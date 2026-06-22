UPS: Επενδύει 48 εκατ. δολάρια σε εγκαταστάσεις ψύξης για logistics φαρμάκων

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Σε επένδυση ύψους 48 εκατομμυρίων δολαρίων προχωρά η UPS για τη δημιουργία 27 εγκαταστάσεων με ελεγχόμενη θερμοκρασία, καθώς ο κλάδος βιώνει άνθηση στον τομέα της εφοδιαστικής της υγειονομικής περίθαλψης, σύμφγωνα με αποκλειστικό ρεπορτάζ του CNBC.

Κατά το πρώτο τρίμηνο του τρέχοντος έτους, η UPS κατέγραψε για πρώτη φορά στην ιστορία της τριμηνιαία έσοδα ύψους 3 δισ. δολαρίων στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης

Οι εγκαταστάσεις, που βρίσκονται στην Αμερική, την Ευρώπη και την Ασία, είναι ειδικά σχεδιασμένες για τη διακίνηση αποστολών που πρέπει να διατηρούνται σε συγκεκριμένες θερμοκρασίες.

Η εταιρεία δήλωσε ότι η επένδυση θα τη βοηθήσει να διατηρήσει το προβάδισμα ενόψει της άνθησης των φαρμάκων και των φαρμακευτικών προϊόντων — όπως ορισμένα GLP-1 — που πρέπει να διατηρούνται σε συγκεκριμένες θερμοκρασίες, βελτιώνοντας την ταχύτητα και την αλυσίδα εφοδιασμού από άκρο σε άκρο.

«Οι παγκόσμιες εγκαταστάσεις cross-dock μας ενισχύουν τις δυνατότητές μας σε όλη την αλυσίδα ψύξης, ώστε να διασφαλίζουμε ότι οι κρίσιμες θεραπείες παραδίδονται με ασφάλεια και αξιοπιστία στους ασθενείς σε όλο τον κόσμο», δήλωσε η Kate Gutmann, πρόεδρος της UPS για τις διεθνείς λύσεις, την υγειονομική περίθαλψη και την εφοδιαστική αλυσίδα. «Αυτή η προσπάθεια — και όλο το έργο μας στον τομέα της εφοδιαστικής της υγειονομικής περίθαλψης — πηγάζει από τη βαθιά συνειδητοποίηση ότι κάνουμε κάτι περισσότερο από τη μεταφορά δεμάτων.»

Η ζήτηση για βιολογικά φάρμακα ευαίσθητα στη θερμοκρασία προβλέπεται να αυξηθεί με ετήσιο σύνθετο ρυθμό ανάπτυξης 8,3% έως το 2033 και να φτάσει σε αξία αγοράς περίπου 39,1 δισεκατομμυρίων δολαρίων, σύμφωνα με την Growth Market Reports. Πολλά νέα φάρμακα πρέπει να αποθηκεύονται σε συγκεκριμένες θερμοκρασίες για να διατηρήσουν την αποτελεσματικότητά τους, ανέφερε η UPS, γεγονός που καθιστά την εφοδιαστική αλυσίδα στον τομέα της υγείας πιο κρίσιμη από ποτέ.

Προβλήματα στην αλυσίδα ψύξης

Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, έως και το 50% των εμβολίων παγκοσμίως πηγαίνουν χαμένα κάθε χρόνο, με ένα σημαντικό μέρος αυτού να οφείλεται σε προβλήματα αποθήκευσης στην αλυσίδα ψύξης.

«Αυτές οι επενδύσεις αντανακλούν τη δέσμευσή μας να συνεχίσουμε να προσαρμόζουμε την κορυφαία ολοκληρωμένη αλυσίδα εφοδιασμού μας, προκειμένου να προστατεύουμε καινοτόμες θεραπείες και διαγνωστικά, συμβάλλοντας έτσι σε καλύτερα αποτελέσματα για τους ασθενείς», δήλωσε σε ανακοίνωσή του ο Πρόεδρος της UPS Healthcare, John Bolla.

Η κίνηση της UPS έρχεται σε μια περίοδο που ο κλάδος γενικότερα σημειώνει αυξανόμενες επενδύσεις στον τομέα αυτό, ειδικά με την ραγδαία άνοδο των φαρμάκων GLP-1. Φάρμακα όπως τα Wegovy και Ozempic της Novo Nordisk απαιτούν αυστηρή ψύξη και έλεγχο της θερμοκρασίας κατά τη μεταφορά. Μια δημοσκόπηση της KFF τον Νοέμβριο έδειξε ότι 1 στους 8 Αμερικανούς λαμβάνει φάρμακα GLP-1.

Κορυφαία προτεραιότητα για την UPS ο κλάδος υγειονομικής περίθαλψης

Η Διευθύνουσα Σύμβουλος της UPS, Κάρολ Τόμε, δήλωσε κατά τη διάρκεια της τηλεδιάσκεψης για τα αποτελέσματα του πρώτου τριμήνου της εταιρείας τον Απρίλιο ότι ο τομέας της υγειονομικής περίθαλψης παραμένει μία από τις κορυφαίες προτεραιότητες της εταιρείας και ένας από τους σημαντικότερους τομείς ανάπτυξης.

«Το παγκόσμιο χαρτοφυλάκιό μας στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης κερδίζει μερίδιο αγοράς κάθε χρόνο από το 2021», ανέφερε κατά τη διάρκεια της τηλεδιάσκεψης. «Και κατά το πρώτο τρίμηνο του τρέχοντος έτους, καταγράψαμε για πρώτη φορά στην ιστορία μας τριμηνιαία έσοδα ύψους 3 δισεκατομμυρίων δολαρίων στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης, με και τους τρεις τομείς δραστηριότητάς μας να παρουσιάζουν αύξηση εσόδων σε ετήσια βάση.»

Η Tomé πρόσθεσε ότι η UPS δεσμεύεται να συνεχίσει να «επενδύει ουσιαστικά σε αυτόν τον τομέα».