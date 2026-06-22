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Η Ευρώπη βρίσκεται αντιμέτωπη με ένα ακόμη σοβαρό κύμα καύσωνα μέσα σε λιγότερο από έναν μήνα, με τους επιστήμονες να κρούουν και πάλι τον κώδωνα του κινδύνου. Όπως τονίζουν, η κατάσταση αντανακλά μια ευρύτερη τάση, με τα κύματα καύσωνα στην Ευρώπη να γίνονται πιο συχνά και έντονα λόγω της κλιματικής αλλαγής. Κάτι που εντείνει την ανησυχία ότι βαίνουμε προς ένα πολύ θερμό καλοκαίρι.

Σε ανάρτησή του, ο γνωστός μετεωρολόγος, Σάκης Αρναούτογλου, επισημαίνει πως αυτό που το 2014 παρουσιαζόταν ως ένα κλιματικό σενάριο για το 2050, σήμερα αποτελεί πρόγνωση καιρού για τις 22 Ιουνίου 2026.

«Θερμοκρασίες επιπέδου «2050» ήδη από τον Ιούνιο του 2026!! Από υποθετικό δελτίο καιρού του 2050 στην πρόγνωση της 22ας Ιουνίου 2026» αναφέρει.

«Το 2014, η γαλλική τηλεόραση παρουσίασε ένα υποθετικό δελτίο καιρού για τις 18 Αυγούστου 2050. Έναν χάρτη που τότε πολλοί θεώρησαν υπερβολικό, ίσως ακόμη και απίθανο. Παρίσι 40°C, κεντρική Γαλλία πάνω από 40°C, νότια Γαλλία έως 43°C.

Δώδεκα χρόνια αργότερα, η πρόγνωση για τη Δευτέρα 22 Ιουνίου 2026 εμφανίζει σε μεγάλο μέρος της χώρας θερμοκρασίες που πλησιάζουν ή και φτάνουν εκείνα τα επίπεδα», εξηγεί, επισυνάπτοντας δύο χάρτες:

Αρναούτογλου: Το κλιματικό σενάριο για το 2050, αποτελεί πρόγνωση καιρού για τον Ιούνιο του 2026

Ο κ. Αρναούτογλου συνεχίζει: «Όχι, οι δύο χάρτες δεν είναι ίδιοι. Η γεωγραφική κατανομή διαφέρει. Όμως η θερμική κλίμακα που παρουσιαζόταν τότε ως πιθανό σενάριο για το 2050, εμφανίζεται ήδη σήμερα σε πολλές περιοχές της Γαλλίας.

Και ίσως το πιο εντυπωσιακό στοιχείο είναι ότι στα δυτικά παράλια της Γαλλίας, τα οποία παραδοσιακά δροσίζονται από την επίδραση του Ατλαντικού Ωκεανού, οι αυριανές θερμοκρασίες προβλέπεται να είναι ακόμη υψηλότερες από εκείνες που εμφάνιζε ο χάρτης του 2050. Περιοχές που το 2014 παρουσιάζονταν με 26–30°C, αύριο (σ.σ σήμερα Δευτέρα) αναμένεται να φτάσουν τους 37–41°C.

Δεν μιλάμε για τα μέσα Αυγούστου. Μιλάμε για τις 22 Ιουνίου.

Πριν από 12 χρόνια παρουσιαζόταν ως μια πιθανή εικόνα του κλίματος του 2050. Σήμερα αποτελεί πρόγνωση για την Δευτέρα».