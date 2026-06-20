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Τεχνητή νοημοσύνη: Πώς η AI επαναπροσδιορίζει τις δεξιότητες και την παραγωγικότητα

Η αλματώδης εξέλιξη της τεχνητής νοημοσύνης και η αυτοματοποίηση αναδιαμορφώνουν ριζικά την εργασία, δημιουργώντας τεράστιες προκλήσεις και μοναδικές νέες ευκαιρίες

Tεχνητή νοημοσύνη 20.06.2026, 08:53
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Τεχνητή νοημοσύνη: Πώς η AI επαναπροσδιορίζει τις δεξιότητες και την παραγωγικότητα
Επιμέλεια Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος

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Καθώς διανύουμε μια περίοδο ραγδαίων τεχνολογικών ανακατατάξεων, το τοπίο της παγκόσμιας οικονομίας και της αγοράς εργασίας μεταλλάσσεται με ρυθμούς που εκπλήσσουν ακόμη και τους πιο αισιόδοξους αναλυτές.

Η εξέλιξη των συστημάτων παραγωγικής τεχνητής νοημοσύνης έχει ξεπεράσει προ πολλού τα στενά όρια των τεχνολογικών εργαστηρίων. Πλέον, αποτελεί τον κεντρικό πυρήνα λειτουργίας σχεδόν κάθε σύγχρονης επιχείρησης, ανεξαρτήτως μεγέθους ή κλάδου.

Η ραγδαία αυτοματοποίηση μέσω τεχνητής νοημοσύνης μεταλλάσσει τις θέσεις εργασίας, απαιτώντας άμεση προσαρμογή και αναβάθμιση

Έρευνα της Boston Consulting Group (BCG) ρίχνει φως στις πραγματικές διαστάσεις αυτής της εν εξελίξει επανάστασης, καταρρίπτοντας μύθους και αναδεικνύοντας τις αληθινές προκλήσεις.

Το βασικό αφήγημα δεν είναι πια ο φόβος της ολοκληρωτικής αντικατάστασης του ανθρώπου από τις έξυπνες μηχανές, αλλά η απόλυτη ανάγκη για άμεση προσαρμογή σε ένα περιβάλλον όπου η εργασία αναδιαμορφώνεται εκ βάθρων και οι ταχύτητες εκτέλεσης πολλαπλασιάζονται με γεωμετρική πρόοδο.

Αναδιαμόρφωση έναντι αντικατάστασης

Σύμφωνα με τα επικαιροποιημένα δεδομένα που εξετάζουν τις παγκόσμιες τάσεις, η τεχνητή νοημοσύνη θα αναδιαμορφώσει πολύ περισσότερες θέσεις εργασίας από όσες τελικά πρόκειται να καταργήσει. Το εξελιγμένο μικροοικονομικό μοντέλο που παρουσιάζεται στην ανάλυση αποκαλύπτει ότι, στο άμεσο μέλλον, ένα συντριπτικό ποσοστό που αγγίζει το μισό του παγκόσμιου εργατικού δυναμικού θα δει το αντικείμενό του να αλλάζει ριζικά.

Η τεχνητή νοημοσύνη επιταχύνει την αυτοματοποίηση, αλλάζοντας μόνιμα την εργασία

Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι ο ίδιος ο πυρήνας των καθηκόντων, ο τρόπος ενδοεταιρικής επικοινωνίας και τα εργαλεία παραγωγικότητας θα μεταλλαχθούν πλήρως. Απαιτείται πλέον από τους εργαζομένους να εξοικειωθούν άμεσα με νέες, πολύπλοκες ψηφιακές πλατφόρμες και να ενσωματώσουν τους προηγμένους αλγορίθμους στην καθημερινή τους ρουτίνα, μετατρέποντάς τους ουσιαστικά σε ακούραστους ψηφιακού συνεργάτες.

