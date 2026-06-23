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Παπακωνσταντίνου (Ideal): Πάμε για εξαγορά τον Σεπτέμβριο

Από Σεπτέμβριο... τα σπουδαία για την Ideal - Έρχεται εξαγορά μετά την IPO της Attica Stores

Business 23.06.2026, 07:00
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Παπακωνσταντίνου (Ideal): Πάμε για εξαγορά τον Σεπτέμβριο
Ρεπορτάζ Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου

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Τον Σεπτέμβριο αναμένεται η επόμενη κίνηση εξαγοράς της Ideal Holdings, όπως αποκάλυψε ο Λάμπρος Παπακωνσταντίνου, Εκτελεστικός Πρόεδρος Δ.Σ., κατά την παρουσίαση των αναπτυξιακών πλάνων σε μετόχους και προμηθευτές των Attica με αφορμή την είσοδο της εταιρείας στο Euronext Athens.

«Εστιάζουμε αυτή την στιγμή το ενδιαφέρον μας στην IPO και αναμένουμε με ενδιαφέρον να δούμε την εξέλιξη και θα συνεχίσουμε με τις κινήσεις μας», πρόσθεσε ο κ. Παπακωνσταντίνου, επισημαίνοντας πως «μέχρι τώρα ό,τι είπαμε το κάναμε. Από Σεπτέμβριο… τα σπουδαία».

«Δεν πρόκειται να πουλήσουμε μετοχές»

Σε συνέχεια της έγκρισης του σχετικού Ενημερωτικού Δελτίου από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς στις 17 Ιουνίου 2026, η δημόσια προσφορά των μετοχών της εταιρείας θα πραγματοποιηθεί από την Τετάρτη 24 Ιουνίου, έως και την Παρασκευή 26 Ιουνίου 2026. Η διαπραγμάτευση των νέων μετοχών στο Euronext Athens αναμένεται να ξεκινήσει την 2 Ιουλίου 2026.

«Επιτυχημένη είναι όποια IPO υπερκαλυφθεί», σχολίασε σχετικά ο κ. Παπακωνσταντίνου, κάνοντας ιδιαίτερα μνεία στο ότι οι εργαζόμενοι και οι προμηθευτές ζήτησαν περισσότερες μετοχές και σημειώνοντας πω πρόκειται «για την αρχή ενός νέου κύκλου για την Attica. Η εταιρεία πολυκαταστημάτων έχει πολλά ακόμη να δώσει τα επόμενα πέντε χρόνια. Δεν πρόκειται να πουλήσουμε μετοχές».

Στο πλαίσιο της IPO των Attica θα δοθούν 2,5 εκατομμύρια μετοχές στους παλαιούς, 2,5 εκατομμύρια στους νέους και τα υπόλοιπα σε ειδικούς επενδυτές.

Ideal Attica

Τα μερίσματα

Σχολιάζοντας την μερισματική πολιτική, ο κ. Παπακωνσταντίνου σημείωσε πως «έχουμε πάρει σημαντικά μερίσματα από τα Attica» και πρόσθεσε ότι πρόθεσή της διοίκησης είναι να διανεμηθεί το 60% των κερδών. «Όπως είχα δηλώσει στην γενική συνέλευση της 4ης Ιουνίου, οι μέτοχοι θα πάρουν το μέρισμά τους την Τετάρτη, 24 Ιουνίου», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Με βάση εξάλλου τα καθαρά κέρδη του 2025, δηλαδή περίπου 15,4 εκατ. ευρώ, η μερισματική πολιτική μεταφράζεται σε δυνητική ετήσια διανομή της τάξης των 12 εκατ. ευρώ. Σε όρους απόδοσης, η διοίκηση έκανε λόγο για ιδιαίτερα υψηλή μερισματική απόδοση με βάση την τιμή εισαγωγής.

Έσπευσε μάλιστα να προσθέσει πως στο πλαίσιο της IPO των Attica θα δοθούν 2,5 εκατομμύρια μετοχές στους παλαιούς, 2,5 εκατομμύρια στους νέους και τα υπόλοιπα σε ειδικούς επενδυτές.

Επεσήμανε δε τον «νέο κύκλο που ανοίγει με την εισαγωγή της Αττικά Πολυκαταστήματα στο Euronext Athens. Ως πλειοψηφικός μέτοχος, θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε έμπρακτα τη διοίκηση και το αναπτυξιακό πλάνο της εταιρείας, δημιουργώντας σταθερά υπεραξία για τους μετόχους μας».

Να σημειωθεί ότι η κατώτατη τιμή για την εισαγωγή των Attica Στο Euronext Athens διαμορφώνεται στα 3,02 ευρώ, με στόχο στις 2 Ιουλίου να ξεκινήσει η διαπραγμάτευση.

Ideal

Από αριστερά προς τα δεξιά: Δημοσθένης Μπούμης, Διευθύνων Σύμβουλος, Αττικά Πολυκαταστήματα, Λάμπρος Παπακωνσταντίνου, Εκτελεστικός Πρόεδρος Δ.Σ., Ideal Holdings

Οι επενδύσεις 44 εκατ. ευρώ και το premium retail

Αναλύοντας το αναπτυξιακό πλάνο της επόμενης 5ετίας, οι κ.κ. Δημοσθένης Μπούμης, CEO των Attica και Διονύσης Δουλαβέρης, αναπληρωτής CEΟ και CFO στάθηκαν στις επενδύσεις που δρομολογούνται, με επίκεντρο τη δημιουργία των mini attica, την επέκταση του ηλεκτρονικού καταστήματος, τον εμπλουτισμό του χαρτοφυλακίου αλλά και την ανάπτυξη της αλυσίδας attica beauty store με 4-6 καταστήματα, με το πρώτο σημείο να ανοίγει στο The Mall Athens στο Μαρούσι.

Αναφερόμενος στην IPO, τόνισε πως «η Αττικά Πολυκαταστήματα διαγράφει μια πορεία σταθερής ανάπτυξης και υψηλής κερδοφορίας για περισσότερα από 20 χρόνια. Πλέον εισερχόμαστε σε ένα νέο κύκλο με σαφές στρατηγικό πλάνο, ισχυρές ταμειακές ροές και στοχευμένες επενδύσεις που ενισχύουν περαιτέρω τη θέση μας στην αγορά, παράγοντας παράλληλα αξία για τους εργαζόμενους, τους πελάτες, τους συνεργάτες και την αγορά. Η εισαγωγή στο Euronext Athens δίνει, για πρώτη φορά, στο ευρύ επενδυτικό κοινό τη δυνατότητα να συμμετάσχει σε αυτή την αναπτυξιακή πορεία και στις προοπτικές που δημιουργούμε στην αγορά του premium retail – έναν κλάδο με σημαντικά περιθώρια περαιτέρω ανάπτυξης στην Ελλάδα».

Από το 2021, η Αττικά Πολυκαταστήματα υλοποιεί το πρωτοπόρο επενδυτικό πλάνο «Elevation Project» για το οποίο, μόνο την τελευταία τριετία, έχει επενδύσει €21 εκατ. αναβαθμίζοντας ουσιαστικά τις υποδομές, την εμπορική πρόταση και την εμπειρία πελάτη. Το Στρατηγικό Σχέδιο Ανάπτυξης 2026-2030 προβλέπει επενδύσεις €7 εκατ. ετησίως με στόχο την περαιτέρω ενίσχυση της παρουσίας στην αγορά premium και luxury retail με οργανική ανάπτυξη, επέκταση παρουσίας και νέες επενδύσεις σε φυσικά και ψηφιακά σημεία.

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