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Καφούνης: Άμεση επαναφορά της απαλλαγής διοδίων για τις επιχειρήσεις της Θράκης

Τι αναφέρει στην επιστολή του προς την πολιτική ηγεσία του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών ο πρόεδρος της ΕΣΕΕ Σταύρος Καφούνης

Business 22.06.2026, 17:22
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Καφούνης: Άμεση επαναφορά της απαλλαγής διοδίων για τις επιχειρήσεις της Θράκης
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Την άμεση επαναφορά του μέτρου απαλλαγής διοδίων για τις επιχειρήσεις της Θράκης ζητά η ΕΣΕΕ με επιστολή που απέστειλε ο πρόεδρος της Σταύρος Καφούνης προς τον υπουργό Υποδομών και Μεταφορών κ. Χρίστο Δήμα και τον αναπληρωτή υπουργό κ. Γιώργο Κώτσηρα, επισημαίνοντας ότι η κατάργησή του αυξάνει σημαντικά το λειτουργικό και μεταφορικό κόστος των τοπικών επιχειρήσεων και δημιουργεί νέα εμπόδια στην αναπτυξιακή προοπτική της περιοχής.

Στην επιστολή εκφράζεται η πλήρης στήριξη της Συνομοσπονδίας στο σχετικό αίτημα της Ομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας Θράκης (ΟΕΕΘ), ενώ υπογραμμίζεται ότι η κατάργηση, στην πράξη, της απαλλαγής διοδίων μετά την παραχώρηση της διαχείρισης της Εγνατίας Οδού στερεί από την τοπική αγορά ένα σημαντικό εργαλείο στήριξης.

Καφούνης: Zητούμενο η στήριξη της επιχειρηματικότητας στις ακριτικές περιοχές

Η ΕΣΕΕ τονίζει ότι η απαλλαγή διοδίων δεν αποτελούσε προνομιακή μεταχείριση, αλλά ένα εύλογο μέτρο αντιστάθμισης των γεωγραφικών και λειτουργικών μειονεκτημάτων μιας ακριτικής Περιφέρειας με αυξημένες ανάγκες μετακίνησης και μεγάλες αποστάσεις από τα κύρια εμπορικά και διοικητικά κέντρα της χώρας. Η επιπλέον αυτή επιβάρυνση αυξάνει το κόστος διακίνησης αγαθών, περιορίζει την ανταγωνιστικότητα της τοπικής αγοράς και λειτουργεί ανασταλτικά για την ανάπτυξη και τις επενδύσεις στην περιοχή.

Όπως αναφέρει ο πρόεδρος της ΕΣΕΕ κ. Σταύρος Καφούνης, «η στήριξη της επιχειρηματικότητας στις ακριτικές περιοχές δεν μπορεί να αποτελεί μόνο διακηρυγμένο στόχο, αλλά πρέπει να αποτυπώνεται σε συγκεκριμένες πολιτικές που ενισχύουν την ανταγωνιστικότητα και την αναπτυξιακή δυναμική τους. Η απαλλαγή διοδίων για τη Θράκη ήταν ένα ουσιαστικό μέτρο αντιστάθμισης των ιδιαίτερων γεωγραφικών συνθηκών της περιοχής και συνέβαλλε στη συγκράτηση του λειτουργικού κόστους των επιχειρήσεων».

«Η πολιτεία οφείλει να προχωρήσει άμεσα στις αναγκαίες νομοθετικές ή διοικητικές παρεμβάσεις για την επαναφορά του μέτρου, προκειμένου να αποφευχθεί η περαιτέρω επιβάρυνση της τοπικής οικονομίας. Η διατήρηση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων της Θράκης αποτελεί βασική προϋπόθεση για την ενίσχυση της περιφερειακής ανάπτυξης, της απασχόλησης και της κοινωνικής συνοχής σε μια περιοχή με ιδιαίτερη εθνική και οικονομική σημασία», σημειώνει ο κ. Σταύρος Καφούνης.

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