Η ταχύτητα της αυτοματοποίησης

Είναι αδιαμφισβήτητο γεγονός ότι η ταχύτητα της αυτοματοποίησης έχει εκτοξευθεί. Οι αλγόριθμοι μπορούν πλέον να αναλύουν αδιανόητα μεγάλους όγκους δεδομένων, να συντάσσουν αναλυτικές αναφορές στρατηγικής, να σχεδιάζουν πολύπλοκα γραφικά και να γράφουν εκατομμύρια γραμμές κώδικα με ταχύτητες εντελώς ασύλληπτες για τον ανθρώπινο εγκέφαλο. Παρόλα αυτά, η πλήρης υποκατάσταση θέσεων από την τεχνητή νοημοσύνη αναμένεται να είναι μια σαφώς πιο αργή και σταδιακή διαδικασία. Υπολογίζεται με σχετική ασφάλεια ότι μόνο ένα μικρό ποσοστό των υφιστάμενων θέσεων εργασίας ενδέχεται να εξαλειφθεί πλήρως στα επόμενα χρόνια. Πρόκειται κυρίως για επαγγέλματα που βασίζονται σχεδόν αποκλειστικά σε επαναλαμβανόμενες, μηχανικές διαδικασίες επεξεργασίας πληροφοριών ή ρουτινιάρικες σωματικές κινήσεις, οι οποίες πλέον εκτελούνται αλγοριθμικά ή ρομποτικά με πρακτικά μηδενικό περιθώριο ανθρώπινου λάθους.

Ο ρόλος των ηγετών και η στρατηγική του ταλέντου

Αυτή η εκρηκτική τεχνολογική δυναμική καθιστά απολύτως σαφές ότι η στρατηγική του ανθρώπινου δυναμικού οφείλει να αναβαθμιστεί άμεσα. Δεν μπορεί πλέον να θεωρείται δευτερεύουσας σημασίας για τις εταιρείες, αλλά πρέπει απαρέγκλιτα να ενσωματωθεί οργανικά στον κεντρικό στρατηγικό σχεδιασμό. Τα ανώτατα διευθυντικά στελέχη καλούνται σήμερα να εστιάσουν στην επίτευξη μιας εξαιρετικά λεπτής και κρίσιμης ισορροπίας. Πρέπει να συνδυάσουν την ταχεία, επιθετική υιοθέτηση των νέων τεχνολογιών αυτοματοποίησης με την ουσιαστική αναβάθμιση των δεξιοτήτων (upskilling) των υφιστάμενων εργαζομένων. Η στοχευμένη διαχείριση του ταλέντου, η συνεχής μετεκπαίδευση και ο προσεκτικός, μακροπρόθεσμος σχεδιασμός είναι τα μοναδικά εργαλεία που μπορούν να διασφαλίσουν τη βιωσιμότητα και την ανταγωνιστικότητα ενός οργανισμού σε αυτό το νέο, άκρως ψηφιοποιημένο και ταχύτατα μεταβαλλόμενο περιβάλλον.

Ανθρώπινη κρίση και συναισθηματική νοημοσύνη

Μέσα σε αυτό το κλίμα της απόλυτης τεχνολογικής ευφορίας και της λατρείας των δεδομένων, η αξία της ανθρώπινης κρίσης και κυρίως της συναισθηματικής νοημοσύνης αναδεικνύεται ως ο πιο κρίσιμος και αναντικατάστατος παράγοντας διαφοροποίησης. Ενώ η μηχανή μπορεί ακατάπαυστα να παράγει αναλύσεις, να εντοπίζει αδιόρατα στατιστικά μοτίβα και να προτείνει βέλτιστες λύσεις, παραμένει γεγονός ότι δεν διαθέτει ενσυναίσθηση, ισχυρή ηθική πυξίδα ή την ικανότητα να κατανοεί τις λεπτές, περίπλοκες κοινωνικές και ψυχολογικές δυναμικές. Επαγγέλματα που απαιτούν βαθιά ανθρώπινη αλληλεπίδραση, δημιουργική επίλυση πολύπλοκων προβλημάτων που δεν υπακούουν σε κανόνες, καθώς και αυξημένες διαπραγματευτικές ικανότητες, όχι μόνο θα παραμείνουν στο απυρόβλητο, αλλά θα δουν την αξία τους να εκτοξεύεται, αποτελώντας τον αναντικατάστατο συνδετικό κρίκο μεταξύ μηχανικής λογικής και ανθρώπινων αναγκών.

