Γιώργος Στάσσης: «Δεσμευόμαστε να ξεκλειδώνουμε νέες ευκαιρίες ανάπτυξης»

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Τη σαφή δέσμευση της διοίκησης της ΔΕΗ προς τους μετόχους να ξεκλειδώνει νέες ευκαιρίες ανάπτυξης έδωσε ο Γιώργος Στάσσης, πρόεδρος και CEO του ελληνικού ενεργειακού Ομίλου.

Ο Γιώργος Στάσσης μιλώντας στην ετήσια τακτική γενική συνέλευση των μετόχων στάθηκε στην επιτυχημένη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της ΔΕΗ κατά 4,25 δισ. ευρώ αλλά και στους στόχους που θέτει το νέο στρατηγικό σχέδιο έως το 2030 και ύψους 24 δισ. ευρώ.

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Νέες ευκαιρίες ανάπτυξης βλέπει ο Γιώργος Στάσσης

Ο Γιώργος Στάσσης απευθυνόμενος στους μετόχους τόνισε: «Το 2019 ξεκινησαμε να μεταμορφωνουμε τη ΔΕΗ. Σήμερα ο Όμιλος είναι ισχυρός παίκτης και ηγείται της ενεργειακής μετάβασης στη Κεντρική και Νοτιοανατολικη Ευρώπη. Το 2025 οι επενδύσεις μας ανήλθαν στα 2,8 δις ευρώ, αυξήσαμε τα EBITDA πάνω από 2 δισ. ευρώ και πετύχαμε αύξηση κατά 1,7 γιγαβατ την παραγωγή ΑΠΕ. Με το νέο στρατηγικό σχέδιο ανοίγεται μία νάα προοπτική ανάπτυξης με τη δραστηριοποίηση της ΔΕΗ στα data centers. Άμεση δεσμευση μας είναι να ξεκλιδώνουμε νέες ευκαιρίες ανάπτυξης», τόνισε ο Γιώργος Στάσσης.

Ο μετασχηματισμός είναι πραγματικότητα. Εξελιχθήκαμε σε διεθνή παίκτη με δραστηριότητα σε πέντε χώρες. Υπερδιπλασιάσαμε την εγκατεστημένη ισχύ των ΑΠΕ, η ΔΕΗ απαλλάσσεται από τον λιγνίτη και διπλασιάζεται η ρυθμιζόμενη περιουσιακή βάση των δικτύων διανομής (ΔΕΔΔΗΕ), τόνισε ο Γιώργος Στάσσης

Ο Γιώργος Στάσσης για τον μετασχηματισμό της ΔΕΗ

Ο Γιώργος Στάσσης τόνισε ότι ο μετασχηματισμός του Ομίλου ΔΕΗ συνεχίζεται με ισχυρή δυναμική. Σύμφωνα με τον ίδιο το 2025 επιτυγχάνονται οι στόχοι και υπογράμμισε ότι το επιχειρηματικό σχέδιο παράγει αξία.

Ο Γιώργος Στάσσης έδωσε ιδιαίτερη βαρύτητα στο γεγονός πώς η ελληνική εισηγμένη πετυχαίνει ισχυρή περιφερειακή ανάπτυξη. Σημείωσε ότι το 2026 θα είναι ορόσημο για τη ΔΕΗ καθώς η εταιρεία θα απαλλαγεί από τον λιγνίτη και μάλιστα νωρίτερα από άλλους ευρωπαϊκούς Ομίλους.

Υπογράμμισε δε, ότι τα EBITDA άνω των 2 δισ. ευρώ το 2025 και οι επενδύσεις 2,8 δισ. ευρώ αντανακλά το καθετοποιημένο μοντέλο του Ομίλου.

Οι αποδόσεις στους μετόχους

Ο πρόεδρος και CEO της ΔΕΗ τόνισε ότι από την προηγούμενη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου του 2021 ετέθη ο στόχος ώστε ο Όμιλος να να μετασχηματιστεί: «Ο μετασχηματισμός είναι πραγματικότητα. Εξελιχθήκαμε σε διεθνή παίκτη με δραστηριότητα σε πέντε χώρες. Υπερδιπλασιάσαμε την εγκατεστημένη ισχύ των ΑΠΕ, η ΔΕΗ απαλλάσσεται από τον λιγνίτη και διπλασιάζεται η ρυθμιζόμενη περιουσιακή βάση των δικτύων διανομής (ΔΕΔΔΗΕ)».

