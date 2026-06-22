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Ελληνικές τράπεζες: Ισχυρές οι προοπτικές, λέει η Pireus Sec. – Alpha και Eurobank οι κορυφαίες επιλογές

Τι αναφέρει η Piraeus Securities για τις ελληνικές τράπεζες και την πορεία της κερδοφορίας για το 2026

Τράπεζες 22.06.2026, 19:48
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Ελληνικές τράπεζες: Ισχυρές οι προοπτικές, λέει η Pireus Sec. – Alpha και Eurobank οι κορυφαίες επιλογές
Ρεπορτάζ Αλεξάνδρα Τόμπρα

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Θετικές παραμένουν οι προοπτικές για τις ελληνικές τράπεζες, σύμφωνα με την Piraeus Securities, η οποία εκτιμά ότι τα αποτελέσματα του δεύτερου τριμήνου του 2026 θα επιβεβαιώσουν τη διατήρηση της υψηλής κερδοφορίας και των ισχυρών θεμελιωδών μεγεθών των τραπεζών.

Οι τέσσερις συστημικές ελληνικές τράπεζες και η Τράπεζα Κύπρου αναμένεται να ανακοινώσουν τα οικονομικά αποτελέσματα του δεύτερου τριμήνου μεταξύ 29 Ιουλίου και 3 Αυγούστου. Η χρηματιστηριακή εκτιμά ότι το τρίμηνο θα είναι ακόμη πιο ισχυρό, με βασικούς μοχλούς την αύξηση των καθαρών εσόδων από τόκους (NII), χάρη στη συνεχιζόμενη πιστωτική επέκταση και το ευνοϊκό επιτοκιακό περιβάλλον, ενώ τα έσοδα από προμήθειες αναμένεται να παραμείνουν σε υψηλά επίπεδα, ενισχυόμενα από την επέκταση των δραστηριοτήτων και τις πρόσφατες εξαγορές.

Κατά την Piraeus Securities, η ισχυρή δημιουργία λειτουργικών εσόδων εκτιμάται ότι θα προσφέρει επαρκή περιθώρια απορρόφησης τυχόν πρόσθετων προβλέψεων που σχετίζονται με τις υποθέσεις στεγαστικών δανείων σε ελβετικό φράγκο, τα ανοίγματα δανείων που εισέρχονται σε επόμενο στάδιο κινδύνου (step-up exposures), καθώς και τις εκκρεμείς υποθέσεις του νόμου Κατσέλη, χωρίς να επηρεαστούν οι στόχοι των επιχειρηματικών σχεδίων των τραπεζών.

Υπενθυμίζεται ότι κατά το πρώτο τρίμηνο του 2026 οι τράπεζες ανακοίνωσαν συνολικά καθαρά κέρδη περίπου 1,2 δισ. ευρώ σε δημοσιευμένη βάση και περίπου 1,3 δισ. ευρώ εξαιρουμένων των έκτακτων στοιχείων.

Η χρηματιστηριακή προβλέπει ότι τα συνολικά καθαρά κέρδη του κλάδου θα διαμορφωθούν περίπου στα 5 δισ. ευρώ για το σύνολο του 2026, γεγονός που συνεπάγεται ότι και η κερδοφορία του δεύτερου τριμήνου θα κινηθεί περίπου στα επίπεδα του πρώτου.

Παράλληλα, η καθαρή πιστωτική επέκταση ανήλθε σε περίπου 4 δισ. ευρώ κατά το πρώτο τρίμηνο. Με δεδομένο ότι ο στόχος για ολόκληρο το έτος ανέρχεται στα 13 δισ. ευρώ, η Piraeus Securities εκτιμά ότι η συνολική αύξηση των χορηγήσεων στο πρώτο εξάμηνο θα φθάσει τα 6,5 δισ. ευρώ, εκ των οποίων περίπου 2,5 δισ. ευρώ θα προέλθουν από το δεύτερο τρίμηνο, λαμβάνοντας υπόψη και την εποχικότητα.

Ευνοϊκό περιβάλλον για τις ελληνικές τράπεζες

Η Piraeus Securities θεωρεί ότι ο συνδυασμός ισχυρής ζήτησης για νέα δάνεια, ευνοϊκής δομής της αγοράς, ανάπτυξης δραστηριοτήτων που παράγουν προμήθειες, επενδυτικών καταλυτών και υψηλής κεφαλαιακής επάρκειας θα συνεχίσει να στηρίζει τόσο την κερδοφορία όσο και την ανάπτυξη του ελληνικού τραπεζικού συστήματος.

