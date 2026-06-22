 
array(5) {
  ["ai_cats"]=>
  array(0) {
  }
  ["ai_subcats"]=>
  array(0) {
  }
  ["ai_tone"]=>
  NULL
  ["ai_dv_cat1"]=>
  NULL
  ["ai_dv_cat2"]=>
  NULL
}

ΠΟΜΙΔΑ: Πλέγμα 5 μέτρων για να αυξηθεί η προσφορά ακινήτων

Σε μάστιγμα έχει εξελιχθεί η έλλειψη προσφοράς κατοικιών για μακροχρόνια μίσθωση, με τα ενοίκια για όσα διατίθενται να μην πέφτουν από τα δυσθεώρητα ύψη στα οποία έχουν φτάσει τα τελευταία χρόνια. Το τελευταίο πρόγραμμα «Ανακαινίζω – Νοικιάζω» που ξεκίνησε την προηγούμενη εβδομάδα αποσκοπεί στο να «πέσουν» στην αγορά περίπου 20.000 κατοικίες, ωστόσο η ζήτηση είναι […]

Ακίνητα 22.06.2026, 10:05
Σχολιάστε
ΠΟΜΙΔΑ: Πλέγμα 5 μέτρων για να αυξηθεί η προσφορά ακινήτων
Newsroom

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Σε μάστιγμα έχει εξελιχθεί η έλλειψη προσφοράς κατοικιών για μακροχρόνια μίσθωση, με τα ενοίκια για όσα διατίθενται να μην πέφτουν από τα δυσθεώρητα ύψη στα οποία έχουν φτάσει τα τελευταία χρόνια.

Το τελευταίο πρόγραμμα «Ανακαινίζω – Νοικιάζω» που ξεκίνησε την προηγούμενη εβδομάδα αποσκοπεί στο να «πέσουν» στην αγορά περίπου 20.000 κατοικίες, ωστόσο η ζήτηση είναι πολύ μεγαλύτερη, καθώς σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία η έλλειψη ξεπερνάει τα 180.000 σπίτι.

Σε αυτό το πλαίσιο η ΠΟΜΙΔΑ υποβάλλει ένα πλέγμα προτάσεων προκειμένου να ενθαρρυνθούν οι ιδιοκτήτες να διαθέσουν προς ενοικίαση σπίτια που κρατούν κλειστά. Οπως επισημαίνει, το πρωταρχικό ζητούμενο στην σημερινή πραγματικότητα των μισθώσεων κατοικιών, που ορθά αναδεικνύεται ως πρώτη προτεραιότητα της Εθνικής Στρατηγικής για τη στέγαση, είναι η υιοθέτηση και εφαρμογή μέτρων που να «ανοίγουν τα σπίτια», να αυξήσουν δηλαδή την προσφορά τους στην αγορά των μισθώσεων, γεφυρώνοντας δηλαδή το σημερινό χάσμα μεταξύ της συνεχώς μειούμενης προσφοράς και της συνεχώς αυξανόμενης ζήτησης κατοικιών, γιατί μόνον αυτό μπορεί να εξισορροπήσει τα ενοίκιά τους.

Πιο συγκεκριμένα, η ΠΟΜΙΔΑ προτείνει:

