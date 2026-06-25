Χρηματιστήριο Αθηνών: Άνοδος με βαρίδια

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Ήπια ανοδικά κινείται σήμερα το χρηματιστήριο Αθηνών, ακολουθώντας τον ρυθμό και των διεθνών αγορών, με τις αποκοπές μερισμάτων να επηρεάζουν και σήμερα τη Λ. Αθηνών, όπως και οι εκτιμήσεις για την πορεία του τεχνολογικού κλάδου στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ειδικότερα, ο Γενικός Δείκτης καταγράφει κέρδη 0,56% στις 2.484,03 μονάδες, ενώ ο τζίρος είναι στα 25,2 εκατ. ευρώ και ο όγκος στα 4,2 εκατ. τεμάχια. Άνοδο 0,55% καταγράφει και ο FTSE 25, στις 6.303,86 μονάδες, ενώ ο τραπεζικός κέρδη 0,57% στις 2.815,29 μονάδες.

Σε επαφή με τα υψηλά

Το θετικό κλίμα στην ελληνική χρηματιστηριακή αγορά διατηρείται, αν και με αρκετή επιφυλακτικότητα, με τον Γενικό Δείκτη να εξακολουθεί να κινείται σε τροχιά ανόδου μετά την υπέρβαση των υψηλότερων επιπέδων των τελευταίων 16 ετών που κατέγραψε την προηγούμενη εβδομάδα.

Στο εξωτερικό, ιδιαίτερη προσοχή συγκεντρώνουν και οι εξελίξεις στην αγορά συναλλάγματος. Η αποδυνάμωση του ευρώ ενισχύει την ανταγωνιστικότητα των ευρωπαϊκών εξαγωγικών επιχειρήσεων, την ίδια στιγμή όμως αυξάνει το κόστος των εισαγόμενων πρώτων υλών και της ενέργειας. Ως αποτέλεσμα, παραμένουν οι ανησυχίες για τις πληθωριστικές πιέσεις.

Σήμερα, η μετοχή της Βιοχάλκο βρίσκεται σήμερα στο επίκεντρο, καθώς διαπραγματεύεται χωρίς το δικαίωμα στο μέρισμα ύψους 0,27 ευρώ ανά μετοχή. Χωρίς το σχετικό δικαίωμα διαπραγματεύεται επίσης και η ΙΛΥΔΑ, με μέρισμα 0,09 ευρώ ανά μετοχή. Αύριο, σειρά για αποκοπή μερίσματος έχει η Motor Oil, με το τελικό μέρισμα να διαμορφώνεται στα 1,427836745 ευρώ ανά μετοχή.

Στο ταμπλό

Στο ταμπλό τώρα, ο Aktor σημειώνει κέρδη 3,86%, με την Aegean να ακολουθεί με +2,06%. Άνω του 1% είναι η άνοδος σε Allwyn, Τιτάν, ΔΑΑ, Cenergy και Εθνική, ενώ κοντά στο +1% είναι οι Helleniq Energy, Motor Oil, Alpha Bank Και Credia Bank.

Ήπια ανοδικά κινούνται οι Coca Cola, Eurobank, ΔΕΗ, ΟΤΕ, Πειραιώς, ΕΥΔΑΠ, Λάμδα, Κύπρου, Optima και Jumbo, ενώ ήπια πτωτικά οι ΕΛΧΑ και ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ. Άνω του 1% είναι η πτώση σε Βιοχάλκο και Metlen.