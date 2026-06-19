Πετρέλαιο: Παραμένει κάτω από τα 80 δολ. λόγω MoU μεταξύ ΗΠΑ – Ιράν

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Ασταθείς συναλλαγές παρουσίασε το πετρέλαιο την Παρασκευή, καθώς οι αγορές αξιολογούν τις επιπτώσεις της ενδιάμεσης συμφωνίας ΗΠΑ-Ιράν παραμένοντας κάτω από τα 80 δολάρια που είχε πέσει μόλις υπογράφτηκε η συμφωνία την Τετάρτη και για τον λόγο ότι η ναυτιλιακή δραστηριότητα μέσω των Στενών του Ορμούζ ανακάμπτει.

Τα διεθνή συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης για το πετρέλαιο Brent για τον Αύγουστο μειώθηκαν κατά 0,45% στα 79,49 δολάρια το βαρέλι. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης για το αμερικανικό West Texas Intermediate για τον Ιούλιο μειώθηκαν κατά 0,31% στα 76,36 δολάρια το βαρέλι.

Το πιο ενεργά διαπραγματεύσιμο συμβόλαιο του Αυγούστου μειώθηκε κατά 30 σεντς στα 75,55 δολάρια το βαρέλι.

Την Πέμπτη, και τα δύο συμβόλαια αναφοράς έφτασαν στο χαμηλότερο επίπεδο από τις αρχές Μαρτίου, καθώς πολλά δεξαμενόπλοια, συμπεριλαμβανομένων τριών σκαφών με σημαία Σαουδικής Αραβίας που μετέφεραν 6 εκατομμύρια βαρέλια αργού πετρελαίου, διέσχισαν το στενό λίγες ώρες αφότου οι πρόεδροι του Ιράν και των Ηνωμένων Πολιτειών υπέγραψαν ενδιάμεση συμφωνία για τον τερματισμό του πόλεμού τους.

Ο αντιπρόεδρος Τζ. Ντ. Βανς δήλωσε ότι δεξαμενόπλοια με περισσότερα από 12 εκατομμύρια βαρέλια διέσχισαν το στενό κατά τη διάρκεια της νύχτας.

«Οι Ιρανοί, για δεύτερη συνεχόμενη νύχτα, δεν έβαλαν κατά κανενός πλοίου στο Στενό του Ορμούζ», δήλωσε ο Βανς στους δημοσιογράφους. «Μέχρι στιγμής, τηρούν το τέλος της δέσμευσής τους».

Η συμφωνία θα απελευθερώσει 85 εκατ. βαρέλια παγιδευμένο πετρέλαιο

Οι αναλυτές αναμένουν ότι η συμφωνία θα απελευθερώσει περισσότερα από 85 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου που έχουν εγκλωβιστεί στον Κόλπο της Μέσης Ανατολής στις παγκόσμιες αγορές, σύμφωνα με το Reuters. Η συμφωνία περιλαμβάνει επίσης την άρση των κυρώσεων των ΗΠΑ στο ιρανικό πετρέλαιο, η οποία θα αύξανε περαιτέρω την προσφορά.

Ξεχωριστά, ο Γενικός Γραμματέας του ΟΠΕΚ, Χάιτχαμ Αλ Γκάις, δήλωσε στο CNBC σε αποκλειστική συνέντευξη ότι ο οργανισμός δεν αναμένει ότι η ζήτηση πετρελαίου θα κορυφωθεί στο άμεσο μέλλον, ενώ παράλληλα απέρριψε τις προβλέψεις του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας που υποδεικνύουν μια επερχόμενη υπερπροσφορά.

«Εστιάζουμε στα θεμελιώδη μεγέθη και δεν βάζουμε πολλά “αν” και “αλλά” στις προβλέψεις μας, αλλά μάλλον εστιάζουμε στους πραγματικούς αριθμούς», είπε.

Οι τιμές του πετρελαίου είναι πιθανό να διαπραγματευτούν μεταξύ 75 και 82 δολαρίων το βαρέλι στο εγγύς μέλλον, με το Brent να έχει μειωθεί περίπου 36% από την κορύφωσή του κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης, δήλωσε στο CNBC ο Τιάγκο Λακέρντα, αναλυτής αγοράς στην Axi.

«Η προσοχή μετατοπίζεται γρήγορα στο εάν η φυσική επανεκκίνηση ακολουθεί πράγματι την πορεία των μεγάλων ναυτιλιακών εταιρειών που δεν έχουν ακόμη επαναλάβει τις διαμετακομίσεις και τα ασφάλιστρα παραμένουν υψηλά, γεγονός που υποδηλώνει ότι η αγορά είναι επιφυλακτική σχετικά με την ταχύτητα της ομαλοποίησης», δήλωσε ο Λακέρντα.