Οικονομικές συνέπειες και παραγωγικότητα

Παράλληλα, η οικονομική διάσταση της σαρωτικής αυτοματοποίησης προσφέρει εξαιρετικές, πρωτοφανείς ευκαιρίες ανάπτυξης για όσους οργανισμούς κατανοούν πώς να τις εκμεταλλευτούν. Η κάθετη μείωση του λειτουργικού κόστους και η δραστική συμπίεση του χρόνου των κύκλων εργασιών απελευθερώνουν πολύτιμους πόρους. Τα κεφάλαια αυτά μπορούν πλέον να επενδυθούν άμεσα στην καινοτομία, την έρευνα και την επέκταση σε εντελώς νέες, ανεξερεύνητες αγορές. Η σύγχρονη ανάλυση επισημαίνει με έμφαση ότι η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να ξεκλειδώσει επίπεδα παραγωγικότητας που μέχρι πρότινος θεωρούνταν απλώς ουτοπικά. Οι εργαζόμενοι, απελευθερωμένοι επιτέλους από το ασήκωτο βάρος των βαρετών γραφειοκρατικών και διεκπεραιωτικών εργασιών, έχουν τη δυνατότητα να αφιερώσουν τον χρόνο τους σε εργασίες υψηλότερης προστιθέμενης αξίας, ενισχύοντας ταυτόχρονα και τα εταιρικά κέρδη αλλά και την προσωπική τους εργασιακή ικανοποίηση.

Αναδυόμενες προκλήσεις και ψηφιακός αλφαβητισμός

Βεβαίως, η ραγδαία μετάβαση σε αυτή τη νέα εποχή της αυτοματοποίησης δεν συντελείται χωρίς τεράστια εμπόδια, ισχυρές αντιστάσεις και ελλοχεύοντες κινδύνους. Η εκπαίδευση, τόσο σε ακαδημαϊκό επίπεδο όσο και στα πλαίσια της δια βίου μάθησης, καλείται πλέον να παίξει έναν ρόλο απολύτως ζωτικής σημασίας. Το παγκόσμιο εκπαιδευτικό σύστημα πρέπει να αναπροσαρμοστεί άμεσα και δραστικά, προκειμένου να παράγει επαγγελματίες με απαράμιλλη νοητική ευελιξία, οξεία κριτική σκέψη και ανθεκτικότητα απέναντι στις συνεχιζόμενες τεχνολογικές ανατροπές. Η απλή κατανόηση της χρήσης των υπολογιστών δεν επαρκεί πια στο ελάχιστο. Απαιτείται ένας ψηφιακός αλφαβητισμός πολύ ανώτερου επιπέδου, ο οποίος συνεπάγεται την ικανότητα καθοδήγησης, βελτιστοποίησης και αυστηρού ελέγχου των αλγοριθμικών συστημάτων (όπως το prompt engineering), καθώς και τη δυνατότητα κριτικής αξιολόγησης των αποτελεσμάτων που αυτά αυτόματα παράγουν.

Η κοινωνική διάσταση και ο κίνδυνος ανισοτήτων

Η κοινωνική διάσταση της ενσωμάτωσης αυτών των τεχνολογιών αποτελεί επίσης αντικείμενο ευρείας και έντονης δημόσιας συζήτησης. Εάν η ραγδαία αυτοματοποίηση δεν συνδυαστεί στρατηγικά με αποτελεσματικές, κρατικές ή ιδιωτικές πολιτικές επανεκπαίδευσης και ισχυρής κοινωνικής προστασίας, ελλοχεύει ο πολύ σοβαρός κίνδυνος μιας περαιτέρω, απότομης όξυνσης των οικονομικών ανισοτήτων. Οι εξειδικευμένοι εργαζόμενοι που θα ενσωματώσουν ομαλά την τεχνολογία στην καθημερινότητά τους θα δουν τις αμοιβές και την επαγγελματική τους εξέλιξη να πολλαπλασιάζονται ταχύτατα. Στον αντίποδα, όσοι παραμείνουν τεχνολογικά στάσιμοι κινδυνεύουν με απόλυτη εργασιακή περιθωριοποίηση. Αποτελεί πρωταρχική ευθύνη των κυβερνήσεων σε άμεση συνέργεια με τις επιχειρήσεις να δημιουργήσουν ένα στιβαρό δίχτυ ασφαλείας, εξασφαλίζοντας ότι τα τεράστια οικονομικά οφέλη θα διαχυθούν ομαλά στο κοινωνικό σύνολο.

