιβατών
Μεταφορές

Περισσότερες αποζημιώσεις, δωρεάν θέσεις για παιδιά και διαφάνεια στα εισιτήρια

Τα αεροπορικά ταξίδια στην Ευρώπη αποκτούν ισχυρότερη προστασία ενώ θεσπίζονται νέες εγγυήσεις για επιβάτες και οικογένειες

ΣΕΒ: Τα 8 «θέλω» της νέας διοίκησης των βιομηχάνων
Business

Με οκτώ «θέλω» η νέα διοίκηση του ΣΕΒ

Τις κύριες διεκδικήσεις των Ελλήνων επιχειρηματιών ανέδειξε ο Σπύρος Θεοδωρόπουλος πρόεδρος του ΣΕΒ στη ΓΣ - Τα μηνύματα των νέων και παλαιών στελεχών

Χρήστος Κολώνας
ΣΕΒ: Ποιοι απαρτίζουν το νέο διοικητικό συμβούλιο
Business

Ποιοι απαρτίζουν το νέο Δ.Σ. του ΣΕΒ

Στη θέση του προέδρου ο Σπύρος Θεοδωρόπουλος ενώ στις θέσεις των αντιπροέδρων οι κ.κ. Ράνια Αικατερινάρη, Ανδρέας Σιάμισιης και Βασίλειος Ψάλτης

Ideal Holdings: Αύξηση και μείωση μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών στους μετόχους
Business

Στις 24/6 η έναρξη καταβολής της επιστροφής κεφαλαίου απο την Ideal Holdings

Επιστροφή κεφαλαίου 0,70 ευρώ ανά μετοχή - Το μετοχικό κεφάλαιο πλέον θα ανέρχεται σε 67,2 εκατ. ευρώ

Latest News
Μουντιάλ: Οι Κινέζοι το βλέπουν αλλιώς φέτος
Business of Sport

Πόσο διαφορετικά «βλέπουν» οι Κινέζοι το Μουντιάλ

Η κινεζική εταιρεία μέσων κοινωνικής δικτύωσης Xiaohongshu απέκτησε τα δικαιώματα να μεταδίδει δωρεάν το Μουντιάλ σε όλους τους χρήστες

Μέση Ανατολή: Ποιες χώρες κέρδισαν από τον πόλεμο – Ο λογαριασμός για την Ελλάδα
Economy

Ποιες χώρες κέρδισαν από τον πόλεμο - Ο λογαριασμός για την Ελλάδα

Κέρδη για τους εξαγωγείς πετρελαίου και τη ναυτιλία από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή - Τι έγινε στην Ελλάδα με τα δημόσια έσοδα

Αλέξανδρος Κλώσσας
Στενά του Ορμούζ: Η Τεχεράνη θα μπορεί να πουλήσει πετρέλαιο
World

Στενά του Ορμούζ: Η Τεχεράνη θα μπορεί να πουλήσει πετρέλαιο

Πτώση άνω του 5% καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου, αφότου δημοσίευμα της Wall Street Journal ανέφερε ότι με την υπογραφή της συμφωνίας, το Ιράν θα μπορεί να πουλάει πετρέλαιο

ΑΑΔΕ: Οι αγροτικές πληρωμές στη συνάντηση με στελέχη της AGEA
AGRO

Οι αγροτικές πληρωμές στο επίκεντρο συνάντησης ΑΑΔΕ και AGEA

Για την τεχνογνωσία που διαθέτει στις αγροτικές πληρωμές ο ιταλικός οργανισμός AGEA ενημερώθηκαν στελέχη της ΑΑΔΕ

Space Hellas: Ενοποιεί διευθύνσεις Marketing και Business Development
Business

Ενιαία οργανωτική δομή για τη Space Hellas

H Space Hellas επιδιώκει μεγαλύτερη ευελιξία και ουσιαστικότερη ανταπόκριση στις ανάγκες πελατών με έμφαση στην καινοτομία

Anthropic: Κατηγορίες εναντίον της για παραπλανητική διαφήμιση
Tεχνητή νοημοσύνη

Αγωγή κατά της Anthropic για παραπλανητική διαφήμιση

Σε ομοσπονδιακή αγωγή αναφέρεται ότι η Anthropic παραπλάνησε καταναλωτές για τα όρια χρήσης στα πιο ακριβά chatbot της

