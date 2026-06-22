Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Νευρικότητα εν μέσω πολιτικής αβεβαιότητας στη Βρετανία

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Με μικτά πρόσημα κινούνται σήμερα τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, καθώς οι επενδυτές αξιολογούν τα μηνύματα από τις ειρηνευτικές συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, αλλά και την πολιτική αβεβαιότητα στη Βρετανία, μετά τις πληροφορίες ότι ο πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ ενδέχεται να παραιτηθεί.

Οι δείκτες

Ειδικότερα, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 σημειώνει κέρδη 0,04% στις 635 μονάδες. Ο βρετανικός FTSE 100 υποχωρεί κατά 0,11% στις 10.352 μονάδες, ο γερμανικός DAX καταγράφει άνοδο 0,27% στις 25.052 μονάδες, ενώ ο γαλλικός CAC 40 κινείται χαμηλότερα κατά 0,11% στις 8.411 μονάδες.

Οι δείκτες

Σε επίπεδο μετοχών, η EasyJet καταγράφει άνοδο 3%, μετά την τρίτη πρόταση εξαγοράς που υπέβαλε η Castlelake για τη βρετανική αεροπορική εταιρεία χαμηλού κόστους.

Αντίθετα, η Babcock υποχωρεί σχεδόν 4%, καθώς τα προ φόρων κέρδη της διαμορφώθηκαν χαμηλότερα από τις εκτιμήσεις της αγοράς.

Η εστίαση σήμερα είναι στο Λονδίνο, καθώς οι αγορές αναμένουν επίσημη ανακοίνωση από την Ντάουνινγκ Στριτ. Η συγκρατημένη εικόνα οφείλεται σε δημοσιεύματα σύμφωνα με τα οποία ο Στάρμερ ενδέχεται να αποχωρήσει από την πρωθυπουργία, μετά τη νίκη του εσωκομματικού αντιπάλου του, Άντι Μπέρναμ, σε κοινοβουλευτική εκλογική διαδικασία.

Το ενδιαφέρον των επενδυτών στρέφεται επίσης στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ). Οι προγραμματισμένες ομιλίες της προέδρου Κριστίν Λαγκάρντ και του επικεφαλής οικονομολόγου Φίλιπ Λέιν αργότερα μέσα στην ημέρα αναμένεται να δώσουν σημαντικές ενδείξεις για την πορεία της νομισματικής πολιτικής.

Οι εξελίξεις στη Μ. Ανατολή

Οι αγορές επιδιώκουν να διαπιστώσουν πώς οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής σκοπεύουν να ισορροπήσουν μεταξύ των επίμονων πληθωριστικών πιέσεων, μετά την πρόσφατη αύξηση των επιτοκίων που συνδέθηκε με τον πόλεμο, και των ενδείξεων αποκλιμάκωσης της έντασης στη Μέση Ανατολή.

Ωστόσο, η εικόνα παραμένει ιδιαίτερα ρευστή. Οι ευρωπαϊκές μετοχές κατέγραψαν ιστορικά υψηλά την περασμένη εβδομάδα, μετά την υπογραφή συμφωνίας ειρήνης μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης, η οποία οδήγησε στην επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ, μιας ζωτικής σημασίας θαλάσσιας οδού για τον ενεργειακό εφοδιασμό της Ευρώπης.

Η αισιοδοξία, όμως, εξασθένησε γρήγορα, καθώς η Τεχεράνη υποστήριξε εκ νέου ότι τα Στενά έχουν κλείσει, την ώρα που στοιχεία παρακολούθησης της ναυσιπλοΐας δείχνουν ότι η διέλευση πλοίων συνεχίζεται κανονικά, εντείνοντας τη σύγχυση στις αγορές.

Η γεωπολιτική αβεβαιότητα ενισχύθηκε περαιτέρω καθώς Αμερικανοί και Ιρανοί διαπραγματευτές ξεκίνησαν νέο γύρο συνομιλιών στην Ελβετία. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, προειδοποίησε για το ενδεχόμενο νέων στρατιωτικών πληγμάτων κατά του Ιράν, συνδέοντας τη ρητορική του με τις συνεχιζόμενες εχθροπραξίες της Χεζμπολάχ στον Λίβανο, γεγονός που δημιουργεί αμφιβολίες για τη βιωσιμότητα της ειρηνευτικής συμφωνίας.

Αναλυτές επισημαίνουν ότι το ισχυρό ανοδικό ράλι που καταγράφηκε την περασμένη εβδομάδα στις ευρωπαϊκές αγορές ενδέχεται να χάσει δυναμική, καθώς το ενδιαφέρον των επενδυτών μετατοπίζεται από τις γεωπολιτικές εξελίξεις στα θεμελιώδη μεγέθη των εταιρειών και στις αποτιμήσεις.

Αργότερα μέσα στην ημέρα αναμένονταν και τα στοιχεία για την καταναλωτική εμπιστοσύνη στην Ευρωζώνη για τον Ιούνιο.