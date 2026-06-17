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Servicers: Οι νέες ρυθμίσεις για κόκκινα δάνεια, ελβετικό φράγκο και εξωδικαστικό μηχανισμό

Με τους servicers να έχουν ήδη προχωρήσει σε ρυθμίσεις 20 δισ. ευρώ, η κυβέρνηση ενεργοποιεί νέες παρεμβάσεις για κόκκινα δάνεια, ελβετικό φράγκο και εξωδικαστικό μηχανισμό

Economy 17.06.2026, 07:00
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Servicers: Οι νέες ρυθμίσεις για κόκκινα δάνεια, ελβετικό φράγκο και εξωδικαστικό μηχανισμό
Αγης Μάρκου

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Μπορεί οι δείκτες μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων στις τράπεζες να έχουν υποχωρήσει σε ιστορικά χαμηλά, κάτω από το 3%, συγκλίνοντας με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, το πρόβλημα ωστόσο των κόκκινων δανείων παραμένει στην οικονομία.

Σύμφωνα με τα τελευταία συγκεντρωτικά στοιχεία που έχει δημοσιεύσει η Τράπεζα της Ελλάδος, στο τέλος του 2025 οι εντός τραπεζικών ισολογισμών επισφάλειες στην Ελλάδα βρίσκονταν στην περιοχή των 5,7 δισ. ευρώ.

Πρόκειται αναμφίβολα για ένα απολύτως ελεγχόμενο μέγεθος, το οποίο με τον ένα ή τον άλλο τρόπο μπορεί σταδιακά να μειωθεί περαιτέρω.

Το ζητούμενο ωστόσο στην παρούσα φάση δεν είναι αυτό. Το πραγματικό βαρίδι είναι τα δάνεια ύψους 80 δισ. ευρώ που έχουν αποενοποιηθεί από τις τράπεζες και βρίσκονται υπό το διαχειριστικό έλεγχο εξειδικευμένων εταιρειών.

Οι ρυθμίσεις

Οι ρυθμίσεις σε αυτό το μέτωπο από τους servicers να είναι συνεχείς.

Μόνο την τελευταία τριετία (2023 – 2025) οι λύσεις αναδιάρθρωσης που έχουν προωθήσει έχουν φτάσει τα 20 δισ. ευρώ περίπου.
Από αυτά, η πλειονότητα, περίπου 16 δισ. ευρώ, είναι ανοίγματα εκτός τραπεζικών βιβλίων, ενώ τα υπόλοιπα αφορούν δάνεια που παραμένουν στο ενεργητικό των πιστωτικών ιδρυμάτων και χρειάστηκαν ρύθμιση για να επανέλθουν σε κανονικές αποπληρωμές.

Μπορεί οι σχετικές επιδόσεις να βελτιώνονται κάθε χρόνο, το μέγεθος του προβλήματος ωστόσο απαιτεί μεγαλύτερες ταχύτητες για την επαναφορά όσο το δυνατόν περισσότερων δανειοληπτών στην κανονικότητα.

Μόνο έτσι θα αποκτήσουν εκ νέου πρόσβαση στην τραπεζική χρηματοδότηση.

Οι νέες αλλαγές

Για το λόγο αυτό, στο υπουργείο Εθνική Οικονομίας και Οικονομικών προχωρούν σε συνεχείς βελτιώσεις τα τελευταία χρόνια του πλαισίου για την αναδιάρθρωση του ιδιωτικού χρέους, με στόχο να επιταχυνθεί η διαδικασία της εξυγίανσης.

Σημαντικές αλλαγές αναμένεται να τεθούν σε εφαρμογή και το επόμενο διάστημα. Πρόκειται για τις εξής:

  • Φορέας Ακινήτων

Ανακοινώθηκε χθες η ολοκλήρωση του σταδίου της αποσφράγισης των δεσμευτικών προσφορών από επενδυτές του ιδιωτικού τομέα για το Φορέα Απόκτησης και Επαναμίσθωσης Ακινήτων.

Μετά τις αλλαγές στον τρόπο λειτουργίας του, που τον κατέστησαν πιο ελκυστικό και την προικοδότησή του με 100 εκατ. ευρώ από τους 4 συστημικούς ομίλους, όλα δείχνουν πως η διαδικασία ενεργοποίησής του μπαίνει στην τελική ευθεία.

Στο οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης πιστεύουν ότι όλα θα είναι έτοιμα το φθινόπωρο.

