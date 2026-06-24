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Atlantic SEE LNG Trade: Σάρκα και οστά η κοινοπραξία με αμερικανικό LNG 9 δισ. δολ.

Η Atlantic SEE LNG Trade με Εξάρχου και Ξιφαρά παρουσίασαν τη συμφωνία για αμερικανικό LNG 9 δισ. δολ. – Ο ρόλος του Κάθετου Διαδρόμου

Φυσικό αέριο 24.06.2026, 14:44
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Atlantic SEE LNG Trade: Σάρκα και οστά η κοινοπραξία με αμερικανικό LNG 9 δισ. δολ.
Ρεπορτάζ Χρήστος Κολώνας

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Τη σημασία της στρατηγικής συμμαχίας Ελλάδας – ΗΠΑ για την ενεργειακή ασφάλεια αλλά και του ρόλου που παίζει ο Κάθετος Διάδρομος για τον εφοδιασμό της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης έρχεται να αναδείξει η κοινή εταιρεία των AKTOR και ΔΕΠΑ Εμπορίας, Atlantic SEE LNG Trade.

Στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου των Αλέξανδρου Εξάρχου, προέδρου και του Κωνσταντίνου Ξιφαρά, διευθύνοντος συμβούλου της Atlantic SEE LNG Trade παρουσιάστηκε η πρώτη συμφωνία 20ετούς διάρκειας από το 2030 και μετά, με την αμερικανική Venture Global.

Όπως είχε γίνει γνωστό, οι ποσότητες που είχαν συμφωνηθεί τον περσινό Νοέμβριο με την αμερικανική εταιρεία LNG διπλασιάζονται στα 1,5 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα και αφορούν σε συμφωνίες 1 δισ. κ.μ. με Αλβανία και 500 εκατ. κ.μ. με τη Βοσνία.

Πρόκειται για ένα deal αξίας 9 δισ. δολαρίων σύμφωνα με όσα έκαναν γνωστά ο Αλέξανδρος Εξάρχου και η πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα Κίμπερλι Γκιλφόιλ.

Συμμαχία Ελλάδας – ΗΠΑ για την ενεργειακή ασφάλεια

Πριν τη συνέντευξη Τύπου σε χαιρετισμό του, ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου τόνισε τη στρατηγική συνεργασία ανάμεσα σε Ελλάδα και ΗΠΑ για την ενεργειακή ασφάλεια.

Ο ίδιος υπογράμμισε ότι ο Κάθετος Διάδρομος παίρνει σάρκα και οστά αναφερόμενος στη συμφωνία της ATLANTIC – Venture Global.

Μάλιστα ο κ. Παπασταύρου επισήμανε την εκκίνηση της δημοπρασίας στις 6 Ιουλίου για τα προϊόντα του Κάθετου Διαδρόμου.

Ορόσημο ο διπλασιασμός της συμφωνίας

Από τη μεριά της η πρέσβης των ΗΠΑ Κίμπερλι Γκιλφόιλ χαρακτήρισε ορόσημο τον διπλασιασμό του συμβολαίου ανάμεσα στην ATLANTIC και τη Venture Global.

Σημείωσε ότι η συμφωνία αυτή αποδεικνύει τη στρατηγική συμμαχία Ελλάδας – ΗΠΑ για την ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης.

Η Ελλάδα πύλη εισόδου αερίου για την Ευρώπη

Οι Εξάρχου και Ξιφαράς υπογράμμισαν την ευκαιρία που έχει η Ελλάδα μετά και τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή ώστε να εξελιχθεί σε ενεργειακός κόμβος της περιοχής και της Ευρώπης.
Επισήμαναν τη δυναμική του Κάθετου Διαδρόμου και ο κ. Ξιφαράς υπαινίχθηκε ότι η κοινοπραξία της ATLANTIC θα συμμετέχει στις δημοπρασίες.

Ρήτρες take or pay

Το διοικητικό δίδυμο της ATLANTIC τόνισε ότι η κοινοπραξία διεκδικεί και βραχυπρόθεσμες συμφωνίες αερίου.

Στο πλαίσιο αυτό παρέπεμψε σε ανακοινώσεις εν ευθέτω χρόνο.

Υπογράμμισαν δε, ότι οι μακροχρόνιες συμβάσεις για την πώληση αερίου μέσω του Κάθετου Διαδρόμου σε Αλβανία και Βοσνία περιλαμβάνουν ρήτρες take or pay.

Ο Αλέξανδρος Εξάρχου ερωτηθείς για το αν η AKTOR σχεδιάζει την ανάπτυξη υποδομής FSRU παρέπεμψε σε αποφάσεις που θα ληφθούν σύντομα και οι οποίες θα ανακοινωθούν.

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