  1. Επέκταση της τριετούς απαλλαγής από το φόρο εισοδήματος από νέες μισθώσεις κύριας κατοικίας, για κάθε κατοικία που είναι σήμερα ξενοίκιαστη για οποιοδήποτε λόγο (νεόδμητη, ανακαινισμένη, νεοαποκτηθείσα, ιδιοκατοικούμενη, δωρεάν παραχωρημένη και κάθε είδους Νομικών Προσώπων). Η ρύθμιση αυτή θα φέρει τεράστιο αριθμό ξενοίκιαστων κατοικιών στην αγορά, με μηδαμινή απώλεια δημοσίων εσόδων, διότι από αυτά σήμερα δεν εισπράττεται απολύτως τίποτε!
  2. Νομοθέτηση της δυνατότητας μονομερούς διαίρεσης διαμερισμάτων μεγάλου εμβαδού σε μικρότερα διαμερίσματα, ακόμη και όταν αυτό απαγορεύεται από τον κανονισμό της πολυκατοικίας.
  3. Περαιτέρω μείωση όλων των φορολογικών συντελεστών εισοδήματος μισθωμάτων.
  4. Μείωση του ΦΠΑ για υλικά και εργασίες λειτουργικής και ενεργειακής αναβάθμισης κατοικιών στο 12% και βελτίωση των όρων επιστροφής φόρου εισοδήματος λόγω δαπανών αναβάθμισης κτιρίων, εντός τριετίας (αντί 5ετίας) και έως το 50% των δαπανών για υλικά (αντί του 25%).
  5. Έναρξη λειτουργείας της εφαρμογής αξιολόγησης της φερεγγυότητας των υποψήφιων ενοικιαστών από τη Γενική Γραμματεία Χρηματοπιστωτικού Τομέα και Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, ώστε οι ιδιοκτήτες να μην διστάζουν λεπτό να «ανοίξουν» τα σπίτια τους σε κάθε ενοικιαστή που σέβεται τις υποχρεώσεις του.

Ούτε συζήτηση για πλαφόν στα ενοίκια

Επίσης, η ΠΟΜΙΔΑ χαιρετίζει  με την ανακοίνωσή της την πρόσφατη αποσαφήνιση από το υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας ότι η κυβέρνηση δεν εξετάζει και δεν προτίθεται να προχωρήσει σε οποιαδήποτε μορφή διοικητικού καθορισμού ή πλαφόν στα μισθώματα κατοικιών, εξηγώντας μάλιστα τους λόγους που το επιβάλλουν, και τη δήλωση ότι «η αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης απαιτεί διαρθρωτικές παρεμβάσεις που αυξάνουν το διαθέσιμο στεγαστικό απόθεμα και όχι διοικητικό καθορισμό τιμών».

Ενώ το  Σχέδιο Εθνικής Στρατηγικής περιέχει σωρεία θετικών προτάσεων για σημαντικά μέτρα τα οποία πράγματι θα συμβάλλουν στην αύξηση της προσφοράς κατοικιών για εκμίσθωση, φαίνεται έμμεσα να περιγράφει ταυτόχρονα και ένα μέτρο το οποίο αν παρ΄ελπίδα ισχύσει, αυτόματα θα ακυρώσει όλα τα άλλα: Την επιβολή αγορανομικού ελέγχου στα μισθώματα παλαιών και νέων μισθώσεων κατοικιών, εντοπισμένη μάλιστα στα παλαιά ακίνητα χαμηλής ενεργειακής κλάσης, που είναι και το μεγαλύτερο κομμάτι της αγοράς, η πλειοψηφία των οποίων ανήκουν κατά τεκμήριο σε ηλικιωμένους και οικονομικά ασθενέστερους μικροιδιοκτήτες, με τα εξής μοιραία αποτελέσματα:

