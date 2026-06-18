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IPO: Οι «βαριές» δημόσιες προσφορές αναγκάζουν τους τραπεζίτες να επιλέξουν πλευρές

Η Goldman Sachs και η Morgan Stanley προετοιμάζονται για αντιμαχόμενες IPO από την OpenAI και την Anthropic

World 18.06.2026, 23:44
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IPO: Οι «βαριές» δημόσιες προσφορές αναγκάζουν τους τραπεζίτες να επιλέξουν πλευρές
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Σχεδόν κάθε τραπεζίτη στη Wall Street είχε στο πλευρό της η SpaceX για την τεράστια IPO της την περασμένη εβδομάδα. Αυτό δεν θα συμβεί για την OpenAI και την Anthropic.

Οι δύο γίγαντες της τεχνητής νοημοσύνης προετοιμάζονται για αυτό που θα μπορούσε να είναι μια αντιπαράθεση στις αρχικές δημόσιες προσφορές αυτό το φθινόπωρο, και δύο τράπεζες, η Goldman Sachs και η Morgan Stanley, αναμένεται να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο και στις δύο. Αλλά όχι οι ίδιοι μεμονωμένοι τραπεζίτες.

Αντίθετα, και οι δύο τράπεζες σχηματίζουν ξεχωριστές ομάδες για να διασφαλίσουν ότι δεν θα κοινοποιηθούν πληροφορίες μεταξύ των αντιπάλων, αναφέρει η Wall Street Journal. Οι τράπεζες είναι συνήθως πολύ προσεκτικές στην αποφυγή της εμφάνισης συγκρούσεων για όλες τις συμφωνίες, από IPO έως συγχωνεύσεις και εξαγορές.

Είναι σπάνιο για τους ανταγωνιστές να γίνονται δεκτές ταυτόχρονα στο χρηματιστήριο, και στην πρόσφατη ιστορία καμία από τις δύο ανταγωνιστικές προσφορές δεν έχει χρησιμοποιήσει τους ίδιους κύριους ασφαλιστές. Οι πελάτες αναμένουν διακριτική ευχέρεια από τους συμβούλους καθώς εξετάζουν λεπτομερώς τις οικονομικές λεπτομέρειες και σχεδιάζουν στρατηγικές για την παρουσίαση της εταιρείας σε επενδυτές.

Όταν οι εταιρείες οχημάτων κοινής χρήσης Lyft και Uber εισήχθησαν στο χρηματιστήριο το 2019, η εργασία μοιράστηκε μεταξύ των τραπεζών: οι JPMorgan Chase, Credit Suisse και Jefferies ηγήθηκαν της προσφοράς της Lyft, ενώ οι Goldman, Morgan Stanley και Bank of America ηγήθηκαν της Uber.

Anthropic

Οι γιγάντιες IPO απαιτούν στρατιά τραπεζών

Η ασυνήθιστη φύση της τρέχουσας κατάστασης αντικατοπτρίζει το προπύργιο που έχουν τώρα η Goldman και η Morgan Stanley όσον αφορά τις δημόσιες εγγραφές (IPO) της τεχνολογικής βιομηχανίας. Οι OpenAI και Anthropic εξετάζουν επίσης αρχικές προσφορές γιγάντιου μεγέθους, οι οποίες απαιτούν έναν στρατό τραπεζών για να υλοποιηθούν (η προσφορά των 86 δισεκατομμυρίων δολαρίων της SpaceX χρησιμοποίησε 23).

Οι πλήρεις τραπεζικές επιλογές για πιθανές προσφορές από την OpenAI και την Anthropic δεν έχουν οριστικοποιηθεί.

Κύριο ζήτημα, μεταξύ των παραγόντων που πρέπει να λάβουν υπόψη οι τραπεζίτες, για να βοηθήσουν είτε την OpenAI είτε την Anthropic είναι οι σχέσεις με τους πελάτες, αναφέρουν πηγές της Journal.

Και οι δύο εταιρείες παρουσιάζουν επίσης τις δικές τους πιθανές επιπλοκές που οι σύμβουλοι που τοποθετούν τις δημόσιες εγγραφές τους θα πρέπει να λάβουν υπόψη: Η OpenAI προσπαθεί να προλάβει την Anthropic στον αγώνα για επικερδείς εταιρικούς πελάτες. Η Anthropic, εν τω μεταξύ, θεωρείται πιο ευάλωτη σε παρεμβάσεις από την κυβέρνηση Τραμπ, η οποία πρόσφατα απαγόρευσε τη χρήση των πιο ισχυρών εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης της από το εξωτερικό (οι δύο πλευρές συζητούν μια πιθανή συμφωνία για την αποκατάσταση της πρόσβασης).

OpenAI

Anthropic εναντίον OpenAI

Η Anthropic και η OpenAI υπέβαλαν εμπιστευτικά αιτήσεις για δημόσιες εγγραφές με διαφορά ημερών νωρίτερα αυτόν τον μήνα. Αυτό τις έθεσε σε καλό δρόμο για να ξεκινήσουν προσφορές ήδη από τον Αύγουστο, αν και οι προσφορές μετά την γιορτής της Ημέρας Εργασίας είναι πιο πιθανές.

Η OpenAI έχει δηλώσει ότι «μπορεί να χρειαστεί λίγος χρόνος» μέχρι να δημοσιευτεί, επειδή υπάρχουν «πράγματα που θέλουμε να κάνουμε που είναι πιθανώς ευκολότερα ως μη εισηγμένη εταιρεία».

Οι τραπεζίτες της Goldman και της Morgan Stanley, οι οποίοι εργάζονταν στην προσφορά της SpaceX, απέφυγαν να σχολιάσουν τα προκαταρκτικά έγγραφα της αρχικής δημόσιας προσφοράς των δύο εταιρειών τεχνητής νοημοσύνης, ανέφεραν ορισμένοι από τους ανθρώπους, δεδομένου ότι η SpaceX έχει μια νεοσύστατη επιχείρηση τεχνητής νοημοσύνης και θεωρείται αντίπαλος.

Η χρονιά αναμένεται να είναι μια από τις πιο πολυάσχολες για δημόσιες εγγραφές εδώ και καιρό, μετά από χρόνια υποτονικής δραστηριότητας. Ωστόσο, η δραστηριότητα έχει επικεντρωθεί σε μεγαλύτερες προσφορές, κυρίως εταιρειών που σχετίζονται με την τεχνητή νοημοσύνη ή την άμυνα.

Οι τραπεζικές προμήθειες για τις μεγαλύτερες δημόσιες εγγραφές είναι σημαντικές: Η Morgan Stanley και η Goldman εισέπραξαν προμήθειες περίπου 100 εκατομμυρίων δολαρίων η καθεμία για την SpaceX. Οι υπόλοιπες τράπεζες μοιράστηκαν το υπόλοιπο της προμήθειας των περίπου 500 εκατομμυρίων δολαρίων.

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