Οργανωσιακός μετασχηματισμός και εταιρική κουλτούρα

Επιπρόσθετα, η ίδια η οργανωσιακή κουλτούρα των σύγχρονων επιχειρήσεων οφείλει να μετασχηματιστεί ριζικά. Η παραδοσιακή, αυστηρά ιεραρχική πυραμιδική δομή, όπου οι αποφάσεις λαμβάνονταν αποκλειστικά από την απομονωμένη κορυφή και διαχέονταν με χαρακτηριστική καθυστέρηση προς τη βάση, φαντάζει πλέον εντελώς παρωχημένη και δυσλειτουργική. Σε μια εποχή όπου τα δεδομένα αναλύονται σε πραγματικό χρόνο και αναδιαμορφώνουν την επιχειρηματική στρατηγική κάθε λεπτό, απαιτείται τρομερή ευελιξία. Η ικανότητα των εργαζομένων στην πρώτη γραμμή της παραγωγής ή της εξυπηρέτησης να αλληλεπιδρούν άμεσα με τα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης και να λαμβάνουν ταχύτατες αποφάσεις, προϋποθέτει μια εταιρική κουλτούρα χτισμένη πάνω στην απόλυτη εμπιστοσύνη, την αυτενέργεια και την αποκέντρωση της εξουσίας, δημιουργώντας ένα περιβάλλον ασφαλούς πειραματισμού.

Εκδημοκρατισμός για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις

Αναλύοντας βαθύτερα τις επιπτώσεις στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, καθίσταται φανερό ότι η τεχνητή νοημοσύνη λειτουργεί παράλληλα ως ένας εξαιρετικά ισχυρός μοχλός εκδημοκρατισμού της υψηλής τεχνολογίας. Στο παρελθόν, μόνο οι πολυεθνικοί κολοσσοί με τεράστια αποθέματα κεφαλαίων είχαν το προνόμιο της πρόσβασης σε προηγμένα εργαλεία ανάλυσης δεδομένων ή βελτιστοποίησης της εφοδιαστικής αλυσίδας. Σήμερα, μέσω υπηρεσιών cloud, η ασύλληπτη υπολογιστική ισχύς των αλγορίθμων είναι διαθέσιμη σε κάθε γωνιά του πλανήτη με ελάχιστο αρχικό λειτουργικό κόστος. Αυτό επιτρέπει σε μικρότερους, τοπικούς παίκτες να αυτοματοποιήσουν πλήρως τις εσωτερικές τους διαδικασίες, διεκδικώντας με αξιώσεις σημαντικό μερίδιο αγοράς από τους παραδοσιακούς κολοσσούς και δημιουργώντας νέες, δυναμικές θέσεις εργασίας.

Ηθική, διαφάνεια και κανονιστικό πλαίσιο

Η προοπτική μιας αγοράς εργασίας που θα κυριαρχείται σε τεράστιο βαθμό από την τεχνητή νοημοσύνη εγείρει επιπλέον βαθιά ηθικά, κοινωνικά και νομικά ερωτήματα. Καθώς η αυτοματοποίηση αναλαμβάνει όλο και πιο ευαίσθητες διαδικασίες διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού, όπως η πρόσληψη προσωπικού μέσω αλγοριθμικής αξιολόγησης ή η διαρκής, αόρατη παρακολούθηση της παραγωγικότητας, ο κίνδυνος της συστημικής προκατάληψης (bias) και της παραβίασης της ιδιωτικότητας αυξάνεται εκθετικά. Είναι πλέον επιτακτική και αδιαπραγμάτευτη ανάγκη τα συστήματα αυτά να λειτουργούν με απόλυτη διαφάνεια (explainable AI). Οι εργαζόμενοι πρέπει να κατανοούν πώς λαμβάνονται οι αποφάσεις που τους αφορούν και να αισθάνονται σίγουροι ότι αξιολογούνται δίκαια, με γνώμονα την επαγγελματική τους βελτίωση και όχι έναν στείρο, τιμωρητικό έλεγχο.