  • Στις υφιστάμενες μισθώσεις, επειδή η αναγκαστική μείωση ή το «πάγωμα» ενοικίων θα συνδυαστεί εξ ορισμού με ποινικές ή και διοικητικές συνέπειες σε βάρος των ιδιοκτητών για τον εξαναγκασμό εφαρμογής του και εν συνεχεία με αναγκαστική παράταση της διάρκειάς τους, και έτσι θα εξελιχθεί σε πλήρες «Ενοικιοστάσιο», το οποίο αφότου νομοθετηθεί θα παρατείνεται επ΄αόριστον, με αποτέλεσμα την πλήρη εγκατάλειψη και απαξίωση των περιουσιακών στοιχείων από τους ιδιοκτήτες τους, και την μηδενική ανέγερση ή ανακαίνιση κατοικιών για εκμίσθωση.
  • Στις νέες μισθώσεις που θα πρέπει να συνάπτονται με εξ αρχής αγορανομικά ελεγχόμενο μίσθωμα, αναπόφευκτη συνέπεια θα είναι ότι, πέρα από την έντονη διστακτικότητα των ιδιοκτητών να εκμισθώνουν κατοικίες τους σε άγνωστα σ΄αυτούς άτομα, οι συμβαλλόμενοι θα οδηγούνται νομοτελειακά σε συμφωνίες για αναγκαστική απόκρυψη του τυχόν υπερβάλλοντος ποσού πέραν του «πλαφόν», ώστε να αποφύγουν τόσον τις ποινικές και άλλες συνέπειες όσο και τη φορολογική επιβάρυνση.  Έτσι πρώτα θύματα του νέου Ενοικιοστασίου θα είναι όχι μόνον τα νέα παιδιά και τα νέα ζευγάρια, αυτά ακριβώς που πρέπει να μπορούν να βρουν σπίτια και δεν θα βρίσκουν, αλλά και τα έσοδα του Κράτους…

«Επειδή λοιπόν το ζητούμενο είναι μέτρα που «να ανοίγουν τα σπίτια», και όχι «να τα κλείνουν»,  ζητούμε την άμεση απόσυρση της πρότασης αυτής από το κείμενο της διαβούλευσης, καθόσον και η απλή παραμονή της στο δημόσιο διάλογο αρκεί για να επαναφέρει αντανακλαστικά στη μνήμη των παλαιοτέρων την ποινική καταδίκη σε εξάμηνη φυλάκιση και τα βαριά πρόστιμα σε βάρος χιλιάδων ιδιοκτητών για υπέρβαση λίγων δραχμών από τη Νομοθετική Πράξη της 8.9.1978 για το «Θεμιτό Μίσθωμα» (1978 – 1984), την εν συνεχεία πολυετή (1984-1994)  δέσμευση των περιουσιών τους από τις αναγκαστικές παρατάσεις των μισθώσεων και παλαιότερα, την πλήρη απαξίωση των περιουσιών από το  κατοχικό ενοικιοστάσιο (1940-1965), ανατριχιαστικές μνήμες που μόνον επιφυλακτικότητα θα δημιουργήσουν απέναντι στο αναγκαίο “άνοιγμα” των κατοικιών στη μακροχρόνια μίσθωση», τονίζει η ΠΟΜΙΔΑ.

Σχετικά άρθρα:
Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
economy
ΠΟΜΙΔΑ: Πλέγμα 5 μέτρων για να αυξηθεί η προσφορά ακινήτων
Ακίνητα

Τι προτείνει η ΠΟΜΙΔΑ για να ανοίξουνη κλειστά διαμερίσματα
Πολεοδομίες: 5.305 καταγγελίες στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και 15.394 στον Συνήγορο του Πολίτη το 2024 [πίνακες]
Ακίνητα

Κύμα καταγγελιών για πολεοδομίες - Τα κενά [πίνακες]
Παπαθανάσης: Σε πληγέντες δήμους 142,969 εκατ. ευρώ για φυσικές καταστροφές
Economy

Παπαθανάσης: Σε πληγέντες δήμους 142,969 εκατ. ευρώ για φυσικές καταστροφές
PosoKanei: Πώς αντιδρά η αγορά στην πλατφόρμα σύγκρισης τιμών
Economy

Πώς αντιδρά η αγορά στο PosoKanei
Ελληνική οικονομία: Η επόμενη πίστα ίσως…καθυστερήσει
Economy

Η επόμενη πίστα για την ελληνική οικονομία ίσως...καθυστερήσει
Ανακαινίζω 2026: Ποιες κατοικίες αφορά, το ύψος της επιδότησης
Ακίνητα

