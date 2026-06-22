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Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο είναι ο νέος Brand Ambassador της Amita

Η Amita και ο Γιάννης Αντετοκούνμπο θα παρουσιάσουν μία νέα, δυναμική 360ο επικοινωνιακή καμπάνια

Τρόφιμα – ποτά 22.06.2026, 19:37
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Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο είναι ο νέος Brand Ambassador της Amita
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Τη νέα στρατηγική συνεργασία της με τον Έλληνα διεθνή καλαθοσφαιριστή και παίκτη του ΝΒΑ, Γιάννη Αντετοκούνμπο, ο οποίος αναλαμβάνει τον ρόλο του Brand Ambassador ανακοίνωσε η Amita της Coca-Cola Τρία Έψιλον. Αυτή η συνύπαρξη έρχεται να ενώσει ένα ιστορικό brand χυμού με έναν αθλητή-σύμβολο παγκόσμιας εμβέλειας, με κοινά σημεία αναφοράς: τη φροντίδα, την αυθεντικότητα, την εμπιστοσύνη, την οικειότητα, τη συνέπεια στον χρόνο και τον σεβασμό σε όλα εκείνα που μας έδωσαν ταυτότητα μέσα στα χρόνια.

Μια διαχρονική σχέση που βασίζεται στη φροντίδα και την κληρονομιά.

Για 43 χρόνια, η Amita είναι παρούσα στα πρωινά μας, στα διαλείμματα, στα οικογενειακά τραπέζια και στις καθημερινές μας στιγμές. Δεν πρόκειται για μία απλή ιστορία νοσταλγίας, αλλά για μια ζωντανή κληρονομιά. Είναι οι γεύσεις και οι αναμνήσεις που κουβαλάμε μέσα μας, οι οποίες μας θυμίζουν από πού ξεκινήσαμε και μας συνοδεύουν σε κάθε στάδιο της ζωής μας καθώς εξελισσόμαστε.

Η συνεργασία αυτή βασίζεται σε μία κοινή φιλοσοφία που αναδεικνύει τη σημασία των αυθεντικών στιγμών και της σταθερής παρουσίας. Ο Γιάννης αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα μίας πορείας συνεχούς εξέλιξης, από τα πρώτα του βήματα στην Αθήνα έως την παγκόσμια καταξίωση. Η προσωπική του διαδρομή είναι βαθιά συνδεδεμένη με τις ρίζες, τη μνήμη και τη συνέπεια στον χρόνο. Μέσα από τις ιστορίες που μοιράζεται για τα παιδικά του χρόνια, αναδεικνύεται η αξία της φροντίδας που κρύβεται στις μικρές, καθημερινές χειρονομίες που διαμόρφωσαν τον χαρακτήρα του: έναν άνθρωπο που νοιάζεται βαθιά για την οικογένειά του, τους φίλους του, τα αγαπημένα του πρόσωπα και την ευρύτερη κοινότητα. Μέσα από αυτή τη σύνδεση, η Amita αναδεικνύει ότι η κληρονομιά είναι κάτι βαθιά προσωπικό: είναι οι άνθρωποι, τα μέρη, οι αξίες και οι στιγμές που μας διαμορφώνουν καθώς προχωράμε στη ζωή.

Συνεργασία με Κοινωνικό Αποτύπωμα

Σε αυτό το πλαίσιο, η Amita και ο Γιάννης Αντετοκούνμπο θα παρουσιάσουν μία νέα, δυναμική 360ο επικοινωνιακή καμπάνια, εμπνευσμένη από τις κοινές τους αξίες. Πρόκειται για μία καμπάνια που θα μας θυμίσει ότι η πραγματική φροντίδα έρχεται από όσους μας αγαπούν πραγματικά και μένει χαραγμένη μέσα στην ταυτότητά μας.

Παράλληλα, η Amita, μεταξύ άλλων, στήριξε έμπρακτα την κοινωνική προσφορά της οικογένειας Αντετοκούνμπο, αναλαμβάνοντας τη χορηγία του CAFF Family Day x Desmos στην Αθήνα. Πρόκειται για μία πρωτοβουλία με στόχο την ενδυνάμωση των οικογενειών που βρίσκονται σε ανάγκη μέσα από μία ημέρα γεμάτη αθλητισμό και δραστηριότητες για μικρούς και μεγάλους.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο δήλωσε από την πλευρά του: «Είμαι πολύ χαρούμενος για αυτή τη συνεργασία με την Amita, ένα brand που έχει χτίσει έναν σταθερό και αυθεντικό δεσμό με τους Έλληνες καταναλωτές. Η Amita δεν αποτελεί απλώς μία μάρκα με μακρά πορεία στην ελληνική αγορά· είναι κομμάτι των αναμνήσεων και της καθημερινότητας πολλών γενεών. Αυτή η φιλοσοφία με εκφράζει βαθιά, γιατί πιστεύω πως η πραγματική αξία δημιουργείται μέσα από τη συνέπεια, την αυθεντικότητα και τις σχέσεις ζωής που αναπτύσσουμε με τους ανθρώπους».

Η Διονυσία Σιμάτου, CCH Brands Marketing Director της Coca-Cola Τρία Έψιλον, δήλωσε σχετικά: «Με μεγάλη χαρά καλωσορίζουμε τον Γιάννη Αντετοκούνμπο στην οικογένεια της Amita. Ο Γιάννης ξεχωρίζει διεθνώς για τα σπουδαία αθλητικά του επιτεύγματα και την εργατικότητά του. Τα γνωρίσματα αυτά εμπνέουν και ταυτίζονται με τη φιλοσοφία της Amita. Μαζί, συνεχίζουμε να ανεβάζουμε τον πήχη και να εμπνέουμε τις επόμενες γενιές».

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