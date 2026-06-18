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Ευρωπαϊκά Χρηματιστήρια: Μικτά πρόσημα – Βουτιά για τον FTSE 100

O πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 σημείωσε απώλειες 0,35% στις 637 μονάδες

Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια 18.06.2026, 19:25
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Ευρωπαϊκά Χρηματιστήρια: Μικτά πρόσημα – Βουτιά για τον FTSE 100
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Με μικτά πρόσημα έκλεισαν και σήμερα τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, καθώς το αυστηρό μήνυμα της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ (Fed) για τη μελλοντική πορεία των επιτοκίων προβλημάτισε, ενώ αρνητικά επέδρασε και η απόφαση της Τράπεζας της Αγγλίας.

Ειδικότερα, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 σημείωσε απώλειες 0,35% στις 637 μονάδες. Ο βρετανικός FTSE 100 υποχώρησε κατά 1,04% στις 10.399 μονάδες, ο γερμανικός DAX κατέγραψε άνοδο 0,37% στις 25.028 μονάδες, ενώ ο γαλλικός CAC 40 έκλεισε υψηλότερα κατά 0,44% στις 8.467 μονάδες.

Οι αγορές

Περισσότερο επιφυλακτικές σήμερα οι αγορές, καθώς αν και είχαν αρχικά υποδεχθεί θετικά την ανακοίνωση του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, για την υπογραφή της συμφωνίας εκεχειρίας με την Τεχεράνη, εξέλιξη που οδήγησε σε σημαντική αποκλιμάκωση των τιμών του πετρελαίου, ωστόσο, η αισιοδοξία αυτή εξανεμίστηκε μετά τη συνεδρίαση της Fed. Αν και η αμερικανική κεντρική τράπεζα διατήρησε αμετάβλητα τα βασικά επιτόκια, οι αξιωματούχοι της έστειλαν σαφές μήνυμα ότι ο κύκλος της αυστηρής νομισματικής πολιτικής δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί.

Η στάση αυτή οδήγησε σε αναπροσαρμογή των προσδοκιών στις αγορές ομολόγων και παραγώγων. Σύμφωνα με το εργαλείο FedWatch του CME Group, η πιθανότητα νέας αύξησης των επιτοκίων τον Δεκέμβριο εκτινάχθηκε στο 85%, έναντι μόλις 42% πριν από τη συνεδρίαση της Fed.

Οι ανησυχίες

Οι ανησυχίες ότι τα επιτόκια θα παραμείνουν σε υψηλά επίπεδα για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, σε συνδυασμό με τη σημαντική πτώση των τιμών του πετρελαίου, άσκησαν πιέσεις στις ευρωπαϊκές αγορές.

Επίσης, η Επιτροπή Νομισματικής Πολιτικής (MPC) της Τράπεζας της Αγγλίας (BoE) αποφάσισε σήμερα να διατηρήσει αμετάβλητο το βασικό επιτόκιο στο 3,75%, επιβεβαιώνοντας τις εκτιμήσεις της αγοράς. Στην επίσημη ανακοίνωσή της, η κεντρική τράπεζα ανέφερε ότι επτά μέλη της Επιτροπής ψήφισαν υπέρ της διατήρησης των επιτοκίων, ενώ δύο τάχθηκαν υπέρ αύξησης κατά 25 μονάδες βάσης.

Η BoE προειδοποίησε για τις επιπτώσεις του «ενεργειακού σοκ» που προκαλεί η κρίση στη Μέση Ανατολή, επισημαίνοντας ότι οι εξελίξεις καθιστούν αβέβαιες τις προοπτικές της βρετανικής οικονομίας. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι ο πληθωρισμός αναμένεται να επιταχυνθεί αργότερα μέσα στο έτος.

«Ο κίνδυνος σημαντικών δευτερογενών επιδράσεων στη διαμόρφωση των τιμών και των μισθών, απέναντι στις οποίες η νομισματική πολιτική πρέπει να αντιδράσει, αυξάνεται όσο περισσότερο διατηρούνται οι υψηλές τιμές της ενέργειας», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Η BOE

Η Τράπεζα της Αγγλίας τόνισε επίσης ότι θα συνεχίσει να παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και τις επιπτώσεις τους στην οικονομία, επαναλαμβάνοντας τη δέσμευσή της για την επίτευξη του στόχου πληθωρισμού στο 2%.

Την ίδια ώρα, η Bundesbank εκτίμησε στην εβδομαδιαία έκθεσή της ότι η άνοδος των τιμών της ενέργειας, η οποία συνδέεται με τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή, θα οδηγήσει σε υψηλότερο πληθωρισμό τους επόμενους μήνες.

Η γερμανική κεντρική τράπεζα προβλέπει ότι, μετά από μια σύντομη ανάκαμψη, η οικονομία της Γερμανίας θα επιστρέψει σε τροχιά συρρίκνωσης εξαιτίας της κρίσης, με τη δημοσιονομική επέκταση να περιορίζει την ένταση της ύφεσης. Παράλληλα, επισημαίνει ότι οι διαταραχές στις εφοδιαστικές αλυσίδες και η ασθενέστερη ζήτηση θα επιβαρύνουν περαιτέρω τις επιχειρήσεις.

Η Bundesbank προβλέπει ότι το ημερολογιακά προσαρμοσμένο ΑΕΠ της Γερμανίας θα αυξηθεί κατά 0,5% το 2026, κατά 0,8% το 2027 και κατά 1,4% το 2028.

Όσον αφορά τον πληθωρισμό, εκτιμά ότι θα διαμορφωθεί στο 2,9% το 2026, πριν υποχωρήσει στο 2,7% το 2027 και στο 1,9% το 2028.

Ωστόσο, η Bundesbank επισημαίνει ότι, σε περίπτωση επίτευξης συμφωνίας μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν, οι τιμές της ενέργειας θα μπορούσαν να αποκλιμακωθούν, γεγονός που θα ευνοούσε την επάνοδο της παγκόσμιας οικονομίας σε τροχιά ανάπτυξης.

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