Ανακαινίζω 2026: Ποιες κατοικίες αφορά, το ύψος της επιδότησης

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Danone κατά Chobani και πόλεμος στο γιαούρτι για τις πρωτεΐνες
World

Ο πόλεμος του γιαουρτιού - Danone vs Chobani για μια... χούφτα πρωτεΐνες

Η Danone άσκησε αγωγή κατά της Chobani αυτή την εβδομάδα σχετικά με ισχυρισμούς για την περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες

Δημήτρης Σταμούλης
Fed: Τι αποκαλύπτει η κουκκίδα που λείπει
World

Τι αποκάλυψε η κουκκίδα που έλειπε στη Fed

Τι δείχνει το dot plot και ποιο το μέλλον του υπό το νέο πρόεδρο της Fed, Κέβιν Γουόρς

Τζούλη Καλημέρη
Πλούσιοι: Εγκαταλείπουν τη Γαλλία και τη Βρετανία και έρχονται Ελλάδα
World

Οι πλούσιοι της Ευρώπης μετακομίζουν και «ψηφίζουν» Ελλάδα

Με ποια κριτήρια οι πλούσιοι επιλέγουν να μετακινηθούν μαζί με... τα λεφτά τους - Παγκόσμια αναδιάταξη δείχνει πρόσφατη μελέτη

Μελίνα Ζιάγκου
Συντάξεις: Ανοίγει ο δρόμος για τη χορήγησή τους «μέσα σε έναν μήνα»
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Χορήγηση συντάξεων «μέσα σε έναν μήνα»

Για τις συντάξεις προχωρά η ψηφιοποίηση ολόκληρου του αρχείου της ασφαλιστικής ισχορίς των παλαιών ασφαλισμένων

Κώστας Παπαδής
Mπλούμπεργκ: Οπλίζει το πράσινο λόμπι για την καταπολέμηση των πετρελαϊκών συμφερόντων
World

Ο Μπλούμπεργκ οπλίζει το πράσινο λόμπι - «Πόλεμος» κατά ορυκτών καυσίμων

Ο Μπλούμπεργκ θα προσφέρει 285 εκατ. δολ. για τη στήριξη της ανάπτυξης των ΑΠΕ μέσω της άμεσης χρηματοδότησης βιομηχανικών ενώσεων,

Δημήτρης Σταμούλης
Τραμπ: Η άγνωστη αυτοκρατορία που αξίζει σχεδόν 1 δισ.
World

Το «πράσινο» χρυσωρυχείο του Τραμπ

Με γήπεδα σε τρεις ηπείρους και νέες επενδύσεις, η αυτοκρατορία γκολφ του Τραμπ παραμένει βασικός πυλώνας της περιουσίας του

Νατάσα Σινιώρη
ΔΕΘ 2026: Τα μέτρα και η προεκλογική εξίσωση του Μαξίμου
Economy

Τα μέτρα της ΔΕΘ και η προεκλογική εξίσωση του Μαξίμου

Το πακέτο μέτρων για την ΔΕΘ 2026, που πρέπει να φανεί στην τσέπη των Ελλήνων και να μην μπει στο μάτι των Βρυξελλών, εξετάζει ο πρωθυπουργός

Αλέξανδρος Κλώσσας
Ελληνική οικονομία: Ανάπτυξη με «πήλινα πόδια»; – Οι αδυναμίες της Ελλάδας
Economy

Ανάπτυξη με «πήλινα πόδια»; – Οι αδυναμίες της ελληνικής οικονομίας

Η επιβράδυνση της κατανάλωσης, η εξάρτηση από τους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και η υποχώρηση της ανταγωνιστικότητας

Γιάννης Αγουρίδης
Περισσότερα από Ακίνητα
ΠΟΜΙΔΑ: Πλέγμα 5 μέτρων για να αυξηθεί η προσφορά ακινήτων
Ακίνητα

