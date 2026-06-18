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Κάρπαθος: Ιταλική ιστοσελίδα αποθεώνει το ελληνικό νησί

Το νησί «πρωταγωνιστεί» στην Ιταλία ως το νησί με την «εξωπραγματική» θάλασσα

Τουρισμός 18.06.2026, 08:23
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Κάρπαθος: Ιταλική ιστοσελίδα αποθεώνει το ελληνικό νησί
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«Υπάρχει ένα ελληνικό νησί όπου η θάλασσα είναι τόσο διάφανη που μοιάζει εξωπραγματική». Με αυτόν τον χαρακτηριστικό τίτλο η ιταλική ταξιδιωτική ιστοσελίδα travel.thewom.it αφιερώνει εκτενές δημοσίευμα στην Κάρπαθο, αναδεικνύοντας το μοναδικό φυσικό της περιβάλλον, τις εντυπωσιακές παραλίες και τις αυθεντικές εμπειρίες που προσφέρει στους επισκέπτες.

Το αφιέρωμα περιγράφει την Κάρπαθο ως έναν τόπο που παραμένει «ευτυχώς σταματημένος στον χρόνο», όπου το φυσικό τοπίο, οι παραδόσεις και οι ποιοτικές υπηρεσίες συνθέτουν μια διαφορετική εκδοχή των ελληνικών διακοπών, μακριά από την πολυκοσμία των πιο προβεβλημένων νησιών.

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται, η Κάρπαθος είναι το μέρος όπου «η παράδοση αποτελεί τρόπο ζωής και όχι τουριστικό αξιοθέατο». Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στις παραλίες της Καρπάθου, τις οποίες το μέσο χαρακτηρίζει «κοσμήματα των Δωδεκανήσων». Ξεχωρίζει η Άπελλα, η οποία παρουσιάζεται ως «η βασίλισσα της Μεσογείου», με τη πευκόφυτη βλάστηση να καταλήγει σε σμαραγδένια νερά δημιουργώντας ένα σκηνικό εξαιρετικής φυσικής ομορφιάς. Εξίσου εντυπωσιακή περιγράφεται η Κυρά Παναγιά, η «εικόνα-σύμβολο» της Καρπάθου, όπου το χαρακτηριστικό εκκλησάκι με τον κόκκινο τρούλο δεσπόζει πάνω από τον κόλπο και δημιουργεί μια από τις πιο αναγνωρίσιμες εικόνες του Αιγαίου. Το δημοσίευμα αναδεικνύει επίσης τον Διακόφτη, που αποκαλεί «Ελληνική Καραϊβική», χάρη στη λευκή άμμο και τα τιρκουάζ νερά του, καθώς και την Αμμοοπή, που παρουσιάζεται ως ιδανικός προορισμός για οικογένειες και φίλους της κολύμβησης με μάσκα. Παράλληλα, ιδιαίτερη μνεία γίνεται στην Αχάτα με τα λευκά βότσαλα και τα κρυστάλλινα νερά, αλλά και στον Λευκό, όπου τα ηλιοβασιλέματα και η γαλήνη της δυτικής ακτής προσφέρουν μια διαφορετική εμπειρία του νησιού.

Το αφιέρωμα, ωστόσο, δεν περιορίζεται στις παραλίες. Αντιθέτως, προβάλλει έντονα τις εναλλακτικές δραστηριότητες που μπορούν να απολαύσουν οι επισκέπτες, επιβεβαιώνοντας ότι η Κάρπαθος αποτελεί έναν ολοκληρωμένο προορισμό για τους λάτρεις της φύσης και της περιπέτειας. Οι άνεμοι του Αιγαίου, που χαρακτηρίζουν το νησί, καθιστούν την περιοχή του Αφιάρτη ένα από τα σημαντικότερα κέντρα ιστιοσανίδας στην Ευρώπη, προσελκύοντας κάθε χρόνο αθλητές και φίλους του αθλήματος από όλο τον κόσμο.

Παράλληλα, το travel.thewom.it προσκαλεί τους ταξιδιώτες να ανακαλύψουν την ενδοχώρα της Καρπάθου, δίνοντας έμφαση στον παραδοσιακό οικισμό της Ολύμπου, τον οποίο περιγράφει ως «ένα ταξίδι στον χρόνο». Εκεί, σύμφωνα με το δημοσίευμα, οι επισκέπτες έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν έναν τρόπο ζωής που διατηρείται αναλλοίωτος εδώ και γενιές, με τα παραδοσιακά έθιμα, τη γαστρονομία και την τοπική αρχιτεκτονική να δημιουργούν μια μοναδική πολιτιστική εμπειρία. Παράλληλα, αναφέρονται και τα άλλα χωριά τα οποία χαρακτηρίζονται ως αυθεντικά «μπαλκόνια στο Αιγαίο», προσφέροντας πανοραμική θέα και γνήσια φιλοξενία. Επίσης, υπογραμμίζεται ότι η Κάρπαθος αποτελεί ιδανικό προορισμό για πεζοπορία, εξερεύνηση της φύσης και θαλάσσιες δραστηριότητες, ενώ οι θαλάσσιες εκδρομές κατά μήκος των ακτών και προς τη Σαρία προσφέρουν μοναδικές ευκαιρίες για κολύμβηση και snorkeling σε απομονωμένους κολπίσκους.

Το αφιέρωμα, όπως αναφέρει το ΑΠΕ, αποτυπώνει το πολυδιάστατο κάλεσμα του Δήμου Καρπάθου που επιδιώκει να «φωτίσει» γνωστές και άγνωστες πτυχές του προορισμού. Στο πλαίσιο αυτό, σε εξέλιξη βρίσκεται η προσπάθεια προβολής του Δήμου για παράλληλη στόχευση στο ταξιδιωτικό κοινό της Ελλάδας και του εξωτερικού που επιζητούν αυθεντικές εμπειρίες, φυσιολατρικές δραστηριότητες, εξερεύνηση σε ένα παρθένο φυσικό περιβάλλον, γνήσια φιλοξενία και μύηση στην τοπική κουλτούρα.

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