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Στάρμερ: Αναμένεται να παρουσιάσει σχέδιο εξόδου – Αυξάνεται η πίεση για παραίτηση

Η πίεση έχει αυξηθεί στον πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ μετά την νίκη του Μπέρναμ σε τοπικές εκλογές την περασμένη εβδομάδα

World 22.06.2026, 11:17
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Στάρμερ: Αναμένεται να παρουσιάσει σχέδιο εξόδου – Αυξάνεται η πίεση για παραίτηση
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Xρονοδιάγραμμα για την αποχώρησή του αναμένεται να ορίσει τη Δευτέρα, ο πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου, Κιρ Στάρμερ, σύμφωνα με δημοσιεύματα, ξεκινώντας μια διαδικασία που θα οδηγήσει τη χώρα στον διορισμό του έβδομου ηγέτη της σε μια δεκαετία.

Ο Άντι Μπέρναμ, πρώην δήμαρχος του Μείζονος Μάντσεστερ των Εργατικών, είναι το φαβορί για να αντικαταστήσει τον Στάρμερ, μετά τη νίκη του σε έκτακτες εκλογές στη βορειοδυτική Αγγλία την περασμένη εβδομάδα, οι οποίες θα τον οδηγήσουν στην επιστροφή του στο κοινοβούλιο, αναφέρει το CNBC.

Μετά από αυτό το αποτέλεσμα, ο Στάρμερ είχε αρχικά ορκιστεί να αντισταθεί σε οποιαδήποτε πρόκληση ηγεσίας. Ωστόσο, οι εικασίες ότι ο Στάρμερ μπορεί τώρα να παραιτηθεί αυξήθηκαν το Σαββατοκύριακο.

Αρκετοί ανώτεροι υπουργοί της βρετανικής κυβέρνησης φέρονται να έχουν προτρέψει τον πρωθυπουργό να διατυπώσει ένα σχέδιο εξόδου, συμπεριλαμβανομένων της υπουργού Εξωτερικών Ιβέτ Κούπερ, της υπουργού Εσωτερικών Σαμπάνα Μαχμούντ και του υπουργού Ενέργειας Εντ Μίλιμπαντ.

Στα πρόθυρα της παραίτησης ο Στάρμερ

Μια βαριά ήττα στις τοπικές εκλογές του περασμένου μήνα, σε συνδυασμό με τις συνεχιζόμενες κακές δημοσκοπήσεις, έχει διαβρώσει σταθερά την εξουσία του πρωθυπουργού επί του κυβερνώντος Εργατικού Κόμματος.

Η παραίτηση του Στάρμερ θα άνοιγε τον δρόμο για τον Μπέρναμ — ο οποίος αναμένεται να ορκιστεί ως μέλος του κοινοβουλίου αργότερα τη Δευτέρα — να τον διαδεχθεί ως ηγέτης των Εργατικών και πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου.

Η σημαντική νίκη του Μπέρναμ στις ενδιάμεσες εκλογές στο Μάκερφιλντ της περασμένης εβδομάδας ενίσχυσε περαιτέρω τη θέση του εντός του κόμματος, καθιστώντας απίθανη μια αναμέτρηση ηγεσίας και αφήνοντάς τον έτοιμο να εισέλθει στην Ντάουνινγκ Στριτ χωρίς αντίπαλο.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σε ανάρτησή του στο TruthSocial την Κυριακή ότι ο Στάρμερ θα παραιτηθεί.

«Απέτυχε παταγωδώς σε δύο πολύ σημαντικά θέματα – ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑ (ΑΝΟΙΞΕ ΤΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΤΗΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ!),» ανέφερε ο Τραμπ στην ανάρτησή του.

ΕΕ

Ο Μπέρναμ και οι προκλήσεις

Η Λίζι Γκάλμπρεϊθ, ανώτερη πολιτική οικονομολόγος στο Αμπερντίν, δήλωσε ότι ενώ ο Μπέρναμ επωφελείται επί του παρόντος από το γεγονός ότι βρίσκεται εκτός του Γουέστμινστερ, αντιπροσωπεύοντας «κάτι που είναι διαφορετικό» στα μάτια των ψηφοφόρων, θα κληρονομήσει τους ίδιους δύσκολους δημοσιονομικούς περιορισμούς που κατά καιρούς έχουν παρεμποδίσει την ατζέντα της κυβέρνησης Στάρμερ.

Οι αποδόσεις των βρετανικών ομολόγων αυξήθηκαν την Παρασκευή μετά τη νίκη του Μπέρναμ στις ενδιάμεσες εκλογές. Ωστόσο, τελευταία επιδιώκει να καθησυχάσει τις αγορές, αποστασιοποιούμενος από προηγούμενες δηλώσεις στις οποίες υπαινίχθηκε ότι το Ηνωμένο Βασίλειο «επηρεάζεται από τις αγορές ομολόγων».

«Βραχυπρόθεσμα, ο Μπέρναμ θα επικεντρωθεί περισσότερο στην απόκτηση της εμπιστοσύνης των αγορών και δεν θα απομακρυνθεί πολύ ριζικά από την τρέχουσα πολιτική ατζέντα, σίγουρα στη δημοσιονομική πολιτική, που έχει καθοριστεί υπό τον Κιρ Στάρμερ και την Ρέιτσελ Ριβς», δήλωσε η Γκάλμπρεϊθ στο CNBC τη Δευτέρα.

Ο Κρις Μποσάμπ, επικεφαλής αναλυτής αγοράς στην IG, προειδοποίησε ότι οι αγορές θα δουν αμυδρά μια προσέγγιση «ελεύθερων δαπανών» από τον Μπέρναμ, δεδομένης της «δύσκολης» οικονομικής κατάστασης του Ηνωμένου Βασιλείου.

«Για τις αγορές, το ερώτημα είναι τι θα αλλάξει πραγματικά. Έχει ο Μπέρναμ, που ήδη έχει φήμη για κυβιστήσεις, τη δύναμη της θέλησης να χαράξει μια πιο δυναμική πορεία από την απόκλιση που επέδειξε η περίοδος Στάρμερ στην εξουσία;», δήλωσε στο CNBC ο Μποσάμπ.

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