Τι προτείνει η ΠΟΜΙΔΑ για να ανοίξουνη κλειστά διαμερίσματα

Σε μάστιγμα έχει εξελιχθεί η έλλειψη προσφοράς κατοικιών για μακροχρόνια μίσθωση, με τα ενοίκια για όσα διατίθενται να μην πέφτουν από τα δυσθεώρητα ύψη στα οποία έχουν φτάσει τα τελευταία χρόνια. Το τελευταίο πρόγραμμα «Ανακαινίζω – Νοικιάζω» που ξεκίνησε την προηγούμενη εβδομάδα αποσκοπεί στο να «πέσουν» στην αγορά περίπου 20.000 κατοικίες, ωστόσο η ζήτηση είναι […]

Παπαθανάσης: Σε πληγέντες δήμους 142,969 εκατ. ευρώ για φυσικές καταστροφές
Economy

Παπαθανάσης: Σε πληγέντες δήμους 142,969 εκατ. ευρώ για φυσικές καταστροφές

Η χρηματοδότηση αφορά στην υλοποίηση έργων αποκατάστασης ζημιών και ενίσχυσης κρίσιμων υποδομών που έχουν πληγεί από φυσικά φαινόμενα

PosoKanei: Πώς αντιδρά η αγορά στην πλατφόρμα σύγκρισης τιμών
Economy

Πώς αντιδρά η αγορά στο PosoKanei

Πολυεθνικές, ελληνικές βιομηχανίες και σούπερ μάρκετ τσεκάρουν… τις τιμές των προϊόντων τους με το PosoKanei

Δημήτρης Χαροντάκης
Ελληνική οικονομία: Η επόμενη πίστα ίσως…καθυστερήσει
Economy

Η επόμενη πίστα για την ελληνική οικονομία ίσως...καθυστερήσει

Δημόσιο χρέος, εξωτερικά ελλείμματα, γεωπολιτικοί κίνδυνοι και πολιτικές εξελίξεις εξακολουθούν να προβληματίζουν τους διεθνείς οίκους αξιολόγησης, κάτι που θα επηρεάσει την πιστοληπτική ικανότητα για την ελληνική οικονομία

Γιάννης Αγουρίδης
Ανακαινίζω 2026: Ποιες κατοικίες αφορά, το ύψος της επιδότησης
Ακίνητα

Ανακαινίζω 2026: Ποιες κατοικίες αφορά, το ύψος της επιδότησης

Ποιοι έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα «Ανακαινίζω»

Βιομηχανία: Οι κλάδοι με την ισχυρότερη παραγωγή
Βιομηχανία

Οι πρωταθλητές της ελληνικής βιομηχανίας [γραφήματα]

Πώς κινήθηκαν το 2025 οι κλάδοι που έχουν ιδιαίτερη βαρύτητα για την ελληνική οικονομία - Η εικόνα στην Ευρωζώνη

Μαρία Σιδέρη
Πλούσιοι: Εγκαταλείπουν τη Γαλλία και τη Βρετανία και έρχονται Ελλάδα
World

Οι πλούσιοι της Ευρώπης μετακομίζουν και «ψηφίζουν» Ελλάδα

Με ποια κριτήρια οι πλούσιοι επιλέγουν να μετακινηθούν μαζί με... τα λεφτά τους - Παγκόσμια αναδιάταξη δείχνει πρόσφατη μελέτη

Μελίνα Ζιάγκου
Latest News
ΠΟΜΙΔΑ: Πλέγμα 5 μέτρων για να αυξηθεί η προσφορά ακινήτων
Ακίνητα

