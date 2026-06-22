Χρηματιστήριο Αθηνών: «Βλέπει» τις 2.500 μονάδες

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Ήπια ανοδικά κινείται σήμερα το χρηματιστήριο Αθηνών, το οποίο αν και έχει σε αρνητικά εδάφη αρκετούς τίτλους του, βρίσκει τις δυνάμεις για να μειώσει την ψαλίδα από τον στόχο των 2.500 μονάδων.

Ειδικότερα, ο Γενικός Δείκτης καταγράφει κέρδη 0,33% στις 2.484,18 μονάδες, ενώ ο τζίρος είναι στα 15 εκατ. ευρώ και ο όγκος στα 2,4 εκατ. τεμάχια. Άνοδο 0,35% καταγράφει και ο FTSE 25, στις 6.312,22 μονάδες, ενώ ο τραπεζικός κέρδη 0,15% στις 2.852,37 μονάδες.

Προ των πυλών οι 2.500 μονάδες

Η αγορά προέρχεται από μια μεγάλη κίνηση πλησίον, αλλά χαμηλότερα των 2.500 μονάδων, επίπεδο που αν θέλει να δοκιμάσει επιτυχώς θα πρέπει να «μαζέψει» τις δυνάμεις του, να κάνει τις απαραίτητες προσαρμογές και να ενεργοποιήσει εκ νέου τους αγοραστές. Το θετικό είναι ότι πλέον διάχυση του ενδιαφέροντος, με τις εισροές, όπως αναφέρει και ο Ηλίας Ζαχαράκης της Fast Finance να συνεχίζονται. Όπως επισημαίνει, ενώ έχουμε σημαντικές αυξήσεις κεφαλαίου αλλά και εισαγωγές, αυτές όχι μόνο υπερκαλύπτονται, αλλά δίνουν και σημαντικές αποδόσεις πριν και μετά τις επίσημες ανακοινώσεις.

Μετά τη ΔΕΗ και τον ΑΔΜΗΕ, η ανακοίνωση για ΑΜΚ στην ΕΛΧΑ έδωσε ώθηση στη μετοχή στη συνεδρίαση της Παρασκευής, κάτι που συνεχίζεται και σήμερα. Το rebalancing της Παρασκευής σήκωσε τον τζίρο στα 457 εκατ. ευρώ, ενώ η λήξη της σειράς του Ιουνίου πήγε ταμείο τα long.

Σύμφωνα με τον κ. Ζαχαράκη, οι 2.500 μονάδες είναι προ των πυλών, με τους περισσότερους να μην μπορούν να συνειδητοποιήσουν πότε ο ΓΔ έφτασε εκεί και μάλιστα έχοντας ακόμα δυνάμεις για συνέχεια. Κεφάλαια που έχουν μείνει εκτός ψάχνουν ευκαιρίες και, επειδή σε αρκετές περιπτώσεις κάποιες αποτιμήσεις έχουν ξεφύγει, είναι δεδομένο ότι σταδιακά θα βλέπουμε και δεύτερους τίτλους να μπαίνουν σε τάση και να δίνουν αποδόσεις. Οι συγκρίσεις θα έχουν την τιμητική τους, ενώ όσο το bull market κυριαρχεί, υπάρχουν σημαντικές εγχώριες δυνάμεις που μπορούν να κάνουν τη διαφορά και αναγκαστικά αυτό θα συμβεί όσο υπάρχει αυξανόμενη εσωτερική ρευστότητα.

Στο ταμπλό

Στο ταμπλό τώρα, η ΕΛΧΑ σημειώνει άλμα 4,33%, με τις Βιοχάλκο και Helleniq Energy να ακολουθούν με κέρδη άνω του 2% και τις Motor Oil και Cenergy με άνοδο άνω του 1%. Ήπια ανοδικά κινούνται οι Τιτάν, Εθνική, Metlen, Jumbo, Alpha Bank, Coca Cola, Aktor, ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, ΔΕΗ, Eurobank και ΔΑΑ.

Στον αντίποδα, σε αρνητικά εδάφη είναι οι Πειραιώς, Aegean, ΕΥΔΑΠ, Λάμδα, Κύπρου, Credia, Allwyn και ΟΤΕ, χωρίς όμως καμία να κινείται με απώλειες άνω του 0,8%, με την Optima να μην έχει μεταβολή.