Οικολογικό αποτύπωμα και βιωσιμότητα

Μια ακόμη κρίσιμη διάσταση που συχνά παραβλέπεται μέσα στον τεχνολογικό ενθουσιασμό είναι το περιβαλλοντικό αποτύπωμα αυτής της ραγδαίας αυτοματοποίησης. Η εκπαίδευση και η λειτουργία τεράστιων γλωσσικών μοντέλων και πολύπλοκων νευρωνικών δικτύων απαιτούν αστρονομικές ποσότητες ηλεκτρικής ενέργειας και τεράστιες υποδομές ψύξης για τα κέντρα δεδομένων. Καθώς η χρήση της τεχνητής νοημοσύνης καθίσταται καθολική, οι επιχειρήσεις καλούνται να ενσωματώσουν δείκτες βιωσιμότητας στην ψηφιακή τους στρατηγική. Η βελτιστοποίηση των αλγορίθμων όχι μόνο για μέγιστη απόδοση, αλλά και για ελάχιστη κατανάλωση ενέργειας, αναδεικνύεται σε ένα νέο πεδίο ανταγωνισμού. Οι ενεργειακά αποδοτικοί αλγόριθμοι θα αποτελέσουν βασικό κριτήριο για τις εταιρείες που σέβονται τις περιβαλλοντικές τους δεσμεύσεις.

Γεωπολιτική και παγκόσμιος ανταγωνισμός

Σε μακροοικονομικό και γεωπολιτικό επίπεδο, η αλματώδης αυτή μετάβαση επιταχύνει τον παγκόσμιο ανταγωνισμό για την απόλυτη τεχνολογική κυριαρχία. Κράτη και ευρύτερες οικονομικές συμμαχίες που φρόντισαν έγκαιρα να επενδύσουν μαζικά στις αναγκαίες ψηφιακές υποδομές και στη δημιουργία εγχώριου ταλέντου υψηλής εξειδίκευσης, αναδεικνύονται στους αδιαμφισβήτητους ηγέτες της νέας οικονομίας. Αντίθετα, οι οικονομίες που καθυστερούν να υιοθετήσουν τα νέα τεχνολογικά πρότυπα κινδυνεύουν να βρεθούν σε μόνιμη και μη αναστρέψιμη μειονεξία, χάνοντας σταθερά έδαφος και στρατηγική αυτονομία.

Προετοιμασία για το αύριο της εργασίας

Κοιτάζοντας μπροστά, η τρέχουσα περίοδος θα καθορίσει τους όρους της προσπάθειας για μια παραγωγική και αρμονική συνύπαρξη ανθρώπου και μηχανής στον εργασιακό χώρο. Ο όρος της συνεργατικής νοημοσύνης δεν είναι απλώς μια εφήμερη τάση, αλλά τείνει να εδραιωθεί ως ο απόλυτος επιχειρηματικός κανόνας. Οι ομάδες εργασίας δομούνται πλέον υβριδικά, συνδυάζοντας την ανθρώπινη ενόραση με την υπολογιστική ισχύ. Η επαγγελματική επιτυχία σε αυτό το ρευστό περιβάλλον δεν μετριέται πλέον από την απομνημόνευση τεχνικών γνώσεων ή την τυφλή τήρηση διαδικασιών, αλλά από την ευελιξία, την καινοτόμο σκέψη, τη διαχείριση κρίσεων και τη συνεχή προσαρμοστικότητα απέναντι στο άγνωστο.

