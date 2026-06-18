Dream: Η εταιρεία – «όνειρο» του πρώην καγκελάριου της Αυστρίας αξίζει 3 δισ. δολ.

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Σχεδόν πέντε χρόνια απο την αποχώρηση του πρώην καγκελάριου της Αυστρίας Σεμπάστιαν Κουρτς απο την πολιτική και λιγότερο απο τέσσερα χρόνια απο την ίδρυση της εταιρείας κυβερνοασφάλειας «The Dream» – στην οποία συμμετέχει με μερίδιο 15% – , ανακοινώθηκε ότι συγκέντρωσε (η εταιρεία ) 260 εκατομμύρια δολάρια σε γύρο χρηματοδότησης, ανεβάζοντας την αποτίμηση της στα 3 δισεκατομμύρια δολάρια.

Ο ίδιος σε ανάρτησή του δηλωσε ενθουσιασμένος για την πορεία της εταιρείας και τόινισε ότι « Η κυριαρχία στην εποχή της ΤΝ απαιτεί περισσότερα από την πρόσβαση στην τεχνολογία. Απαιτεί ιδιοκτησία υποδομών, έλεγχο δεδομένων και την ικανότητα να χτίζουμε θεσμική γνώση που παραμένει υπό εθνικό έλεγχο.»

Η κυριαρχία στην εποχή της ΤΝ απαιτεί περισσότερα από την πρόσβαση στην τεχνολογία. Απαιτεί ιδιοκτησία υποδομών, έλεγχο δεδομένων και την ικανότητα να χτίζουμε θεσμική γνώση που παραμένει υπό εθνικό έλεγχο.

When you start a company, you do it with conviction and hope. But you never really know where the journey will lead. Today is a very special day on this journey: Three and a half years after founding DREAM, we have successfully completed a $260 million Series C financing round,… — Sebastian Kurz (@sebastiankurz) June 18, 2026

«Είμαστε ακόμα μια νεαρή επιχείρηση, αλλά είμαστε εξαιρετικά ευγνώμονες που όλα πηγαίνουν προς τη σωστή κατεύθυνση και ότι αναπτύσσουμε ραγδαία», δήλωσε ο 39χρονος Κουρτς.

Το κεντρικό ερώτημα για τα κράτη δεν είναι πλέον αν θα χρησιμοποιήσουν την τεχνητή νοημοσύνη (AI), αλλά μάλλον αν την κατέχουν, τη λειτουργούν και την ελέγχουν πλήρως, πρόσθεσε. Διαφορετικά, θα βρεθούν σε κατάσταση κρίσιμης εξάρτησης από χώρες όπως η Κίνα ή οι Ηνωμένες Πολιτείες.

Η Dream θεωρεί τον εαυτό της ως κορυφαίο πάροχο τεχνητής νοημοσύνης για χώρες και κρίσιμες υποδομές. Σήμερα απασχολεί 350 υπαλλήλους στη Βιέννη, το Αμπού Ντάμπι και το Τελ Αβίβ, με τον αριθμό αυτό να έχει διπλασιαστεί κατά το τελευταίο έτος.

Ο Κουρτς παραιτήθηκε από την ηγεσία της κυβέρνησης συνασπισμού ως αντίδραση σε έρευνα για διαφθορά το 2021. Ο ίδιος έχει αρνηθεί τις κατηγορίες. Στη συνέχεια παραιτήθηκε από την ηγεσία του συντηρητικού Αυστριακού Λαϊκού Κόμματος (ÖVP) και αποσύρθηκε εντελώς από την πολιτική.

Σύμφωνα με το γερμανικό πρακτορείο DPA, παρατηρητές πιστεύουν ότι σκοπεύει να επιστρέψει στην πολιτική.