Σύμφωνα με τον ίδιο από τον Ιούλιο του 2019 η απόδοση της μετοχής της ΔΕΗ έφτασε στο 214% και από το 2021 η απόδοση ξεπερνά το 800% έναντι του αντίστοιχου ευρωπαϊκού δείκτη των utilities.

Μοναδική επιτυχία η ΑΜΚ, λέει ο Γιώργος Στάσσης

Ο Γιώργος Στάσσης τόνισε ότι «για το 2026 συνεχίζουμε δυναμικά το πλάνο μας και εξελίσσουμε τη ΔΕΗ σε περιφερειακό παίκτη». Αναφέρθηκε στην κοινή εταιρεία με τη Vodafone, ενώ στάθηκε στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου του Μαίου λέγοντας ότι σημείωσε «μοναδική επιτυχία. Η υπερκάλυψη πάνω από τέσσερις φορές αποτελεί ξεκάθαρη ένδειξη επενδυτικής έμπιστοσύνης, ενώ η κεφαλαιοποίηση της ΔΕη βρίσκεται στα 13 δισ. ευρώ.

Ο ίδιος τόνισε τη σημασία της αναβάθμισης της ΔΕΗ από τον οίκο S&P.

Οι στόχοι της επέκτασης της ΔΕΗ

Ο Γιώργος Στάσσης μίλησε για την επέκταση της ΔΕΗ στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη: «Η Ευρώπη έχει ανάγκη από νέα ενέργεια. Η ΔΕΗ κινείται σε τρεις άξονες:

Επιταχύνουμε τις επενδύσεις σε Ελλάδα και Ρουμανία με ανάπτυξη στις ΑΠΕ και την ευέλικτη παραγωγή

Επεκτείνουμε τις δραστηριότητες μας σε Πολωνία Σλοβακία και Ουγγαρία. Η περιοχή έχει ανάγκη από υψηλότερες επενδύσεις και ανάπτυξη ΑΠΕ.

Μπαίνουμε δυναμικά στα data centers. Η πρώτη φάση αναμένεται να λειτουργσει το 2028

Ο κ. Στάσσης τόνισε ότι το νέο πλάνο με επενδύσεις ύψους 24 δισ. ευρώ έως το 2030. Το μισό ποσό, σύμφωνα με τον ίδιο θα διανεμηθεί στην Ελλάδα και το υπόλοιπο μεταξύ των άλλων περιοχών.

Για το 2030 οι στόχοι είναι η εγκατεστημένη ισχύς των ΑΠΕ να ανέβει στα 19 GW και η ρυθμιζόμενη περιουσιακή βάση των δικτύων στα 7,3 δισ. ευρώ. Ο ίδιος υπογράμμισε ότι η ΔΕΗ δραστηριοποιείται και σε νέους κλάδους, όπως τα data centers, ενώ επανέλαβε τους στόχους για EBITDA 4,6 δισ. ευρώ το 2030 από 2 δισ. ευρώ το 2025 και τριπλασιασμό των καθαρών κερδών στα 1,5 δισ. ευρώ με αυξανόμενες αποδόσεις για τους μετόχους. Το μέρισμα σύμφωνα με τον πρόεδρο και CEO της ΔΕΗ θα ανέλθει στα 1,40 ευρώ ανά μετοχή το 2030 από 0,60 ευρώ σήμερα.

Το μέρισμα

Τέλος η ΓΣ των μετόχων ενέκρινε τη διανομή μερίσματος συνολικού μικτού ποσού 0,60 ευρώ ανά μετοχή. Το ανωτέρω ποσό έχει υπολογιστεί λαμβάνοντας υπόψη τις ίδιες μετοχές που κατέχει η εταιρεία, οι οποίες δεν δικαιούνται μερίσματος.

Οι ημερομηνίες για την καταβολή του μερίσματος είναι οι εξής: