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Χρηματιστήριο Αθηνών: Τράπεζες και Βιοχάλκο έδωσαν το αρνητικό πρόσημο

Το Χρηματιστήριο Αθηνών έδειξε αντοχές στη ζώνη των 2.450 μονάδων

Xρηματιστήριο Αθηνών 25.06.2026, 17:33
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Χρηματιστήριο Αθηνών: Τράπεζες και Βιοχάλκο έδωσαν το αρνητικό πρόσημο
Ρεπορτάζ Αλεξάνδρα Τόμπρα

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Με απώλειες έκλεισε σήμερα το χρηματιστήριο Αθηνών, το οποίο δεν κατάφερε να απορροφήσει τις πιέσεις τόσο από τις αποκοπές μερίσματος όσο και από τον τραπεζικό κλάδο, αν και έδειξε αντοχές στη ζώνη των 2.450 μονάδων.

Ειδικότερα, ο Γενικός Δείκτης έκλεισε με απώλειες 0,78% στις 2.451,62 μονάδες, ενώ σήμερα κινήθηκε μεταξύ 2.445,04 μονάδων (-1,05%) και 2.487,96 μονάδων (+0,69%). Ο τζίρος ανήλθε στα 278,7 εκατ. ευρώ και ο όγκος στα 40,3 εκατ. τεμάχια, ενώ μέσω προσυμφωνημένων πράξεων διακινήθηκαν 6,8 εκατ. τεμάχια αξίας 45,1 εκατ. ευρώ.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισε με πτώση 0,84% στις 6.216,60 μονάδες, ενώ στο +0,32% ολοκλήρωσε τις συναλλαγές και ο Mid Cap στις 3.176,49 μονάδες. Ο τραπεζικός δείκτης έκλεισε με απώλειες 1,81% στις 2.748,78 μονάδες.

Επιλεκτικότητα και αποκοπές

Η αποκοπή του μερίσματος της Βιοχάλκο, σε συνδυασμό με τις ισχυρές πιέσεις που εκδηλώθηκαν στις τραπεζικές μετοχές, οδήγησαν το Χρηματιστήριο Αθηνών σε αρνητικό κλείσιμο, με τον Γενικό Δείκτη να μην καταφέρνει να διατηρήσει τα αρχικά του κέρδη.

Η συνεδρίαση ξεκίνησε με ήπια ανοδικές διαθέσεις, ωστόσο όσο περνούσε η ώρα οι πωλητές ενίσχυσαν την παρουσία τους στον τραπεζικό κλάδο, υπό το βάρος των ανησυχιών για τις πιθανές επιπτώσεις της νέας ρύθμισης που αφορά τα δάνεια της περιμέτρου του νόμου Κατσέλη. Παρά το γεγονός ότι στο ταμπλό η εικόνα μεταξύ ανοδικών και πτωτικών μετοχών παρέμεινε σχεδόν ισορροπημένη, οι απώλειες σε δεικτοβαρείς τίτλους αποδείχθηκαν αρκετές για να οδηγήσουν την αγορά χαμηλότερα.

Την ίδια ώρα, οι συνεχείς κεφαλαιακές κινήσεις των τελευταίων εβδομάδων έχουν περιορίσει σημαντικά τη διαθέσιμη ρευστότητα στην αγορά, γεγονός που διευκολύνει τις κινήσεις κατοχύρωσης κερδών και δυσκολεύει την εκδήλωση ουσιαστικών αγοραστικών πρωτοβουλιών. Κάτι που αποτυπώνεται και στη συναλλακτική δραστηριότητα αυτής της εβδομάδας.

Επίσης, στο μακροοικονομικό μέτωπο, η Morningstar DBRS αναθεώρησε προς τα κάτω την πρόβλεψή της για την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας το 2026, μειώνοντας την εκτίμησή της στο 1,9% από 2%, ενώ διατήρησε αμετάβλητη την πρόβλεψη για ρυθμό ανάπτυξης 1,8% το 2027.

Στο ταμπλό

Στο ταμπλό τώρα, η Βιοχάλκο σημείωσε βουτιά 7,33%, με την ΕΛΧΑ να ακολουθεί με -5,54%. Άνω του 2% ήταν η πτώση σε Eurobank, Εθνική και Metlen, ενώ άνω του 1% ήταν η πτώση σε Πειραιώς, ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, Cenergy και Optima. Ήπια πτωτικά έκλεισαν οι Λάμδα, Alpha Bank, Jumbo και Allwyn.

Στον αντίποδα, ο Aktor κέρδισε 3,09%, η Motor Oil ολοκλήρωσε στο +2,07%, ενώ άνω του 1% ήταν τα κέρδη σε Aegean, Coca Cola και ΟΤΕ. Ήπια ανοδικά έκλεισαν οι Helleniq Energy, ΔΑΑ και ΔΕΗ, ενώ αμετάβλητες οι ΕΥΔΑΠ, CrediaBank και Τιτάν.

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