Εν κατακλείδι, βρισκόμαστε σε ένα κομβικό σημείο ιστορικής καμπής. Το βασικό μήνυμα των αναλυτών και των τεχνολογικών παρατηρητών παραμένει ξεκάθαρο, βαθιά αισιόδοξο, αλλά ταυτόχρονα και εξαιρετικά απαιτητικό. Το μέλλον της εργασίας δεν ταυτίζεται με ένα προκαθορισμένο, δυστοπικό σενάριο μαζικής ανεργίας, αλλά αποτελεί έναν τεράστιο καμβά αστείρευτων δυνατοτήτων. Η αυτοματοποίηση συνεχίζει να επιταχύνεται ανελέητα, ωστόσο ο τελικός σκοπός παραμένει η δραστική ενίσχυση και η απελευθέρωση της ανθρώπινης δημιουργικότητας, όχι ο αποκλεισμός της. Η διαρκής εκμάθηση, η ακατάπαυστη περιέργεια και η προνοητική, ανθρωποκεντρική στρατηγική ηγεσία θα αποτελέσουν αναμφίβολα τα πολυτιμότερα εφόδια σε αυτήν τη νέα, συναρπαστική και απόλυτα συνδεδεμένη παγκόσμια αγορά.

Πηγή: in.gr

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Νέα αντιπαράθεση πυροδοτείται γύρω από το Heathrow, καθώς κυβερνητική μελέτη αμφισβητεί τα μεγάλα οικονομικά οφέλη που υπόσχεται η επέκτασή του

Νατάσα Σινιώρη
Οχήματα: Ποιοι κερδίζουν απαλλαγή από το τέλος ταξινόμησης
Φορολογικά Νέα & Eιδήσεις

Οχήματα: Ποιοι κερδίζουν απαλλαγή από το τέλος ταξινόμησης

Οδηγίες της ΑΑΔΕ για τα οχήματα - Τα ποσοστά έκπτωσης και η διαδικασία

Τουρισμός: «Ανάσα» στην αγορά μετά τη συμφωνία ΗΠΑ – Ιράν
Τουρισμός

«Ανάσα» στον τουρισμό μετά τη συμφωνία ΗΠΑ - Ιράν

Η σχετική πτώση των τιμών των καυσίμων μειώνει τις πιέσεις στο λειτουργικό κόστος αεροπορικών εταιρειών και ξενοδοχειακών μονάδων και αφήνει περιθώρια προσφορών με στόχο την προσέλκυση των κρατήσεων της τελευταίας στιγμή

Λάμπρος Καραγεώργος
Τεχνητή νοημοσύνη: «Φρένο» στη χρήση AI από ηγετικές εταιρείες λόγω αυξημένου κόστους
World

«Σφίγγουν τα λουριά» στη χρήση ΑΙ πολυεθνικοί κολοσσοί

Ανώτατα όρια στη χρήση σε τεχνητή νοημοσύνη βάζουν στους εργαζομένους τους κολοσσοί όπως Amazon, Walmart, Cisco, Uber και Meta - Η χρήση AI agents εκτοξεύει τις δαπάνες

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Berenberg: Εκτός διοίκησης τρία κορυφαία στελέχη της ιστορικής τράπεζας
Business

Εκτός διοίκησης τρία κορυφαία στελέχη της ιστορικής τράπεζας Berenberg

Η Berenberg βρίσκεται στο επίκεντρο μιας πρωτοφανούς εποπτικής παρέμβασης, ώστε να διασφαλιστεί η διαφάνεια και η αξιοπιστία του ιστορικού τραπεζικού ομίλου

Νατάσα Σινιώρη
Reckitt: Καθυστερημένες πληθωριστικές πιέσεις λόγω της κρίσης στο Ιράν
World

Reckitt: Η γεωπολιτική αναταραχή φέρνει νέες προκλήσεις για τον κολοσσό

Η Reckitt προειδοποιεί ότι οι επιπτώσεις της κρίσης στο Ιράν δεν έχουν ακόμη αποτυπωθεί πλήρως στο κόστος και την καταναλωτική ζήτηση

Νατάσα Σινιώρη
Asda: Μεγάλες πιέσεις από τη στρατηγική χαμηλών τιμών και τα έκτακτα κόστη
Business