Στους βασικούς παράγοντες που στηρίζουν τη θετική εικόνα περιλαμβάνονται:

  • η καθαρή αύξηση των δανείων άνω των 35 δισ. ευρώ την περίοδο 2026-2028, κυρίως από επιχειρηματικές χρηματοδοτήσεις, με βάση ώριμο επενδυτικό pipeline ύψους 40-50 δισ. ευρώ σε έργα υποδομών, ενεργειακής μετάβασης, τουρισμού και βιομηχανικών επενδύσεων, το οποίο συνεχίζει να διευρύνεται καθώς οι εισηγμένες επιχειρήσεις επιταχύνουν τα επενδυτικά τους σχέδια και εξασφαλίζουν νέα κεφάλαια μέσω αγορών μετοχών και ομολόγων.
  • ευνοϊκό επιτοκιακό περιβάλλον.
  •  η υψηλή συγκέντρωση του τραπεζικού συστήματος, η οποία ενισχύει τον πειθαρχημένο ανταγωνισμό και διατηρεί ανθεκτικά τα περιθώρια δανείων και καταθέσεων, όπως προκύπτει και από τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος.
  • η περαιτέρω ανάπτυξη δραστηριοτήτων που δημιουργούν προμήθειες, κυρίως στους τομείς των ασφαλειών, του bancassurance και της διαχείρισης περιουσίας, με τη στήριξη πρόσφατων εξαγορών και στρατηγικών πρωτοβουλιών.
  • η ισχυρή κεφαλαιακή βάση, που επιτρέπει στις τράπεζες να χρηματοδοτήσουν την ανάπτυξη των ισολογισμών τους, να προχωρήσουν σε πιθανές εξαγορές και συγχωνεύσεις και να αυξήσουν περαιτέρω τις αποδόσεις προς τους μετόχους.

Θετικό επενδυτικό αφήγημα για τις ελληνικές τράπεζες

Σύμφωνα με την Piraeus Securities, ο τραπεζικός κλάδος εξακολουθεί να προσφέρει έναν ιδιαίτερα ελκυστικό συνδυασμό υψηλής κερδοφορίας, ανάπτυξης και αποδόσεων προς τους μετόχους.

Οι ελληνικές τράπεζες επιτυγχάνουν αποδόσεις επί των ενσώματων ιδίων κεφαλαίων (ROTE) σε διψήφια ποσοστά, εμφανίζουν μέση ετήσια αύξηση κερδών ανά μετοχή (EPS CAGR) άνω του 10% για την επόμενη τριετία και αναμένεται να επιστρέψουν στους μετόχους ποσά που υπερβαίνουν το 20% της σημερινής χρηματιστηριακής τους αξίας μέσω μερισμάτων και επαναγορών ιδίων μετοχών.

Παράλληλα, οι τρέχουσες αποτιμήσεις εξακολουθούν να ενσωματώνουν κόστος ιδίων κεφαλαίων υψηλότερο από τις παραδοχές της χρηματιστηριακής, ενώ ο μέσος δείκτης PEG του κλάδου παραμένει κάτω από τη μονάδα, γεγονός που, σύμφωνα με την ανάλυση, αφήνει περιθώρια περαιτέρω αναβάθμισης των αποτιμήσεων, εφόσον οι διοικήσεις συνεχίσουν να υλοποιούν επιτυχώς τις στρατηγικές ανάπτυξης.

Η Piraeus Securities επισημαίνει επίσης ότι πρόσθετη στρατηγική αξία προκύπτει από τη μετοχική σύνθεση των τραπεζών, με τη UniCredit να προσεγγίζει το 33% στην Alpha Bank, τη Fairfax να κατέχει περίπου το 33% της Eurobank και τον Paulson να διατηρεί ποσοστό περίπου 14% στην Τράπεζα Πειραιώς. Ωστόσο, διευκρινίζει ότι οι επενδυτικές της συστάσεις δεν ενσωματώνουν πιθανά σενάρια εξαγορών ή συγχωνεύσεων, καθώς ο χρόνος, η δομή και η αξία τέτοιων συναλλαγών παραμένουν αβέβαια.

