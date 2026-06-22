Κολομβία: Ο Ρούμπιο σπεύδει να συγχαρεί τον νέο ακροδεξιό πρόεδρο της χώρας

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Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο τηλεφώνησε για να «συγχαρεί» τον υποψήφιο της λεγόμενης σκληρής δεξιάς στην Κολομβία, τον Αμπελάρδο δε λα Εσπριέγια, μετά τον δεύτερο γύρο των προεδρικών εκλογών που διεξήχθη στη χώρα αυτή, ανέφερε ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας μέσω X (στη φωτογραφία αρχείου του Reuters/Evelyn Hockstein, επάνω, ο Μάρκο Ρούμπιο).

Ο κ. δε λα Εσπριέγια οδεύει να επικρατήσει του αριστερού γερουσιαστή Ιβάν Σεπέδα με οριακή διαφορά, με σχεδόν όλες τις ψήφους να έχουν καταμετρηθεί.

Ο νέος ακροδεξιός πρόεδρος υπόσχεται να συσφίξει περαιτέρω τη σχέση ανάμεσα στην Μπογοτά και την Ουάσιγκτον

Just spoke to Colombian President-Elect @ABDELAESPRIELLA to congratulate him on his electoral victory. The Trump Administration looks forward to working closely with your incoming administration to advance regional security cooperation, end illegal immigration to the United… — Secretary Marco Rubio (@SecRubio) June 22, 2026

Ο κ. Σεπέδα δεν έχει αναγνωρίσει την ήττα του, λέει πως θα περιμένει να ολοκληρωθεί η καταμέτρηση και ο έλεγχος αμφισβητούμενων ψηφοδελτίων, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ.

Ο Αμπελάρδο δε λα Εσπριέγια υπόσχεται να συσφίξει περαιτέρω τη σχέση ανάμεσα στην Μπογοτά και την Ουάσιγκτον για να καταπολεμηθεί η διακίνηση ναρκωτικών στη χώρα, που μαστίζεται από τη βία ένοπλων οργανώσεων.

Ανέφερε ότι συνομίλησε τηλεφωνικά με τον Ντόναλντ Τραμπ, που του εξέφρασε την «υποστήριξή» του.

Εσωτερική σύγκρουση

Η Κολομβία κάνει απότομη στροφή στη δεξιά και μοιάζει πλέον να οδεύει σε κλιμάκωση της εσωτερικής ένοπλης σύγκρουσης, καθώς ο υποψήφιος, που υποστηρίχτηκε δημόσια από τον Ντόναλντ Τραμπ, υπόσχεται ολομέτωπη επίθεση εναντίον των ένοπλων παρατάξεων που συνδέονται με τη διακίνηση ναρκωτικών.