Δύσκολη χρονιά για την αλυσίδα Asda, με ζημιές 1 δισ. λίρες

Η προσπάθεια της Asda να ανακτήσει τους καταναλωτές μέσω επιθετικών μειώσεων τιμών αποτυπώθηκε σε μία από τις μεγαλύτερες ετήσιες ζημιές της τελευταίας δεκαετίας

Νατάσα Σινιώρη
Lidl: Επενδύει στην Ισπανία με 50 νέα και ανακαινισμένα καταστήματα το 2025
Business

Lidl: Πενήντα νέα και εκσυγχρονισμένα καταστήματα στην Ισπανία

Η Lidl επιταχύνει την αναπτυξιακή της πορεία στην Ισπανία, ανοίγοντας νέες ευκαιρίες για προμηθευτές και ενισχύοντας περαιτέρω την παρουσία της στην ευρωπαϊκή αγορά

Kaspersky: 5 άμεσα βήματα ασφάλειας αν χάσατε το κινητό σας
Τεχνολογία

Τι να κάνετε αν χάσετε το κινητό σας

Οι ειδικοί της Kaspersky δημοσίευσαν ένα πρακτικό σχέδιο ενεργειών, βήμα προς βήμα, για τη στιγμή που θα διαπιστώσετε ότι η συσκευή σας έχει χαθεί

Ευρωπαϊκές Τράπεζες: Ευελιξία στις διασυνοριακές τραπεζικές ροές κεφαλαίων προτείνει η Κομισιόν
Τράπεζες

Σχέδιο «ανάσα» της Κομισιόν για ευρωπαϊκές τράπεζες

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στοχεύει στην ενίσχυση της απόδοσης των τραπεζών στην Ευρωζώνη σε σύγκριση με τους ανταγωνιστές στις ΗΠΑ

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Record Food Stocks May Cushion Impact of El Niño Shock
English Edition

Record Food Stocks May Cushion Impact of El Niño Shock

A potential super El Niño threatens global crops, but strong inventories, recent harvests and preparations in key producing regions could help limit disruption to food supplies and prices.

Aldi: Επενδύσεις ύψους 9 δισ. για νέα καταστήματα στις ΗΠΑ – Ποια είναι η στρατηγική της
World

H Aldi πατάει γκάζι με πλάνο επέκτασης 9 δισ. στις ΗΠΑ

Στις ΗΠΑ η Aldi ήδη κατακτά μερίδιο αγοράς με ρυθμό που την τοποθετεί στην ίδια ομάδα με τους κολοσσούς του λιανικού εμπορίου Walmart, Sam's Club και Costco

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Βιομηχανία τροφίμων και ποτών: Νέα επιχειρηματικά deals αναδιαμορφώνουν τον κλάδο στην Ελλάδα
Τρόφιμα – ποτά

Βιομηχανία τροφίμων: Τα deals που αλλάζουν τον χάρτη στην αγορά

H ελληνική βιομηχανία τροφίμων και ποτών συμβάλλει ουσιαστικά στην παραγωγική δυναμική της χώρας, με επενδύσεις 7,2 δισ. ευρώ την τελευταία δεκαετία

Διαβάστε στο Βήμα της Κυριακής: Πώς διαβάζει το Μαξίμου αποχή και διαρροές
Κοινωνία

Διαβάστε στο Βήμα της Κυριακής: Πώς διαβάζει το Μαξίμου αποχή και διαρροές

Η ανάλυση του κυβερνητικού επιτελείου για τις εκλογές του 2023 και του 2024 – Οι ψηφοφόροι της ΝΔ, τα ποσοστά και οι πίνακες.

Ψηφιακά εργαλεία: Ενεργοποιείται το credit score – Πώς θα βαθμολογούνται πολίτες και επιχειρήσεις
Φορολογικά Νέα & Eιδήσεις

Πώς θα βαθμολογεί το credit score πολίτες και επιχειρήσεις

Έρχεται Big Brother για πολίτες και επιχειρήσεις - Τα δύο νέα ψηφιακά εργαλεία

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