Τι προτείνει η ΠΟΜΙΔΑ για να ανοίξουνη κλειστά διαμερίσματα

Σε μάστιγμα έχει εξελιχθεί η έλλειψη προσφοράς κατοικιών για μακροχρόνια μίσθωση, με τα ενοίκια για όσα διατίθενται να μην πέφτουν από τα δυσθεώρητα ύψη στα οποία έχουν φτάσει τα τελευταία χρόνια. Το τελευταίο πρόγραμμα «Ανακαινίζω – Νοικιάζω» που ξεκίνησε την προηγούμενη εβδομάδα αποσκοπεί στο να «πέσουν» στην αγορά περίπου 20.000 κατοικίες, ωστόσο η ζήτηση είναι […]

OK! Anytime Markets: Αύξηση τζίρου κατά 3,34% το 2025
Business

Έδαφος κερδίζει η OK! Anytime Markets - Αύξηση τζίρου κατά 3,34% το 2025

Το 2025 η OK! Anytime Markets επέκτεινε το δίκτυό της εκτός Αττικής, φτάνοντας πλέον τα 51 σημεία

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Ασιατικά χρηματιστήρια: Μικτά πρόσημα – Νέο ιστορικό υψηλό για τον Nikkei
Ασία

Μικτά πρόσημα στα ασιατικά - Νέο ιστορικό υψηλό για Nikkei

Ο ευρύτερος δείκτης Topix έκλεισε επίσης υψηλότερα, σημειώνοντας άνοδο 1,29%

NBG Securities για Cenergy: Στα 28,40 ευρώ ανεβάζει την τιμή στόχο
Business

NBG Securities για Cenergy: Στα 28,40 ευρώ ανεβάζει την τιμή στόχο

Η NBG Securities αυξάνει σημαντικά την τιμή-στόχο για τη μετοχή της Cenergy Holdings στα 28,40 ευρώ από 15,40 ευρώ προηγουμένως

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Φρούτα και Λαχανικά: Ιδρύθηκε Σύνδεσμος Επιχειρήσεων συσκευασίας και τυποποίησης
AGRO

Ιδρύθηκε Σύνδεσμος Επιχειρήσεων συσκευασίας και τυποποίησης φρούτων και λαχανικών

Στόχος του Συνδέσμου η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας για τα ελληνικά φρούτα και λαχανικά

Οι κυρώσεις για τις διαδικαστικές παραβάσεις του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας [άρθρο 53 Ν.5104/2024] [Μέρος 10ο]
Experts

Οι κυρώσεις για τις διαδικαστικές παραβάσεις του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας

Όσα πρέπει να γνωρίζετε

Γιώργος Α. Κορομηλάς
Πολεοδομίες: 5.305 καταγγελίες στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και 15.394 στον Συνήγορο του Πολίτη το 2024 [πίνακες]
Ακίνητα

Κύμα καταγγελιών για πολεοδομίες - Τα κενά [πίνακες]

Τι αποκαλύπτουν τα στοιχεία της BluPeak Estate Analytics για τις πολεοδομίες - Οι καθυστερήσεις και οι υποχρεώσεις

ΑΑΔΕ: Απλοποίηση χορήγησης φοροαπαλλαγής λόγω μετοικεσίας
Φορολογικά Νέα & Eιδήσεις

ΑΑΔΕ: Απλοποίηση χορήγησης φοροαπαλλαγής λόγω μετοικεσίας

Η επικαιροποίηση των οδηγιών στοχεύει στην πλήρη εναρμόνιση της διοίκησης με τις ανάγκες των πολιτών που επαναπατρίζονται

Παπαθανάσης: Σε πληγέντες δήμους 142,969 εκατ. ευρώ για φυσικές καταστροφές
Economy

Παπαθανάσης: Σε πληγέντες δήμους 142,969 εκατ. ευρώ για φυσικές καταστροφές

Η χρηματοδότηση αφορά στην υλοποίηση έργων αποκατάστασης ζημιών και ενίσχυσης κρίσιμων υποδομών που έχουν πληγεί από φυσικά φαινόμενα