Η επενδυτική εικόνα ανά τράπεζα

Alpha Bank: Η χρηματιστηριακή προβλέπει ROTE 12,6%, διανομή του 55% των κερδών και συνολική απόδοση προς τους μετόχους (μερίσματα και επαναγορές) ίση με το 18% της χρηματιστηριακής αξίας μέσα στην επόμενη τριετία. Η μετοχή διαπραγματεύεται με δείκτη P/TBVPS 1,1 φορές, P/E 8,8 φορές και PEG 0,76. Η Piraeus Securities θεωρεί ότι η Alpha Bank αποτελεί τη σημαντικότερη επενδυτική ευκαιρία αναβάθμισης αποτίμησης, εφόσον η διοίκηση υλοποιήσει επιτυχώς τις πρόσφατες εξαγορές και τις στρατηγικές πρωτοβουλίες σε συνεργασία με τη UniCredit.

Eurobank: Εκτιμάται ότι θα εμφανίσει ROTE 16,8%, διανομή 55%-60% των κερδών και συνολικές αποδόσεις προς τους μετόχους ίσες με το 18,2% της χρηματιστηριακής αξίας. Η μετοχή αποτιμάται στις 1,5 φορές τα ενσώματα ίδια κεφάλαια, με δείκτη P/E 9,1 και PEG 0,84. Σύμφωνα με την έκθεση, η Eurobank προσφέρει έναν ιδιαίτερα ελκυστικό συνδυασμό ποιότητας, υψηλής κερδοφορίας και εύλογης αποτίμησης, χάρη στο διαφοροποιημένο επιχειρηματικό μοντέλο, το ισχυρό ιστορικό εκτέλεσης και τη συνεχή ανάπτυξη δραστηριοτήτων που παράγουν προμήθειες.

Εθνική Τράπεζα: Η Piraeus Securities προβλέπει ROTE 16,5%, διανομή του 75% των κερδών και συνολικές αποδόσεις προς τους μετόχους ίσες με το 24,7% της χρηματιστηριακής αξίας. Η μετοχή διαπραγματεύεται με δείκτη P/TBVPS 1,6, P/E 9,7 και PEG 1,0. Η χρηματιστηριακή εκτιμά ότι η Εθνική διαθέτει απλό επιχειρηματικό μοντέλο και ελκυστικό προφίλ κινδύνου-απόδοσης, αν και η αποτίμησή της αντανακλά ήδη σε μεγάλο βαθμό τις προοπτικές ανάπτυξής της.

Ευρωπαϊκές Τράπεζες

Τράπεζα Πειραιώς: Με βάση τους στόχους του επιχειρηματικού σχεδίου, προβλέπεται ROTE 16,5%, διανομή 55%-60% των κερδών και συνολική χρηματική απόδοση προς τους μετόχους ίση με το 19% της χρηματιστηριακής αξίας. Η μετοχή αποτιμάται στις 1,4 φορές τα ενσώματα ίδια κεφάλαια, με P/E 9,1 και PEG 0,93. Η Piraeus Securities υπογραμμίζει ότι η Τράπεζα Πειραιώς ξεχωρίζει για τη φιλόδοξη στρατηγική ανάπτυξης και τη δυναμική επέκταση των δραστηριοτήτων της. Παρά τη σημαντική άνοδο της μετοχής, η επιτυχής ενσωμάτωση της Εθνικής Ασφαλιστικής και η συνέχιση της αναπτυξιακής στρατηγικής θα μπορούσαν να δημιουργήσουν περαιτέρω περιθώρια αναβάθμισης της αποτίμησης.

Τράπεζα Κύπρου: Η χρηματιστηριακή προβλέπει ROTE 18,3%, ποσοστό διανομής 80%-100% των κερδών και συνολική χρηματική απόδοση προς τους μετόχους ίση με το 27,9% της χρηματιστηριακής αξίας. Η μετοχή διαπραγματεύεται με δείκτη P/TBVPS 1,8 και P/E 9,9. Σύμφωνα με την ανάλυση, η επενδυτική περίπτωση της Κύπρου βασίζεται κυρίως στις υψηλές επιστροφές κεφαλαίου προς τους μετόχους, χαρακτηριστικό που φαίνεται να έχει ήδη ενσωματωθεί σε μεγάλο βαθμό στην αποτίμηση της μετοχής.

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ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
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