Μετά την έναρξη λειτουργίας του φορέα, περίπου 20.000 ευάλωτα νοικοκυριά με βάση τις εκτιμήσεις της αγοράς, θα μπορούν να αξιοποιήσουν τη δυνατότητα να παραμείνουν στο σπίτι τους έναντι ενός χαμηλού ενοικίου για 12 έτη, με κρατική επιδότηση έως 210 ευρώ το μήνα, διατηρώντας το δικαίωμα επαναγοράς του.

Αυτή η ευχέρεια παρέχεται ήδη μέσω του ενδιάμεσου προγράμματος στήριξης δανειοληπτών που λειτουργεί ως γέφυρα μέχρι να καταστεί πλήρως λειτουργικό το νέο σχήμα.

Σημειώνεται ότι δεσμευτική προσφορά υπέβαλε η εταιρεία «Christofferson, Robb & co, LLC», που αναδείχθηκε προσωρινός ανάδοχος.

Αφού προσκομίσει τα δικαιολογητικά κατακύρωσης και κριθούν πλήρη, θα κηρυχθεί οριστικός ανάδοχος και θα κληθεί να υπογράψει τη Σύμβαση Παραχώρησης, η οποία στη συνέχεια θα εισαχθεί στη Βουλή προς κύρωση.

  • Δάνεια σε ελβετικό φράγκο

Τη δυνατότητα να βάλουν τέλος σε μία περιπέτεια που ξεκίνησε πριν από περίπου 16 χρόνια έχουν όσοι αποπληρώνουν δάνεια σε ελβετικό φράγκο.

Συγκεκριμένα, εφόσον η χορήγηση δεν έχει καταγγελθεί από τον πιστωτή και δεν είναι ενταγμένη στο νόμο Κατσέλη, παρέχεται η ευχέρεια μετατροπής της σε ευρώ, με βελτιωμένη ισοτιμία κατά 15% έως 50% σε σχέση με την τρέχουσα.

Επιπλέον, η αποπληρωμή θα γίνει με σταθερό επιτόκιο από 2,30% έως 2,90%, ανάλογα με τη εισοδηματική και περιουσιακή κατάσταση του δανειολήπτη.

Τέλος, προβλέπεται επιμήκυνση της περιόδου αποπληρωμής για έως και 5 έτη, υπό την προϋπόθεση ότι στη λήξη η ηλικία του οφειλέτη δεν θα ξεπερνά τα 80 έτη.

Με νέα ρύθμιση του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών δίνεται παράταση στην προθεσμία υποβολής των σχετικών αιτήσεων μέχρι και τις 30 Σεπτεμβρίου 2026.

Σημειώνεται ότι μέχρι σήμερα έχουν επιτυχώς ρυθμίσει το δάνειό τους με αυτόν τον τρόπο περίπου 17.000 οφειλέτες ή το 50% των δικαιούχων.

  • Αλλαγές στον εξωδικαστικό μηχανισμό

Με το ίδιο νομοσχέδιο εισάγονται νέες αλλαγές στον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών.

Συγκεκριμένα, το ελάχιστο όριο χρεών για να υποβάλει κάποιος αίτηση μειώνεται από τις 10.000 στις 5.000 ευρώ. Διευρύνεται έτσι ο αριθμός των δυνητικά δικαιούχων.
Επίσης, παρέχεται για πρώτη φορά η δυνατότητα διάσωσης της κύριας κατοικίας μέσω ρευστοποίησης λοιπών ακινήτων.

Δηλαδή εάν κάποιος έχει περισσότερα του ενός ακίνητα, μπορεί να επιλέξει την πώλησή τους, μειώνοντας με τον τρόπο αυτό το χρέος του και πετυχαίνοντας μεγαλύτερο κούρεμα της οφειλής του και εξασφαλίζοντας προστασία στο σπίτι που διαμένει.

  • Οφειλές στο δημόσιο

Θεσπίζονται τα εξής:

Πρώτον, εξόφληση οφειλών που δεν είχαν ρυθμιστεί μέχρι και το τέλος του 2023 σε έως και 72 δόσεις.

Δεύτερον, αύξηση του ακατάσχετου ορίου στον τραπεζικό λογαριασμό που επιλέγει ο οφειλέτης από τα 1.250 στα 1.600 ευρώ.

Τρίτον, παρέχεται δυνατότητα άρσης κατάσχεσης τραπεζικού λογαριασμού, εφόσον ο οφειλέτης αποπληρώσει το 25% της οφειλής του και ρυθμίσει τις λοιπές βεβαιωμένες οφειλές του προς τη φορολογική διοίκηση.

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