Κίνα: Αντίποινα με νέους περιορισμούς σε αμερικανικές εταιρείες για τη «μαύρη λίστα» του Πενταγώνου
World

Αντίποινα από την Κίνα για τη «μαύρη λίστα» του Πενταγώνου

Τη Δευτέρα, το υπουργείο Εμπορίου της Κίνας ενέταξε 10 αμερικανικές βιομηχανίες στη λίστα ελέγχου εξαγωγών του

Αγορές: Ανακάμπτει ο χρυσός, σταθερό το δολάριο
Markets

Ανακάμπτει ο χρυσός, σταθερό το δολάριο

Ο χρυσός τη Δευτέρα ανέκαμψε από το χαμηλότερο επίπεδο άνω της μίας εβδομάδας που είχε καταγράψει στην τελευταία συνεδρίαση., με του traders να παραμένουν νευρικοί μετά της δηλώσεις Τραμπ και Τεχεράνης

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Πανελλαδικές 2026: Τα επαγγέλματα του μέλλοντος – Συμβουλές πριν τη συμπλήρωση του μηχανογραφικού
Κοινωνία

Τα επαγγέλματα του μέλλοντος – Συμβουλές πριν τη συμπλήρωση του μηχανογραφικού

Πώς ορίζεται η επιτυχία; Τι λέει ο Γεώργιος Δουκίδης, ομότιμος καθηγητής του ΟΠΑ, λίγο πριν βγουν οι βαθμολογίες για τις Πανελλαδικές 2026

Αλλαγή ώρας: Ξανά στο τραπέζι των συζητήσεων μεταξύ των χωρών μελών της ΕΕ
Κόσμος

Συζητούν πάλι για κατάργηση της αλλαγής ώρας στην ΕΕ

Η πρωτοβουλία έρχεται να αναζωπυρώσει μια ιστορία που ξεκίνησε με μεγάλες προσδοκίες, αλλά «πάγωσε» σε μεμονωμένα εθνικά «αγκάθια» και στην ευρωπαϊκή γραφειοκρατία

Τζίνα Μοσχολιού
Πετρέλαιο: Κάτω από τα 80 δολ. το Brent μετά τις ανακοινώσεις στην Ελβετία
Commodities

Κάτω από τα 80 δολ. το Brent μετά τις ανακοινώσεις στην Ελβετία

Πτώση σημείωσαν τη Δευτέρα οι τιμές του πετρελαίου, μετά την ολοκλήρωση των συνομιλιών μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν στην Ελβετία, όταν η Τεχεράνη δήλωσε ότι εξασφάλισε εξαιρέσεις για τις εξαγωγές πετρελαίου και πετροχημικών, με αποτέλεσμα να μετριαστούν οι ανησυχίες για έλλειψη προσφοράς στις παγκόσμιες αγορές. Το Brent υποχώρησε κατά 1,53 δολάρια, ή 1,90%, στα 79,04 δολάρια […]

ΑΑΔΕ: Πότε η μεταφορά σε κοινό λογαριασμό φορολογείται – Τι πρέπει να προσέξετε
Φορολογικά Νέα & Eιδήσεις

Πότε η μεταφορά σε κοινό λογαριασμό φορολογείται - Τα 5 SOS

Η ΑΑΔΕ εξαπολύει σαφάρι ελέγχων σε περισσότερες από 1.000 υποθέσεις μεταφοράς χρημάτων

Στενά του Ορμούζ: Περιορισμένη η «ορατότητα», μειώθηκαν οι διελεύσεις
Ποντοπόρος

Περιορισμένη η «ορατότητα» στο Ορμούζ, μειώθηκαν οι διελεύσεις

Η Windward κατέγραψε την Κυριακή 21 Ιουνίου, μόλις 12 διελεύσεις πλοίων από τα Στενά του Ορμούζ, έναντι 32 μια ημέρα πριν

Λάμπρος Καραγεώργος

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: [email protected], Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies