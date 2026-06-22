ΥπΑΑΤ: Ηλεκτρονική πλατφόρμα για τον εθνικό διάλογο της νέας ΚΑΠ

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Την έναρξη της λειτουργίας ηλεκτρονικής πλατφόρμας διαβούλευσης για τη διαμόρφωση των θέσεων για την Κοινή Αγροτική Πολιτική (ΚΑΠ) 2028–2034 ανακοίνωσε το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥπΑΑΤ).

Η ηλεκτρονική πλατφόρμα (https://diavoulefsi-kap-2028-2034.agrotikianaptixi.gr/) φιλοξενείται στον κόμβο του ΕΣΠΑ ΔΙΑΥΛΟΣ, και αποτελεί βασικό εργαλείο διαβούλευσης στο πλαίσιο του εθνικού διαλόγου για τη νέα ΚΑΠ 2028-2034, με τη συμμετοχή των μελών της Εταιρικής Σχέσης η οποία συστάθηκε, συγκροτήθηκε και λειτουργεί με απόφαση του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Η ενεργοποίηση της πλατφόρμας εντάσσεται στην ευρύτερη στρατηγική του ΥπΑΑΤ για τη διαμόρφωση πολιτικών για τη νέα ΚΑΠ

Η λειτουργία της πλατφόρμας δίνει τη δυνατότητα στα μέλη της Εταιρικής Σχέσης, να υποβάλλουν τις προτάσεις τους, συμβάλλοντας ενεργά στη διαμόρφωση των εθνικών θέσεων για τη νέα προγραμματική περίοδο. Παράλληλα περιλαμβάνει το σχετικό θεσμικό πλαίσιο, τα κείμενα προς διαβούλευση καθώς και το υποστηρικτικό υλικό των συνεδριάσεων της Εταιρικής Σχέσης και του Εθνικού Διαλόγου.

Η διαπραγμάτευση για τη νέα ΚΑΠ

«Η ενεργοποίηση της πλατφόρμας εντάσσεται στην ευρύτερη στρατηγική του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, για την ενίσχυση της συμμετοχής των ενδιαφερόμενων μερών, την αξιοποίηση της γνώσης και της εμπειρογνωμοσύνης τους και τη διαμόρφωση τεκμηριωμένων πολιτικών για τη νέα ΚΑΠ, συνεισφέροντας στην επιτυχή κατάρτιση του Εθνικού και Περιφερειακού Σχεδίου Εταιρικής Σχέσης (ΕΠΕΣ) της χώρας», επισημαίνεται.

Η διαπραγμάτευση για τη νέα ΚΑΠ, όπως αναφέρεται, αποτελεί ιστορικό ορόσημο για τη χώρα, καθώς ο εθνικός διάλογος με τους φορείς του αγροτικού χώρου μπορεί να θέσει τις βάσεις για ένα βιώσιμο και ανταγωνιστικό παραγωγικό πρότυπο στην ελληνική γεωργία.

Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων καλεί όλα τα μέλη της Εταιρικής Σχέσης να αναρτήσουν τις θέσεις τους για τα κείμενα διαβούλευσης, στην ηλεκτρονική πλατφόρμα, συμβάλλοντας με τις προτάσεις και την εμπειρία τους στη διαμόρφωση των εθνικών θέσεων για τη νέα ΚΑΠ.