Private equity: Καμπανάκι για την AI σε νομική και λογιστική
Tεχνητή νοημοσύνη

Private equity: Καμπανάκι για την AI σε νομική και λογιστική

Οι επενδυτές ιδιωτικών κεφαλαίων και πιστώσεων προειδοποιούν για τον κίνδυνο που διατρέχουν οι επιχειρήσεις παροχής συμβουλών

Συρία: Η ConocoPhillips έτοιμη να υπογράψει συμφωνία για παραγωγή φυσικού αερίου
World

Η ConocoPhillips υπογράφει με Συρία για φυσικό αέριο

Η συμφωνία θα είναι η πρώτη μεταξύ αμερικανικής ενεργειακής εταιρείας και της Δαμασκού, καθώς στοχεύει στην ανοικοδόμηση της δραστηριότητας στη Συρία μετά από χρόνια εμφυλίου πολέμου

Ορμούζ: Επιφυλάξεις για το διάπλου των Στενών παρά τη συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν απο τη Mitsui OSK LINES
World

Χωρίς «ουσιαστική» συμφωνία δεν περνάμε το Ορμούζ, λέει ιαπωνική ναυτιλιακή

Ο επικεφαλής της ιαπωνικής εταιρείας προειδοποιεί ότι οι ιδιοκτήτες στόλων πρέπει να οικοδομήσουν εμπιστοσύνη μετά από μήνες συγκρούσεων για να περάσουν τα Στενά του Ορμούζ

Scope: Ελλάδα, Πορτογαλία και Ισπανία βελτιώνουν το χρέος της Ευρωζώνης – Ποιες χώρες είναι πιο ευάλωτες
Economy

Scope: Το 2031 η Ελλάδα θα έχει μικρότερο χρέος από Ιταλία

Οι πιέσεις χρέους αυξάνονται σε Γαλλία, Βέλγιο και Φινλανδία σύμφωνα με τη Scope

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Pizza Hut: Η Yum Brands πουλά την ιστορική αλυσίδα πίτσας έναντι 2,7 δισ. δολαρίων
Business

Τέλος εποχής για την Pizza Hut

Η Yum Brands αποχωρίζεται την Pizza Hut σε συμφωνία ύψους 2,7 δισ. δολαρίων, βάζοντας τέλος σε μια σχέση δεκαετιών και ανοίγοντας νέο κεφάλαιο για μία από τις πιο αναγνωρίσιμες αλυσίδες εστίασης παγκοσμίως

Νατάσα Σινιώρη
Πορτογαλία: Η πώληση του μεριδίου της TAP θα ολοκληρωθεί το καλοκαίρι του 2027
World

Πορτογαλία: Η πώληση του μεριδίου της TAP θα ολοκληρωθεί το καλοκαίρι του 2027

Ενδιαφέρον για την απόκτηση μεριδίου στην TAP έχουν εκφράσει οι Air France-KLM και Deutsche Lufthansa

Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών: Στα 10,8 ευρώ η τιμή στόχος από την AXIA Alpha Finance
Business

Στα 10,8 ευρώ η τιμή στόχος για τον ΔΑΑ από την AXIA Alpha Finance

Παρότι η χρηματιστηριακή διατηρεί τη σύσταση «Hold», με τιμή-στόχο στα 10,8 ευρώ, εκτιμά ότι ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών θα συνεχίσει να εμφανίζει υψηλότερη κερδοφορία

Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Άνοδος αλλά με αδύναμο τον DAX
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

Αδύναμος ο DAX, ανοδικά οι ευρωαγορές

Με κέρδη έκλεισαν και σήμερα τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, με τις προσδοκίες σχετικά με τη συμφωνία ΗΠΑ – Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή να βελτιώνονται

Καλαφάτης από το Συνέδριο «Innovation to Impact»: Ενορχηστρώνουμε τους εθνικούς πόρους
Επικαιρότητα

Καλαφάτης για καινοτομία: Ενορχηστρώνουμε τους εθνικούς πόρους

Ο "Δαίδαλος" και τα AI Factories θωρακίζουν την ψηφιακή κυριαρχία της χώρας”, είπε ο κ. Καλαφάτης

Ελίν: Σταθερή πορεία στην εγχώρια αγορά το πρώτο τρίμηνο του 2026
Business

Ελίν: Σταθερή πορεία στην εγχώρια αγορά το πρώτο τρίμηνο του 2026

Η διοίκηση της ελίν εκτιμά ότι το 2026 θα εξελιχθεί σε μια ιδιαίτερα απαιτητική και απρόβλεπτη χρονιά

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: [email protected], Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies