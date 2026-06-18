Επιμελητήριο Χανίων: Δέσμη προτάσεων για ενίσχυση της επιχειρηματικότητας

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Δέσμη 10 νομοθετικών προτεραιοτήτων για το μέλλον της ελληνικής επιχειρηματικότητας με έμφαση στη νησιώτικη ανάπτυξη, κατέθεσε από το Επιμελητήριο Χανίων ο πρόεδρος του και αντιπρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων κ. Αντώνης Ροκάκης, στο πλαίσιο της συνάντησης έναρξης του θεσμικού διαλόγου σχετικά με τις ανάγκες εκσυγχρονισμού της επιμελητηριακής νομοθεσίας, η οποία πραγματοποιήθηκε με πρωτοβουλία και με το συντονισμό του υπουργού Ανάπτυξης, κ. Τάκη Θεοδωρικάκου.

Επιμελητήριο Χανίων: Οι προτεραιότητες για το μέλλον της επιχειρηματικότητας

Ειδικότερα, στην εισήγησή του ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Χανίων κατ’ αρχάς χαρακτήρισε σημαντική την έναρξη του διαλόγου για την αναμόρφωση της επιμελητηριακής νομοθεσίας, σημειώνοντας ότι πρόκειται για μια πραγματική ευκαιρία ώστε η ελληνική πολιτεία από κοινού με την επιχειρηματικότητα να επαναπροσδιορίσουν στρατηγικά τη θεσμική αποστολή των Επιμελητηρίων, όχι απλώς ως διοικητικών φορέων διεκπεραίωσης, αλλά ως αξιόπιστων θεσμικών εταίρων της πολιτείας, με κρίσιμη συμβολή στην Ελλάδα της ευημερίας.

Ο κ. Αντώνης Ροκάκης κατέθεσε την εξής δέσμη 10 νομοθετικών προτεραιοτήτων για το μέλλον:

1.Θεσμοθέτηση υποχρεωτικής διαδικασίας γνωμοδότησης της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος προς την Κυβέρνηση πριν από τη δημοσιοποίηση κάθε νομοσχεδίου με οικονομικό προσανατολισμό & επίδραση στις επιχειρήσεις, επενδύσεις, μεταποίηση, εξαγωγές, αγορά εργασίας.

2.Αναβάθμιση του θεσμικού ρόλου των Επιμελητηρίων σε περιφερειακούς Αναπτυξιακούς «πυλώνες», στους οποίους θα ανατεθεί η ολοκληρωμένη παρακολούθηση της λειτουργίας των τοπικών Οικονομιών, με τη σύνταξη ετήσιου «Περιφερειακού Οικονομικού Βαρομέτρου», την κατάρτιση έκτακτων στοχευμένων δεικτών και την εισήγηση μέτρων στήριξης σε περιόδους κρίσεων.

3.Ενίσχυση του στρατηγικού ρόλου των Επιμελητηρίων στο σχεδιασμό Ευρωπαϊκών και εθνικών χρηματοδοτικών προγραμμάτων για την Επιχειρηματικότητα, συνδυαστικά με παροχή και στα ίδια μεγαλύτερης ευελιξίας στην άμεση διεκδίκησή πόρων χωρίς τη σύμπραξη άλλων φορέων.

4.Αναβάθμιση του Επιμελητηριακού θεσμού στην τοπική Οικονομία μέσω της δέσμευσης των Περιφερειακών Αυτοδιοικήσεων της χώρας στην ενσωμάτωση τεκμηριωμένης έκθεσης κάθε τοπικού επιμελητηρίου για την πιο αξιόπιστη τεκμηρίωση και ολοκλήρωση του αναπτυξιακού τους σχεδιασμού.

5.Αναβάθμιση του ουσιαστικού ρόλου των Επιμελητηρίων στη στήριξη κάθε επιχείρησης με την θέσπιση νέων δομών και υπηρεσιών:

Export Help Desk,

Γραφείο Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων,

Γραφείο Ψηφιακού Μετασχηματισμού.

6.Εξέλιξη του ΓΕΜΗ σε «Μητρώο Οικονομικής Ευφυΐας» με θέσπιση δυνατότητας στα Επιμελητήρια να επεξεργάζονται ανώνυμα τα μακροοικονομικά δεδομένα των μελών τους (κλάδοι, τζίροι, γεωγραφική κατανομή), στο πλαίσιο της δημιουργίας «Τοπικών Παρατηρητηρίων Επιχειρηματικότητας». Τα δεδομένα και οι τάσεις θα παρέχονται δωρεάν στα μέλη, ως εργαλείο λήψης αποφάσεων (π.χ. νέα επένδυση επιχείρησης). Καθιερώνεται «Εθνικό Παρατηρητήριο Επιχειρηματικότητας» της ΚΕΕΕ για τη δημιουργία εθνικής βάσης επιχειρηματικών δεδομένων.

7.Θεσμική στήριξη των επιμελητηρίων νησιωτικών περιοχών: με πιο ευέλικτες διοικητικές υποχρεώσεις, ενισχυμένους πόρους από το «Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης». Θέσπιση δεσμευτικής «νησιωτικής ρήτρας», ώστε κάθε απόφαση της ΚΕΕΕ που επηρεάζει νησιωτικές επιχειρήσεις να συνοδεύεται από εκτίμηση επιπτώσεων.

8.Ενσωμάτωση ολοκληρωμένου θεσμικού πλαισίου και στην Επιμελητηριακή νομοθεσία για τη δυνατότητα των φορέων της Επιχειρηματικότητας στην πιστοποίηση δεξιοτήτων, διεξαγωγή επαγγελματικών εξετάσεων, μικρο-πιστοποιήσεων.

9.Εκσυγχρονισμός των ξεπερασμένων οργανισμών των Επιμελητριών, ώστε να ανταποκρίνονται στις ιδιαίτερες λειτουργικές ανάγκες της Επιχειρηματικότητσς κάθε περιοχής.

10.Ένταξη των Επιμελητηρίων στον μηχανισμό δημόσιας κινητικότητας, ώστε να αναβαθμίσουν ποιοτικά τις υπηρεσίες τους προς την Επιχειρηματικότητα, αξιοποιώντας στοχευμένα το ανθρώπινο δυναμικό του ευρύτερου δημόσιου τομέα.