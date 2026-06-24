Φορολογικές δηλώσεις: Ευκαιρία για διορθώσεις χωρίς πρόστιμο

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Ξεκίνησε η αντίστροφη μέτρηση για να ολοκληρωθούν οι φορολογικές δηλώσεις, με σχεδόν οκτώ στους δέκα φορολογούμενους να έχουν ήδη περάσει την «πύλη» της ΑΑΔΕ.

Τα μέχρι σήμερα στοιχεία δείχνουν ότι ένας στους τρεις καλείται να καταβάλει πρόσθετο φόρο για τα εισοδήματα που δήλωσε, ενώ σχεδόν επτά στους δέκα είτε δεν επιβαρύνονται με φόρο είτε δικαιούνται επιστροφή.

Η εξόφληση μπορεί να γίνει είτε σε οκτώ μηνιαίες δόσεις, είτε εφάπαξ με έκπτωση

Οι φορολογικές δηλώσεις

Ήδη υποβληθεί περισσότερες πάνω από 5,3 εκατ. δηλώσεις, σε σύνολο περίπου 6,9 εκατ. που αναμένεται να υποβληθούν φέτος.

Αναλυτικότερα:

Το 33,46% των δηλώσεων είναι χρεωστικές, με τον φόρο που έχει ήδη βεβαιωθεί να υπερβαίνει τα 3,27 δισ. ευρώ.

Το 30,79% των δηλώσεων είναι πιστωτικές, με το συνολικό ποσό επιστροφών να φθάνει τα 490 εκατ. ευρώ.

Το 35,75% των δηλώσεων είναι μηδενικές, χωρίς να προκύπτει ούτε πρόσθετος φόρος ούτε επιστροφή.

Η εξόφληση μπορεί να γίνει είτε σε οκτώ μηνιαίες δόσεις, με την πρώτη να καταβάλλεται έως τις 31 Ιουλίου 2023, είτε εφάπαξ με έκπτωση. Η έκπτωση ανέρχεται σε 4% για δηλώσεις που υποβλήθηκαν έως τις 15 Μαΐου, 3% για όσες κατατέθηκαν από 16 Μαΐου έως 15 Ιουνίου και 2% για δηλώσεις που θα υποβληθούν έως τις 15 Ιουλίου.

Όσοι έχουν ήδη υποβάλει τη φορολογική τους δήλωση αλλά στη συνέχεια διαπίστωσαν λάθη ή παραλείψεις, μπορούν έως τις 15 Ιουλίου 2023 να υποβάλουν τροποποιητική δήλωση χωρίς την επιβολή προστίμου. Σε πολλές περιπτώσεις, η διόρθωση ή η συμπλήρωση συγκεκριμένων κωδικών μπορεί να μειώσει σημαντικά τη φορολογική επιβάρυνση.

Η διαδικασία πραγματοποιείται ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας της ΑΑΔΕ. Με την υποβολή της τροποποιητικής δήλωσης μεταφέρονται αυτόματα όλα τα στοιχεία των αρχικών εντύπων Ε1, Ε2 και Ε3, ενώ ο φορολογούμενος χρειάζεται να διορθώσει μόνο τα πεδία στα οποία εντοπίζεται το λάθος ή η παράλειψη.

Οι κρίσιμοι κωδικοί

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στους κωδικούς 787-788, που αφορούν την ανάλωση κεφαλαίου προηγούμενων ετών.

Η συμπλήρωσή τους επιτρέπει στους φορολογούμενους να επικαλεστούν εισοδήματα παλαιότερων ετών για την κάλυψη τεκμηρίων, περιορίζοντας ή ακόμη και μηδενίζοντας τον πρόσθετο φόρο που προκύπτει από τα τεκμήρια διαβίωσης.